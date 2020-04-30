На Донетчине начальник военного госпиталя попался на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Начальника военного госпиталя, который причастен к систематическому получения взяток, разоблачила в Донецкой области Служба безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от кандидата на службу в одной из воинских частей, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил. За 1,5 тысячи долларов фигурант обещал не препятствовать в получении направления на прохождение службы по контракту.

Оперативники спецслужбы также задокументировали факт вымогательства начальником госпиталя 500 долларов от своего подчиненного за несоздание искусственных препятствий при исполнении служебных обязанностей.

Деньги пострадавшие должны были передать через сержанта военного медучреждения. Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части взятки.

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Сейчас решается вопрос о задержании руководителя госпиталя и сообщения обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) Уголовного кодекса Украины,

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.

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