Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем
30 апреля исполняющий обязанности руководителя Национального института рака Александр Яцына подал в прокуратуру г. Киева документы об открытии трех уголовных производств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Первые результаты внутреннего аудита, которые глава НИР инициировал с приходом на должность, выявили нарушения и фальсификации в институте. В частности, был выявлен факт подделки тендерной документации на более чем 20 млн гривен; действия в интересах одного поставщика и сокрытие фактов о заключении договоров; а также заключения юридически и экономически невыгодных соглашений.
"Главная задача, которую поставил передо мной Министр здравоохранения - ликвидировать коррупционные схемы в Национальном институте рака. Никто не может воровать у онкобольных и наживаться на их горе. Украинские пациенты должны получать всю бесплатную помощь, гарантированную государством", - отметил Александр Яцына.
Аудит еще продолжается, о дополнительных его результаты и о ходе следствия по НИР будут информировать дополнительно.
Напомним, Александр Яцына назначен на должность и.о. руководителя Национального института рака две недели назад. Через три дня ему начали поступать угрозы и попытки оказать давление - принять решения, которые противоречат интересам развития института.
Контракт с предыдущей главой НИР Еленой Колесник закончился, ранее она была отстраненно через медийные коррупционные скандалы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зазначено, що лікарня за час пандемії прийняла близько 150 інфікованих коронавірусом, хоча в список установ по боротьбі з вірусом так і не потрапила. Серед лікарів у двох вже виявили коронавірус і вони потенційно могли заразити ще 42 своїх колег.За два місяці з лікарні звільнилися багато медиків та молодший персонал. Лікарі кажуть, що вони ризикують життям рятуючи пацієнтів, а отримують за це копійки. За їх словами, їм урізали зарплату на 30-40%. Медсестри отримують тепер 4-5 тисяч гривень, молодші сестри - 3-4 тисячі гривень, лікарі - від 6 до 9 тисяч.
Вчора два відділення оголосили про відмову працювати і не приймали пацієнтів близько двох годин. Сьогодні на страйк вийшли ще декілька відділень.Раніше мер Києва заявив, що лікарі, які працюють з хворими коронавірусом, отримали зарплату за березень у розмірі від 30 до 50 тисяч гривень.До цього президент Зеленський підписав законопроєкт про збереження соціальних та економічних гарантій під час карантину, який Верховна Рада прийняла 30 березня. Документ передбачає доплату медикам та іншим задіяним у боротьбі з коронавірусом до 300% заробітної плати, а працівникам соціального захисту - до 100% зарплати.
https://thebabel.com.ua/news/42760-mediki-kijivskoji-likarni-8-viyshli-na-boykot-jim-urizali-zarplatnyu-ta-ne-viplatili-nadbavku
В Украине запустили новый сайт о политике и обществе https://thebabel.com.ua/ «The Бабель» . Одним из его сооснователей стал бывший заместитель главного редактора Esquire Глеб Гусев, а основным инвестором - украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В соцсетях проект называют украинской «Медузой». Редакция https://mc.today/ MC Today пообщалась с Глебом, расспросив его о новом проекте.
https://mc.today/byvshij-zamglavreda-esqire-zapustil-novoe-media-the-babel-osnovnoj-investor-igor-kolomojskij/
Издание «theБабель» нашло замену Коломойскому
Новыми акционерами издания стали Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец
Интернет-издание «theБабель», которое в 2019 году закрылось из-за проблем с финансированием (инвестором тогда был олигарх Игорь Коломойский), заявил о возобновлении своей деятельности. Об этом сообщила соучредитель и редактор издания Екатерина Коберник. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/izdanie-thebabel-nashlo-zamenu-kolomoyskomu-663305.html
Это жертвы первого этапа реформы
https://twitter.com/GoncharenkoUa
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1255751624854835200 11 ч
Почему Зеленский встречал самолет лично?
Президент всегда находится в Эпицентре событий.
От чиновников вообще НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ЗАВИСИТЬ!
принес три дела-против тебя откроют шесть