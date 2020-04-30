Средний показатель летальности от COVID-19 в Украине - 2,5%, в 7 областях он превышен, - ЦОЗ
На 30 апреля показатель летальности от коронавирусной болезни в 7 областях превышает средний показатель по Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.
Все умершие пациенты имели положительный результат лаборатороного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации до смерти - 7 дней.
Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.
Показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрировано в таких областях:
- Ивано-Франковская (5,8%);
- Кировоградская (4,6%);
- Львовская (3,3%);
- Сумская (3,9%);
- Хмельницкая (6,1%);
- Черниговская (8,0%);
- Полтавская (3,0%).
В поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).
70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.
У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.
90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. 9 человек из числа умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То есть, если не проводить массового тестирования, как у нас в Украине и делают, то, теоретически, можно довести этот показатель и до 100%.
в жёппу такую "статистику". И да, если смертность была бы реально 2.5%, то нахрена карантин, от которого потерь гораздо больше? Да и Германия с Израилем завидовали бы нам и просили прислать врачунов.
Аэрозо́ль - дисперсная система, состоящая из взвешенных в газовой среде (дисперсионной среде), обычно в воздухе, мелких частиц (дисперсной фазы). Аэрозоли, дисперсная фаза которых состоит из капелек жидкости, называются туманами, а в случае твёрдых частиц, если они не выпадают в осадок, говорят о дымах (свободнодисперсных аэрозолях), либо о пыли (грубодисперсном аэрозоле).
кто-то дописал "капелек жидкости", чтобы тебя подставить и прошу прощения за подковырку в виде тумана.
Не умничай со своими "среднеобразовательными" догадками...
Да?
Людей жалко. Особливо старих медпрацівників. Вони ж отримували і пенсію і зарплату, почали відчувати себе не останніми людьми і тут на тобі - заразився і вмер.
Я вже давно себе запитую: чи то лікарі такі некваліфіковані, що допускають у себе поганий стан здровья? Чи йдуть вчитися на медиків саме для того, аби слабке здоровья підлікувати?
І ще дивуюся: лікар знає що надмірне вживання алкоголю чи паління шкодить. але не може відмовитися від згубної звички. Як це?