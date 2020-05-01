В УПЦ МП требуют от СБУ закрыть черновицкую газету на карантин: "Архимандрит Никита пришел в редакцию и демонстративно кашлял на работников". ДОКУМЕНТ
Черновицко-Буковинская Консистория УПЦ МП обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой закрыть редакцию газеты "Молодой буковинец" на полный карантин.
Такое заявление секретарь Консистории архимандрит Никита адресовал начальнику управления СБУ в области В. Монастырецкому, пишет molbuk.ua, передает Цензор.НЕТ.
Накануне информационный портал molbuk.ua перепечатал информацию сайта "Религиозная правда", который, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что у руководителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП митрополита Мелетия и еще ряда священнослужителей - пневмония. Эту же информацию со ссылкой на "Религиозное правду" вчера перепечатали и другие местные интернет-СМИ.
Корреспондент molbuk.ua обратился к епархии с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Однако в епархии не ответили, хотя сообщение прочитали.
"Однако, вместо того, чтобы прокомментировать эту информацию, архимандрит Никита сегодня, 30 апреля, посетил редакцию газеты "МБ" , где, снимая на видео, демонстративно кашлял на работников учреждения и вел себя нагло. Позже архимандрит написал заявление в СБУ, в котором отметил, что "вчера на страницах газеты "Молодой буковинец" узнал, что заболел COVID-19". Секретарь Консистории в своем письме отметил, что "контактировал с главным редактором и другими лицами". При этом он "сожалеет и раскаивается в своем поступке" и обещает больше не подвергать опасности никого. В то же время Никита призвал руководство СБУ направить в редакцию "МБ" "представителей соответствующих служб с целью проверки эпидемиологического состояния в здании редакции", - рассказывает издание.
"При необходимости провести мероприятия по дезинфекции помещений и закрыть учреждение на полный карантин" , - говорится в письме архимандрита.
"Коллектив редакции molbuk.ua считает недопустимыми такие поступки архимандрита Никиты", - акцентирует издание.
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А якщо хтось заразиться, то і замах на вбивство
Є ж свідки...
В США одного придурка,що облизував товар у супермаркеті,зааарештували -прирівняли такі дії до "терористичного акту"
Газету закрыть, сотрудников к мандриту в тюрьму - за клевету.
НЕ ГРІХ :
с баблом иу власти.
Конечно, в любой войне на всякое действие есть противодействие, вот здесь мы видим, что поведение попа трактуется совсем иначе, чем он предполагал и братия верит, поскольку половина - штатные верующие, но этот случай ясно в очередной раз показывает беззащитность жертв клеветы в Украине, о чем регулярно твердит Шарий.
идиотизма. и про "бесконечную малость" тут говорить вообще неуместно. если он сделал тест до визита в редакцию (и ни с кем не контактировал по дороге) - может еще что-то сказать в свое оправдание. иначе - нет. чтобы убить человека достаточно пары секунд и есть такое понятие как алиби. тесты после визита\задним числом это весьма протухшее алиби.
а по поводу шария - вы спалились батенька, ибо только даун слушает что твердит шарий, а тем более его цитирует!
Только даун формирует свое мнение о делах в мире по публикациям СМИ одного политического направления и именно даунов здесь штампуют штатные комментаторы.
Украина - страна для украинофобов.
1. Свідоме порушення режиму карантину
2. Умисне намагання заразити короновірусом людей
3. Пряме перешкоджання роботі журналістів
4. Порушення громадського порядку
5. Хілаганство...
Це вже він має по нормальному сісти...
Якщо священик не психічно хворий то його нахабна поведінка вказує що він не хворий на ковід19.
В США таких даунів якраз публічно сажали. О то цирк був. А як вони скавуліли що то просто пранк.