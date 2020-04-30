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Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком

Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего народного депутата от БПП Александра Черненко к трем годам лишения воли с трехлетним испытательным сроком за незаконное получение компенсации за аренду жилья в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЛБ.

ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между ним и прокуратурой. Экс-нардеп признал, что незаконно получил около 600 000 компенсации за аренду жилья в Киеве во время его каденции в Раде.

"Соглашение между САП и обвиняемым Александром Черненко – утвердить. Признать Черненко виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением занимать должности в выборных органах государственной власти сроком на 1 год. Назначить штраф в 17 000 гривен. Освободить его от основного наказания на испытательный срок в 3 года", – отметил судья.

Также бывший парламентарий обязан периодически являться для регистрации или изменения места жительства в орган пробации и не выезжать за границу без согласования.

Также с Черненко взыскали 20 000 гривен за проведение экспертиз.

Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб, добровольно пошел на сделку и совершил преступление единолично, а потому не требуется предоставление разоблачительных показаний в отношении других лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью"

Автор: 

компенсации (483) Черненко (104)


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Топ комментарии
+28
Жирного Стефанчука когда?
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30.04.2020 22:10 Ответить
+27
Лопух галимый.

Ровные пацаны у тёщи койкоместо снимают
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30.04.2020 22:11 Ответить
+13
там каждый второй "компенсирует"..а словили лопуха...
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30.04.2020 22:15 Ответить
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Жирного Стефанчука когда?
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30.04.2020 22:10 Ответить
Стефанчук "неподъемный".
Но это временно
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01.05.2020 00:35 Ответить
Лопух галимый.

Ровные пацаны у тёщи койкоместо снимают
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30.04.2020 22:11 Ответить
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30.04.2020 22:16 Ответить
Намек на Гойсмана?
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30.04.2020 22:33 Ответить
тщательнее надо готовиться перед выходом на форумы враждебной страны
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30.04.2020 22:37 Ответить
А разве бывший свиненок Вова Гойсман не снимал куток у тещи на Новопечерских Липках, вражеский наш?
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30.04.2020 22:39 Ответить
Все,что нужно знать про справедливость в Украине.Потом не нужно удивляться замам кличка,который нахер посылает полицейских,штеп и т.д и т.п.
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30.04.2020 22:12 Ответить
но тебя не удалось поменять, и ты голосовал за Зелю..
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30.04.2020 22:22 Ответить
это ты таких выбрал
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30.04.2020 22:19 Ответить
Я уже судей выбираю,что то новенькое
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30.04.2020 22:20 Ответить
Экс-нардеп признал, что незаконно получил около 600 000 компенсации за аренду жилья
.....Назначить штраф в 17 000 гривен. Освободить его от основного наказания ...
Также с Черненко взыскали 20 000 гривен за проведение экспертиз. Источник: https://censor.net/n3192809 - от вам і вся САП і "судова реформа по соєвому" ...
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30.04.2020 22:13 Ответить
Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб Источник:https://censor.net/n3192809
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30.04.2020 22:18 Ответить
угу - і медаль йому , за це , треба повісити ..?
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30.04.2020 22:20 Ответить
по первому вашему посту выше, выходит, что он не вернул эти деньги и поэтому вы возмутились
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30.04.2020 22:24 Ответить
https://censor.net/user/22537 брешет как дышит
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01.05.2020 00:37 Ответить
главное что б было

от вам і вся САП і "судова реформа по соєвому" ...
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01.05.2020 00:38 Ответить
А зебилы когда будут реХВорму соєву отменять? Или она их впАлнЄ устраЄваЄт?
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30.04.2020 22:18 Ответить
Такого СТОЙЛА нет в мире.
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01.05.2020 10:42 Ответить
Вроде бы такой честный был, даже перед тем как стать депутатом от партии Порошенко, возглавлял неправительственный комитет выборцев Украины.
Потом он заболел и у него нарушилась координация движения.
Кто бы мог подумать, что он такой вот нечестный оказался.
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30.04.2020 22:13 Ответить
Судя по приговору, там было раз в 20-50 больше а про отдать, просто забыли
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30.04.2020 22:15 Ответить
Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб Источник:https://censor.net/n3192809

Он вернул все эти 600 тысяч
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30.04.2020 22:17 Ответить
Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб, Источник: https://censor.net/n3192809
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30.04.2020 22:17 Ответить
Читай в конце сообщения...
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30.04.2020 22:21 Ответить
А без испытательного срока - Слабо? Пускай на нарах поваляется, а то, так и не узнает жизнь уголовников.
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30.04.2020 22:15 Ответить
там каждый второй "компенсирует"..а словили лопуха...
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30.04.2020 22:15 Ответить
колишній голова Комітету виборців...
До речі, колишній заступник (його) голови комітету виборців , також народний депутат Ігор Попов також мав "неприємності". Щоправда, через сина, який сплутався з малолітеьою бандою грабіжників...
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30.04.2020 22:17 Ответить
https://censor.net/news/3192785/pervye_platnye_kamery_poyavyatsya_v_lukyanovskom_sizo_minyust
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30.04.2020 22:19 Ответить
Зачем же так с горбуном поступили ?
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30.04.2020 22:20 Ответить
он классово чуждый элемент для нынешней власти, из "бывших", экснардеп БПП
своим Стефанчукам можно

Шариковы, сэр
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01.05.2020 00:42 Ответить
звёздная скалецкая(Минздрав) - евоная бывшая, как видим, долечила, а щаз добивают
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01.05.2020 01:12 Ответить
Там кожен другий депутат отримував компенсації, а зачепили лише одного! Чому?
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30.04.2020 22:23 Ответить
Зеля за год у власти взял с поличным таможенников Украины аж на 14 000 гривен взяток.вы верите в эту МАТНЮ?
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30.04.2020 22:27 Ответить
Генпрокурор Луценко без образования поймал на взятках таможеников Украины за один месяц на сумму 500 миллионов долларов...так кто казеЛ во власти? Правильно..Луценко грабил мудаков бизнесменов...
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30.04.2020 22:31 Ответить
Ни в коей мере его не могу оправдывать. Крал у государства, то есть , у нас с вами по мелкому. И заслужил тюрьму. Но это с уст зелебобов звучит как великая победа над коррупцией. То есть забрав взад украденые эти долбои о бом 600 тысяч гривен Украина сразу заживет зажиточно и счастливо.
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30.04.2020 22:32 Ответить
В реалиях постсовковых государств нельзя воровать мало и одномоментно. Тебя быстро посадят в тюрьму. Воруй системно и беспардонно много. Тогда появится реальный шанс если не возглавить это государство, то хоть примерятся.
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30.04.2020 22:39 Ответить
так завжди буває , не встиг програти вибори - починаються проблєми https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/30/660045/ Чистий прибуток банку Порошенка МІБ скоротився у 8 разів
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30.04.2020 22:40 Ответить
Сейчас людям не до сладкого.
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30.04.2020 22:45 Ответить
И год без корыта...
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30.04.2020 23:17 Ответить
Очередной соевый петух наелся говна. То ли ещё будет.
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30.04.2020 22:40 Ответить
Ничего особенного. На пути в Европу еще много мерзавцев придется оставить на тропе. Хай здохнуть.
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30.04.2020 22:45 Ответить
Неплохо бы иметь полный список депутатов , которые незаконно получали компенсацию за аренду жилья ... Наверное все остальные оказались более полезными , в отличие от нищего Черненко...
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30.04.2020 22:41 Ответить
Леонид Данилыч в 1995 году создал такую систему взяток,что дажэе его брат Лазаренко попался
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30.04.2020 22:42 Ответить
"Горбатого могила исправит" (с)
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30.04.2020 22:44 Ответить
Да ,а какой-то нищий стырив банку кофе сидит пятёру ... твари ***....
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30.04.2020 22:45 Ответить
Вы даже понятия не имеете,какое бабло крутится на границе и таможне...Если узнаете, ваша крыша с ума сойдет...
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30.04.2020 22:47 Ответить
юридическая справедливость в Украине - это как пить водку из непрозрачной бутылки Хортицы - никогда не знаешь в какой момент кончиться
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30.04.2020 22:50 Ответить
Саша Черненко через сутки внес деньги которые якобы он украл.Вопрос,за что Срок?а быдло...вы ж все знаете в отличие от Сенатора?
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30.04.2020 22:53 Ответить
Саша деньги взял из тумбочки?
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30.04.2020 23:30 Ответить
Срок ни о чем, условный. Как гулял ,так и будет гулять, и даже при большом желании на Мальдивы ,Канары будет ездить отдыхать,в чем я и не сомневаюсь.
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30.04.2020 23:16 Ответить
Завтра будут победно заявлять, что это 247 приговор по злостным коррупционерам! Одно только не скажут, что вместо основного срока этот чинуша будет сидеть у моря с испытательным сроком!
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30.04.2020 23:26 Ответить
А скільки це? 600 000 гривен?, Питаю я ; учитель математики
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30.04.2020 23:33 Ответить
Олександ Черненко проживав у https://www.google.com/maps/dir/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+07800/50.4472709,30.4907162/@50.399657,30.3582276,10.5z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x472b3d5a547c4899:0x1d20f877b78c79c!2m2!1d29.9146299!2d50.6445031!1m0!3e2 Бородянці , це 50 км від Києва.
Це, що йому кожен день було потрібно маршруткою у Київ їздити?
Недолуге "законодавство". ІМНО.
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30.04.2020 23:38 Ответить
Я от просто не розумію, якщо громадянина з Києва послали в командировку в Бородянку чи навпаки, йому теж командировочні, зокрема, за готель не сплачують?
Олександ Черненко діяв як кожний з нас - за здоровим глуздом, і попав тому що наше законодавство здоровому глузду, напевно, не відповідає. Грошей на суди у нього, як я зрозумів, не має, тому і віддав. Типу - нехай вдавляться.
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30.04.2020 23:57 Ответить
Короче приговор ни о чём, фикция - срок виртуальный, штраф копеечный, избираться опять можно через год. Круто они, сволочи УК под свои проделки переписали, фактически наказания нет, одни буковски на бумажках.
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01.05.2020 00:00 Ответить
 
 