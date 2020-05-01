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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за минувшие сутки 15 раз обстрелял позиции ОС, за текущие - 9: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр

Враг за минувшие сутки 15 раз обстрелял позиции ОС, за текущие - 9: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Объединенные силы принимали меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. На все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитниках Песок враг вел огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Каменки обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Тарамчук противник применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а неподалеку Красногоровки зафиксировано использование вражеского станковой противотанкового гранатомета. Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность", - говорится в сводке.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а поздно вечером использовали 32 артиллерийских снаряда калибра 122 мм. По позициям неподалеку Новоалександровки, Новозвановки и дважды по Орехово враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин. Вблизи Хутора Вильный противник выпустил 64 мины 82-го калибра по нашим опорным пунктам, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Окрестности Новгородского оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе ОС.

По данным штаба ОС, 30 апреля потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

"Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию будут и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - акцентировали в пресс-центре ООС

"За текущие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного враг дважды применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
По окраине Пивденного враг вел огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи Новотошковского применял 82 мм минометы", - сообщили в штабе ОС.

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"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь. Они оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное", - отметили в штабе ОС.

"Агрессивные действия противника получили надлежащую оценку со стороны украинских защитников. Объединенные силы решительно отреагировали на все случаи преступной активности оккупантов, заставив замолчать вражеские огневые средства. Потери противника уточняются. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - констатировали в штабе ОС.

Враг за минувшие сутки 15 раз обстрелял позиции ОС, за текущие - 9: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр 01
Враг за минувшие сутки 15 раз обстрелял позиции ОС, за текущие - 9: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр 02
Враг за минувшие сутки 15 раз обстрелял позиции ОС, за текущие - 9: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр 03

Автор: 

обстрел (27990) ранение (3401) Донбасс (26958) наемники рф (2093) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
Одужання нашим хлопцям. Бережи Вас Боже.
Нехай згинуть усі вороги України!
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01.05.2020 08:13 Ответить
+14
Пораненим швидкого і повного одужання, а владі розуму та бажання поважати українських воїнів!
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01.05.2020 08:29 Ответить
+13
Враг за минувшие сутки 15 раз обстрелял позиции ОС, за текущие - 9: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3323
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01.05.2020 07:59 Ответить
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Враг за минувшие сутки 15 раз обстрелял позиции ОС, за текущие - 9: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3323
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01.05.2020 07:59 Ответить
Как не нахожу разумного объяснения почему удалили сообщение, имеющее прямое отношение к теме.
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01.05.2020 10:40 Ответить
Кремлевское быдло никак не настреляются,крысы вонючие...
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01.05.2020 08:13 Ответить
рогаті бухі зараз, святкують комуняче "свято"...ось гніди і повилазили з пекла, мабуть до дому пазлами попливуть!!
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01.05.2020 08:46 Ответить
Одужання нашим хлопцям. Бережи Вас Боже.
Нехай згинуть усі вороги України!
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01.05.2020 08:13 Ответить
Братці, тримайтесь!!!
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01.05.2020 08:15 Ответить
Пораненим швидкого і повного одужання, а владі розуму та бажання поважати українських воїнів!
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01.05.2020 08:29 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! мабуть рогате кацапське бидло бухає, вирішило у війну погратись... щоб вони там Усі повиздихали!!!!
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01.05.2020 08:42 Ответить
Залишилось ще трохи протриматься. Судячи з усього, скоро "новороссів" переведуть на "самозабезпечення"... Патрони з снарядами ще, може, і везтимуть - цього "гімна" в Росії повно, дівать нікуди (готувалися ж до "третьої світової"), а от з пальним, харчами та грошима скоро "швах" наступить... А навіть "кацапня" не звикла без грошей воювать - "патріотізьм" пропадає...Одне цікаво - "спрут" почне "втягувать щупальці" з Сірії та Лівії, чи почне з Донбасу?... А якщо "процес піде", то вже не зупиниться - тим, хто прийде на місце Путіна, треба виглядіть, в очах Заході і США "кристально чистими", щоб дали кредити... А це може статься лише тоді, коли Сірія, Лівія, ЦАР, Абхазія, Південна Осетія, Придністров"я, Крим і Донбас будуть чистими від "іхтамнєтів"... А без "іхтамнєтів" та харчів місцева "гопота" миттю розбіжиться...
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01.05.2020 08:45 Ответить
Выздоровления украинским воинам и впредь, не попадать под обстрелы орков.
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01.05.2020 09:37 Ответить
мочи
вонючего кацапа!на звук,
на цвет, на вкус, на запах!на слово,
подпись, жест и вид!

кацап-захватчик,
лгун, бандит!
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01.05.2020 09:46 Ответить
Вблизи Хутора Вильный-это там,где отвели ЗCУ и тишина? Не мешало бы главкому выступить по тв и пояснить как это нам понимать.А встречать самолёты с масками и я могу.
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01.05.2020 11:17 Ответить
 
 