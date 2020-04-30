Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком
Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего народного депутата от БПП Александра Черненко к трем годам лишения воли с трехлетним испытательным сроком за незаконное получение компенсации за аренду жилья в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЛБ.
ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между ним и прокуратурой. Экс-нардеп признал, что незаконно получил около 600 000 компенсации за аренду жилья в Киеве во время его каденции в Раде.
"Соглашение между САП и обвиняемым Александром Черненко – утвердить. Признать Черненко виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением занимать должности в выборных органах государственной власти сроком на 1 год. Назначить штраф в 17 000 гривен. Освободить его от основного наказания на испытательный срок в 3 года", – отметил судья.
Также бывший парламентарий обязан периодически являться для регистрации или изменения места жительства в орган пробации и не выезжать за границу без согласования.
Также с Черненко взыскали 20 000 гривен за проведение экспертиз.
Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб, добровольно пошел на сделку и совершил преступление единолично, а потому не требуется предоставление разоблачительных показаний в отношении других лиц.
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Но это временно
Ровные пацаны у тёщи койкоместо снимают
.....Назначить штраф в 17 000 гривен. Освободить его от основного наказания ...
Также с Черненко взыскали 20 000 гривен за проведение экспертиз. Источник: https://censor.net/n3192809 - от вам і вся САП і "судова реформа по соєвому" ...
от вам і вся САП і "судова реформа по соєвому" ...
Потом он заболел и у него нарушилась координация движения.
Кто бы мог подумать, что он такой вот нечестный оказался.
Он вернул все эти 600 тысяч
До речі, колишній заступник (його) голови комітету виборців , також народний депутат Ігор Попов також мав "неприємності". Щоправда, через сина, який сплутався з малолітеьою бандою грабіжників...
своим Стефанчукам можно
Шариковы, сэр
Це, що йому кожен день було потрібно маршруткою у Київ їздити?
Недолуге "законодавство". ІМНО.
Олександ Черненко діяв як кожний з нас - за здоровим глуздом, і попав тому що наше законодавство здоровому глузду, напевно, не відповідає. Грошей на суди у нього, як я зрозумів, не має, тому і віддав. Типу - нехай вдавляться.