Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы
В Государственной налоговой службе прошло селекторное совещание с участием министра финансов Сергея Марченко, во время которого новый глава налоговой Алексей Любченко расставил основные акценты в дальнейшей работе службы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу налоговой.
Среди названных приоритетов:
- смещение административных усилий от контроля доходов над контролем богатств;
- сосредоточение внимания на экологических налогах;
- проработка вопроса имплементации плана BEPS (план действий Организации экономического сотрудничества и Развития);
- минимизация потерь бюджета из-за наличия налоговых разрывов, в первую очередь, в имущественных налогах, а также по источникам поступлений и по отраслям;
- увеличение "дистанции" между налогоплательщиком и налоговым инспектором;
- наполнение администрирования современными электронными сервисами;
- равенство и справедливость в администрировании по отношению ко всем налогоплательщикам;
- внимание на наиболее рисковых сферах налогообложения и двойной контроль над рисками при администрировании НДС.
"За короткое время мы реформируем Службу, сформируем команду, которая полна решимости доказать, что возможно провести эффективные реформы и в корне изменить имидж налогового органа", - заверил Любченко.
Как сообщалось, Кабинет Министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.
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Три хвилини (!) знадобилося уряду, щоб з усіх кандидатур, поданих на конкурс на голову Податкової, обрати найдостойнішого кандидата -- люстрованого Любченка, а всім решті відмовити.
18:00 закриття прийому документів, 18:03 підсумки конкурсу і розсилка відповідей кандидатам.