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В Черновицкой области подтверждены 96 новых случаев COVID-19, за месяц количество инфицированных увеличилось на 1,5 тыс. человек - ОГА
30 апреля в Черновицкой области официально подтверждены еще 96 случаев заражения коронавирусом, из них 28 в Черновцах. Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 667 человек. Месяц назад, 30 марта, на Буковине было всего 109 больных коронавирусом.
В Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 128 человек, умерли 44.
За весь период областной лабораторный центр обработал 7 027 ПЦР-тестов.
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