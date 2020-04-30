Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова

Ситуация в экономике критическая, а отсутствие продуманной государственной экономической политики создает хаос в финансах и идеальные условия для воровства.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп, бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство дало понять, что протесты предпринимателей их мало волнуют. Возможно, тогда цифры убедят, что ситуация в экономике критическая", — предполагает Острикова.

Экс-нардеп приводит данные, согласно которым налоговая по состоянию на 28 апреля собрала 23,9 млрд. грн, выполнив 75% плана за апрель. Год назад в это же время было собрано 24,8 млрд.

"Казалось бы, снижение сборов из-за карантина не очень значительное. Знаете. почему? Потому прекратили возмещать НДС. НДС возмещено 5,4 млрд грн. Для сравнения: в 2019 состоянию на эту дату возместили 9,8 млрд. По состоянию на 23.04 возмещено было также 5,4 млрд. То есть, возмещение остановили", — написала она.

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Таможня, согласно данным, которые приводит Острикова, выполнила 58% планов на апрель и 75% относительно показателей прошлого года.

"Сейчас идеальная ситуация для сокрытия незаконного ввоза товаров, ведь из-за экономического спада сложно определить, какая сумма потеряна из-за объективного замедления торговли, а какая — из-за контрабандного ввоза товаров", — считает экс-нардеп.

В местных бюджетах падение составляет 26%: собрали 16,1 млрд при том, что в прошлом году было собрано 21,9 млрд, отмечает Острикова.

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"Отсутствие единой продуманной государственной экономической политики, отсутствие мер поддержки для бизнеса, пострадавшего от карантинных запретов и ограничений создают хаос и в государственных финансах, а это идеальная среда, где можно воровать под шумок карантина", — подытожила экс-нардеп.