Восемь раненых и больных военнослужащих эвакуированы самолетом из Днепра во Львов. ФОТО

Сегодня, 30 апреля, с Военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре авиацией осуществлена эвакуация во Львов раненых и больных военнослужащих. В Днепре военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "Вита" трое раненых и пять больных военнослужащих были доставлены на военный аэродром Львова, а затем специализированным транспортом - в Военно-медицинский клинический центр Западного региона.

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"В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков состояние их здоровья определяется, как стабильное. Воины размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения", - говорится в сообщении.

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