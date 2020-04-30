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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19, 1 человек умер, - ОГА

На Ривненщине подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19, 1 человек умер, - ОГА

На вечер 30 апреля в Ривненской области подтверждены 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук председателя Ривненской ОГА Виталия Коваля.

15 из 27 новых заболевших – жители областного центра, г. Ривне, и по одному – из городов Березное и Здолбунов. Возраст больных от 6 до 75 лет.

Также сообщается, что от коронавируса умерла 67-летняя жительница Владимирецкого района, ранее госпитализированная в Саранинскую Центральную районную больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство больницы в Ривном несвоевременно отреагировало на угрозу коронавируса, что привело к его вспышке, и понесет ответственность, - ОГА

Таким образом в Ривненской области зарегистрировано 665 случаев заболевания Covid-19. Из них уже 16 летальных, 66 человек выздоровели.

Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 150 образцов. Всего с начала вспышки Covid-19 в области ПЦР-методом проверили 2 576 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 2 133 коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заняты 158: украинский врач не делает выбор, кому помогать, как это было в ЕС, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1252)


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Топ комментарии
+3
в Рівному всьо клясно.. менти на машинах раз на годину бібікають..Слава Україні!!.. народ без масок швендяє аж гай гуде.. дай Боже, шоб не як в Італії.. дурні ті люди
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30.04.2020 21:08 Ответить
+1
Скоро Америку догоним. Народ так и не понял, что все это не шутки. Даже после выздоровления легкие человека превращаются в хлам.
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30.04.2020 21:13 Ответить
+1
Не всегда. Как повезет.
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30.04.2020 21:16 Ответить
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в Рівному всьо клясно.. менти на машинах раз на годину бібікають..Слава Україні!!.. народ без масок швендяє аж гай гуде.. дай Боже, шоб не як в Італії.. дурні ті люди
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30.04.2020 21:08 Ответить
верно, так по всей стране!! в каждом городе!! у народа нет страха, даже за собственный джоп и за детей, ни тебе масок, всё не нажрутся того кофе, можно продолжать долго, наверное вср*тся все, когда начнут друг у друга под ногами дохнуть!!
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30.04.2020 21:21 Ответить
Буде хєрня.. і шось мені сумно
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30.04.2020 21:27 Ответить
Скоро Америку догоним. Народ так и не понял, что все это не шутки. Даже после выздоровления легкие человека превращаются в хлам.
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30.04.2020 21:13 Ответить
Не всегда. Как повезет.
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30.04.2020 21:16 Ответить
Брехня. Я выздоровел и легкие просто окей.
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30.04.2020 21:34 Ответить
что то сразу вспомнил слова песни Наутилуса!!!
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30.04.2020 21:45 Ответить
Может вы путаете понос с короновирусом?
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30.04.2020 21:47 Ответить
Очевидно что у вас такой опыт есть, путать диарею с вирусной инфекцией. Известный синдром не позволяет вам понять насколько вы тупой.
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30.04.2020 22:03 Ответить
У вас синдром болтуна.
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30.04.2020 22:53 Ответить
Вот-вот, о чём я и говорил. Черное это белое, а свобода это рабство.
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01.05.2020 00:30 Ответить
Представьте себе, один из симптомов коронавирусной инфекции - диаррея.
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01.05.2020 10:02 Ответить
Возможно так и есть. Записываем всех с диареей в ковидники? А может ежедневный стул по утрам тоже к симптомам ковида имеет отношение? Абсурд на абсурде сидит и абсурдом погоняет...
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01.05.2020 10:06 Ответить
Вам простительно... вы не врач.
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01.05.2020 10:16 Ответить
Может быть, но когда дипломированные врачи на белом глазу рассказывают что все, чему раньше учили их про вирусные инфекции это ложь, то возникают вопросы кто сошёл с ума.
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01.05.2020 10:20 Ответить
Никогда такого факта не фиксировалось! Вирус - это и Гепатита, Энцефалита, Zoster, Полиомиелита, AIDS, инфлюэнца, Pitiriasi (лишай - народное название), Кори, ***** , Zika, Жёлтой лихорадки, Натуральной Оспы , Entero- , Corona- итд итп. Вся классика осталась. Вирусы мутируют. Появляются новые. Их изучают. И идут вперёд.
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01.05.2020 11:03 Ответить
Какого факта не фиксировалось? Что при легеневих инфекциях надо руки антисептиком обрабатывать? За такой ответ любой студент пошел бы раньше на пересдачу по полной.
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01.05.2020 11:05 Ответить
Может быть, но когда дипломированные врачи на белом глазу рассказывают что все, чему раньше учили их про вирусные инфекции это ложь.*** Такого факта.
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01.05.2020 11:09 Ответить
Вот я привёл конкретный факт выше. Жду опровержения.
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01.05.2020 11:18 Ответить
Тебе было отвечено. Перечитай.
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01.05.2020 11:26 Ответить
Что перечитывать? Научные названия вирусов?
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01.05.2020 11:27 Ответить
Ты хоть пост до конца прочитай! У меня тоже есть пц - дiди, им надо по 100 раз объяснять одно и то же. Так заколебают, что порохоботы покажутся более сносными.
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01.05.2020 11:31 Ответить
"Вирусы мутируют. Появляются новые. Их изучают. И идут вперёд." - вот это? Где тут фактическая информация? Или давай новые данные исследований опровергающие в корне прежний многолетний опыт и Науку как таковую или заткнись.
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01.05.2020 11:33 Ответить
Я и мои коллеги обычно советуем старикам приходить в сопровождении детей (до тех скорей доходит смысл).
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01.05.2020 12:07 Ответить
Жаль что сам своими советами не пользуешься. попробуй, может поможет!
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01.05.2020 12:11 Ответить
У вас сегодня праздник?
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01.05.2020 11:11 Ответить
27 к 1 это уже неплохо.
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30.04.2020 21:24 Ответить
Так! У нас курс 27 грн за 1 долар! І це непогано🐸
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30.04.2020 21:25 Ответить
то це у вас непогано.. набарижили за 5 років
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30.04.2020 21:39 Ответить
Щось не знайду де я набарижив🤪 Може поділишся тим, що ви набарижили?
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30.04.2020 21:45 Ответить
может Гоптовку крышевал
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30.04.2020 21:46 Ответить
то *непогано* в сравнении с курсом пэпастого барыги.
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01.05.2020 10:03 Ответить
 
 