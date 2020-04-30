Только фракция Зеленского "Слуга народа" не дает подписей за рассмотрение законов о страховании и тестировании медиков, - Герасимов

Все фракции Верховной Рады, кроме фракции Зеленского - "Слуга народа", поддержали проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроектов о страховании и тестирования медицинских работников.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы

"Полностью поддержали инициативу фракции "Голос", "Батькивщина", ОПЗЖ, группы "За майбутнє" "Довіра". То есть поддержали все фракции, кроме одной. Мне непонятно, почему все за исключением одной фракции поддерживают то, что мы должны защитить украинских врачей, поддерживают инициативы, касающиеся страхования и тестирования медиков. А команда Зеленского этого не поддерживает ", - сказал он.

"Законопроект о страховании медиков был зарегистрирован более недели назад, за эту неделю заболело более 600 медицинских работников. Что, государство решило на них экономить? Государство не хочет этих людей реально защитить? Ибо на словах все есть, а в реальном документе нет. Более 100 народных депутатов подписались, но одной фракции здесь нет. Он них нужно меньше 50 подписей, но их не дают", - добавил политик.

Также Герасимов подчеркнул, что такие действия монобольшинства Зеленского недопустимы и призвал парламентариев поддержать эти законодательные инициативы.

"Это негосударственная позиция, когда законопроект объединяет почти весь зал, чтобы защитить украинского медика. Почему этого не делает фракция "Слуга народа", я не знаю. Я обращаюсь к депутатам "Слуги народа" - сегодня супертяжелая ситуация с эпидемией и экономическим положением страны. И нет разницы - власть или оппозиция, нужно объединяться и помогать решать вопросы. Я призываю всех депутатов фракции "Слуга народа" срочно подписать и поддержать инициативу "Европейской Солидарности" о проведении внеочередного заседания, на котором будут рассмотрены законопроекты о страховании и тестирования медицинских работников", - призвал он.

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