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Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы

Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы

В Государственной налоговой службе прошло селекторное совещание с участием министра финансов Сергея Марченко, во время которого новый глава налоговой Алексей Любченко расставил основные акценты в дальнейшей работе службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу налоговой.

Среди названных приоритетов:

- смещение административных усилий от контроля доходов над контролем богатств;

- сосредоточение внимания на экологических налогах;

- проработка вопроса имплементации плана BEPS (план действий Организации экономического сотрудничества и Развития);

- минимизация потерь бюджета из-за наличия налоговых разрывов, в первую очередь, в имущественных налогах, а также по источникам поступлений и по отраслям;

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- увеличение "дистанции" между налогоплательщиком и налоговым инспектором;

- наполнение администрирования современными электронными сервисами;

- равенство и справедливость в администрировании по отношению ко всем налогоплательщикам;

- внимание на наиболее рисковых сферах налогообложения и двойной контроль над рисками при администрировании НДС.

"За короткое время мы реформируем Службу, сформируем команду, которая полна решимости доказать, что возможно провести эффективные реформы и в корне изменить имидж налогового органа", - заверил Любченко.

Как сообщалось, Кабинет Министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.

налоговая (932) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+6
Дуже багато тексту, який не буде виконаний. Цікавить лише скільки вони будуть брати хабарів.
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30.04.2020 18:13 Ответить
+5
Был у нас один НДС, теперь будет двойной. Здорово.
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30.04.2020 18:12 Ответить
+5
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1255551316228747266 21 ч

Три хвилини (!) знадобилося уряду, щоб з усіх кандидатур, поданих на конкурс на голову Податкової, обрати найдостойнішого кандидата -- люстрованого Любченка, а всім решті відмовити.
18:00 закриття прийому документів, 18:03 підсумки конкурсу і розсилка відповідей кандидатам.

Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы - Цензор.НЕТ 8264
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30.04.2020 18:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Был у нас один НДС, теперь будет двойной. Здорово.
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30.04.2020 18:12 Ответить
Дуже багато тексту, який не буде виконаний. Цікавить лише скільки вони будуть брати хабарів.
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30.04.2020 18:13 Ответить
Вони не будут брати хабарів вони будуть колядувати!
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30.04.2020 18:15 Ответить
Як суддя Зварич зі Львова😊
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30.04.2020 18:16 Ответить
Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы - Цензор.НЕТ 6169
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30.04.2020 18:13 Ответить
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30.04.2020 18:14 Ответить
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1255551316228747266 21 ч

Три хвилини (!) знадобилося уряду, щоб з усіх кандидатур, поданих на конкурс на голову Податкової, обрати найдостойнішого кандидата -- люстрованого Любченка, а всім решті відмовити.
18:00 закриття прийому документів, 18:03 підсумки конкурсу і розсилка відповідей кандидатам.

Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы - Цензор.НЕТ 8264
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30.04.2020 18:15 Ответить
В Праге начался монтаж памятной доски бойцам Русской освободительной армии генерала Власова. Установка памятного знака началась на окраине чешской столицы в районе Ржепорыйе. Как сообщает портал seznamzpravy.cz, староста района Павел Новотный лично принял участие в закладке мемориальной доски.«Я не согнулся ни миллиметр. Всё, что должно быть возведено, будет возведено», - заявил чиновник журналистам.
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30.04.2020 18:16 Ответить
У мене дочка не так давно була у Празі. Жаль, що не встигла поруч сфоткатися!
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30.04.2020 18:19 Ответить
Балик ви отримаєте зараз,а не податки..
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30.04.2020 18:18 Ответить
Тот, кто рассказывал дебилам про барыг, теперь барыжит этими дебилами.
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30.04.2020 18:20 Ответить
Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы - Цензор.НЕТ 2767
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30.04.2020 18:22 Ответить
"https://censor.net/news/3192766/****************************************************************************************************" - це, значить, експортерам доведеться заности в два кабінети замість одного... щоб отримати назад хоч якесь бабло за продану в Європі продукцію власного виробництва...
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30.04.2020 18:22 Ответить
и откаты дерибан откаты дерибан
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30.04.2020 18:23 Ответить
"Двойной контроль" - значит "брать" будет в 2 раза больше. Очередной "конец эпохи бедности" для очередного "незаменимого"..😞
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30.04.2020 18:47 Ответить
Цікаво, у нас податковой ще довго будуть командувати колишні злодії?
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30.04.2020 18:53 Ответить
Новые налоги, ой как хорошо,поэтому мы за зельку и проголосовали,наконец то дождались выполнения его честных предвыборных обещаний - увеличение налоговой нагрузки для бедных и никаких давлений на покупателей вилл во Франции за сотни миллионов,красавы.
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30.04.2020 19:38 Ответить
очень креативно))) на проверяющего мы поставим еще одного проверяющего, а на того еще))) а введите за это нарушение срок от 15 лет
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30.04.2020 19:41 Ответить
тачку. тачку в салоні. вже собі приглянув. а то голийІбосий. служба то бистротєчна.
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30.04.2020 19:57 Ответить
 
 