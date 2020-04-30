Прокуроры были допущены на военный объект, где хранилось учтенное оружие ССО, в рамках другого уголовного производства, - штаб ООС

Два месяца назад совместной комиссией в составе представителей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, военной контрразведки Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов были учтены приняты под охрану вооружение и техника, находившиеся на объекте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "На днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, были допущены по решению суда в рамках другого уголовного производства представители прокуратуры и Национальной полиции.

Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным Силам Украины продолжаются. Данный объект находится под охраной военных.

Призываем представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед обнародованием, не допускать распространения слухов и искажений фактов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ, - Бутусов

Напомним, ранее в пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили, что "при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Уточнялось, в частности, что найдены БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию, что база, показанная Офисом Генпрокурора как "схрон оружия", принадлежала Украинской добровольческой армии. Сейчас заканчивается ее передача на баланс 3-го полка спецназ ВСУ