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Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова

Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова

Ситуация в экономике критическая, а отсутствие продуманной государственной экономической политики создает хаос в финансах и идеальные условия для воровства.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп, бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство дало понять, что протесты предпринимателей их мало волнуют. Возможно, тогда цифры убедят, что ситуация в экономике критическая", — предполагает Острикова.

Экс-нардеп приводит данные, согласно которым налоговая по состоянию на 28 апреля собрала 23,9 млрд. грн, выполнив 75% плана за апрель. Год назад в это же время было собрано 24,8 млрд.

"Казалось бы, снижение сборов из-за карантина не очень значительное. Знаете. почему? Потому прекратили возмещать НДС. НДС возмещено 5,4 млрд грн. Для сравнения: в 2019 состоянию на эту дату возместили 9,8 млрд. По состоянию на 23.04 возмещено было также 5,4 млрд. То есть, возмещение остановили", — написала она.

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Таможня, согласно данным, которые приводит Острикова, выполнила 58% планов на апрель и 75% относительно показателей прошлого года.

"Сейчас идеальная ситуация для сокрытия незаконного ввоза товаров, ведь из-за экономического спада сложно определить, какая сумма потеряна из-за объективного замедления торговли, а какая — из-за контрабандного ввоза товаров", — считает экс-нардеп.

В местных бюджетах падение составляет 26%: собрали 16,1 млрд при том, что в прошлом году было собрано 21,9 млрд, отмечает Острикова.

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"Отсутствие единой продуманной государственной экономической политики, отсутствие мер поддержки для бизнеса, пострадавшего от карантинных запретов и ограничений создают хаос и в государственных финансах, а это идеальная среда, где можно воровать под шумок карантина", — подытожила экс-нардеп.

Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова 01Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова 02

Автор: 

налоги (3239) НДС (420) таможня (1962) Острикова Татьяна (44) местные бюджеты (38)


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Топ комментарии
+17
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 7095
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30.04.2020 22:39 Ответить
+12
https://twitter.com/DidMykola2
https://twitter.com/DidMykola2

Дід Микола

@DidMykola2

·https://twitter.com/DidMykola2/status/1255727831713304583 14 ч

Увага! АКЦІЯ!
Відтепер порівняння Зеленського із французьким письменником-фантастом Гандоном вартує усього ... 51 грн. І як дехто цю владу сміє називати Баригами?!!! Усього навсього 51 грн.!!!
Дуже помірна ціна.
Поспішайте! Пропозиція обмежена.
https://espreso.tv/news/2020/04/29/sud_oshtrafuvav_zhytelya_kremenchuka_na_51_grn_za_porivnyannya_zelenskogo_z_francuzkym_pysmennykom_fantastom
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30.04.2020 22:34 Ответить
+11
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 6797
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30.04.2020 22:49 Ответить
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https://twitter.com/DidMykola2
https://twitter.com/DidMykola2

Дід Микола

@DidMykola2

·https://twitter.com/DidMykola2/status/1255727831713304583 14 ч

Увага! АКЦІЯ!
Відтепер порівняння Зеленського із французьким письменником-фантастом Гандоном вартує усього ... 51 грн. І як дехто цю владу сміє називати Баригами?!!! Усього навсього 51 грн.!!!
Дуже помірна ціна.
Поспішайте! Пропозиція обмежена.
https://espreso.tv/news/2020/04/29/sud_oshtrafuvav_zhytelya_kremenchuka_na_51_grn_za_porivnyannya_zelenskogo_z_francuzkym_pysmennykom_fantastom
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30.04.2020 22:34 Ответить
Дешеве задоволення ціною як пачка якісного масла!
Думаю що якщо б не треба було тратити час на суд ,то кожен захотів би щоб суд йому підтвердив персонально що зеленський це Гандон!
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01.05.2020 08:38 Ответить
так у всіх галузях спад , і не тільки в митниці
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30.04.2020 22:35 Ответить
Цікаво, а вони чого чекали?
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30.04.2020 22:57 Ответить
НДС- це податкова, а не митниця.
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01.05.2020 09:58 Ответить
Ситуация в экономике критическая, а отсутствие продуманной государственной экономической политики создает хаос в финансах и идеальные условия для воровства. Источник: https://censor.net.ua/n3192815
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Хто це зробив?
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30.04.2020 22:36 Ответить
а давай всех огню предадим, от села до города
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30.04.2020 22:38 Ответить
ты этого хочешь? Крови? Будет.........................
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30.04.2020 22:39 Ответить
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 7095
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30.04.2020 22:39 Ответить
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 9835
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30.04.2020 22:48 Ответить
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 6797
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30.04.2020 22:49 Ответить
торчок
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30.04.2020 23:42 Ответить
да натуральный.. на фига те анализы
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30.04.2020 23:53 Ответить
Бреше як завжди!
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01.05.2020 10:00 Ответить
Тепер вже не вийде заспівати "спасіба житлям крівбаса за пріпісднта пітіраза", виявилось що явно більше половини виборців України -герострати!
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01.05.2020 08:50 Ответить
Прийшли новиє ліца яких так чекали зебіли.
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30.04.2020 22:36 Ответить
А напомните сколько там стоила нефть год назад и сейчас?
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30.04.2020 23:01 Ответить
Надо менять философию, говорите? Правда про отмену возмещения НДС никто не говорил. Или это часть уже новой философии?
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30.04.2020 22:38 Ответить
по моему, 40% люмпенов хотят выдавить из Украины всех тех, кто дает им пищу деньги работу. При этих условиях давать кредит мвф Зелебобу крайне опрометчиво.
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30.04.2020 22:40 Ответить
Це тільки початок пі...ця.
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30.04.2020 22:44 Ответить
т несмешите ,вся экономика в Украине это сплошной эпиценр
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30.04.2020 22:45 Ответить
27 % сладкоежек трут руки
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30.04.2020 22:47 Ответить
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 4310
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30.04.2020 22:53 Ответить
Так шо, соя? Самопомич уже не самонемич?
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30.04.2020 22:57 Ответить
Та да... Ситуатсія крітічєска:
Чистий прибуток банку Порошенка МІБ скоротився у 8 разів
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/30/660045/?fbclid=IwAR0rRsBOG8_WqHiX5wDMNI8vzJDpT3Yqb1TQ7Xsn6zBO4KMk4iGm7aiQ6Vc https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/30/660045/

"Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ) за підсумками січня-березня 2020 року задекларував 1,85 млн грн чистого прибутку, що у 8,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2019 року (15,85 млн грн).
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30.04.2020 23:27 Ответить
Можешь надевать портки, круги на луже разошлись
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01.05.2020 17:25 Ответить
Шо, цунамі нестримних реформ настігло?
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01.05.2020 19:08 Ответить
Ну шож,кто у нас тут по экспорту? Жители родного Кривого Рогу?,Запорожцы?,Мариупольцы?. Процентов по 90 дали Вове? Ну,ну.. Реальность-неприятная штука,иногда в нее приходится возвращаться принудительно. Жаль,только, что даже кол на голове,некоторых-НИЧЕМУ И НИКОГДА не учит!
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30.04.2020 23:30 Ответить
у деяких громадян національні танці - це танці на граблях
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30.04.2020 23:44 Ответить
А ще Миколаїв, Одеса, Южний, Черноморськ... Особливо крупні по перевалці зернових. Хоч на кінець міста відпочинуть від смороду автозернової навали. А посаденці на НДС пососуть лапу.
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01.05.2020 06:00 Ответить
они пришли поживиться
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30.04.2020 23:34 Ответить
Держборг України за квітень місяць зріс більше, ніж на 11% https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014937-derzborg-ukraini-zris-u-grivni-a-v-dolarah-zmensivsa.html За березень - на 10,1%.
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01.05.2020 00:07 Ответить
Дура,год назад корановируса не было,от того и собрали за апрель больше!
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01.05.2020 00:40 Ответить
избиратели пороха, в основном предприниматели сильно не пострадают, попадут как раз бюджетники, пенсы, и работяги, короче 73% ответят своими кошельками за свой выбор. это нормальный процесс эволюции украинского общества. бесплатный сыр только в мышеловке
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01.05.2020 06:13 Ответить
У всьому світі перш ніж приймають рішення думають. Але це не про Україну. Ми за рік прийняли стільки не правильних рішень, що загубили б не тільки економіку України, а й Китаю.
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01.05.2020 09:54 Ответить
Странные цифры.
Падение ВВП 5%, а бюджет недополучил 42% от ожидаемого.
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01.05.2020 10:09 Ответить
Рад за 73%! Хавай.Те!
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01.05.2020 11:10 Ответить
 
 