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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области подтверждены 96 новых случаев COVID-19, за месяц количество инфицированных увеличилось на 1,5 тыс. человек - ОГА

В Черновицкой области подтверждены 96 новых случаев COVID-19, за месяц количество инфицированных увеличилось на 1,5 тыс. человек - ОГА

30 апреля в Черновицкой области официально подтверждены еще 96 случаев заражения коронавирусом, из них 28 в Черновцах. Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 667 человек. Месяц назад, 30 марта, на Буковине было всего 109 больных коронавирусом.

В Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 128 человек, умерли 44.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области СOVID-19 выявили у 264 медиков, 3 из них умерли. Половина медработников заразилась при оказании помощи пациентам, - ОГА

За весь период областной лабораторный центр обработал 7 027 ПЦР-тестов.

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да сейчас кафе откроют и цифры будут куда хуже...
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30.04.2020 23:43 Ответить
У Чернівецькій області підтверджено 96 нових випадків COVID-19, за місяць кількість інфікованих збільшилася на 1,5 тис. осіб - ОДА - Цензор.НЕТ 9912
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30.04.2020 23:45 Ответить
Черновцы, открывайте быстренько кафе и рынки, и ославитесь на весь мир как 2ой Ухань!
не мелочитесь по 100 новых в день!
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01.05.2020 00:12 Ответить
зато базары отрыли ..
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01.05.2020 07:17 Ответить
Так они там жадные до диареи. Все никак не нажрутся копеечки. Все по заработкам шестерят, все требуют открыть рынки. Сидели бы дома, поднимали бы нэньку, смотри и вируса бы не знали, и Украина бы развивалась, а то любят, якобы Украину, а подымают экономику кого угодно, только не Украины. Премию Дарвина в Черновцы.
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01.05.2020 15:10 Ответить
 
 