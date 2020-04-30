На Ривненщине подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19, 1 человек умер, - ОГА
На вечер 30 апреля в Ривненской области подтверждены 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук председателя Ривненской ОГА Виталия Коваля.
15 из 27 новых заболевших – жители областного центра, г. Ривне, и по одному – из городов Березное и Здолбунов. Возраст больных от 6 до 75 лет.
Также сообщается, что от коронавируса умерла 67-летняя жительница Владимирецкого района, ранее госпитализированная в Саранинскую Центральную районную больницу.
Таким образом в Ривненской области зарегистрировано 665 случаев заболевания Covid-19. Из них уже 16 летальных, 66 человек выздоровели.
Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 150 образцов. Всего с начала вспышки Covid-19 в области ПЦР-методом проверили 2 576 человек.
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