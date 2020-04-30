При хорошем развитии ситуации карантин закончится к концу лета, при плохом - не в этом году, - эксперты KSE. ИНФОГРАФИКА

Украина может полностью выйти из карантина, объявленного в связи с угрозой распространения коронавируса, к концу лета. Это случится только если коронавирус окажется сезонным заболеванием.

Разработанная экспертами Киевской школы экономики модель включает 3 возможных сценария — "зеленый" (высокая сезонность коронавируса), "желтый" (умеренная сезонность) и "черный" (отсутствие сезонности), информирует Цензор.НЕТ.

"По "зеленому" сценарию ожидания по снятию ограничений оптимистичны:

- этап 1 - с 12 мая

- этап 2 - в конце мая

- этап 3 - середина июня

- этапы 4 и 5 - к концу лета 2020 года.

В соответствии с "желтым" и "черным" сценариями снятия ограничений, можно ожидать:

- этап 1 - с 12 мая

- этап 2 - в конце мая

- этап 3, 4, 5 - не состоится в 2020 году", — сказано в сообщении KSE.

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По какому именно из трех сценариев происходит рост заболеваемости, станет ясно в конце мая.

Специалисты KSE считают, что снимать карантинные ограничения следует постепенно. Если с 12 мая разом отменить все ограничения, то в зависимости от того, окажется вирус сезонным или нет возможны 3 варианта.

"Сценарий 1, "желтый": пик заболеваемости приходится на середину августа, количество заболевших может достичь 800 тысяч человек; сценарий 2, "черный": пик заболеваемости приходится на конец июня, количество заболевших может достигнуть более 1 200 000 человек; сценарий 3, "зеленый": пик заболеваемости приходится на середину декабря, а количество заболевших также может превысить 1 200 000 человек. При этом пик заболеваемости откладывается по сравнению с "черным" сценарию на 4,5 месяца. Это позволит медицинской системе лучше подготовиться к приему больных", — считают исследователи.

Авторы прогноза обещают обновить его в конце мая.

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