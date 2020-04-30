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Новости Коронавирус и карантин
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Средний показатель летальности от COVID-19 в Украине - 2,5%, в 7 областях он превышен, - ЦОЗ

Средний показатель летальности от COVID-19 в Украине - 2,5%, в 7 областях он превышен, - ЦОЗ

На 30 апреля показатель летальности от коронавирусной болезни в 7 областях превышает средний показатель по Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.

Средний показатель летальности от COVID-19 в Украине - 2,5%, в 7 областях он превышен, - ЦОЗ 01

Все умершие пациенты имели положительный результат лаборатороного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации до смерти - 7 дней.

Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К аппаратам ИВЛ в Украине подключены 138 человек, из них один ребенок и 10 медиков, - ЦОЗ

Показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрировано в таких областях:

  • Ивано-Франковская (5,8%);
  • Кировоградская (4,6%);
  • Львовская (3,3%);
  • Сумская (3,9%);
  • Хмельницкая (6,1%);
  • Черниговская (8,0%);
  • Полтавская (3,0%).

В поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

Также читайте: Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ

90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. 9 человек из числа умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.

Автор: 

карантин (16729) смертность (268) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Что за бред? Если заболевшие еще не вылечились? Напр. - заболелло миллион, вылечились 100к., усопли 100к. = смертность 10%. А через месяц из тех кто продолжал лечение умерли 400к. и вылечились столько же = смертность уже ВНЕЗАПНО 50%.

в жёппу такую "статистику". И да, если смертность была бы реально 2.5%, то нахрена карантин, от которого потерь гораздо больше? Да и Германия с Израилем завидовали бы нам и просили прислать врачунов.
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30.04.2020 20:06 Ответить
+3
Ты сам ответил на свой вопрос: на улицу не высовывайся, сиди и впредь дома, в своей палате
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30.04.2020 20:28 Ответить
+3
Начальные знания физики пропустили.
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30.04.2020 20:55 Ответить
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Летальность - отношение количества умерших к количеству заболевших...
То есть, если не проводить массового тестирования, как у нас в Украине и делают, то, теоретически, можно довести этот показатель и до 100%.
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30.04.2020 20:00 Ответить
Что за бред? Если заболевшие еще не вылечились? Напр. - заболелло миллион, вылечились 100к., усопли 100к. = смертность 10%. А через месяц из тех кто продолжал лечение умерли 400к. и вылечились столько же = смертность уже ВНЕЗАПНО 50%.

в жёппу такую "статистику". И да, если смертность была бы реально 2.5%, то нахрена карантин, от которого потерь гораздо больше? Да и Германия с Израилем завидовали бы нам и просили прислать врачунов.
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30.04.2020 20:06 Ответить
Все верно, меньше обследованных - выше смертность, резко выросло выявление в последние дни - ниже смертность, выявленные не успели "дойти"
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30.04.2020 20:43 Ответить
не може бути, а скільки цікаво на автошляхах людей загинуло... це ж завтра відос-фікція мабуть стартує...
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30.04.2020 20:06 Ответить
Средний показатель летательности...
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30.04.2020 20:06 Ответить
Только что вышел прогулять собаку. Народу тьма, кучами бродят без масок, часть бухих, часть вылезли потрахаться. Я не пойму, где я - на карантине или в дурдоме.
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30.04.2020 20:13 Ответить
Ты сам ответил на свой вопрос: на улицу не высовывайся, сиди и впредь дома, в своей палате
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30.04.2020 20:28 Ответить
Лучше дома на кровати, чем в красивом гробу.
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30.04.2020 20:31 Ответить
Троліку гебнявий, ти вже давно заробив собі красивого гробіка
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30.04.2020 20:34 Ответить
Они такие же нарушители закона как, например, хулиганы. Кто-нибудь сообщает о нарушителях в полицию, ведь именно из расчёта наличия такого.. таких, бродящих и вводятся чрезмерные ограничения?..
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30.04.2020 20:33 Ответить
Зачем нужна маска, на открытом воздухе, с междулюдским расстоянием больше 1,5 метра?
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30.04.2020 20:36 Ответить
Потому, что капли мокрот висят в воздухе до 3 часов, по последним данным... Потому рекомендации даже в маске находится на расстоянии.
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30.04.2020 20:39 Ответить
Что просто висят и все? Неподвижно, на той же высоте, даже при достаточно сильном ветре? И чтоб заразиться, достаточно одной капельки?
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30.04.2020 20:44 Ответить
Для тех, кто ходит с анемометром, возможно, ещё напишут рекомендации.
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30.04.2020 20:46 Ответить
Не плетите чушь. Вы хоть в школе учились?
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30.04.2020 20:46 Ответить
Нет, я сразу в ВУЗ пошел. Я что-то упустил, не ходя в школу, что-то сокровенное, до чего учёные в ВУЗах и академиях не могут допетрить, проводя исследования?
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30.04.2020 20:49 Ответить
Начальные знания физики пропустили.
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30.04.2020 20:55 Ответить
А в начальных знаниях по физике написано - как проводить исследования или они дают возможность лучше учёных знать - как проводить исследования?
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30.04.2020 20:57 Ответить
Они, как минимум, дают возможность понимать суть прочитанного о "висящих 3 часа" каплях.
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30.04.2020 21:01 Ответить
И я тоже засомневался и понял, что у меня пробелы в знаниях и аэрозолей нет, и тумана нет, а суслик есть, а запах духов, так сразу падает на землю, потому и выбоины в асфальте.
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30.04.2020 21:08 Ответить
Именно пробелы и не дают понять разницу между каплями и аэрозолями.
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30.04.2020 21:24 Ответить
Теперь буду знать, Александро, просто здесь

Аэрозо́ль - дисперсная система, состоящая из взвешенных в газовой среде (дисперсионной среде), обычно в воздухе, мелких частиц (дисперсной фазы). Аэрозоли, дисперсная фаза которых состоит из капелек жидкости, называются туманами, а в случае твёрдых частиц, если они не выпадают в осадок, говорят о дымах (свободнодисперсных аэрозолях), либо о пыли (грубодисперсном аэрозоле).

кто-то дописал "капелек жидкости", чтобы тебя подставить и прошу прощения за подковырку в виде тумана.
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30.04.2020 21:35 Ответить
В то время как исследование Медицинского журнала Новой Англии показало, что вирус COVID может быть обнаружен в воздухе в течение 3 часов, в природе дыхательные капли опускаются на землю быстрее, чем аэрозоли, полученные в этом исследовании. Экспериментальные аэрозоли, используемые в лабораториях, значительно меньше, чем то, что появляется при кашле или чихании, поэтому эти аэрозоли остаются в воздухе на уровне лица дольше, чем тяжелые частицы в природе.
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30.04.2020 21:30 Ответить
Конечно, конечно, они падают на землю и при втором шаге, следом за кашляющим, они, как солдаты, падают на землю, а ветер это такой своеобразный катализатор падения... Это всё мои пробелы в среднем образовании, которое тебе позволило понимать учёных.
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30.04.2020 21:38 Ответить
Естественно ветры сразу начинают дуть вокруг всех чихающих и кашляющих разнося их "смертельные", именно коронавирусные, капли на многие метры вокруг. Что-то раньше при всех гриппозных эпидемиях и опасности кашля зараженных туберкулезом пытливые ученые этого эффекта не замечали и не одевали на здоровых маски и не заставляли людей шарахаться друг от друга, не закрывали транспорт и общественные места.
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30.04.2020 22:09 Ответить
Так ветры же на знают, что в гортани стоит дозатор капель, который калибрует их под один размер.
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30.04.2020 22:12 Ответить
Один больной заражает ОРВИ до пяти человек в день. Больше всего опасен тот, кто подхватил инфекцию сегодня. Но и того, кто уже выздоравливает, нельзя сбрасывать со счетов. При чихании в воздух вылетает до 100 000 микробов. Капли слюны разлетаются со скоростью 160 километров в час. Принято считать, что брызги при чихании разлетаются до трех метров, но это касается только видимых частиц, а невидимые, мелкодисперсные распространяются до 10-15 метров.

Не умничай со своими "среднеобразовательными" догадками...
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30.04.2020 22:20 Ответить
Опять врете, Александро...
Середній показник летальності від COVID-19 в Україні - 2,5%, в 7 областях він перевищений, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 522
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01.05.2020 00:22 Ответить
Ой, а Вы ссылку забыли дать на статью. Как обычно.
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01.05.2020 00:19 Ответить
Только для поддержания у лохов чувства страха.
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30.04.2020 20:44 Ответить
как и во всём мире. 2,5.
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30.04.2020 20:30 Ответить
Так при таких расчётах он безопасней гриппа, от которого делают прививки...
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30.04.2020 20:37 Ответить
А в Беларуси - 0,6.
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30.04.2020 20:47 Ответить
а в Туркменистане и КНДР ноль. а всё потому, что не прививаются никогда.
Да?
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30.04.2020 20:51 Ответить
Дремучесть демонстрируете подобной чушью.
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30.04.2020 20:57 Ответить
Недолуга,нікчемна брехня, нехай брешуть своїм дебільним дітям
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30.04.2020 20:37 Ответить
Они убивают трёх зайцев, украинцев, помощь всех тех, кто не Слуги, и демонстрируют свою несравненную работу...
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30.04.2020 20:41 Ответить
Сегодня наблюдал на улице толпы людей, а шо погода класс +24°С все вышли погреться, ещё неделя такая и люди плюнут на все. Не призыв это к действию. Но уже все надоело до не могу.
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30.04.2020 21:06 Ответить
г.Харьков Шевченковский район Алексеевка.
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30.04.2020 21:07 Ответить
Ну і ...? А якщо взяти до уваги тих, хто взагалі до лікарів не звертався і переніс "легку простуду" на ногах, то шо за епідемія така?
Людей жалко. Особливо старих медпрацівників. Вони ж отримували і пенсію і зарплату, почали відчувати себе не останніми людьми і тут на тобі - заразився і вмер.
Я вже давно себе запитую: чи то лікарі такі некваліфіковані, що допускають у себе поганий стан здровья? Чи йдуть вчитися на медиків саме для того, аби слабке здоровья підлікувати?
І ще дивуюся: лікар знає що надмірне вживання алкоголю чи паління шкодить. але не може відмовитися від згубної звички. Як це?
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30.04.2020 21:14 Ответить
КАК МОЖНО ГОВОРИТЬ О СРЕДНЕМ ПРОЦЕНТЕ СМЕРТНОСТИ, КОГДА 10 ТЫС УКРАИНЦЕВ ЕЩЕ БОЛЕЮТ ?
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01.05.2020 14:06 Ответить
 
 