РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11775 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
16 605 265

70% украинцев готовы к продлению карантина, 59% согласны терпеть его неограниченное время, - опрос КМИС

70% украинцев готовы к продлению карантина, 59% согласны терпеть его неограниченное время, - опрос КМИС

Подавляющее большинство жителей Украины готово к продлению карантина.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенным Киевским международным институтом социологии 22-31 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе исследования респондентам задавали вопрос: "Сейчас невозможно предсказать, как будет расти количество больных. Возможно, правительству придется продолжать карантин. В течение какого срока Вы сможете соблюдать карантинные меры?".

79% респондентов заявили, что готовы к продлению карантина на срок до месяца, 70% - на срок до двух месяцев, 65% - на срок до трех месяцев, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кличко "неприятно шокирован" количеством людей в столице, которые "сами себе отменили карантин". ВИДЕО

При этом 15% опрошенных заявили, что не соблюдают карантин в настоящее время, в том числе 11% респондентов ответили, не соблюдают карантин, поскольку работают, а 4% - потому что считают введенные требования чрезмерными.

Больше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, среди старшей категории населения, от 60 лет и старше (73%), меньше всего - среди молодежи, 18-39 лет (53%).

В региональном разрезе особых расхождений в ходе исследования не выявлено.

Также на Цензор.НЕТ: Автомитинг против двойных стандартов провели бизнесмены в Днепре

В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2 024 респондента. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Автор: 

карантин (16729) опрос (2860) КМИС (339) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
Ага. 68% заявили что готовы есть нечистоты, 87% что готовы отдать государству все свои деньги, 96% что готовы раздвинуть булки и 79% что готовы пить мочу, лишь бы небыло войны. Так все и было.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:31 Ответить
+43
Та знаем. И цены в магазинах растут по просьбе трудящихся.
показать весь комментарий
30.04.2020 19:31 Ответить
+39
Це депутатів опитували?
показать весь комментарий
30.04.2020 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Вместо разговоров предлагаю встретиться всем трудящимся под кабмином и выразить глубокую благодарность, я например готов взять с собой пару кирпичей - главное чтобы благодарность долетела.
показать весь комментарий
30.04.2020 21:26 Ответить
Млять, когда?
показать весь комментарий
30.04.2020 21:32 Ответить
вчера))
показать весь комментарий
30.04.2020 21:37 Ответить
Ты стебись, стебись, а с этой х-етой пора чет решать
показать весь комментарий
30.04.2020 21:43 Ответить
что значит стебись? митинг под кабмином был вчера.
Вас там не было чтоб чет решать с этой х-етой??
показать весь комментарий
30.04.2020 22:35 Ответить
тк меня за сутки предупредить надо - с Винницы.
показать весь комментарий
30.04.2020 22:41 Ответить
я уже писал - предупредите хоть за день, пешком ***** приду, хоть и пилить неблизко
показать весь комментарий
30.04.2020 22:44 Ответить
Я ТОЖЕ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО..ПОТАМУ ШО ОН АБЕЩАЛ НА КАРАНТИНЕ БЕСПЛАТНУЮ ЕДУ И ВОДКУ
показать весь комментарий
01.05.2020 18:59 Ответить
70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, -

що за ХУ№НЯ ?
НЕОБМЕЖЕНО-ЦЕ ДО ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЦЯ В ЧЕРВОНИЙ КАРЛИК?
показать весь комментарий
30.04.2020 21:30 Ответить
https://censor.net/user/31269 Ні,в білий.Хіба так важко почекати 5 мільярдів років?
показать весь комментарий
30.04.2020 21:50 Ответить
50% - это *********, которые сидят на бюджетных деньгах - им пох, у них карантин и всю жизнь может длиться
показать весь комментарий
30.04.2020 22:45 Ответить
Сподобалося зеленій мерзоті людей карантінити. Ще й туфтові опитування наводять. Пішли у сраку гниди.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:14 Ответить
Как надоело стоять у плиты !
показать весь комментарий
30.04.2020 21:35 Ответить
Звичайно готові. Тому що насправді тихенько чхають на правила і роблять що хочуть. А от показали б по телебаченню хочь раз як людина мучається в дікарні від цього вірусу, так може б самі себе добровільно закарантинили. Таки ж люди - поки не побачать на собі нічого не зрозуміють.
показать весь комментарий
30.04.2020 21:38 Ответить
https://censor.net/user/381434 Люди постійно бачуть жахливі аварії.Але чомусь не перестали їздити.
показать весь комментарий
30.04.2020 21:51 Ответить
скажу больше - смертность от сердечно сосудистых заболеваний занимает первые места, и курят все равно
показать весь комментарий
30.04.2020 22:47 Ответить
досить вже цієї брехні .ніхто не дурний і більшість прозріла .окоронавірус роздутий фейк.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:21 Ответить
70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5829
показать весь комментарий
30.04.2020 21:48 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2020 22:02 Ответить
22-31 апреля - це все, що треба знати про ці опитування.
показать весь комментарий
30.04.2020 22:13 Ответить
В оригинале: "З 22 по 25 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів."
показать весь комментарий
01.05.2020 01:02 Ответить
Вопрос к КМИС....А накаком потолке вы это прочитали?
показать весь комментарий
30.04.2020 22:31 Ответить
WWW-404-ERROR КАРАНТИН ТАК КАРАНТИН

70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8926
показать весь комментарий
30.04.2020 22:50 Ответить
Знали бы вы, как меломаны за старыми ламповыми усилками гоняются, то не думали бы о них так свысока.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:24 Ответить
Не верю придуманной правительством статистике !
показать весь комментарий
30.04.2020 23:01 Ответить
зебилы, сэр...
показать весь комментарий
30.04.2020 23:09 Ответить
Это что за чумовой опрос? А если бы пенсионерам сказали- Согласны ли вы на карантин, если вам не будут платить пенсию, какой процент был бы?
показать весь комментарий
30.04.2020 23:11 Ответить
Ну так может они и сформировали такой высокий процент. Они то по тысяче сверху во время карантина получат, чего им быть против этого?
показать весь комментарий
01.05.2020 13:25 Ответить
Мда, это пощечина народу который столько лет считал себя "нерабами".
показать весь комментарий
30.04.2020 23:17 Ответить
Цей народ сам зробив ляпас своїй країні і собі. Нехай терплять, їм не звикати, якщо голодомор терпіли і Сталіна любили, то й цього нововибраного терпітимуть
показать весь комментарий
01.05.2020 16:51 Ответить
Відверто брехливе проплачене опитування.
показать весь комментарий
30.04.2020 23:21 Ответить
Не верю как и в то что зелю 40% поддерживает
показать весь комментарий
01.05.2020 00:22 Ответить
Что нас ждёт в будущем? Неизвестно никому.... А что происходит или уже произошло и осталось незамеченным на фоне сводок с Фронта? А вот это как раз очевидно. Попробуем ..... Там, в будущем, все еще спорят, был ли этот период эпохой неестественных сексуальных девиаций и почти неприкрытой жестокости или последним расцветом клонящейся к упадку западной цивилизации. Но, глядя на этих людей, понимаешь, что справедливо и то и другое: историю нельзя втиснуть в рамки простых определений, потому что она складывается из миллионов человеческих судеб.
П. Андерсон. «Патруль времени» (чуть изменено)
Вероятно, из всех мировых войн Первая вирусная наиболее парадоксальна.
К ней готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась совершенно неожиданно, в предельно неподходящий для всех ее участников момент, и оказалось, что к ней никто не готов.
Армии врачей Первой Вирусной уникальны по сочетанию умных и образованных докторов, талантливейших вирусологов и отважных до полной потери инстинкта самосохранения врачей Но ошеломляющая красота протоколов лечения и карантинных планов вылилась в многолетний кошмар позиционной войны, сотни тысяч и миллионы жертв без всякого смысла и толку, чудовищное истощение воюющих с Вирусом стран, распад экономико-политических организованностей и разрушение социальной ткани. «Крах такой, что КОРОНЫ дюжинами валяются по мостовой…» (кстати Маркс)
Самым неожиданным и по сути невероятным событием по праву считается крах Мировых Религий и переход власти над умами и сердцами людей к Вирусу Всемогущему (Ковиду). Отказ от богослужений и призыв к пастве не посещать Храмы равноценен признанию, что Христианский Бог умер ....
Итак , слова произнесены - Новая Религия. Мы видим как вся Ойкумена молится новому Идолу, новому Мессии. Пока что обряды поклонения немножко различны в разных частях Планеты, но и ранние христиане тоже вначале своего пути расходились во мнениях насчет икон, даты Пасхи, процедуры крещения и тд. Попробуем сформулировать основные постулаты, табу и обрядность Новой Веры. Конечно, можно просто взять Десять Заповедей и заново записать их добавляя такие слова как "маска" или "антисептик" на кшталт "Я ВИРУС, Бог твой, который вывел тебя из земли недезинфецированной , из дома рабства свободы перемещения по Земле, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не прелюбодействуй без маски, не кради без маски, не убивай без антисептика и тд", но это примитивно и одновременно сложно. Возьмем основные уже всем известные правила и четко сформулируем их.
Первое - сиди дома, шире - запрет на ненужные перемещения и путешествия. Второе - носи маску, то есть пришел новый социальный стандарт на недопустимость появляться на людях с неприкрытыми ртом и носом. Третье - многократная ежедневная термометрия как аналог причастия и крестного знамения в прежней религии. Четвертое - обработка всех доступных поверхностей антисептиком как подобие освящения в христианстве. Очевидно список новых обрядов будет дополняться и модифицироваться. Все эти действия представляют собой классическую Оборонительную Магию аналог которой присутствует во всех прежних религиях начиная от плясок шамана с бубном до евхаристии.
Новая Вирусно-Цифровая Религия будет требовать больше одного не собираться нигде и никогда, что повлечёт огромные изменения в жизни социума. Брак и зачатие детей будет осуществляться дистанционно через общение в Скайпе(вайбере, фейсбуке и тд) с последующим онлайн росписью и высылкой семенного материала для зачатия. Все это естественно с разрешения властей.Таким образом сексуальная жизнь станет исключительно виртуальной.
Дети перестанут быть обузой и проблемой. Выращиванием детей в физическом смысле будут заниматься особо отобранные и заслужившие прощение от Вируса люди, аналог которых видится в современных монахах.
Кладбища фактически уже объявлены табу. То есть посещение довирусных кладбищ приравнивается к богохульству (ковидохульству). Из этого определенно следует новый порядок захоронения и почитания умерших. Так как в уже в настоящем все умирают от ковидного Ангела Смерти Пневмонии, то довирусной процедуры погребения не будет , а будет выдача справки о кремации и виртуального кладбища, где все родственники смогут в поминальные дни посещать могилу и ставить лайки усопшему и друг другу.
Но в целом объять необъятное невозможно и прогнозировать как изменится жизнь Человека в рамках Новой Мировой Религии под пока условным названием Ковидианство от момента искусственного оплодотворения до физической Смерти по воле ковидной невозможно и ненужно. Важно понять что эти изменения грандиозны и колоссальны. Почему так произошло? Билл Гейтс, Гретта Гунберг, заговор врачей или коллективное бессознательное - не имеет значения, значение имеет лишь то, что Мир изменился окончательно и бесповоротно.
36и6 всем и каждому!
показать весь комментарий
01.05.2020 01:34 Ответить
Ну так це НОВИЙ СВІТОВИЙ УСТРІЙ і на його втілення в Україні вибрали клоуна, бо іншим кандидатам був би жорсткий опір, а так з клоуна що спитаєш?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:23 Ответить
Страна перепуганных идиотов. Мудрый нарид голодомор терпел - потерпит и бессмысленный карантин. Повезло олигархам с наридом. Ворье при власти ликует....
показать весь комментарий
01.05.2020 08:28 Ответить
Ідіть в дупу з таким карантином. Економіка і карантин повинні бути розумно поєднані. Перетворили країну в тоталітарну тюрму, продали землю, захапали нерухомість, як мило коли морду не можна висунути на влицю, коли все стоїть і лопається. Коли олігархії ніхто не робить конкуренцію.
показать весь комментарий
01.05.2020 08:44 Ответить
Опрос среди депутатов провели наверное,а реальное мнение людей им не интересно..Я называю этотот "карантин" черно-белым,одни зарабатывают,другие голодают.Экономика в жопе с далеко идущими последствиями!
показать весь комментарий
01.05.2020 09:00 Ответить
картинка медійних маніпуляцій від ТЕКСТИ.ОРГ https://texty.org.ua/fragments/100885/rosijski-dezinformatory-vykorystovuyut-karantynni-konflikty-v-********-dlya-prosuvannya-federalizaciyi/

Перевір, на що ти повівся..!



70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1919
показать весь комментарий
01.05.2020 10:12 Ответить
Бред сивой кобылы. Ни одного знакомого или друга нет, кто за продление карантина. Все воют.
показать весь комментарий
01.05.2020 10:21 Ответить
Да там же написано, в статье, только неявно, пенсов спросили, да студентов.
То есть тех, кто либо на пенсии, либо пап-мамы содержат.
Эдак до могилы можно в карантине сидеть.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:16 Ответить
Відповідно до даних вікіпедії Київський міжнародний інститут соціології є товариством з обмеженою відповідальністю, простіше кажучи чиєюсь фірмочкою. Офіційний сайт абсолютно незручний, так, для відмазки, жодних тестів там не побачив. Як вони опитували людей під час карантину не зрозуміло. Перше, що там побачив, стіну з результатами псевдоопитувань. В одному з них писало, що до Російської Федерації 54% українців ставляться добре або дуже добре. Далі можна не читати.
показать весь комментарий
01.05.2020 10:29 Ответить
Если я не согласен с правилами дорожного движения - я могу их не соблюдать?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:06 Ответить
"59% согласны терпеть его неограниченное время"

Вот они, ЗЕбилы, "птички божие", которые "не знают ни заботы, ни труда".
на какие средства живут, интересно?
Кто их деньгами снабжает???

Хотят?
Да врубить карантин вот этим вот 59% без окончания!
И денег не платить, раз у них есть средства.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:10 Ответить
"Больше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, среди старшей категории населения, от 60 лет и старше (73%)"
Источник: https://censor.net/n3192786

Вот и весь секрет опроса, спросили пенсионеров - получили полное согласие на карантин.
Спросили студентов, котрых мам-папы содержат - получили согласие на карантин.

Вы работающих людей спросите!
Из каких денег пенсы пенсии получают?
Из государственных.
А государство откуда деньги берет (если не заемные, так заемные отдавать придется, если вообще дадут).
Из налогов.
А налоги кто платит?
Работающие.
Вот работающих и спрашивайте.
Наперсточники вы, а не социологи.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:15 Ответить
Сходила по оригинальной ссылке.
Зашибись, что за опрос.
Там вообще не указано, сколько было респондентов каких возрастных категорий!
Проводим опрос среди пенсов и студентов - и вуаля, получаем нужную статистику.
Кто платит за опрос, к слову?
Налогоплательшики?
То есть работаюшие, которых карантин лишил заработка?
Однажды вы, слуги народные, все-таки допроситесь.
Вы таки допроситесь.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:25 Ответить
Тай хай скільки завгодно буде карантин, але платіть зп людям які сидять дома
показать весь комментарий
01.05.2020 12:27 Ответить
кмис в полном составе готов к пожизненному карантину, причем будут счастливы провести его все вместе в одной комнате, накуренной мухоморами.это, конечно , если кабмин не захочет их пригласить в свою отдельную комнату с шишками, калейдоскопом и ну погоди.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:27 Ответить
Владимир Александрович если Вы устали и не понимаете что делать идите на ... подайте в отставку, хватит издеваться над людьми и публиковать заказные опросы в которых большинство украинцев готовы есть фикалии и дальше голосовать за слуг народа.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:49 Ответить
Зе влада = куплені соцопитування = куплені коломойським голоси на виборах.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:18 Ответить
постановление 211 Кабмина о карантине - незаконное и преступное
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантинапреступники будут наказаны!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:01 Ответить
А жерти що будуть опитані ідіоти?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:11 Ответить
Ах вы *********! Какие 70%? Людям жрать нечего! Им голод страшнее короновируса, особенно, когда детей накормить нечем! Твари!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:14 Ответить
Подавляющее большинство жителей Украины готово к продлению карантина.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенным https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=936&page=1 Киевским международным институтом социологии 22-31 апреля, информирует http://www.censor.net Цензор.НЕТ . Источник: https://censor.net/n3192786

Ось що я на це скажу цьому інституту соціології на продовження карантину :

70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7991
показать весь комментарий
01.05.2020 14:16 Ответить
Откуда эти цифры?
Наше население что, печатает деньги? Или все же их зарабатывает? А полноценно работать нет возможности...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:30 Ответить
70% украинцев готовы ?

Знакомая цифра!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:34 Ответить
Це опитування - відверта брехня. Людям вже немає чого їсти. Коронавірус - це фейк. Знайшли небезпечну хворобу від якої за 2 місяці в Україні померли аж 270 людей. Та за цей період від звичайного грипу померли в десятки разів більше. Влада свідомо організовує Голодомор в Україні.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:39 Ответить
а с другой стороны, люди которые ели своих детей в 33м готовы на любые истязательства от власти или других, так что опрос правдив.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:50 Ответить
Экономический крах уничтожит не тысячи, а миллионы.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:29 Ответить
Кто делал опрос? Расстрелять на ***. Такого ******* даже при, *********, порохе не было.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:38 Ответить
Если бы люди сидели дома, то карантин бы уже закончился и коронавирус бы уже победили! но люди нихера не сидят дома! разрушают экономику!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:50 Ответить
124 % довольны действиями власти, 225 % сегодня готовы проголосовать за действующего президента, 415 % хотят видеть на посту Киевского Головы депутата от "Слуги народа"-Николая Тищенко-опрос "Центра Разумкова".

Перефразирую однажды заиржавшую тихонечко лошадь:"Дебилы, ***.ь"...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:12 Ответить
ПАВТАРЮСЬ...Я ТОЖЕ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО..ОН АБЕСЧАЛ БЕСПЛАТНУЮ ЕДУ И ВОДКУ,
показать весь комментарий
01.05.2020 19:02 Ответить
Страница 3 из 3
 
 