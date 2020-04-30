Отставленный с должности премьера РФ Мишустин в связи с инфицированием коронавирусом, больше не вернется на эту должность, - СМИ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, который сегодня сообщил, что заразился коронавирусом, вероятно, уже не вернется на должность главы правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, ссылаясь на источники, пишет российское издание "Медуза".



Так, близкий к правительству России собеседник издания отметил, что зам Мишустина Андрей Белоусов был назначен и.о. премьера отдельным указом президента. Кроме того, в документе отсутствует указание, что Белоусов – временный премьер.



"До этого премьеры уходили в отпуск или болели без назначения отдельным президентским указом и.о. главы кабмина", – подчеркивает "Медуза".



В свою очередь, источник, близкий к администрации президента РФ, высказал предположение, что после болезни Мишустин перейдет на другую должность.



"Его как бывшего налоговика, как человека, знающего, как и куда идут финансовые потоки, назначали совсем под другое – на контроль над расходованием средств по нацпроектам, тогда деньги были. Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии встала, ее надо запускать. Мишустин совсем не про это. Он не допустил ошибок, просто сейчас не его время", – сказал неназванный собеседник.



При этом источник в аппарате правительства заверил "Медузу", что премьер вернется к исполнению обязанностей после выздоровления.





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