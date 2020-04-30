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Только фракция Зеленского "Слуга народа" не дает подписей за рассмотрение законов о страховании и тестировании медиков, - Герасимов

Только фракция Зеленского

Все фракции Верховной Рады, кроме фракции Зеленского - "Слуга народа", поддержали проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроектов о страховании и тестирования медицинских работников.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы

"Полностью поддержали инициативу фракции "Голос", "Батькивщина", ОПЗЖ, группы "За майбутнє" "Довіра". То есть поддержали все фракции, кроме одной. Мне непонятно, почему все за исключением одной фракции поддерживают то, что мы должны защитить украинских врачей, поддерживают инициативы, касающиеся страхования и тестирования медиков. А команда Зеленского этого не поддерживает ", - сказал он.

"Законопроект о страховании медиков был зарегистрирован более недели назад, за эту неделю заболело более 600 медицинских работников. Что, государство решило на них экономить? Государство не хочет этих людей реально защитить? Ибо на словах все есть, а в реальном документе нет. Более 100 народных депутатов подписались, но одной фракции здесь нет. Он них нужно меньше 50 подписей, но их не дают", - добавил политик.

Также Герасимов подчеркнул, что такие действия монобольшинства Зеленского недопустимы и призвал парламентариев поддержать эти законодательные инициативы.

"Это негосударственная позиция, когда законопроект объединяет почти весь зал, чтобы защитить украинского медика. Почему этого не делает фракция "Слуга народа", я не знаю. Я обращаюсь к депутатам "Слуги народа" - сегодня супертяжелая ситуация с эпидемией и экономическим положением страны. И нет разницы - власть или оппозиция, нужно объединяться и помогать решать вопросы. Я призываю всех депутатов фракции "Слуга народа" срочно подписать и поддержать инициативу "Европейской Солидарности" о проведении внеочередного заседания, на котором будут рассмотрены законопроекты о страховании и тестирования медицинских работников", - призвал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников

Автор: 

медицина (2527) страхование (196) Герасимов Артур (313)


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Топ комментарии
+26
Только фракция Зеленского "Слуга народа" не дает подписей за рассмотрение законов о страховании и тестировании медиков, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7255
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30.04.2020 18:26 Ответить
+21
Таким чином саме СН відповідальні за майже 2000 хворих медиків.
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30.04.2020 18:23 Ответить
+20
Все логично, они ведь слуги народа...
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30.04.2020 18:22 Ответить
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В нашем случае выбираем другую интерпретацию - В ЛЮБОЙ ШУТКЕ ЛИШЬ ДОЛЯ ШУТКИ
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30.04.2020 19:15 Ответить
Пора кончать с этим монобольшинством.
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30.04.2020 19:15 Ответить
да ну,пробуйте
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30.04.2020 19:33 Ответить
Так внагляк бабки навіть риги не пи-или

Тільки фракція Зеленського "Слуга народу" не дає підписів за розгляд законів про страхування і тестування медиків, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3347
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30.04.2020 19:15 Ответить
75 лет и 9 месяцев от зачатия самому младшему...
Это больше политическая акция...
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30.04.2020 20:09 Ответить
Черговий пінг - понг,для розумного українського виборця триває...
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30.04.2020 19:29 Ответить
повна дурня.страхова медицина,або для всіх,або нікому.піарщики хрєнові
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30.04.2020 19:32 Ответить
вы как то определитесь что такое страховая медицина, а что такое страховка.
или в методичке мендель не прописала?
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30.04.2020 19:42 Ответить
Они этот закон под себя сделают.
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30.04.2020 19:50 Ответить
Слуги под себя не один закон наделали...
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30.04.2020 20:10 Ответить
Влада та президент - не просто відмовляються розслідувати корупцію, вони її кришують. Свідченням цього є відмова представників партії «Слуга народу» у Тимчасовій слідчій комісії розглядати оборудки НАК «Нафтогаз».

Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК з питань розслідування корупції високопосадовців.

Лідер «Батьківщини» повідомила, що парламентській слідчій комісії були передані докази про те що за останні чотири роки НАК «Нафтогаз» не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярди гривень. https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ne-dozvolimo-vladi-grabuvati-lyudej-korupcijni-sxemi-nak-naftogaz-budut-pripineni/
Тільки фракція Зеленського "Слуга народу" не дає підписів за розгляд законів про страхування і тестування медиків, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3448
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30.04.2020 20:10 Ответить
Если это Тимошенко сказала, то можно верит, что она не подписывала документы о распродаже вооружения и не говорила, что "у неё есть мечта", чтобы украинская армия уместилась на стадионе...
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30.04.2020 20:13 Ответить
вкл. дурний спить, дурному сниться!!!
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09.05.2020 15:23 Ответить
Медики, пользуясь моментом, нехило доят державу; именно державу с её не сильно богатым населением, а не буржуйскую часть народа, ведь именно простой люд и будет оплачивать из бюджета банкет медиков.
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30.04.2020 20:21 Ответить
Ідіот чи понти ?
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01.05.2020 00:26 Ответить
Ні, не понти.
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01.05.2020 07:11 Ответить
Ты себя лучше знаешь.
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01.05.2020 13:08 Ответить
брехня.
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30.04.2020 20:33 Ответить
А чо алкаш всех солдат на лям не страховал? Он же обещал.
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30.04.2020 21:41 Ответить
ТАК ВОНИ ОБІКРАЛИСЯ )))
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01.05.2020 00:35 Ответить
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