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Новости Пожары в Украине
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В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления и торфяников, - Госагентство по управлению зоной отчуждения

В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления и торфяников, - Госагентство по управлению зоной отчуждения

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация очагов тления травяного настила, пней, лесной подстилки, древесины и торфяников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госагентства по управлению зоной отчуждения.

"В зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС, которым помогают работники лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща", продолжают ликвидацию пожаров на территориях Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришевского лесничеств. В частности, продолжаются мероприятия по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины", - говорится в сообщении.

Также в районе с. Кривая Гора и пгт Полесское сотрудники ГСП "Северная Пуща" продолжают проливать торфяники с помощью пожарных насосных станций.

К тушению привлечены 207 человек и 64 единицы техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На севере Житомирской области возник новый лесной пожар, ведется его ликвидация, - ГСЧС

Уровень радиации остается в пределах нормы.

Автор: 

пожар (5979) Зона отчуждения (280) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)


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Слава богу, прийшли дощі... На Чернігівщині, в деяких районах, вже другу годину полоще... Може, і до Чорнобиля добралося?...
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30.04.2020 19:16 Ответить
Дощі за прогнозами до наступного вівторка,це на користь.
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30.04.2020 21:01 Ответить
локализованы ... потушены ... горят!?
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30.04.2020 19:25 Ответить
Ну так - пішли дощі...
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30.04.2020 21:47 Ответить
Ще не все розікрали? Спалити 26 000 га зелених лісів треба бути повним олігофреном. Дощ і гасить пожежі, а кошти розакрадають клептомани .
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01.05.2020 08:41 Ответить
 
 