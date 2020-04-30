Средний показатель летальности от COVID-19 в Украине - 2,5%, в 7 областях он превышен, - ЦОЗ

На 30 апреля показатель летальности от коронавирусной болезни в 7 областях превышает средний показатель по Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.

Все умершие пациенты имели положительный результат лаборатороного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации до смерти - 7 дней.

Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К аппаратам ИВЛ в Украине подключены 138 человек, из них один ребенок и 10 медиков, - ЦОЗ

Показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрировано в таких областях:

Ивано-Франковская (5,8%);

Кировоградская (4,6%);

Львовская (3,3%);

Сумская (3,9%);

Хмельницкая (6,1%);

Черниговская (8,0%);

Полтавская (3,0%).

В поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

Также читайте: Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ

90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. 9 человек из числа умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.