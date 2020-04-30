РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11671 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 041 6

Восемь раненых и больных военнослужащих эвакуированы самолетом из Днепра во Львов. ФОТО

Сегодня, 30 апреля, с Военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре авиацией осуществлена эвакуация во Львов раненых и больных военнослужащих. В Днепре военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

Восемь раненых и больных военнослужащих эвакуированы самолетом из Днепра во Львов 01

Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "Вита" трое раненых и пять больных военнослужащих были доставлены на военный аэродром Львова, а затем специализированным транспортом -  в Военно-медицинский клинический центр Западного региона.

Восемь раненых и больных военнослужащих эвакуированы самолетом из Днепра во Львов 02

Также смотрите: Десять раненых в зоне ООС военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев. ФОТО

Восемь раненых и больных военнослужащих эвакуированы самолетом из Днепра во Львов 03

"В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков состояние их здоровья определяется, как стабильное. Воины размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения", - говорится в сообщении. 

Восемь раненых и больных военнослужащих эвакуированы самолетом из Днепра во Львов 04

Также читайте: Раненым бойцам 74 ОРБ нужна помощь, - волонтер Дмитрова

Автор: 

Львов (4600) ранение (3401) эвакуация (2107) военнослужащие (6187) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одужання хлопцям.......
показать весь комментарий
30.04.2020 23:01 Ответить
Одужання нашим героям
показать весь комментарий
30.04.2020 23:04 Ответить
Вісьмох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано літаком з Дніпра до Львова - Цензор.НЕТ 2809
показать весь комментарий
30.04.2020 23:25 Ответить
Это закончится когда-нибудь?
показать весь комментарий
01.05.2020 00:56 Ответить
да.
показать весь комментарий
01.05.2020 04:37 Ответить
Одужуйте, хлопці, якнайшвидше.
показать весь комментарий
01.05.2020 04:31 Ответить
 
 