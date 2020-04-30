"Энергоатом" поддержал временный вывод блоков в резерв в ответ на спекуляции в СМИ
ГП "НАЭК "Энергоатом" считает обоснованным временный вывод блоков АЭС в резерв.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Ex-pro consultung об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на слова врио президента компании Петра Котина.
"Ситуация, в которой у нас останавливается три блока по этому баланса, - она физически сбалансированная на наш взгляд и по нашей оценке. Поэтому мы прекратили возражения и пересчитали тот баланс, который был предложен нам министерством", - сказал Котин во время заседания Антикризисного энергетического штаба 29 апреля.
По информации министерства, "Энергоатом" согласился с уменьшением его доли производства в прогнозном балансе на 2020 год с 80,3 млрд до 73,7 млрд кВт-час.
Котин добавил, что если "Энергоатом" получит поддержку от государства и будут приняты законы, которые позволят погасить задолженность перед предприятием, то компания сможет обеспечить свою финансовую стабильность в текущем году, а также реализацию инвестиционных программ, ремонтную кампанию, выплату заработной платы сотрудникам и тому подобное.
Кроме того, он отметил, в случае изменения ситуации с энергобалансе и появления физической возможности увеличить производство электроэнергии, остановленные блоки запустят в течение двух суток.
Это заявление министерства сделано на фоне распространенных нескольких волн сообщений об искусственном ограничении атомных блоков в пользу других видов генерации, инициованих народным депутатом Андреем Герусом и членом Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергеем Лещенко.
Нардеп Алексей Кучеренко назвал эти сообщения манипулятивными и отметил, что энергетический баланс позволит решить критическую аварийную ситуацию в отрасли.
В свое время главный диспечер НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко в комментарии Андрею Герусу заявил, что доля атома в последние дни достигала 80%, что является критической предаварийной ситуацией.
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Змещение атомных мощьностей зелеными приведет к армагедону в атомной и не тоько энергетике.
А хоть блоки остановят на АЭС, а хоть все АЭС остановят... главное, что бы это было выгодно Ахметову.
5 грн за кило для населения и гуд!
Источник: https://censor.net/n3192778
Это на каком языке?
А ось це на якому?
Остановить атомные, чтоб запустить зеленые, и поднять цену раз в пять.
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Українець відкрив, користуйтесь на здоров'я.