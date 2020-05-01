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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 24 новых случая Covid-19, всего в области - 454, - Львовский горсовет

За сутки на Львовщине выявили 24 новых случая Covid-19, всего в области - 454, - Львовский горсовет

24 новых случая коронавирусной болезни Covid-19 диагностировали за минувшие сутки во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Галину Сличную, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 08:00 часов во Львове и Львовской области подтверждены 454 случая инфицирования коронавирусом, из них 14 летальные. По оперативным данным, вчера в лабораториях провели 246 ПЦР-тестов, из которых 24 оказались позитивными", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 30 апреля во Львовской области 14 человек умерли от коронавируса, а у 430 человек лабораторно подтвердили диагноз Covid-19.

В данное время в областной инфекционной больнице находится на лечении 114 пациентов, пять из них – в реанимации, двое – на аппарате искусственной вентиляции легких. Выздоровели 87 пациентов.

За сутки на Львовщине выявили 24 новых случая Covid-19, всего в области - 454, - Львовский горсовет 01

Автор: 

карантин (16729) Львов (4601) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2941)


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Топ комментарии
+2
А сколько случаев герпеса или ротовируса?
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01.05.2020 09:53 Ответить
+2
Да там дофига вариантов. Можно давать статистику сколь людей утром сходили в туалет по большому. Чем не признак Пандемии?
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01.05.2020 10:07 Ответить
+2
24 новых случая!? Но это же смешно. Это не эпидемия. В эпидемию заболевают десятки тысяч. Люди вы понимаете, что вас разводят!?
В Белоруссии никакого карантина. Умерло от осложнений вызванных короновирусом 58 человек, т е практически ноль. От ангины и простуды умирает больше! Остальные заболевшие спокойненько выздоровели без карантина Потому Белоруссия сохраняет свой экономический потенциал, что до чёртиков бесит сионистско-масонское мировое правительство, филиалом которого является ВОЗ. Напротив Украина с ее карантином по сути обречена на экономическую катастрофу. И вряд ли выпутается
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01.05.2020 10:10 Ответить
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А сколько случаев герпеса или ротовируса?
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01.05.2020 09:53 Ответить
Или диареи?
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01.05.2020 10:02 Ответить
Да там дофига вариантов. Можно давать статистику сколь людей утром сходили в туалет по большому. Чем не признак Пандемии?
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01.05.2020 10:07 Ответить
И разбавить это рейтингом какой нибудь зимбабвийской конторы, что 99% украинцев поддерживают действия власти по ограничениям)))
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01.05.2020 10:10 Ответить
24 новых случая!? Но это же смешно. Это не эпидемия. В эпидемию заболевают десятки тысяч. Люди вы понимаете, что вас разводят!?
В Белоруссии никакого карантина. Умерло от осложнений вызванных короновирусом 58 человек, т е практически ноль. От ангины и простуды умирает больше! Остальные заболевшие спокойненько выздоровели без карантина Потому Белоруссия сохраняет свой экономический потенциал, что до чёртиков бесит сионистско-масонское мировое правительство, филиалом которого является ВОЗ. Напротив Украина с ее карантином по сути обречена на экономическую катастрофу. И вряд ли выпутается
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01.05.2020 10:10 Ответить
24 новых случая коронавирусн ой болезни Covid-19 диагностировали за минувшие сутки во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Галину Сличную.https://interfax.com.ua/news/general/659327.html
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01.05.2020 10:11 Ответить
Не эпидемия, эти же пошли дальше - ПАНДЕМИЯ))) кто то из них в википедию хоть заглянул интересно)))
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01.05.2020 10:11 Ответить
И вот так каждый день,народу льют в уши и вешают на уши.А народ думать не хочет,нечем.
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01.05.2020 10:12 Ответить
Млядь умене щось ніяк срачка ніяк не починається ,а то б дотулили до якоїсь "статистики"!
А починалося у кретинів так складно ,пісєц ,"хто не носить масочку той не буде їсти пасочку"!
Дуже скидається що світ населений переважно імбецилами.....
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01.05.2020 10:21 Ответить
Чисельність населення Львівської області 2,5 млн.чол!!! І за два місяці 454 чоловіка захворівших по ідеї наших зелених "нових ліц" це вже справжня "хвиля", прямо "цунамі"😊. Цікаво, а яка статистика смертей людей, яким із-за цього карантину не надали належної медичної допомоги... Хтось порахував, чи знову "какая разнІца"?
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01.05.2020 14:36 Ответить
 
 