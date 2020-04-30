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Замглавы ОП Тимошенко о назначении Саакашвили: История не закончилась. Через несколько дней мы узнаем информацию

Замглавы ОП Тимошенко о назначении Саакашвили: История не закончилась. Через несколько дней мы узнаем информацию

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что вопрос возможного назначения экс-президент Грузии Михаила Саакашвили на какую-то должность и его участия в процессе реформирования Украины прояснится в ближайшие дни.

"Эта история еще не закончилась. Это такой небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Тимошенко опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль не желает видеть Саакашвили в Кабинете министров. "У господина Шмыгаля хорошие отношения с Саакашвили. Это не соответствует никакой действительности", - заверил он.

Замглавы ОП также указал, что "не все должности требуют голосования в Верховной Раде". При этом Тимошенко подчеркнул, что если будут нужны голоса для принятия решения в парламенте о назначении Саакашвили на определенную должность, то "голоса под это есть, и это Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа") тоже сегодня сказал".

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породить конфликт", - экс-нардеп Борислав Береза

Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+33
В нормальных странах на должность ищут человека,

а тут под человека две недели придумывают должности
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30.04.2020 22:39 Ответить
+27
История не закончилась. Через несколько дней мы узнаем информацию, - замглавы ОП Тимошенко о назначении Саакашвили на новую должность - Цензор.НЕТ 560
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30.04.2020 22:49 Ответить
+19
История не закончилась. Через несколько дней мы узнаем информацию, - замглавы ОП Тимошенко о назначении Саакашвили на новую должность - Цензор.НЕТ 1225
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30.04.2020 22:50 Ответить
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Саакашвили погонит Ахметова поганой метлой. А сейчас Шмыгаль премьер - работал в ДЭТЕК.
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01.05.2020 10:37 Ответить
Погоніт Ахметова, поставить коломойського. Для вас це краще?
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01.05.2020 21:47 Ответить
Насколько я знаю эта должность ему уже не светит. Его могут взять только мальчиком на побегушках у ЗЕ. Если он согласится.
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01.05.2020 10:46 Ответить
порошенко=зеленский
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01.05.2020 11:00 Ответить
Зеля на пороха схожий як свиня на бика тільки шерсть не така
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01.05.2020 11:34 Ответить
зеля хочет лохторат св. Михуила подхватить, потому и все продолжает комедию "назначим-не назначим"
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01.05.2020 12:43 Ответить
вопрос возможного назначения экс-президент Грузии Михаила Саакашвили на какую-то должность и его участия в процессе реформирования Украины прояснится в ближайшие дни. Источник: https://censor.net/n3192816

Ну що Міхо взяли прибиральником у ВР , чи фейсом не вийшов ?
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01.05.2020 14:44 Ответить
Якщо одягнуть у ліврею й буде двері відчинняти - я не проти...
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01.05.2020 15:42 Ответить
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