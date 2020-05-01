Замглавы ОП Тимошенко о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: "Это плохая история"
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркивает, что все рестораны в Украине должны соблюдать условия карантина.
"Это плохая история, потому что нет разницы, ресторан ли это народного депутата, или это ресторан какого-то обычного предпринимателя. Хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный был с ним. Есть решение, что рестораны должны быть закрыты, и нужно поддерживать эти решения, и делать так, как говорит закон или постановления Кабинета министров", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, комментируя информацию о том, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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Оччешуительная!!
🤗
Дело не в том, что встречались......, а в том, что - во время карантина(!!!).......
Интересная у Вас логика=>если лично преЗедент в тот ресторан не ходил, то получается все «пучком» и нет оснований думать/подозревать, что в этом ресторане могут(!) обсуждаться темы, которые несут вред Украине......
Или?
Не хватало ещё, чтоб правительство сидело дома...
Ведь многие другие владельцы ресторанов, которые относятся к гастрономии, вынуждены(!) быть на карантине......
- здесь ветка про кума Ермака - Колю-котлету.