Прокуроры были допущены на военный объект, где хранилось учтенное оружие ССО, в рамках другого уголовного производства, - штаб ООС
Два месяца назад совместной комиссией в составе представителей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, военной контрразведки Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов были учтены приняты под охрану вооружение и техника, находившиеся на объекте.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "На днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, были допущены по решению суда в рамках другого уголовного производства представители прокуратуры и Национальной полиции.
Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным Силам Украины продолжаются. Данный объект находится под охраной военных.
Призываем представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед обнародованием, не допускать распространения слухов и искажений фактов".
Напомним, ранее в пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили, что "при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Уточнялось, в частности, что найдены БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию, что база, показанная Офисом Генпрокурора как "схрон оружия", принадлежала Украинской добровольческой армии. Сейчас заканчивается ее передача на баланс 3-го полка спецназ ВСУ
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https://twitter.com/LugaBeg/status/1255509599605723151
Феєрично кацап спалився))))))))
Скоро наложат арест на имущество военной части и будут трещать, что нашли "схрон" с 1000 тонн боеприпасов и десятками единиц военной техники.
Наверное их вдохновила презентация прилета Ан-225 с грузом для "Эпицентра", сделанная зеленским...
Акт первый:
"Победоносное завершение тщательного расследования - найден огромный схрон оружия! Смотрите, что мы нашли! Ура следователям и прокуратуре!"
Акт второй:
"Вы что, сдурели? Это вооружение было передано под учет армии несколько месяцев назад! Вот документы!"
Акт третий:
"Ну-у, мы вообще-то на склад попали по другому делу... А что, нам уже нельзя снарядики и пушечки пофоткать?"
Раздали бы награды и должности "гениальным сыщикам", а потом спустили бы дело на тормозах, найдя стрелочника.
Замечательно.