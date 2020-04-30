Генпрокурор Венедиктова объяснила почему не задекларировала свое жилье: эта квартира не в моей собственности

Венедиктова прокомментировала незадекларированную квартиру, в которой он живет Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому ее и нет в декларации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире hromadske.

"Эта квартира не в моей собственности и этого достаточно для ответа ... У публичных лиц очень размыта граница приватности и публичности, поэтому я свою приватность буду хранить. Каждое дополнительное слово потянет новые вопросы, которые вы будете задавать. И эти вопросы будут нарушать охраняемые законом интересы других лиц, потому что журналисты будут звонить, приходить, допрашивать, еще что-то делать ", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что в ее декларации за 2019 нет никаких нарушений, а выпуск программы "Схемы" (в которой сообщается об этой квартире) связан с 2020 годом.

Генпрокурор заверила, что если будет проживать предусмотренный законом период времени в этой квартире, она укажет это в декларации. Если же она приобретет что то, то сделает это быстрее.

"Если же это не будет изменение имущественного положения, это все увидите в декларации 2021 до 1 апреля", - подытожила она.

Напомним, о незадекларированную квартиру, в которой Венедиктова проживает с мужем, говорится в расследовании программы "Схемы"

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