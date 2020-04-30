Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова
Экспертиза СБУ не обнаружила в высказываниях бывшего главы АП Януковича Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко признаков уголовного преступления.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала в эфире hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
"На основании экспертизы. СБУ не нашло там (признаков уголовного преступления. - Ред.). Как я сказала после этого в интервью "Украинской правде", есть вещи, которые ты для себя понимаешь, что так правильно, так должно быть, но это твоя субъективная оценка, а есть еще объективная реальность такова", — пояснила генпрокурор.
По словам Венедиктовой, ее ведомство не участвовало в закрытии дела против Портнова. Все решилось через экспертизу СБУ.
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Венедиктова отметила, что очень уважает прокурора Божко, которому угрожал Портнов. По ее мнению, он знает, где находится и понимает, что должен делать. Венедиктова считает, что на таких прокурорах должна строиться прокуратура.
Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.
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16 апреля стало известно, что производство об угрозах Портнова в адрес Божко закрыла СБУ. Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".
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глуши зе-порхнястую гидру !!!
Марусины "угрозы" страшнее были?
Все вылазят только за бабло с Порохом воевать. На Украину им насрать.
В сухом остатке у нас оказывается только партия ЕС реально проукраинская, проевропейская. Остальные политпроститутки.
Это исчадия совка, как бы странно это не звучало (ведь эти люди, жили в ссср только в детстве).
а девчоночьи абы-кабы...несут конкретную угрозу безопасности напольёна...
где та мера, которой меряют этот уровень угрозы?
то мне грустно, то мне скучно, то теряю свой покой...
1. Венедиктова - "Все решилось через экспертизу СБУ. Экспертиза СБУ не обнаружила в высказываниях бывшего главы АП Януковича Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко признаков уголовного преступления."
2. Рябошапка (дело Коломойского vs ПриватБанк) - "Для выполнения экспертизы НАБУ обращалось в СБУ. Из-за проволочек в СБУ..... уголовное производство потеряно."
С ним только это не первы случай такой. Он кому-то уши обещал отрезать, и ещё много чего писал разным людям. Видимо никто не разделяет его любви.
Якби спочатку адресат був названий мавпою, то мабуть можна було щось предявити.
А так це швидше до товариства захисту тварин.
ЗеляПортянка подобрал Венедиктову.
... и да Венедиктору повесят на фонарном столбе а Портнов опять сбежит ...
Тепер кожен може гіпотетично назвати гєнпрокуроршу "тупою,задрочєною πдаркою" ,заявити:" твой дом-тюрма,суши сухарі", і за це нічьо не буде.
Донецкая мафия не хочет умирать.
Нас ждут интересные времена осенью.
Люди не надо угрожать чиновникам. Просто пообещайте их ******* в тупой собачий рот. Эксперты вам разъяснили - это не угроза.
Возможно это предварительные ласки.