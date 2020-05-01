РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9224 посетителя онлайн
Новости Скандалы в Слуге народа Коронавирус и карантин
12 175 58

Замглавы ОП Тимошенко о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: "Это плохая история"

Замглавы ОП Тимошенко о ситуации с рестораном

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркивает, что все рестораны в Украине должны соблюдать условия карантина.

"Это плохая история, потому что нет разницы, ресторан ли это народного депутата, или это ресторан какого-то обычного предпринимателя. Хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный был с ним. Есть решение, что рестораны должны быть закрыты, и нужно поддерживать эти решения, и делать так, как говорит закон или постановления Кабинета министров", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, комментируя информацию о том, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803) Тищенко Николай (337) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Так і рік вашого правління теж "плохая історія", але ж вас з влади тіко силою вигризти можна...
показать весь комментарий
01.05.2020 09:36 Ответить
+25
Зеленые, вы заметьте , у вас хороших историй не бывает.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:40 Ответить
+23
А якусь "хорошу" історію маєте? Взагалі. Хоч одну.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да встречайтесь, жрите вместе - кашляйте друг на друга! нам-то что?
показать весь комментарий
01.05.2020 09:33 Ответить
Так і рік вашого правління теж "плохая історія", але ж вас з влади тіко силою вигризти можна...
показать весь комментарий
01.05.2020 09:36 Ответить
Влаштували б в той ресторан адміністратором Міхо для проведення реформ.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:38 Ответить
А якусь "хорошу" історію маєте? Взагалі. Хоч одну.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:38 Ответить
+++
показать весь комментарий
01.05.2020 12:44 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія" - Цензор.НЕТ 6544
показать весь комментарий
01.05.2020 12:49 Ответить
так это уже не его ресторан? оригинально.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:38 Ответить
а сам бандит оболонский утверждает, что ресторан все же его... так кому же верить?! ))
показать весь комментарий
01.05.2020 10:17 Ответить
Тимошенко? Это тот который организовывает и курирует авиапоставки контрабанды для Эпицентра и аптек из Китая! Одно дерьмо комментирует преступную деятельность другого. Ахренели Слуги Уроды.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:39 Ответить
Зеленые, вы заметьте , у вас хороших историй не бывает.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:40 Ответить
Поверніть Петра взад. Хочу ще один безвіз і ще один Томос. І регулярний салют на артскладах.
показать весь комментарий
01.05.2020 10:04 Ответить
Ещё есть Монтекки и Капулетти, ресторанчик в котором слуги Уроды отмес=чали сдачу украинской земли после подписания "закона" Зеленским. кстати в доме целый этаж антона геращенко, квартирка записана на тестя. И целый зам министра като полтора месяца карантина "не замечает".
показать весь комментарий
01.05.2020 09:41 Ответить
За словами Тищенка, його ресторан під час карантину працював в режимі зустрічей. - вы шмаркли хоть какой то одной версии придерживайтесь, у Тищенко его ресторан у этого не его. Зебилам то пох они привыкли, но вас и умные люди читают.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:42 Ответить
Сможет ли ресторан Велюр повторить успех Киевской и Почаевской лавры время покажет
показать весь комментарий
01.05.2020 09:42 Ответить
Отвлекают быдло от полного слива Украины по всем направлениям фигнёй в виде ресторана...
показать весь комментарий
01.05.2020 09:48 Ответить
зеКОманда - сборище падалей
показать весь комментарий
01.05.2020 09:48 Ответить
....\-хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный был с ним.\ ---никому не ржать!) верю!
показать весь комментарий
01.05.2020 09:49 Ответить
просто ви там поголовні ідіоти які навіть нормально конспіруватись не можуть.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:52 Ответить
погана історія це те що у владі ви утрки слугоуродівські на чолі з оманським блазнем.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:53 Ответить
На видео Бигуса снятом возле "Велюра" другому зам.главы ОП Тимофееву очень хорошо, то есть слова Тимошенко -это обыкновенная зависть что не взяли ? ))
показать весь комментарий
01.05.2020 09:55 Ответить
Че плохая?!
Оччешуительная!!
🤗
показать весь комментарий
01.05.2020 09:55 Ответить
История то плохая, но этот ресторатор никаких Законов и постанов не нарушал. Ни формально ни фактически.
показать весь комментарий
01.05.2020 09:58 Ответить
Святой человек!
показать весь комментарий
01.05.2020 12:18 Ответить
Ну да , а гуманитарка для Эпицентра , лучше Тут за шо не возьмутся получается Г +Г
показать весь комментарий
01.05.2020 10:00 Ответить
Жирують, падлюки..
показать весь комментарий
01.05.2020 10:00 Ответить
https://censor.net/user/466043 Наш Дядя Миша гардеробщик в ресторане.............
показать весь комментарий
01.05.2020 10:08 Ответить
А чего вы ждали от БЫДЛА которое брали в свое кодло.
показать весь комментарий
01.05.2020 10:08 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія" - Цензор.НЕТ 5270
показать весь комментарий
01.05.2020 10:10 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія" - Цензор.НЕТ 3972
показать весь комментарий
01.05.2020 10:20 Ответить
а Кличко говорит что Нефиг Шастать...а само к Коле Оболонскому в ресторанчик на сходку!
показать весь комментарий
01.05.2020 10:32 Ответить
Вот глупые *слуги* - пэпка с мертветчуком встречались в *белом доме* в козине. по ночам. без журналистов.
показать весь комментарий
01.05.2020 10:21 Ответить
ой, а звідки тоді ж взнали? Якщо без журналістів.
показать весь комментарий
01.05.2020 10:43 Ответить
неужели сутками дежурили, как возле ресторана?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:05 Ответить
а нашо сутками? Просто хто зацікавлений злив кому нада, а вони в потрібний час приїхали і все. Це було що з порохом, шо з зеіко. І в першому випадку злив мертветчук і в другому швидше за все люди мертветчука. Те ж і з свинарчуками.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:52 Ответить
S.r.l. fe5a5e5a,
Дело не в том, что встречались......, а в том, что - во время карантина(!!!).......
показать весь комментарий
01.05.2020 11:14 Ответить
Знаю. Пусть отвечают. Но ведь не за гос. измену и сотрудничество с хыйлом через общих кумовьёв.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:16 Ответить
Ну так начинаются отмазки типа: «личные встречи»/«не его ресторан, это его прошлый бизнес»....... кстати темы «личных встреч» - не известны. Может(!) и обсуждали «гос.измену и сотрудничество с хыйлом через общих кумовьев»(с)
показать весь комментарий
01.05.2020 11:45 Ответить
Разница такая - лично Зе в тот ресторан не ходил. А народ живёт *по инерции*. Можно поменять в стране строй, президента,,, но менталитет - в последнюю очередь!
показать весь комментарий
01.05.2020 12:06 Ответить
Лєнка-срулька, шо ти мелеш? Звідки ти знаєш ходив він туди чи не ходив? Твій Зе навіть Мрію з комерційним вантажем ходив зустрічати. Він актор, яку роль йому напишуть - те він і зіграє.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:30 Ответить
S.r.l. fe5a5e5a,
Интересная у Вас логика=>если лично преЗедент в тот ресторан не ходил, то получается все «пучком» и нет оснований думать/подозревать, что в этом ресторане могут(!) обсуждаться темы, которые несут вред Украине......
показать весь комментарий
01.05.2020 12:35 Ответить
Кстати, если я не ошибаюсь, карантин для всех......
Или?
показать весь комментарий
01.05.2020 12:40 Ответить
В Италии правительство и президент работают. Да и у вас Меркель не так давно вышла из карантина и ездит на работу.
Не хватало ещё, чтоб правительство сидело дома...
показать весь комментарий
01.05.2020 13:27 Ответить
Причем здесь работа(!) правительства к карантину для гастрономии?!.......
Ведь многие другие владельцы ресторанов, которые относятся к гастрономии, вынуждены(!) быть на карантине......
показать весь комментарий
01.05.2020 15:13 Ответить
Фобиями обычно страдают престарелые и депрессивные пессимисты.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:25 Ответить
Может сам Зеленский в тот ресторан и не ходит, а про его регента Ермака, являющегося кумом Коли-котлеты Тищенко, так уже и не скажешь.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:38 Ответить
Этот с.р.у.ль попутал темы
- здесь ветка про кума Ермака - Колю-котлету.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:28 Ответить
Лєнка вервейко та срулька за суміснитцтвом - це дівчинка за викликом з ольгінського притону.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:33 Ответить
Я скажу честно, был бы свой ресторан я бы тоже пускал своих людей. Вспомните игровые салоны. Их вообще не должно было быть. Какой нах карантин если полные маршрутки. И никто пол не моеет там неделями.
показать весь комментарий
01.05.2020 10:32 Ответить
ти можеш, а він нє. Він депутат, а ти нє. От якби він не був депутатом, то про це навіть ніхто б не знав. Хіба що він запросив депутатів, але б тоді його б менше куєсосили, а по депутатам би пройшлись катком.
показать весь комментарий
01.05.2020 10:47 Ответить
Президенство Зеленського - дуже погана історія.
показать весь комментарий
01.05.2020 10:51 Ответить
А про встречу гереговской "Мрии" от ничего не говорил?
показать весь комментарий
01.05.2020 10:57 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія" - Цензор.НЕТ 7294
показать весь комментарий
01.05.2020 11:13 Ответить
Это бесконечная история....
показать весь комментарий
01.05.2020 11:51 Ответить
https://youtu.be/RrWbunBAne4 Украина. Карантин. Уроки истории для Володи Зеленского и Коли Тищенко от Андрея Луганского.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:53 Ответить
он не человек,и не депутат , он катлета
показать весь комментарий
01.05.2020 11:56 Ответить
Как мягко сказано "плохая история"! А жестче слабо против Коли - котлеты?
показать весь комментарий
01.05.2020 13:38 Ответить
А зелебобики живут по принципу : своим друзьям все ,а врагам закон
показать весь комментарий
01.05.2020 14:39 Ответить
 
 