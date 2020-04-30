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Чиновник Ривненского горсовета попался на взятке 2,5 тыс. долл. за согласование строительной документации, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины поймала на взятке руководителя структурного подразделения Управления архитектуры и градостроительства Ривненского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Ривненского горсовета попался на взятке 2,5 тыс. долл. за согласование строительной документации, - СБУ 01

По данным предварительного следствия, начальник отдела генерального плана и развития города требовал от местного частного предпринимателя 2,5 тысячи доллапов за регистрацию проектной документации по реконструкции офисного помещения. Для беспрепятственного решения вопроса чиновник обещал повлиять на своих коллег.

Задержали правонарушителя в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины возле Управления градостроительства и архитектуры после получения заключительной части взятки - 1,1 тыс. долл.

Читайте: Главный инспектор ГАСИ Киевщины попался на взятке в виде талонов на 2,5 тыс. литров сжиженного газа, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник Ривненского горсовета попался на взятке 2,5 тыс. долл. за согласование строительной документации, - СБУ 02
Чиновник Ривненского горсовета попался на взятке 2,5 тыс. долл. за согласование строительной документации, - СБУ 03

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте: Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взятка (6187) правоохранительные органы (2970) Ровно (533) СБУ (20067) силовики (2799) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+1
та не може бути такого. щоб на Український посадовець та хабаря брав. тим більше сам ЗЕ сказав що нізяяяяяяяяяяяяяя.
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30.04.2020 20:53 Ответить
+1
так это то шо нашли
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30.04.2020 20:58 Ответить
+1
и КИМ ЧЕН ЫН
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30.04.2020 21:04 Ответить
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Та прі чьом там етот мудак.. Хомка за жабри беріть.. так заспіває, шо всі здивуєтесь
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30.04.2020 20:24 Ответить
Нічого не бояться..
VIP камери ж, мля..
Гроші на них збирають??
🤔
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30.04.2020 20:38 Ответить
та не може бути такого. щоб на Український посадовець та хабаря брав. тим більше сам ЗЕ сказав що нізяяяяяяяяяяяяяя.
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30.04.2020 20:53 Ответить
это вовсе не о нашей нации. как здесь пишут представители нулевого менталитета - во все виноваты кацапы))
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30.04.2020 20:55 Ответить
и КИМ ЧЕН ЫН
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30.04.2020 21:04 Ответить
все как всегда. дно.
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30.04.2020 20:54 Ответить
Ах вот они какие, две с половиной тыщи долларов!
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30.04.2020 20:55 Ответить
То есть тыща сто !
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30.04.2020 20:57 Ответить
так это то шо нашли
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30.04.2020 20:58 Ответить
не солидно обосрался.. будешь проклят.. обсираться надо с сундуками бабок.. бомж и негодяй.. шоп ты жил на одну зарплату!!!
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30.04.2020 21:01 Ответить
а что если подойти к органам как к хозрасчетным подразделениям? набили себе зарплату за месяц - конфисковали лярд, попалили взяточников на поллярда - зачет - получите ЗП. А если нет - то нет - ведь на нет и суда нет (отпустите рифмастера су*)
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30.04.2020 23:07 Ответить
Будуть знати як кагебешний абщак обділяти.
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30.04.2020 23:39 Ответить
Да ну на! Не может быть! Это ему старый долг принесли отдать!
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01.05.2020 00:31 Ответить
 
 