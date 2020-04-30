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Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова

Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова

Экспертиза СБУ не обнаружила в высказываниях бывшего главы АП Януковича Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко признаков уголовного преступления.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала в эфире hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"На основании экспертизы. СБУ не нашло там (признаков уголовного преступления. - Ред.). Как я сказала после этого в интервью "Украинской правде", есть вещи, которые ты для себя понимаешь, что так правильно, так должно быть, но это твоя субъективная оценка, а есть еще объективная реальность такова", — пояснила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, ее ведомство не участвовало в закрытии дела против Портнова. Все решилось через экспертизу СБУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: СБУ закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко, - СМИ. ВИДЕО

Венедиктова отметила, что очень уважает прокурора Божко, которому угрожал Портнов. По ее мнению, он знает, где находится и понимает, что должен делать. Венедиктова считает, что на таких прокурорах должна строиться прокуратура.

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

Также на Цензор.НЕТ: Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, просит лишить его права заниматься адвокатской деятельностью

16 апреля стало известно, что производство об угрозах Портнова в адрес Божко закрыла СБУ. Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".

Автор: 

Портнов Андрей (659) СБУ (20067) угрозы (853) Венедиктова Ирина (726) Александр Божко (20) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+69
А дело Маруси Звиробий экспертиза не дала оснований закрыть???
Марусины "угрозы" страшнее были?
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30.04.2020 22:04 Ответить
+63
А по Федыне тоже закрыли ?
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30.04.2020 22:04 Ответить
+51
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1392
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30.04.2020 22:06 Ответить
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А экспертиза от Баканова???? Верим ! Молодцы!!
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30.04.2020 22:02 Ответить
А по Федыне тоже закрыли ?
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30.04.2020 22:04 Ответить
вы шо там бубочка обкаканый до сих пор прячется от страху даже бронепамперсы переодеть боится....а то что ублюдок обрезанный и дебильнуватый портнов как впрочем и /венедиктовная такая жде прости господи! подстилка и тупая овца.. то свои он не угрожал а просто стихи читал..евреи и вас таки Фуйлокостом вечным закатают таки обратно в Египет в статус Рабов.. какие же все таки...пардон.... выбл..ки...
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30.04.2020 22:15 Ответить
Справу потрібно закрити через смерть підозрюваного!
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30.04.2020 23:18 Ответить
НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ ЛИЦО,этой тупой козы,а то дети пугаются !!!!!
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30.04.2020 23:09 Ответить
В суде должны решать точность экспертизы, а не в своем кругу.
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30.04.2020 22:22 Ответить
Портнову респект !!!
глуши зе-порхнястую гидру !!!
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01.05.2020 02:14 Ответить
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30.04.2020 22:02 Ответить
И тут лютый трэшак и конца края этому днищу нет)) во понавыбирали))
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30.04.2020 22:04 Ответить
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1392
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30.04.2020 22:06 Ответить
и эти люди щемят барышень которые что-то намекнули бубочке. ну и наиуродливейшие уроды
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30.04.2020 22:04 Ответить
А дело Маруси Звиробий экспертиза не дала оснований закрыть???
Марусины "угрозы" страшнее были?
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30.04.2020 22:04 Ответить
Чому всі так реагують на цього дурила?
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30.04.2020 22:04 Ответить
на бубочку срульевича, кого ж еще...
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30.04.2020 22:53 Ответить
повір, там у того нігліже тАААка каша, що хз чого від нього чекати...
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30.04.2020 22:58 Ответить
Це кіно. Галіме зелене кіно...
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30.04.2020 22:04 Ответить
ЗЕчмо подзвонило "кому надо" і справу закрили.
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30.04.2020 22:04 Ответить
100% оказался только 100%, а теперь - 146%...
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30.04.2020 22:08 Ответить
Вестимо. Уррроды, ****!
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30.04.2020 22:06 Ответить
А в делопроизводстве, связанном с "угрозой" Софии Федыны, убить зеленского, этот же "эксперт" заключения делает?
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30.04.2020 22:06 Ответить
Ну так нет же у нас ни "свободы", ни "националистов", ни "правого сектора", зимины-семенченки и прочие "патрийоты" тоже под плинтус залегли.
Все вылазят только за бабло с Порохом воевать. На Украину им насрать.
В сухом остатке у нас оказывается только партия ЕС реально проукраинская, проевропейская. Остальные политпроститутки.
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30.04.2020 22:13 Ответить
https://censor.net/user/458393 Але ж і їм стане гірше.
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30.04.2020 22:15 Ответить
Наверное до них это еще не дошло.
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30.04.2020 22:18 Ответить
https://censor.net/user/458393 Та там багато людей не дурних.Ну не можуть вони не розуміти.
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30.04.2020 22:21 Ответить
Складається враження, що таки не розуміють.
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30.04.2020 22:28 Ответить
ви ж їх не обираєте,а тепер кричите---чому нічого не роблять.Що ви пропонуєте їм робити--------сідати всім у в'язниці?
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01.05.2020 06:52 Ответить
Это то, где он угрожал применить половое насилие к рту оппонента? В Европе бы парень платил бы большие штрафы в несколько тысяч евро за такое. Сам видел статистику судебных решений за нецензурные высказывания в отношении других людей.
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30.04.2020 22:08 Ответить
Зеленский, Портнов, Венедиктова и прочие мрази, это не Европа.
Это исчадия совка, как бы странно это не звучало (ведь эти люди, жили в ссср только в детстве).
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30.04.2020 22:12 Ответить
К сожалению.
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30.04.2020 22:14 Ответить
Ну що,задоволені,зе-дебіли? Ви зробили це разом!
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30.04.2020 22:11 Ответить
если хотите увидеть как выглядит наидерьмовейшее дерьмо, посмотрите на фото...
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30.04.2020 22:11 Ответить
В Україні не було мітингів проти Портнова,а тільки в інтернеті струс повітря.А це все повна фігня.
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30.04.2020 22:11 Ответить
т.е. пахабщина с конкретными угрозами от конкретного гандона не считается...
а девчоночьи абы-кабы...несут конкретную угрозу безопасности напольёна...
где та мера, которой меряют этот уровень угрозы?
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30.04.2020 22:11 Ответить
Вес трусиков бубочки... мамаримма регулярно взвешивает на количество зеленых масс
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30.04.2020 22:57 Ответить
Тобто прокурорам можна погрожувати після того, як отримаєш експертизу своїх слів?
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30.04.2020 22:12 Ответить
Саша Бiлий показай як треба розмовляти з прокурворами !!!
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01.05.2020 02:18 Ответить
А вообще этот гражданин по-видимому неадекватен.
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30.04.2020 22:13 Ответить
Дайте будьласка, телефон цієї дури, будемо їй слати смс , в стилі портнова, пісюнів повен ріт натикувати, а що "есть вещи, которые ты для себя понимаешь, что так правильно, так должно быть, но это твоя субъективная оценка, а есть еще объективная реальность такова"Источник: https://censor.net/n3192808
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30.04.2020 22:15 Ответить
экспэртызы,экспэртызы, а я маленький такой,
то мне грустно, то мне скучно, то теряю свой покой...
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30.04.2020 22:15 Ответить
СБУ провалює вже не одну експертизу:
1. Венедиктова - "Все решилось через экспертизу СБУ. Экспертиза СБУ не обнаружила в высказываниях бывшего главы АП Януковича Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко признаков уголовного преступления."

2. Рябошапка (дело Коломойского vs ПриватБанк) - "Для выполнения экспертизы НАБУ обращалось в СБУ. Из-за проволочек в СБУ..... уголовное производство потеряно."
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3790
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30.04.2020 22:16 Ответить
сбу упала ниже плинтуса, и кому прислуживают...
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30.04.2020 22:17 Ответить
Сеанс уринотерапии от Венедиктовой.
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30.04.2020 22:18 Ответить
Не будет Венедиктова кусать руку кормящего/ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский / Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов./Чей слуга Портнов: Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются./ Недавно назначенного заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским.
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30.04.2020 22:19 Ответить
а це не та сама експертна комісія, яка визначила, що в словах Марусі Звіробій та Софії Федини є погрози маленькому бубочці?
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30.04.2020 22:20 Ответить
Они провели экспертизу и выяснилось что бубочка наделал в штанишки от слов этих милых девушек.
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30.04.2020 22:22 Ответить
Если это не угрозы и оскорбления то что? Когда уже этот козлячий цирк закончится? Вопрос риторический...
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5655
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30.04.2020 22:21 Ответить
Якщо є експертиза,то можно з такими плакатами йти до Зелєбоби.
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30.04.2020 22:30 Ответить
У геев - это комплимент!
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30.04.2020 22:32 Ответить
Ну да, может это любовные СМС от Портнова. А на него накинулись...
С ним только это не первы случай такой. Он кому-то уши обещал отрезать, и ещё много чего писал разным людям. Видимо никто не разделяет его любви.
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30.04.2020 22:36 Ответить
Есть одна хорошая народная мудрость - бьет, значит любит!
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30.04.2020 22:41 Ответить
Ну не знаю, в даному випадку, формально подібно до опису зоофільських сексуальних вподобань, того хто писав.
Якби спочатку адресат був названий мавпою, то мабуть можна було щось предявити.
А так це швидше до товариства захисту тварин.
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30.04.2020 22:34 Ответить
собачий рот )))оригинально )))
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01.05.2020 02:21 Ответить
Как Сралин нашел для грязных дел Вышинского, так и Зеля Портянка подобрал Венедиктову.
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30.04.2020 22:26 Ответить
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6142
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30.04.2020 22:28 Ответить
Для мадам прокурорши "вы=бу в тупой собачий рот" -это не угроза ,а заманчивое обещание. И за это надо быть благодарной (помогает омоложению ) + рот похвалил....
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30.04.2020 22:30 Ответить
курва.
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30.04.2020 22:31 Ответить
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли/ 26.06.19 09:59 Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского.
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30.04.2020 22:32 Ответить
У портнова явные признаки бешенства, он пострадавший, его укусила венедиктова.
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30.04.2020 22:32 Ответить
вони одної мами діти.
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30.04.2020 23:56 Ответить
если ГенпроКурка не может защитить своих следаков, то грош ей цена, и в следующий раз эту ГенпроКурорку подставят свои же следаки.. и Портнов ей не поможет..
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30.04.2020 22:42 Ответить
гниль!
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30.04.2020 22:43 Ответить
правосудие в руках преступников и гос изменников!
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30.04.2020 22:44 Ответить
по ходу Экспертизу в Кремле проводили?
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30.04.2020 22:49 Ответить
здесь всё просто - бенедиктова конченая тупая овца, подстилка портнова, коррупционер и государственный преступник, первый генпрокурор, который будет посажен за решетку в независимой Украине
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30.04.2020 22:53 Ответить
Нами правит быдло.
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30.04.2020 22:53 Ответить
наголосувалы, "хуже не будет"
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30.04.2020 23:39 Ответить
А хуже и не стало - всё как при потрохе.
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01.05.2020 00:07 Ответить
))) ты уже снял наклейку с авто +1 за зе?
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01.05.2020 00:09 Ответить
Какая же всё-таки на вид мразь на вид эта Венедиктова.
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30.04.2020 22:59 Ответить
Сепарша из-под портнова.
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30.04.2020 23:02 Ответить
Може її https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2019/11/Screenshot_4-32.png.webp такі слова збуджують?
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01.05.2020 00:06 Ответить
Это прямое нарушение закона ...
... и да Венедиктору повесят на фонарном столбе а Портнов опять сбежит ...
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30.04.2020 23:33 Ответить
т.е. можно предалагать должностонму лицу вставить в рот половой орган безнаказзанно? круто....
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30.04.2020 23:38 Ответить
Желєзобєтонне доказатільство.Баканов сказав :нєвіновєн,значить так і є.
Тепер кожен може гіпотетично назвати гєнпрокуроршу "тупою,задрочєною πдаркою" ,заявити:" твой дом-тюрма,суши сухарі", і за це нічьо не буде.
Справу про погрози Портнова прокурору закрили на підставі експертизи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5485
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30.04.2020 23:46 Ответить
Юра, ну и лицо. Вы классный художник. Схватили всю суть ее характера в этом лице.
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01.05.2020 04:52 Ответить
Братки покрывают братков.

Донецкая мафия не хочет умирать.
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30.04.2020 23:53 Ответить
Не понял Карл ,как
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01.05.2020 00:02 Ответить
Ну, Венедиктова разом з тією експертизою відкрила ящик Пандори. Тепер можна https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2019/11/Screenshot_4-32.png.webp цими фразами і в її адресу, і президента.
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01.05.2020 00:16 Ответить
После смены власти эта зелёная портянка точно будет сидеть.
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01.05.2020 00:16 Ответить
то есть можно совершить любое преступление после этого занести денег клоунской венедиктше и она нарисует справку что преступник ни в чем невиновен.
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01.05.2020 00:19 Ответить
прийдут квалифицированные прокуроры - откроют. Только откроют два дела: на Портнова и на того, кто его закрыл это дело.
Нас ждут интересные времена осенью.
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01.05.2020 04:47 Ответить
Она "работает". Почему? Потому что знает, что так исторически в Украине сложилось, к сожалению, что за любые должностные преступления ее не накажут.
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01.05.2020 04:50 Ответить
Ну тепер Божко просто зобов'язаний таку ж переписку відправити Портянкіну з такими ж погрозами.
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01.05.2020 06:47 Ответить
судя по всему венедиктова лично провела экспертизу вкусовых качеств полового органа портнова, а за одно и всех рыгов.
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01.05.2020 06:48 Ответить
Венедиктова, я ***** тебя в тупой собачий рот, - это не угроза это 100% подражание Портнову.
Люди не надо угрожать чиновникам. Просто пообещайте их ******* в тупой собачий рот. Эксперты вам разъяснили - это не угроза.
Возможно это предварительные ласки.
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01.05.2020 07:23 Ответить
В Е Н И К Д И Т О В А -- Л Я Р В А.
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01.05.2020 07:30 Ответить
Угу... Теперь всё сказанное данному прокурору, в связи с проведенной экспертизой, может быть использовано на законных основаниях в отношении данной генпрокурорши, данной ВР, ну и раз такое дело и к Зеленскому...
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01.05.2020 09:25 Ответить
Венедіктова це зливний зелений бачок українського правосуддя.
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01.05.2020 10:22 Ответить
Прокурор не Бубочка, а Портнов не Федина та Звіробій.Отакий висновок моєї експертизи.
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01.05.2020 11:16 Ответить
 
 