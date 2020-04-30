Украину ждет вторая волна коронавируса, если отменить карантин слишком рано, - Степанов
Украина рискует попасть под вторую волну заболеваний коронавирусом в случае преждевременной отмены карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, благодаря вовремя введенным ограничениям Украине удалось избежать большого количества заражений и сейчас ситуация с заболеваемостью в целом контролируемая, правительство готовится к поэтапному возвращению к нормальной жизни к лету.
"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", - объяснил Степанов.
Он добавил, что даже после отмены карантина останутся "некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий".
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А еще он просил вам всем передать лично от себя: "Ідіть у сраку"
Была сегодня в парикмахерской, парикмахер дезинфицирует все, вообще все поверхности, расчески и так далее. В салоне только один клиент, так расписание "приема" составлено, что никакой, вообще никакой скученности не может быть по определению..
Жди, Степанов, отжигай.
Закрывайте рынки, на которых минимальная вероятность заразиться, но оставьте супермаркеты, в которых среди стеллажей и на кассе в очереди заразиться легче.
Закройте парикмахерские, где один клиент на всю парикмахерскую- но заприте всех в многокеэвартирных домах, где общая система вентиляции.
Идете на премию Дарвина,которую вам мелкие преприниматели обязательно выдадут.
Прибавляет не года, а десятилетия.
Мастер не должен обслуживать больных, как никогда мастер не должен стричь людей, подцепивших вшей. Вши - это не шутка, между прочим, их из детских садов и школ запросто притаскивают, и вовсе даже не пауперы. Моя бывшая парикмахер была растрогана до слез, когда ей позвонила клиентка и отменила визит, потому как детки из школы вшей принесли от одноклассников. "Золотой челвек", - сказал мне парикмахер, - "другие вот не предупреждают, потом привходится все в салоне специально обрабатывать..."
Я не могу не поддерживать стрижку пол-года.
Максимум 6-8 недель, максимум.
P.S. Мужа я, например, сама стригу.
Я уехала из советского г*вна в развитую, западную страну мира, чтобы себя стричь самой?
Это "счастье" я и в Перестройку могла иметь.
Все можно сделать, отчего же нет?
Можно и козу на балконе держать, а в ванной - кроликов.
Только не стоит тогда называться развитым государством.
итальянской забастовкой.
Вот эта новость меня сразила.
- Страдает ли бизнес? - спросила я парикмахера.
- Да вот клиентки, старушки, которые много лет ходили ко мне, от ужаса перед коронавирусом "парализованы", не выходят из дома (разве что погулять), их родственники(!) "заперли" в домах буквально, паранойя перед коронавирусом.
Старушки ОТМЕНЯЮТ ВИЗИТЫ К ВРАЧАМ, из-за паранойи по поводу коронавируса.
О, как постарались СМИ.
О, что наделали, сученыши.
Судить, их, сволочей, журнашлюг СМИ.
Люди отказываются от визитов к врачам, которые им были назначены, тем самым создавая прекрасную возможность для болезни перейти в активную (acute) форму, в которой победить заболевание труднее. Настоящее заболевание, а не вымышленный коронавирус в телевизоре, который они так боятся. Также не забываем о депрессии из-за вымышленной "угрозы коронавируса", а депрессия провоцирует заболеваемость, потому что угнетает иммунную систему.
И в чем выгода, спрашиваю я вас, если эти старушки помрут?
Речь идет о внутренних восточных районах Мельбурна, где проживает самое обеспеченное население, у страрушек вообще может быть не государственная пенсия. А вот лечить их придется уже за гос. счет, и вовсе не от коронавируса.
И еще СМИ гадят врачам, да как гадят.
Сколько теряют GP (семейные доктора) из-за того, что у населения паранойя и они не идут к врачу, когда надо, с реальными проблемами, а не вымышленными, боясь "заразиться коронавирусом". Да в приемной моего GP даже кресла помечены так, чтобы расстояние нужное выдерживать (если вдруг, два посетителя окажутся в приемной одновременно), не говоря уже о санитайзерах при входе и на каждой тумбочке (а сами врачи в масках, для успокоения населения).
P.S. Для альтернатирно одаренных замечу, что Австралия - не Италия, и не США; Австралия вообще остров, только очень большой. Вы расстояние то по карте линеечкой померейте, прежде чем на пандемию" в других странах кивать. И не забывайте, что границы закрыты.
С какой целью?
Будет две волны осенью и весной 2021г. Вирус побывает у 90% населения.
К чему бы это?