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Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем

30 апреля исполняющий обязанности руководителя Национального института рака Александр Яцына подал в прокуратуру г. Киева документы об открытии трех уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН. 

Первые результаты внутреннего аудита, которые глава НИР инициировал с приходом на должность, выявили нарушения и фальсификации в институте. В частности, был выявлен факт подделки тендерной документации на более чем 20 млн гривен; действия в интересах одного поставщика и сокрытие фактов о заключении договоров; а также заключения юридически и экономически невыгодных соглашений.

"Главная задача, которую поставил передо мной Министр здравоохранения - ликвидировать коррупционные схемы в Национальном институте рака. Никто не может воровать у онкобольных и наживаться на их горе. Украинские пациенты должны получать всю бесплатную помощь, гарантированную государством", - отметил Александр Яцына.

Аудит еще продолжается, о дополнительных его результаты и о ходе следствия по НИР будут информировать дополнительно.

Напомним, Александр Яцына назначен на должность и.о. руководителя Национального института рака две недели назад. Через три дня ему начали поступать угрозы и попытки оказать давление - принять решения, которые противоречат интересам развития института.

Контракт с предыдущей главой НИР Еленой Колесник закончился, ранее она была отстраненно через медийные коррупционные скандалы.

Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем 01

Автор: 

уголовное дело (2436) Национальный институт рака (17)


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Топ комментарии
+12
И сегодня же. Только фракция Зели "Слуга народа" не дает подписей за рассмотрение законов о страховании и тестировании медиков" Это все что медики должны знать о заботе власти Бубочки и его отребья об интересах медиков.
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30.04.2020 20:41 Ответить
+8
Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем - Цензор.НЕТ 9529
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30.04.2020 20:39 Ответить
+6
Супрун зачепила цей гадюшник,намагалась змінить.Скільки всяка сволоч горлапанила?Медицина була така,як і все в Україні.+-.Але я з 16 року ніколи не стикався в лікарнях з поборами, які були раніше.Зараз туди не піду в жодному разі.Це клоуни вивезли засоби захисту,і зараз лікарні,це місце де скоріше схопиш корвір..
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30.04.2020 21:36 Ответить
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Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем - Цензор.НЕТ 9529
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30.04.2020 20:39 Ответить
И сегодня же. Только фракция Зели "Слуга народа" не дает подписей за рассмотрение законов о страховании и тестировании медиков" Это все что медики должны знать о заботе власти Бубочки и его отребья об интересах медиков.
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30.04.2020 20:41 Ответить
У Києві медики міської лікарні №8 (Оболонський район) вийшли на бойкот. Вони влаштували страйк через зменшення зарплатні і стверджують, що обіцяну урядом надбавку до 300% їм так і не виплатили.Про це повідомляє Громадський штаб подолання COVID-19 в Україні та Facebook-паблік «Життя Мінського масиву», до якого звернулися медики.

Зазначено, що лікарня за час пандемії прийняла близько 150 інфікованих коронавірусом, хоча в список установ по боротьбі з вірусом так і не потрапила. Серед лікарів у двох вже виявили коронавірус і вони потенційно могли заразити ще 42 своїх колег.За два місяці з лікарні звільнилися багато медиків та молодший персонал. Лікарі кажуть, що вони ризикують життям рятуючи пацієнтів, а отримують за це копійки. За їх словами, їм урізали зарплату на 30-40%. Медсестри отримують тепер 4-5 тисяч гривень, молодші сестри - 3-4 тисячі гривень, лікарі - від 6 до 9 тисяч.

Вчора два відділення оголосили про відмову працювати і не приймали пацієнтів близько двох годин. Сьогодні на страйк вийшли ще декілька відділень.Раніше мер Києва заявив, що лікарі, які працюють з хворими коронавірусом, отримали зарплату за березень у розмірі від 30 до 50 тисяч гривень.До цього президент Зеленський підписав законопроєкт про збереження соціальних та економічних гарантій під час карантину, який Верховна Рада прийняла 30 березня. Документ передбачає доплату медикам та іншим задіяним у боротьбі з коронавірусом до 300% заробітної плати, а працівникам соціального захисту - до 100% зарплати.
https://thebabel.com.ua/news/42760-mediki-kijivskoji-likarni-8-viyshli-na-boykot-jim-urizali-zarplatnyu-ta-ne-viplatili-nadbavku
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30.04.2020 20:57 Ответить
19.09.2018 / 13:32

В Украине запустили новый сайт о политике и обществе https://thebabel.com.ua/ «The Бабель» . Одним из его сооснователей стал бывший заместитель главного редактора Esquire Глеб Гусев, а основным инвестором - украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В соцсетях проект называют украинской «Медузой». Редакция https://mc.today/ MC Today пообщалась с Глебом, расспросив его о новом проекте.

https://mc.today/byvshij-zamglavreda-esqire-zapustil-novoe-media-the-babel-osnovnoj-investor-igor-kolomojskij/

Издание «theБабель» нашло замену Коломойскому

Новыми акционерами издания стали Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец
Интернет-издание «theБабель», которое в 2019 году закрылось из-за проблем с финансированием (инвестором тогда был олигарх Игорь Коломойский), заявил о возобновлении своей деятельности. Об этом сообщила соучредитель и редактор издания Екатерина Коберник. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/izdanie-thebabel-nashlo-zamenu-kolomoyskomu-663305.html
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30.04.2020 21:26 Ответить
Так зараз його фінансує Коломойський? А то я бачу, що сайт у цьому випадку дав правдиву інформацію!
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30.04.2020 21:29 Ответить
Бабель (Беня), Элис и Экономический пророк (Беня) это были однозначно источники "правдивой" информации для зрады...
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30.04.2020 21:40 Ответить
Не тільки вони, бо про розмір зарплат медиків мені відомо з першоджерела. Зарплати саме такі, як у цій статті. У 8 лікарні місяць тому був бунт саме завдяки таким зарплатам! Все чесно написано.
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30.04.2020 21:42 Ответить
Короновирус пострашнее нараставшей агрессии паРаши, потому обещания сейчас можно не выполнять, а раньше - плевать надо было на агрессию паРаши, что сейчас успешно делается...
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30.04.2020 21:17 Ответить
Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем - Цензор.НЕТ 7749
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30.04.2020 20:39 Ответить
Нюю-нюю....посадять тебе ж...))
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30.04.2020 20:40 Ответить
Ужас что творится. На больных несчастных людях наживаются нелюди.
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30.04.2020 20:43 Ответить
А про Шалімова вже забули? Корупція - основний «корона вірус» України
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30.04.2020 20:49 Ответить
Тех кто воровал у больных нужно показательно расстреливать перед окнами больниц.
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30.04.2020 20:52 Ответить
Низзя!
Это жертвы первого этапа реформы
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30.04.2020 21:01 Ответить
Там целую "Мрію" бумаги надо на заявления, еще и не хватит.
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30.04.2020 20:54 Ответить
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa

Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1255751624854835200 11 ч

Почему Зеленский встречал самолет лично?
Президент всегда находится в Эпицентре событий.
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30.04.2020 20:54 Ответить
рак против рака!!!
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30.04.2020 20:55 Ответить
у нас что не день? то когото отстраняют. дела касаеться операций на миллионы и миллиарды. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС. а обещанные посадки делать, когда то попробуют, или то тоже ДРУЗЬЯ??????
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30.04.2020 20:58 Ответить
Если система допускает такие схемы, то кардинально ничего не изменится (ломать нужно систему), "винтики" (люди) могут меняться, а результат останется прежним!
От чиновников вообще НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ЗАВИСИТЬ!
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30.04.2020 21:01 Ответить
Головне це те, що треба вірити бубочкє та знову його обрати! Дайте йому працювати, дайте йому час, бо він гарний, а чіновнікі погані!🤪🐸🙈
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30.04.2020 21:03 Ответить
А он что с Марса прилетел или с Венеры? Нет, такой же как и все предыдущие, с Украины! Какие могут быть претензии к другим?
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30.04.2020 21:14 Ответить
Він не прилетів, а його обрали! Нехай працює поки в державі можна красти! Дайте йому час на крадіжки!
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30.04.2020 21:17 Ответить
Думаю, он просто не понимает, что нельзя изменить систему "изнутри" являться ее частью (а президент это часть системы, а не "над ней"). Систему можно сломать и выстроить совершенно другую, но для этого нужно знать как ломать, как строить и самое главное на какую часть населения опираться, потому что не может быть полного консенсуса и взаимопонимания всего общества (разные люди, разное мировоззрение, разные интересы).
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30.04.2020 21:25 Ответить
Бубочку всю абмануют!😄 Вас не тисне, що агітували за нікчему і крадія?
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30.04.2020 21:30 Ответить
я не агитировал, да и "выбор" был не велик, процитирую персонаж нынешнего и напишу, что "...из двух пид@р@сов выбрали меньшего...". у меня нет и тени сомнения, что при соевом барыги жопа была бы еще "большей", а возможно и полный 3,1415здец!
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30.04.2020 21:44 Ответить
Ви не агітували🧐😄🐸 Продовжуйте брехати! А чорне це біле!😄
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30.04.2020 21:46 Ответить
нет, не вру! и где вы увидели "агитацию"? люди чаще всего видят, то что хотят увидеть и будут в упор не замечать того, чего не хотят!
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30.04.2020 21:51 Ответить
Самая лучшая медицина и зарплаты у медиков были при славном Президенте Порошенко.При нём не было коррупции в медицине и зарплаты были европейские.А сколько казарм построили - не сосчитать.Зебилы всё разграбили,раздерибанили,Панамские офшоры открывают
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30.04.2020 21:03 Ответить
Слишком толсто...
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30.04.2020 21:04 Ответить
Супрун зачепила цей гадюшник,намагалась змінить.Скільки всяка сволоч горлапанила?Медицина була така,як і все в Україні.+-.Але я з 16 року ніколи не стикався в лікарнях з поборами, які були раніше.Зараз туди не піду в жодному разі.Це клоуни вивезли засоби захисту,і зараз лікарні,це місце де скоріше схопиш корвір..
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30.04.2020 21:36 Ответить
Люди тікали з лікарень не встигнув вилікувати свої хвороби, бо привезли короновірусних. А медикам тепер це не дуже треба, бо 2000 медиків хворі!
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30.04.2020 21:40 Ответить
Воруют, кто где как может, так приучены, если в детских домах воруют на поставках, хоть и давно приходилось сталкиваться, то тут на онкобольных, ну что же совесть в наше время не важна, моя хата с краю, все для себя только, вроде вечно тут жить собрались.
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30.04.2020 21:16 Ответить
забыл дело Ермака-мудака??
принес три дела-против тебя откроют шесть
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30.04.2020 21:49 Ответить
 
 