На Ривненщине подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19, 1 человек умер, - ОГА

На вечер 30 апреля в Ривненской области подтверждены 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук председателя Ривненской ОГА Виталия Коваля.

15 из 27 новых заболевших – жители областного центра, г. Ривне, и по одному – из городов Березное и Здолбунов. Возраст больных от 6 до 75 лет.

Также сообщается, что от коронавируса умерла 67-летняя жительница Владимирецкого района, ранее госпитализированная в Саранинскую Центральную районную больницу.

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Таким образом в Ривненской области зарегистрировано 665 случаев заболевания Covid-19. Из них уже 16 летальных, 66 человек выздоровели.

Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 150 образцов. Всего с начала вспышки Covid-19 в области ПЦР-методом проверили 2 576 человек.

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