При хорошем развитии ситуации карантин закончится к концу лета, при плохом - не в этом году, - эксперты KSE. ИНФОГРАФИКА
Украина может полностью выйти из карантина, объявленного в связи с угрозой распространения коронавируса, к концу лета. Это случится только если коронавирус окажется сезонным заболеванием.
Разработанная экспертами Киевской школы экономики модель включает 3 возможных сценария — "зеленый" (высокая сезонность коронавируса), "желтый" (умеренная сезонность) и "черный" (отсутствие сезонности), информирует Цензор.НЕТ.
"По "зеленому" сценарию ожидания по снятию ограничений оптимистичны:
- этап 1 - с 12 мая
- этап 2 - в конце мая
- этап 3 - середина июня
- этапы 4 и 5 - к концу лета 2020 года.
В соответствии с "желтым" и "черным" сценариями снятия ограничений, можно ожидать:
- этап 1 - с 12 мая
- этап 2 - в конце мая
- этап 3, 4, 5 - не состоится в 2020 году", — сказано в сообщении KSE.
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По какому именно из трех сценариев происходит рост заболеваемости, станет ясно в конце мая.
Специалисты KSE считают, что снимать карантинные ограничения следует постепенно. Если с 12 мая разом отменить все ограничения, то в зависимости от того, окажется вирус сезонным или нет возможны 3 варианта.
"Сценарий 1, "желтый": пик заболеваемости приходится на середину августа, количество заболевших может достичь 800 тысяч человек; сценарий 2, "черный": пик заболеваемости приходится на конец июня, количество заболевших может достигнуть более 1 200 000 человек; сценарий 3, "зеленый": пик заболеваемости приходится на середину декабря, а количество заболевших также может превысить 1 200 000 человек. При этом пик заболеваемости откладывается по сравнению с "черным" сценарию на 4,5 месяца. Это позволит медицинской системе лучше подготовиться к приему больных", — считают исследователи.
Авторы прогноза обещают обновить его в конце мая.
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П. Андерсон. «Патруль времени» (чуть изменено)
Вероятно, из всех мировых войн Первая вирусная наиболее парадоксальна.
К ней готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась совершенно неожиданно, в предельно неподходящий для всех ее участников момент, и оказалось, что к ней никто не готов.
Армии врачей Первой Вирусной уникальны по сочетанию умных и образованных докторов, талантливейших вирусологов и отважных до полной потери инстинкта самосохранения врачей Но ошеломляющая красота протоколов лечения и карантинных планов вылилась в многолетний кошмар позиционной войны, сотни тысяч и миллионы жертв без всякого смысла и толку, чудовищное истощение воюющих с Вирусом стран, распад экономико-политических организованностей и разрушение социальной ткани. «Крах такой, что КОРОНЫ дюжинами валяются по мостовой…» (кстати Маркс)
Самым неожиданным и по сути невероятным событием по праву считается крах Мировых Религий и переход власти над умами и сердцами людей к Вирусу Всемогущему (Ковиду). Отказ от богослужений и призыв к пастве не посещать Храмы равноценен признанию, что Христианский Бог умер ....
Итак , слова произнесены - Новая Религия. Мы видим как вся Ойкумена молится новому Идолу, новому Мессии. Пока что обряды поклонения немножко различны в разных частях Планеты, но и ранние христиане тоже вначале своего пути расходились во мнениях насчет икон, даты Пасхи, процедуры крещения и тд. Попробуем сформулировать основные постулаты, табу и обрядность Новой Веры. Конечно, можно просто взять Десять Заповедей и заново записать их добавляя такие слова как "маска" или "антисептик" на кшталт "Я ВИРУС, Бог твой, который вывел тебя из земли недезинфецированной , из дома рабства свободы перемещения по Земле, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не прелюбодействуй без маски, не кради без маски, не убивай без антисептика и тд", но это примитивно и одновременно сложно. Возьмем основные уже всем известные правила и четко сформулируем их.
Первое - сиди дома, шире - запрет на ненужные перемещения и путешествия. Второе - носи маску, то есть пришел новый социальный стандарт на недопустимость появляться на людях с неприкрытыми ртом и носом. Третье - многократная ежедневная термометрия как аналог причастия и крестного знамения в прежней религии. Четвертое - обработка всех доступных поверхностей антисептиком как подобие освящения в христианстве. Очевидно список новых обрядов будет дополняться и модифицироваться. Все эти действия представляют собой классическую Оборонительную Магию аналог которой присутствует во всех прежних религиях начиная от плясок шамана с бубном до евхаристии.
Новая Вирусно-Цифровая Религия будет требовать больше одного не собираться нигде и никогда, что повлечёт огромные изменения в жизни социума. Брак и зачатие детей будет осуществляться дистанционно через общение в Скайпе(вайбере, фейсбуке и тд) с последующим онлайн росписью и высылкой семенного материала для зачатия. Все это естественно с разрешения властей.Таким образом сексуальная жизнь станет исключительно виртуальной.
Дети перестанут быть обузой и проблемой. Выращиванием детей в физическом смысле будут заниматься особо отобранные и заслужившие прощение от Вируса люди, аналог которых видится в современных монахах.
Кладбища фактически уже объявлены табу. То есть посещение довирусных кладбищ приравнивается к богохульству (ковидохульству). Из этого определенно следует новый порядок захоронения и почитания умерших. Так как в уже в настоящем все умирают от ковидного Ангела Смерти Пневмонии, то довирусной процедуры погребения не будет , а будет выдача справки о кремации и виртуального кладбища, где все родственники смогут в поминальные дни посещать могилу и ставить лайки усопшему и друг другу.
Но в целом объять необъятное невозможно и прогнозировать как изменится жизнь Человека в рамках Новой Мировой Религии под пока условным названием Ковидианство от момента искусственного оплодотворения до физической Смерти по воле ковидной невозможно и ненужно. Важно понять что эти изменения грандиозны и колоссальны. Почему так произошло? Билл Гейтс, Гретта Гунберг, заговор врачей или коллективное бессознательное - не имеет значения, значение имеет лишь то, что Мир изменился окончательно и бесповоротно.
36и6 всем и каждому!
В Беларуси выздоровели 2,386 человек, что абсолютно не странно с отличной системой здравоохранения, в отличии от Украины. Кстати, в Беларуси протестированно 18,692 человек на 1 млн населения, в отличии от Украины где всего 2,711 чел./1М - разница катастрофическая!
Хитрость в том, что можно идти по пути тотального тестирования, как в Беларуси и мгновенной изоляции всех заболевших или вводить тотальный карантин и никого не тестировать, как в Украине.