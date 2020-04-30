70% украинцев готовы к продлению карантина, 59% согласны терпеть его неограниченное время, - опрос КМИС

Подавляющее большинство жителей Украины готово к продлению карантина.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенным Киевским международным институтом социологии 22-31 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе исследования респондентам задавали вопрос: "Сейчас невозможно предсказать, как будет расти количество больных. Возможно, правительству придется продолжать карантин. В течение какого срока Вы сможете соблюдать карантинные меры?".

79% респондентов заявили, что готовы к продлению карантина на срок до месяца, 70% - на срок до двух месяцев, 65% - на срок до трех месяцев, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

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При этом 15% опрошенных заявили, что не соблюдают карантин в настоящее время, в том числе 11% респондентов ответили, не соблюдают карантин, поскольку работают, а 4% - потому что считают введенные требования чрезмерными.

Больше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, среди старшей категории населения, от 60 лет и старше (73%), меньше всего - среди молодежи, 18-39 лет (53%).

В региональном разрезе особых расхождений в ходе исследования не выявлено.

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В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2 024 респондента. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.