Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем

30 апреля исполняющий обязанности руководителя Национального института рака Александр Яцына подал в прокуратуру г. Киева документы об открытии трех уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Первые результаты внутреннего аудита, которые глава НИР инициировал с приходом на должность, выявили нарушения и фальсификации в институте. В частности, был выявлен факт подделки тендерной документации на более чем 20 млн гривен; действия в интересах одного поставщика и сокрытие фактов о заключении договоров; а также заключения юридически и экономически невыгодных соглашений.

"Главная задача, которую поставил передо мной Министр здравоохранения - ликвидировать коррупционные схемы в Национальном институте рака. Никто не может воровать у онкобольных и наживаться на их горе. Украинские пациенты должны получать всю бесплатную помощь, гарантированную государством", - отметил Александр Яцына.

Аудит еще продолжается, о дополнительных его результаты и о ходе следствия по НИР будут информировать дополнительно.

Напомним, Александр Яцына назначен на должность и.о. руководителя Национального института рака две недели назад. Через три дня ему начали поступать угрозы и попытки оказать давление - принять решения, которые противоречат интересам развития института.

Контракт с предыдущей главой НИР Еленой Колесник закончился, ранее она была отстраненно через медийные коррупционные скандалы.