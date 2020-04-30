Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова

Экспертиза СБУ не обнаружила в высказываниях бывшего главы АП Януковича Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко признаков уголовного преступления.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала в эфире hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"На основании экспертизы. СБУ не нашло там (признаков уголовного преступления. - Ред.). Как я сказала после этого в интервью "Украинской правде", есть вещи, которые ты для себя понимаешь, что так правильно, так должно быть, но это твоя субъективная оценка, а есть еще объективная реальность такова", — пояснила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, ее ведомство не участвовало в закрытии дела против Портнова. Все решилось через экспертизу СБУ.

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Венедиктова отметила, что очень уважает прокурора Божко, которому угрожал Портнов. По ее мнению, он знает, где находится и понимает, что должен делать. Венедиктова считает, что на таких прокурорах должна строиться прокуратура.

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

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16 апреля стало известно, что производство об угрозах Портнова в адрес Божко закрыла СБУ. Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".