Генпрокурор Венедиктова объяснила почему не задекларировала свое жилье: эта квартира не в моей собственности
Венедиктова прокомментировала незадекларированную квартиру, в которой он живет Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому ее и нет в декларации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире hromadske.
"Эта квартира не в моей собственности и этого достаточно для ответа ... У публичных лиц очень размыта граница приватности и публичности, поэтому я свою приватность буду хранить. Каждое дополнительное слово потянет новые вопросы, которые вы будете задавать. И эти вопросы будут нарушать охраняемые законом интересы других лиц, потому что журналисты будут звонить, приходить, допрашивать, еще что-то делать ", - сказала Венедиктова.
Она отметила, что в ее декларации за 2019 нет никаких нарушений, а выпуск программы "Схемы" (в которой сообщается об этой квартире) связан с 2020 годом.
Генпрокурор заверила, что если будет проживать предусмотренный законом период времени в этой квартире, она укажет это в декларации. Если же она приобретет что то, то сделает это быстрее.
"Если же это не будет изменение имущественного положения, это все увидите в декларации 2021 до 1 апреля", - подытожила она.
Напомним, о незадекларированную квартиру, в которой Венедиктова проживает с мужем, говорится в расследовании программы "Схемы"
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Свинарчуку низзя
Венедиктовой можно
Ермак, Шмыгаль, Венедиктова - из какой табакерки эти черти выскочили ? Разве они участвовали в выборах ?
Ха
Ха
Мразь.
Урроды народ за кретинов держат.
Це *********, хуже ще буде. Дочекайтеся.
Ці зеленойоби ніколи не стануть розслідувати резонансні справи тіко тому, що тоді вони вийдуть на себе
Пенсионный фонд опубликовал данные по самым высоким пенсиям украинцев
30.04.2020 23:31:00
Средняя пенсия бывших судей составила около 50 000 гривень, в то время большинство остальных пенсионеров получают чуть больше 3 тысяч.
Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
"По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 170,14 грн", - говорится в сообщении.
По данным ПФУ, выплаты получали:
пенсии по возрасту - 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн;
по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн;
в связи с потерей кормильца - 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн;
за выслугу лет - 218 988 человек, средняя пенсия - 2 882,06 грн;
социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн;
пожизненное денежное содержание судей - 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн.
Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия - 5 378,17 грн.
Але той БЄСПРЄДЄЛ на українській землі тягнеться декілька віків.
Класична відповідь класичної курви.
А ручки то вот они.
1. Некомпетентність, починаючи з Зєльца
2. Неспроможність створити компетентну команду.