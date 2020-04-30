Чиновник Ривненского горсовета попался на взятке 2,5 тыс. долл. за согласование строительной документации, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины поймала на взятке руководителя структурного подразделения Управления архитектуры и градостроительства Ривненского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, начальник отдела генерального плана и развития города требовал от местного частного предпринимателя 2,5 тысячи доллапов за регистрацию проектной документации по реконструкции офисного помещения. Для беспрепятственного решения вопроса чиновник обещал повлиять на своих коллег.

Задержали правонарушителя в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины возле Управления градостроительства и архитектуры после получения заключительной части взятки - 1,1 тыс. долл.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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