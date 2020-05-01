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В УПЦ МП требуют от СБУ закрыть черновицкую газету на карантин: "Архимандрит Никита пришел в редакцию и демонстративно кашлял на работников". ДОКУМЕНТ

В УПЦ МП требуют от СБУ закрыть черновицкую газету на карантин:

Черновицко-Буковинская Консистория УПЦ МП обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой закрыть редакцию газеты "Молодой буковинец" на полный карантин.

Такое заявление секретарь Консистории архимандрит Никита адресовал начальнику управления СБУ в области В. Монастырецкому, пишет molbuk.ua, передает Цензор.НЕТ.

Накануне информационный портал molbuk.ua перепечатал информацию сайта "Религиозная правда", который, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что у руководителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП митрополита Мелетия и еще ряда священнослужителей - пневмония. Эту же информацию со ссылкой на "Религиозное правду" вчера перепечатали и другие местные интернет-СМИ.

Корреспондент molbuk.ua обратился к епархии с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Однако в епархии не ответили, хотя сообщение прочитали.

В УПЦ МП требуют от СБУ закрыть черновицкую газету на карантин: Архимандрит Никита пришел в редакцию и демонстративно кашлял на работников 01

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"Однако, вместо того, чтобы прокомментировать эту информацию, архимандрит Никита сегодня, 30 апреля, посетил редакцию газеты "МБ" , где, снимая на видео, демонстративно кашлял на работников учреждения и вел себя нагло. Позже архимандрит написал заявление в СБУ, в котором отметил, что "вчера на страницах газеты "Молодой буковинец" узнал, что заболел COVID-19". Секретарь Консистории в своем письме отметил, что "контактировал с главным редактором и другими лицами". При этом он "сожалеет и раскаивается в своем поступке" и обещает больше не подвергать опасности никого. В то же время Никита призвал руководство СБУ направить в редакцию "МБ" "представителей соответствующих служб с целью проверки эпидемиологического состояния в здании редакции", - рассказывает издание.

"При необходимости провести мероприятия по дезинфекции помещений и закрыть учреждение на полный карантин" , - говорится в письме архимандрита.

В УПЦ МП требуют от СБУ закрыть черновицкую газету на карантин: Архимандрит Никита пришел в редакцию и демонстративно кашлял на работников 02

"Коллектив редакции molbuk.ua считает недопустимыми такие поступки архимандрита Никиты", - акцентирует издание.

Автор: 

Буковина (901) журналистика (3321) карантин (16729) СБУ (20069) священник (228) СМИ (3842) УПЦ МП (1566) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+72
УПЦ МП -- должна быть официально запрещена !!! Закрыть их нах как комуняк и департировать -- это враги Народа Украины
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01.05.2020 08:57 Ответить
+63
Он сначала разносит вирус, потом пишет заявление в СБУ? ! Модель поведения этого недоумка требует серьезного анализа сначала тюремщиками, затем психиатрами. Причем оценки тщательной и длительной по продолжительности.
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01.05.2020 08:51 Ответить
+58
Вообще-то дядьку за терроризм нужно привлечь. Ну, или просто по-христиански, звиздюлин отвешать
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01.05.2020 08:52 Ответить
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Сколько?
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01.05.2020 09:53 Ответить
Наша власть посадит тех, кого он заразил!
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01.05.2020 10:58 Ответить
ФСБ быкует - зеля сопли жует......
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01.05.2020 09:45 Ответить
так он же ее агент. Что вы от него ждете??
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01.05.2020 18:47 Ответить
Только вначале толстозадого и беременного террориста (действовал осознанно и умышленно!) в кутузку. А вдруг он там понравится?
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01.05.2020 09:47 Ответить
Точніше кгб окупанта звернулось до СБУ.
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01.05.2020 09:54 Ответить
Вылитый отец Федор. Не корысти ради, а волею пославшего меня Гундяя.
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01.05.2020 09:54 Ответить
А может архимадриАта Никитушку убого "закрыть" лет на 7 , за попытку умышленного заражения ( или еще лучшее покушение) группы лиц.
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01.05.2020 09:56 Ответить
тут сначала 17к ели чихал без маски, а потом на изоляцию, а если подтвердится коронавирус - тогда уже статья
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01.05.2020 11:11 Ответить
А краще всю УПЦ МП і назавжди
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01.05.2020 11:20 Ответить
Це щонайменше ********* - до 7 років.
А якщо хтось заразиться, то і замах на вбивство
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01.05.2020 18:28 Ответить
міліцію викликали?
Є ж свідки...

В США одного придурка,що облизував товар у супермаркеті,зааарештували -прирівняли такі дії до "терористичного акту"
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01.05.2020 09:56 Ответить
Таких у нас сук нужно показательно наказывать и в кутузку одиночку чтоб не было на кого кашлять
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01.05.2020 09:59 Ответить
Згідно його листа треба закрити одну редакцію і десяток храмів МП, я би погодився, Молодий Буковинець може вийти і з другої редакції, це ж не типографія.
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01.05.2020 10:00 Ответить
Мандрита в тюрьму - за распространение.
Газету закрыть, сотрудников к мандриту в тюрьму - за клевету.
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01.05.2020 10:02 Ответить
Якщо піп московського сатанату був без шапочки -треба було його відпи..дити всією редакцією газети "Молодий буковинець"

НЕ ГРІХ :В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин: "Архімандрит Никита прийшов до редакції і демонстративно кашляв на працівників" - Цензор.НЕТ 1031
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01.05.2020 10:02 Ответить
Життя тварин....
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01.05.2020 12:17 Ответить
Якщо попередньо шапочку зняти, то теж не возбраняється.
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01.05.2020 13:31 Ответить
За неделю после Поста быстро в форму пришёл
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01.05.2020 10:02 Ответить
С удовольствием разрядил бы в рожу этому уроду из МП весь магазин своего травмата. Исключительно в целях самообороны.
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01.05.2020 10:04 Ответить
треба було викликати поліцію й притягнути його за навмисне розповсюдження хвороби
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01.05.2020 10:09 Ответить
Ось яке відношення представники цієї секти мають до Церкви? Це і є їх любов та турбота про ближнього? Народ, приходьте до тями. Чим менше прихожан у мацковських попів, тим менше цих істот і гундяєвського впливу в Україні
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01.05.2020 10:20 Ответить
ну чего ещё от кацапского быдла можно ожидать ?
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01.05.2020 10:29 Ответить
Что,некому было зарядить этому попу в петачину?
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01.05.2020 10:40 Ответить
Посадити попа за організацію епідемії хвороби.
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01.05.2020 10:47 Ответить
И это такая морда (см. фото) считается одним из представителей Бога и Иисуса Христа на Земле. МПЦ это какое-то уродство, как эта морда, и "опиум для народа".
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01.05.2020 10:53 Ответить
Я бы назвал это "попытка умышленного нанесения тяжких телесных повреждений".
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01.05.2020 10:55 Ответить
Захворювання на короновірус попів УПЦ МП, слід розцінювати як ПРОФЕСІЙНИЙ ТРАВМАТИЗМ агентів ФСБ.
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01.05.2020 10:58 Ответить
жаль,не дали физды..а такой пиар для газеты мог быть!!да еще и фото выложить,как поп на пузе валяется,согласно правилам карантина
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01.05.2020 10:59 Ответить
Я бы на месте полиции составил на попа протокол за нарушение карантина и за хулиганство, а на месте суда влупил бы придурку 10 суток админареста. И пусть дальше прикалывается в изоляторе, откуда может точно с COVID-19 выйти . . .
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01.05.2020 11:02 Ответить
у нас не те суды еще, и не те люди с баблом и у власти.
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01.05.2020 11:19 Ответить
Поп шутки шутит, а здесь все выставляют серьезно. На самом деле поп возмущен, что ему редакция, а не врачи, поставила "диагноз" и разнесла вранье по миру. Поэтому решил быстро отомстить оригинальным образом - зайти в редакцию, всех там "заразить" и тут же публично требовать всех продезинфицировать и закрыть. Довольно необычный ход, без него он от клеветы и сплетен отмазывался бы годами да так и не отмазался бы. Теперь без всякой СБУ на журналюг будут коситься соседи по месту жительства и родственники, доведется потратиться на анализы по коммерческим ценам за свой длинный брехливый язык или же публично признать вранье.
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01.05.2020 11:10 Ответить
ну сделают анализы - окажется кто-то из редакции болен, остальные здоровы. как попу отмазаться от того что это не он заразил (на последних днях своей бессимптомной болезни этого человека со слабым иммунитетом (а остальным просто повезло)?) дебил просто мягко говоря.
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01.05.2020 11:16 Ответить
Поп по всей видимости уверен в своем здоровье, ему никто не мешал сделать анализ после своего визита и так обезопасится от дальнейших обвинений в заражении. Версию о заражении попом журналиста, когда поп находился в последних 2х днях "своей бессимптомной болезни" вряд ли вменяемые люди примут, вероятность такого события бесконечно мала.
Конечно, в любой войне на всякое действие есть противодействие, вот здесь мы видим, что поведение попа трактуется совсем иначе, чем он предполагал и братия верит, поскольку половина - штатные верующие, но этот случай ясно в очередной раз показывает беззащитность жертв клеветы в Украине, о чем регулярно твердит Шарий.
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01.05.2020 11:32 Ответить
вирус новый лекарств нет, тесты работают через раз даже на трупах. Новинский опять же пока еще живой пример идиотизма. и про "бесконечную малость" тут говорить вообще неуместно. если он сделал тест до визита в редакцию (и ни с кем не контактировал по дороге) - может еще что-то сказать в свое оправдание. иначе - нет. чтобы убить человека достаточно пары секунд и есть такое понятие как алиби. тесты после визита\задним числом это весьма протухшее алиби.
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01.05.2020 11:52 Ответить
"вероятность такого события бесконечно мала" - Алекс, сходи к этому попу, пусть он на тебя поплюёт, а мы подождём. Интересно, так ли мала вероятность заражения штатного Адекса штатным попом Московского П-риархата.
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01.05.2020 12:18 Ответить
вы считаете поп себя нормально повел, как должен вести себя ученик Христа?
а по поводу шария - вы спалились батенька, ибо только даун слушает что твердит шарий, а тем более его цитирует!
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01.05.2020 18:50 Ответить
Я не верю в Христа и в его учеников, но поддерживаю равноправие конфессий.
Только даун формирует свое мнение о делах в мире по публикациям СМИ одного политического направления и именно даунов здесь штампуют штатные комментаторы.
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01.05.2020 19:18 Ответить
ну что тут оригинального?стандартая норма поведения гэбни кровавой...такие попы на земле водятся только в рпц кгб.больше нигде.это не миссионеры
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01.05.2020 11:17 Ответить
Новинский вон тоже бегал "здоровый" всех заражал, аж в Лавре народ поумирал. его даже "повысили" дабы ненароком холопы не удумали чего.
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01.05.2020 11:27 Ответить
Попы МП в обычную поликлинику не ходят...
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01.05.2020 11:34 Ответить
В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин: "Архімандрит Никита прийшов до редакції і демонстративно кашляв на працівників" - Цензор.НЕТ 1545
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01.05.2020 11:14 Ответить
Давно пора понять!
Украина - страна для украинофобов.
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01.05.2020 11:30 Ответить
Якщо він свідомо кашляв на людей та журналістів, то це криінальна відповідальність за багатьма статтями КК
1. Свідоме порушення режиму карантину
2. Умисне намагання заразити короновірусом людей
3. Пряме перешкоджання роботі журналістів
4. Порушення громадського порядку
5. Хілаганство...
Це вже він має по нормальному сісти...
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01.05.2020 11:53 Ответить
Венедиктова призначить експертизу і редактора посадять.
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01.05.2020 15:08 Ответить
Все пархии в МП,это исчадие ада.а верующие продолжают ходить к этим агентам кремля и целовать им руки,так чем такие верующие отличаются от негодяев в рясах МП?
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01.05.2020 12:34 Ответить
за "дємонстратівнокашлял" треба було нєвзірая дать в іпало...
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01.05.2020 12:49 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899411-do-kriminalnoi-vidpovidalnosti-pritagatimut-lise-za-umisne-zarazenna-koronavirusom-policia.html
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01.05.2020 13:30 Ответить
В библии,мабуть так десь и записано."На скверну порочащую попа Афигела-Никиту,попам Афигелам треба отвечать не смирением,а прийти в редакцию и обкашлять с редакторами ситуёвину и наложить на них проклятье через СБУ
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01.05.2020 13:33 Ответить
хто пускає цю мяцьковску сволоту у публічні міста ?? їх тре ******* а не розмовляти з цією гидотою.
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01.05.2020 13:44 Ответить
Не люблю попів, які служать крім бога ще комусь, так само сильно як і журналістів, які придумують статті і пишуть брехню чи розповсюджують.
Якщо священик не психічно хворий то його нахабна поведінка вказує що він не хворий на ковід19.
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01.05.2020 14:04 Ответить
Сквернослужитель мацковского сатаната распространяет скверну - ничего необычного 🙁
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01.05.2020 14:26 Ответить
Архимандрит Никита заробив на довічне увязнення.
В США таких даунів якраз публічно сажали. О то цирк був. А як вони скавуліли що то просто пранк.
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01.05.2020 14:36 Ответить
Дебил воцерковленный, давно пора по сносить к черям собачим эти церквушки и тупых попов куда то по прятать.
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01.05.2020 16:27 Ответить
Отакої, гундяєвські тварюки з чортячої правоСральної мАцковської секти вже до СБУ з вимогами приходять, А Х Є Р Є Т Ь!
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01.05.2020 16:46 Ответить
А не пробовали плюнуть всей редакцией на на этого бородача?
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01.05.2020 20:27 Ответить
а ***** почему этой заразе ватной жирной не раскроили табуреткой..
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01.05.2020 21:31 Ответить
И такие учат (см фото), что чревоугодие это большой грех.
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02.05.2020 17:10 Ответить
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