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Новости Коронавирус и карантин
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Украину ждет вторая волна коронавируса, если отменить карантин слишком рано, - Степанов

Украину ждет вторая волна коронавируса, если отменить карантин слишком рано, - Степанов

Украина рискует попасть под вторую волну заболеваний коронавирусом в случае преждевременной отмены карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, благодаря вовремя введенным ограничениям Украине удалось избежать большого количества заражений и сейчас ситуация с заболеваемостью в целом контролируемая, правительство готовится к поэтапному возвращению к нормальной жизни к лету.

"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", - объяснил Степанов.

Он добавил, что даже после отмены карантина останутся "некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов призывал украинцев оставаться дома на майские праздники: "Для нас очень важно избежать пика заболеваемости"

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+36
Украину ждет нечто худшее если вас слишком долго держать у власти........
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30.04.2020 23:24 Ответить
+17
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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30.04.2020 23:50 Ответить
+10
Украину ждет вторая волна коронавируса, если отменить карантин слишком рано.

Пошли стандартные устрашение и запугивание от власти
Власти понравился карантин, когда можно безнаказанно делать что хочешь и принимать любые антинародные решения.
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30.04.2020 23:42 Ответить
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Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано, - Степанов - Цензор.НЕТ 8685
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01.05.2020 02:07 Ответить
Брехня. Хай этот педро на беременность себя этими тестами тестирует
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01.05.2020 02:50 Ответить
Зелебобик, на беременность будешь себя проверять тестами,которые ваш предводитель привез из Китая для Эпицентра Гереги.
А еще он просил вам всем передать лично от себя: "Ідіть у сраку"

Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано, - Степанов - Цензор.НЕТ 2536
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01.05.2020 03:44 Ответить
Вот я вижу что ты и пошла. Выбрав ближайшую и красивейшую у сывочилого ПедроГетьмана.
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01.05.2020 03:48 Ответить
Ты за себя отвечай. А на других стрелки переводить не надо. Сначала прибери то зеленое говно, которое ты и тебе подобные черви нас@али, а потом уже пальцем своим на людей показывай.
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01.05.2020 04:39 Ответить
Ага! А потім третя, четверта... і так до 1984 року.
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01.05.2020 10:17 Ответить
Дидовик, так ЕЁ "Сывочолый Гетман", её "в сраку не посылает"... "В сраку" посылает "Голосраченко", в "Слуге урода", а сейчас - на посту президента, опосредованно... Т же самое делает, уже два десятилетия, ваш "солнцеликий"... Первый раз - когда назвал вдов "Курска" "десятидолларовыми шлюхами"... А потом ему понравилось ы он стал это делать регулярно и в отношении всего народа России... "Голосраченко" его просто неудачно копирует...
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01.05.2020 05:39 Ответить
Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано, - Степанов - Цензор.НЕТ 9945
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01.05.2020 02:48 Ответить
А если отменить слишком поздно, то и третья волна будет
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01.05.2020 02:50 Ответить
Новости нашего городка (внутренние восточные районы Мельбурна, Австралия):
Была сегодня в парикмахерской, парикмахер дезинфицирует все, вообще все поверхности, расчески и так далее. В салоне только один клиент, так расписание "приема" составлено, что никакой, вообще никакой скученности не может быть по определению..
Жди, Степанов, отжигай.
Закрывайте рынки, на которых минимальная вероятность заразиться, но оставьте супермаркеты, в которых среди стеллажей и на кассе в очереди заразиться легче.
Закройте парикмахерские, где один клиент на всю парикмахерскую- но заприте всех в многокеэвартирных домах, где общая система вентиляции.
Идете на премию Дарвина,которую вам мелкие преприниматели обязательно выдадут.
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01.05.2020 06:02 Ответить
Ляшко же сказал- противовирусные меры имеют психологический характер. Они нужны для того чтобы запугать народ, не более
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01.05.2020 06:30 Ответить
У меня мастер и раньше дезинфицировала расчески и поверхности. Я могу ее и домой пригласить. Но не делаю этого, потому что знаю, что она ходит по домам и работает. Сама мастер может невольно стать источником заражения, потому что клиенты многие приехали из заграницы домой на карантин, у многих дети поприезжали из америк с Швейцариями до осени и тд. Вот о чем я думаю. Поэтому пока обхожусь без салона.
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01.05.2020 07:12 Ответить
Будете без салонов навсегда. Почему? Вирус никуда не исчезнет.
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01.05.2020 08:43 Ответить
Ничто не старит женщину так, как неухоженные волосы и отсутствие зубов.
Прибавляет не года, а десятилетия.

Мастер не должен обслуживать больных, как никогда мастер не должен стричь людей, подцепивших вшей. Вши - это не шутка, между прочим, их из детских садов и школ запросто притаскивают, и вовсе даже не пауперы. Моя бывшая парикмахер была растрогана до слез, когда ей позвонила клиентка и отменила визит, потому как детки из школы вшей принесли от одноклассников. "Золотой челвек", - сказал мне парикмахер, - "другие вот не предупреждают, потом привходится все в салоне специально обрабатывать..."
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01.05.2020 08:49 Ответить
Я согласна, но за волосами можно и дома временно ухаживать. Я , например, и газон сама стригла уже раза четыре. Детям стригла пока только челки. Но, мне кажетмя , что здоровье дороже. При стрижке у мастера нет возможности сохранять дистанцию.
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01.05.2020 08:56 Ответить
Я ношу короткую стрижку.
Я не могу не поддерживать стрижку пол-года.
Максимум 6-8 недель, максимум.

P.S. Мужа я, например, сама стригу.
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01.05.2020 11:08 Ответить
В ютьюбе уже достаточно мастер-класов:как поддержать короткую стрижку дома. Профинстременты и гель, и все получится. Зеркала, ну и помощник. У Вас же есть муж. В голливудском синема, старом, главная героиня только с помощью воды стала такой стильной красоточкой...
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01.05.2020 12:44 Ответить
Вам нравится жить натуральным хозяйством - Вы и живите.
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01.05.2020 14:39 Ответить
Офуеть, искскьюз май френч.
Я уехала из советского г*вна в развитую, западную страну мира, чтобы себя стричь самой?
Это "счастье" я и в Перестройку могла иметь.
Все можно сделать, отчего же нет?
Можно и козу на балконе держать, а в ванной - кроликов.
Только не стоит тогда называться развитым государством.
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01.05.2020 14:41 Ответить
Уже больше месяца граница закрыта, а эту заразу в страну пустили наши власти пуская всех без карантина!
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01.05.2020 09:11 Ответить
Власть надо брать на местах и судится с слугами по любому поводу.На диктатуру ответить
итальянской забастовкой.
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01.05.2020 06:10 Ответить
Так что бы пересидеть карантин нужны деньги попробуй оставить без средств к существованию вот эту холеную очкастую харю как на превью к статье ! Так у этой хари зарплата десятки тысяч и мутные схемы а у тех кто на карантине месяц без работыденюшки то заканчиваются переводите минималку на карту раз в месяц и будем сидеть ! государства помогает своим гражданам деньгами пережидать карантин и только наши и запоребриковые забили болт
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01.05.2020 06:11 Ответить
Новости нашего городка (внутренние восточные районы Мельбурна, Австралия).
Вот эта новость меня сразила.
- Страдает ли бизнес? - спросила я парикмахера.
- Да вот клиентки, старушки, которые много лет ходили ко мне, от ужаса перед коронавирусом "парализованы", не выходят из дома (разве что погулять), их родственники(!) "заперли" в домах буквально, паранойя перед коронавирусом.
Старушки ОТМЕНЯЮТ ВИЗИТЫ К ВРАЧАМ, из-за паранойи по поводу коронавируса.
О, как постарались СМИ.
О, что наделали, сученыши.
Судить, их, сволочей, журнашлюг СМИ.
Люди отказываются от визитов к врачам, которые им были назначены, тем самым создавая прекрасную возможность для болезни перейти в активную (acute) форму, в которой победить заболевание труднее. Настоящее заболевание, а не вымышленный коронавирус в телевизоре, который они так боятся. Также не забываем о депрессии из-за вымышленной "угрозы коронавируса", а депрессия провоцирует заболеваемость, потому что угнетает иммунную систему.
И в чем выгода, спрашиваю я вас, если эти старушки помрут?
Речь идет о внутренних восточных районах Мельбурна, где проживает самое обеспеченное население, у страрушек вообще может быть не государственная пенсия. А вот лечить их придется уже за гос. счет, и вовсе не от коронавируса.
И еще СМИ гадят врачам, да как гадят.
Сколько теряют GP (семейные доктора) из-за того, что у населения паранойя и они не идут к врачу, когда надо, с реальными проблемами, а не вымышленными, боясь "заразиться коронавирусом". Да в приемной моего GP даже кресла помечены так, чтобы расстояние нужное выдерживать (если вдруг, два посетителя окажутся в приемной одновременно), не говоря уже о санитайзерах при входе и на каждой тумбочке (а сами врачи в масках, для успокоения населения).

P.S. Для альтернатирно одаренных замечу, что Австралия - не Италия, и не США; Австралия вообще остров, только очень большой. Вы расстояние то по карте линеечкой померейте, прежде чем на пандемию" в других странах кивать. И не забывайте, что границы закрыты.
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01.05.2020 06:15 Ответить
просто надо менять стратегию, изначально была выбрана непродуктивная и утопическая!
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01.05.2020 07:08 Ответить
Почему депутаты "работают" и не болеют находясь в одном помещении более 10 человек? А всей стране запретили работать.
С какой целью?
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01.05.2020 07:56 Ответить
хто ж вам лікар тестуйте, тестуйте, тестуйте якомога більше обриваючи нові потенційні кущі зараження. посилюйте захист лікарів та забезпечення лікарень, а не дуріть людей своїм піаром піклування, лише прикриваючи нице бажання "прібарахліться".
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01.05.2020 08:40 Ответить
Какой нах вирус, люди с голоду умирать скоро будут: работы нет, зарплат нет!
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01.05.2020 09:07 Ответить
Вторая волна будет, 200% вероятность.
Будет две волны осенью и весной 2021г. Вирус побывает у 90% населения.
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01.05.2020 10:04 Ответить
Степашка экономики сливашка.
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01.05.2020 10:12 Ответить
Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано, - Степанов - Цензор.НЕТ 1849
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01.05.2020 10:33 Ответить
Як вже дістали ці всі лікарі від Бога. Цей всьо хвилі рахує- серфенгіст від медицини. Другий так званий санітарний врач - альпініст вже задовбав все піки підкорювати, аж поки до плато не добрався
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01.05.2020 10:35 Ответить
В числе самых ярых противников карантина--московские попы.
К чему бы это?
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01.05.2020 10:35 Ответить
А может лучше ужасный конец чем ужас без конца?
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01.05.2020 10:37 Ответить
Украине нужно еще май продержаться на карантине, а с приходом лета можно постепенно и отменять.
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01.05.2020 10:59 Ответить
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