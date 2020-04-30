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Новости Агрессия России против Украины Взяточники
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На Донетчине начальник военного госпиталя попался на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Начальника военного госпиталя, который причастен к систематическому получения взяток, разоблачила в Донецкой области Служба безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Донетчине начальник военного госпиталя попался на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ 01

По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от кандидата на службу в одной из воинских частей, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил. За 1,5 тысячи долларов фигурант обещал не препятствовать в получении направления на прохождение службы по контракту.

Оперативники спецслужбы также задокументировали факт вымогательства начальником госпиталя 500 долларов от своего подчиненного за несоздание искусственных препятствий при исполнении служебных обязанностей.

Деньги пострадавшие должны были передать через сержанта военного медучреждения. Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части взятки.

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На Донетчине начальник военного госпиталя попался на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ 02

Сейчас решается вопрос о задержании руководителя госпиталя и сообщения обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) Уголовного кодекса Украины,

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.

Также читайте: Майор ВСУ задержан на Житомирщине при получении взятки $600, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взятка (6187) правоохранительные органы (2970) СБУ (20067) силовики (2799) врачи (1518) Донецкая область (10019)


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Топ комментарии
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Новий керівник зекоманди...
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30.04.2020 19:38 Ответить
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Ну шо сказать?лошара
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30.04.2020 19:01 Ответить
Не умеет, а берётся.
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30.04.2020 19:03 Ответить
Система взяток, за что и сколько почему не указано.
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30.04.2020 19:06 Ответить
Брати хабарі погано, але тепер цього кандидата будуть добре перевіряти і обов'язково щось знайдуть!
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30.04.2020 19:06 Ответить
раньше брали, что б уволить с болячкой, сейчас при приеме на службу....твари..шо сказать....
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30.04.2020 19:21 Ответить
Новий керівник зекоманди...
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30.04.2020 19:38 Ответить
Якийсь сюр...Чи у нас взагалі є шанс стати цивілізованою країною?.Чи вже нічого не допоможе...
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30.04.2020 19:43 Ответить
..смарттик жальче, чем лекаря...)))
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30.04.2020 22:42 Ответить
.
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01.05.2020 12:21 Ответить
 
 