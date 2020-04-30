РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12144 посетителя онлайн
Новости
6 382 32

"Энергоатом" поддержал временный вывод блоков в резерв в ответ на спекуляции в СМИ

ГП "НАЭК "Энергоатом" считает обоснованным временный вывод блоков АЭС в резерв.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на издание Ex-pro  consultung об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на слова врио президента компании Петра Котина.

"Ситуация, в которой у нас останавливается три блока по этому баланса, - она ​​физически сбалансированная на наш взгляд и по нашей оценке. Поэтому мы прекратили возражения и пересчитали тот баланс, который был предложен нам министерством", - сказал Котин во время заседания Антикризисного энергетического штаба 29 апреля.

По информации министерства, "Энергоатом" согласился с уменьшением его доли производства в прогнозном балансе на 2020 год с 80,3 млрд до 73,7 млрд кВт-час.

Котин добавил, что если "Энергоатом" получит поддержку от государства и будут приняты законы, которые позволят погасить задолженность перед предприятием, то компания сможет обеспечить свою финансовую стабильность в текущем году, а также реализацию инвестиционных программ, ремонтную кампанию, выплату заработной платы сотрудникам и тому подобное.

Кроме того, он отметил, в случае изменения ситуации с энергобалансе и появления физической возможности увеличить производство электроэнергии, остановленные блоки запустят в течение двух суток.

Это заявление министерства сделано на фоне распространенных нескольких волн сообщений об искусственном ограничении атомных блоков в пользу других видов генерации, инициованих народным депутатом Андреем Герусом и членом Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергеем Лещенко.

Нардеп Алексей Кучеренко назвал эти сообщения манипулятивными и отметил, что энергетический баланс позволит решить критическую аварийную ситуацию в отрасли.

В свое время главный диспечер НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко в комментарии Андрею Герусу заявил, что доля атома в последние дни достигала 80%, что является критической предаварийной ситуацией.

Автор: 

Энергоатом (412) атомная энергетика (294) Петр Котин (37)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Чего только не сделают, в угоду Ахметову, в угоду его непомерному аппетиту.
А хоть блоки остановят на АЭС, а хоть все АЭС остановят... главное, что бы это было выгодно Ахметову.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:05 Ответить
+7
Прогиб защитан.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:01 Ответить
+6
По просьбам трудящихся.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прогиб защитан.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:01 Ответить
ахмметка рулит!
Змещение атомных мощьностей зелеными приведет к армагедону в атомной и не тоько энергетике.
показать весь комментарий
30.04.2020 23:16 Ответить
Чего только не сделают, в угоду Ахметову, в угоду его непомерному аппетиту.
А хоть блоки остановят на АЭС, а хоть все АЭС остановят... главное, что бы это было выгодно Ахметову.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:05 Ответить
А олигархи не нажрутся никогда. Ни-ког-да...
показать весь комментарий
30.04.2020 19:35 Ответить
Лохметов, головний спонсор даунбасських сєпарів. Цими діями влада через Лохметова фінансує терористів
показать весь комментарий
30.04.2020 20:41 Ответить
Следующий шаг - тарифы.
5 грн за кило для населения и гуд!
показать весь комментарий
30.04.2020 23:18 Ответить
"Ситуация, в которой у нас останавливается три блока по этому баланса, - она ​​физически сбалансированная на наш взгляд и по нашей оценке. Поэтому мы прекратили возражения и пересчитали тот баланс, который был предложен нам министерством"
Источник: https://censor.net/n3192778

Это на каком языке?
показать весь комментарий
30.04.2020 19:06 Ответить
На шведському.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:13 Ответить
"инициованих "
А ось це на якому?
показать весь комментарий
30.04.2020 19:16 Ответить
В переводе это звучит примерно так: нам неслабо отстегнул ренатик, что бы мы приняли его условия.
показать весь комментарий
30.04.2020 20:04 Ответить
Так це вже не помилка була,а так і задумано ?
показать весь комментарий
30.04.2020 19:06 Ответить
По просьбам трудящихся.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:10 Ответить
"рабочих", как говорилось в *90тых))
показать весь комментарий
30.04.2020 19:23 Ответить
И этих тоже купили,проститутки продажные.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:12 Ответить
Почему купили? Они и так прогнутся готовые.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:18 Ответить
У структурі виробництва це сама дешева ел.енергія 56 копійок за кіловат.Можна спрогнозувати що і ціна для споживачів незабаром зросте.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:25 Ответить
Ну так этого ж и добивается рыжий кучминский ублюдок-байстрюк, человек-гудок
показать весь комментарий
30.04.2020 20:44 Ответить
Своя рубашка ближе к телу, им на зарплату хватает и ху с ним...а речь о том, во сколько это обойдётся Украине ...видать Ахметка "подсластил".
показать весь комментарий
30.04.2020 19:30 Ответить
сколько ахметка занес в энергоатом?))) что легче остановить атомную или тес?)))
показать весь комментарий
30.04.2020 19:34 Ответить
Этот шаг - выбивание бабла из населения.
Остановить атомные, чтоб запустить зеленые, и поднять цену раз в пять.
показать весь комментарий
30.04.2020 23:22 Ответить
не с населения а с лохов
показать весь комментарий
01.05.2020 07:07 Ответить
страна конченных идиотов. самая дорогая эл.энергия в европе к которой подключиться стоит тоже немалых денег
показать весь комментарий
30.04.2020 19:37 Ответить
Вартість енергоресурсів падає, в Словаччині електроенергія в чотири рази дешевше, а у нас барижня тільки народ грабує.
показать весь комментарий
30.04.2020 22:01 Ответить
Виявляється ЗЄнєлох не просто поділив Україну між олігархами, а й віддав їм під керування цілі галузі промисловості.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:37 Ответить
Партия (ЗЕленая банда)сказала надо...
показать весь комментарий
30.04.2020 19:55 Ответить
Грёбаные совковые Аэс, отключить их к ******.
показать весь комментарий
30.04.2020 21:38 Ответить
Ок. А что включить вместо них?
показать весь комментарий
30.04.2020 22:02 Ответить
Правильно! Чорнобиля вам мало? Електроенергію можна виробляти повністю безпечно і не забруднювати природу. http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html

Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Українець відкрив, користуйтесь на здоров'я.
показать весь комментарий
30.04.2020 22:11 Ответить
Що ця ватна бл..дь несе??? Ахметка гудок радіє
показать весь комментарий
30.04.2020 21:44 Ответить
Останнє речення читайте.
показать весь комментарий
30.04.2020 22:41 Ответить
Всё для блага ахметки..я охреневаю.😞
показать весь комментарий
30.04.2020 22:16 Ответить
зеленский отрыжка охметова
показать весь комментарий
30.04.2020 23:55 Ответить
 
 