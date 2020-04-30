Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы

В Государственной налоговой службе прошло селекторное совещание с участием министра финансов Сергея Марченко, во время которого новый глава налоговой Алексей Любченко расставил основные акценты в дальнейшей работе службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу налоговой.

Среди названных приоритетов:

- смещение административных усилий от контроля доходов над контролем богатств;

- сосредоточение внимания на экологических налогах;

- проработка вопроса имплементации плана BEPS (план действий Организации экономического сотрудничества и Развития);

- минимизация потерь бюджета из-за наличия налоговых разрывов, в первую очередь, в имущественных налогах, а также по источникам поступлений и по отраслям;

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- увеличение "дистанции" между налогоплательщиком и налоговым инспектором;

- наполнение администрирования современными электронными сервисами;

- равенство и справедливость в администрировании по отношению ко всем налогоплательщикам;

- внимание на наиболее рисковых сферах налогообложения и двойной контроль над рисками при администрировании НДС.

"За короткое время мы реформируем Службу, сформируем команду, которая полна решимости доказать, что возможно провести эффективные реформы и в корне изменить имидж налогового органа", - заверил Любченко.

Как сообщалось, Кабинет Министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.