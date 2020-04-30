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Новости
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Прокуроры были допущены на военный объект, где хранилось учтенное оружие ССО, в рамках другого уголовного производства, - штаб ООС

Прокуроры были допущены на военный объект, где хранилось учтенное оружие ССО, в рамках другого уголовного производства, - штаб ООС

Два месяца назад совместной комиссией в составе представителей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, военной контрразведки Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов были учтены приняты под охрану вооружение и техника, находившиеся на объекте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "На днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, были допущены по решению суда в рамках другого уголовного производства представители прокуратуры и Национальной полиции.

Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным Силам Украины продолжаются. Данный объект находится под охраной военных.

Призываем представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед обнародованием, не допускать распространения слухов и искажений фактов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ, - Бутусов

Напомним, ранее в пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили, что "при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Уточнялось, в частности, что найдены БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию, что база, показанная Офисом Генпрокурора как "схрон оружия", принадлежала Украинской добровольческой армии. Сейчас заканчивается ее передача на баланс 3-го полка спецназ ВСУ

Автор: 

оружие (10272) ССО (533) 3 полк спецназа (24) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+22
Комедия в трех актах.
Акт первый:
"Победоносное завершение тщательного расследования - найден огромный схрон оружия! Смотрите, что мы нашли! Ура следователям и прокуратуре!"
Акт второй:
"Вы что, сдурели? Это вооружение было передано под учет армии несколько месяцев назад! Вот документы!"
Акт третий:
"Ну-у, мы вообще-то на склад попали по другому делу... А что, нам уже нельзя снарядики и пушечки пофоткать?"
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30.04.2020 21:18 Ответить
+16
Прокуроры были допущены на военный объект, где хранилось учтенное оружие ССО, в рамках другого уголовного производства, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3750
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30.04.2020 21:08 Ответить
+12
новый видосик с Колей "Котлета" Тищенко.. просто бИмба!
https://twitter.com/LugaBeg/status/1255509599605723151
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30.04.2020 21:02 Ответить
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новый видосик с Колей "Котлета" Тищенко.. просто бИмба!
https://twitter.com/LugaBeg/status/1255509599605723151
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30.04.2020 21:02 Ответить
Выслужится хотят это очевидно. Может кого-то только на должность поставили..
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30.04.2020 21:04 Ответить
Похоже что происходил так называемый ******* оружия из армии, а теперь в спешке рисуют документы задним числом чтобы узаконить его.
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30.04.2020 21:07 Ответить
схоже, хтось мідальок захотів
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30.04.2020 21:12 Ответить
Інформація без інформації...
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30.04.2020 21:08 Ответить
Просто гнилые отмазки! Да за два месяца можно было десять раз все боеприпасы перевезти на склад, где не только усиленная охрана, но и специальные условия противопожарной охраны и маскировочного укрытия...понятно становится, кого эта ООС хочет выгородить!
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30.04.2020 21:20 Ответить
"кого эта ООС хочет выгородить"
Феєрично кацап спалився))))))))
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30.04.2020 21:25 Ответить
Спалился не я, из-за таких крышевателей горят на миллиарды военные склады!
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30.04.2020 21:41 Ответить
Українською, будь ласка!
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30.04.2020 23:31 Ответить
Дякую!
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30.04.2020 23:38 Ответить
Бугага, ти навіть не вкурив, що я тобі написав))
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01.05.2020 11:13 Ответить
Суцільна гниль перетворена на піар... Схоже котел невитримає...
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30.04.2020 21:29 Ответить
Прокуроры были допущены на военный объект, где хранилось учтенное оружие ССО, в рамках другого уголовного производства, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3750
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30.04.2020 21:08 Ответить
В Европе сейчас тоже особо не ездят, даже в соседний город к родным или в гости к друзьям нельзя - сдадут в полицию что нарушаете карантин.
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30.04.2020 21:13 Ответить
С размахом работает прокуратура, с фантазией.
Скоро наложат арест на имущество военной части и будут трещать, что нашли "схрон" с 1000 тонн боеприпасов и десятками единиц военной техники.
Наверное их вдохновила презентация прилета Ан-225 с грузом для "Эпицентра", сделанная зеленским...
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30.04.2020 21:09 Ответить
Аггаа, уявляю рівень "специалістів"..
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30.04.2020 21:12 Ответить
Ермаку отстегнули ХХХХ уе за должность, вот вам и уровень.
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30.04.2020 21:15 Ответить
А воз и ныне там..))
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30.04.2020 21:17 Ответить
Комедия в трех актах.
Акт первый:
"Победоносное завершение тщательного расследования - найден огромный схрон оружия! Смотрите, что мы нашли! Ура следователям и прокуратуре!"
Акт второй:
"Вы что, сдурели? Это вооружение было передано под учет армии несколько месяцев назад! Вот документы!"
Акт третий:
"Ну-у, мы вообще-то на склад попали по другому делу... А что, нам уже нельзя снарядики и пушечки пофоткать?"
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30.04.2020 21:18 Ответить
Второй и третий акты, не должны были стать достоянием общественности.
Раздали бы награды и должности "гениальным сыщикам", а потом спустили бы дело на тормозах, найдя стрелочника.
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30.04.2020 21:29 Ответить
опять нае№али теребонек которые цензор читают
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30.04.2020 21:30 Ответить
Піночета тут не буде..
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30.04.2020 21:32 Ответить
Думаю, в Чили до определенного момента тоже мало кто думал, что все так обернется.
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01.05.2020 01:44 Ответить
враг не спит, враг не дремлет./Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием/Быстрая реакция на это заявление пропагандиста русского мира под американским флажком: Та ти що,каКцапе,атвечаешь,баклан??? А як на мене,то це ********** із взірваних складів,якті свинарчуки мальдівської простітутки не вспіли продати сепарам.
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30.04.2020 21:48 Ответить
Нахєра сєпарам щось купляти у свинарчуків, якщо їм все з-за поребрика за безплатно привозять?
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01.05.2020 09:40 Ответить
Под охраной в бывшем детском садике?
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30.04.2020 22:15 Ответить
вся зеленая муйня настолько никчемная, что если когда-то кадры Януковича или Порошенка вернутся в органы, они будут сцать на них, остерегаться дать руку, и всячески опускать. Возможно в отпуска больничные и в саботаж нужно уходить уже сейчас, ато потом будет поздно
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30.04.2020 23:03 Ответить
так оказывается, судя по соседней теме, со слов ген прокурора можно предлагать сотрудникам прокаратуры непристойнсти безнаказанно))))) сбу подтверждает
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30.04.2020 23:45 Ответить
Т.е. рыговская шпана (считай враги) может безнаказанно шариться по складам спецназа в воюющей стране...

Замечательно.
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01.05.2020 01:43 Ответить
Господи, ти Боже мій! Дійсно, що правоохренітєльниє органи з такими прес-службами.
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01.05.2020 06:41 Ответить
 
 