Украину ждет вторая волна коронавируса, если отменить карантин слишком рано, - Степанов

Украина рискует попасть под вторую волну заболеваний коронавирусом в случае преждевременной отмены карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, благодаря вовремя введенным ограничениям Украине удалось избежать большого количества заражений и сейчас ситуация с заболеваемостью в целом контролируемая, правительство готовится к поэтапному возвращению к нормальной жизни к лету.

"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", - объяснил Степанов.

Он добавил, что даже после отмены карантина останутся "некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий".

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