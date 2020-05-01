В УПЦ МП требуют от СБУ закрыть черновицкую газету на карантин: "Архимандрит Никита пришел в редакцию и демонстративно кашлял на работников". ДОКУМЕНТ

Черновицко-Буковинская Консистория УПЦ МП обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой закрыть редакцию газеты "Молодой буковинец" на полный карантин.

Такое заявление секретарь Консистории архимандрит Никита адресовал начальнику управления СБУ в области В. Монастырецкому, пишет molbuk.ua, передает Цензор.НЕТ.



Накануне информационный портал molbuk.ua перепечатал информацию сайта "Религиозная правда", который, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что у руководителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП митрополита Мелетия и еще ряда священнослужителей - пневмония. Эту же информацию со ссылкой на "Религиозное правду" вчера перепечатали и другие местные интернет-СМИ.



Корреспондент molbuk.ua обратился к епархии с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Однако в епархии не ответили, хотя сообщение прочитали.

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"Однако, вместо того, чтобы прокомментировать эту информацию, архимандрит Никита сегодня, 30 апреля, посетил редакцию газеты "МБ" , где, снимая на видео, демонстративно кашлял на работников учреждения и вел себя нагло. Позже архимандрит написал заявление в СБУ, в котором отметил, что "вчера на страницах газеты "Молодой буковинец" узнал, что заболел COVID-19". Секретарь Консистории в своем письме отметил, что "контактировал с главным редактором и другими лицами". При этом он "сожалеет и раскаивается в своем поступке" и обещает больше не подвергать опасности никого. В то же время Никита призвал руководство СБУ направить в редакцию "МБ" "представителей соответствующих служб с целью проверки эпидемиологического состояния в здании редакции", - рассказывает издание.

"При необходимости провести мероприятия по дезинфекции помещений и закрыть учреждение на полный карантин" , - говорится в письме архимандрита.

"Коллектив редакции molbuk.ua считает недопустимыми такие поступки архимандрита Никиты", - акцентирует издание.