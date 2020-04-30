Отставленный с должности премьера РФ Мишустин в связи с инфицированием коронавирусом, больше не вернется на эту должность, - СМИ
Российский премьер-министр Михаил Мишустин, который сегодня сообщил, что заразился коронавирусом, вероятно, уже не вернется на должность главы правительства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом, ссылаясь на источники, пишет российское издание "Медуза".
Так, близкий к правительству России собеседник издания отметил, что зам Мишустина Андрей Белоусов был назначен и.о. премьера отдельным указом президента. Кроме того, в документе отсутствует указание, что Белоусов – временный премьер.
"До этого премьеры уходили в отпуск или болели без назначения отдельным президентским указом и.о. главы кабмина", – подчеркивает "Медуза".
В свою очередь, источник, близкий к администрации президента РФ, высказал предположение, что после болезни Мишустин перейдет на другую должность.
"Его как бывшего налоговика, как человека, знающего, как и куда идут финансовые потоки, назначали совсем под другое – на контроль над расходованием средств по нацпроектам, тогда деньги были. Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии встала, ее надо запускать. Мишустин совсем не про это. Он не допустил ошибок, просто сейчас не его время", – сказал неназванный собеседник.
При этом источник в аппарате правительства заверил "Медузу", что премьер вернется к исполнению обязанностей после выздоровления.
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Но никто среди мышебратьев не "заикается" о "пандемии коронавируса" среди трудовых мигрантов, заметьте. БояЦЦа. ОпасаюЦЦа. Правильно боятся и опасаются.
Тогда нам будет хреново...
миссия путина развалить РФ - пускай остается..
Все буде 333..
Просто изменились обстоятельства, хозяева его не в фаворе, теснят их по всему миру.
Кто такие (были) Мишустин и Собянин ? Это - смотрящие по РФ от Фининтерна. Точно такие же как отставленное "правительство Гончарука".
Почему "соросята" потеряли власть ? По простой причине: у их международных Хозяев прохудились карманы. Они больше не могли поддерживать лояльные им режимы в Украине и в РФ.
Кто такой Белоусов ? А это типичный "советский лидер", который сейчас начнёт восстанавливать экономику советского типа: централизованное планирование и т.д.
Чем это грозит Украине ? Тем что в Украине к власти тоже пришли прожжённые "совки". Так что они быстро друг с другом о чём-то договорятся.
Никакого Зеленского, как вы понимаете, давно не существует, как минимум политически: его на публике играет какой-то актёр, который не снимает маску.
Произошла смена режима, которой не было почти 30 лет.
Возвращайся в свой ласковьій лєс))
...и ***** свое плешивое с собой забирай
Зачем???
Просто - на выход, на историческую, так сказать, родину, к корням.
мудрее надо быть
Может никакого вируса и небыло?"
М. Горький