За сутки на Львовщине выявили 24 новых случая Covid-19, всего в области - 454, - Львовский горсовет
24 новых случая коронавирусной болезни Covid-19 диагностировали за минувшие сутки во Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Галину Сличную, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 08:00 часов во Львове и Львовской области подтверждены 454 случая инфицирования коронавирусом, из них 14 летальные. По оперативным данным, вчера в лабораториях провели 246 ПЦР-тестов, из которых 24 оказались позитивными", - говорится в сообщении.
По состоянию на 30 апреля во Львовской области 14 человек умерли от коронавируса, а у 430 человек лабораторно подтвердили диагноз Covid-19.
В данное время в областной инфекционной больнице находится на лечении 114 пациентов, пять из них – в реанимации, двое – на аппарате искусственной вентиляции легких. Выздоровели 87 пациентов.
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В Белоруссии никакого карантина. Умерло от осложнений вызванных короновирусом 58 человек, т е практически ноль. От ангины и простуды умирает больше! Остальные заболевшие спокойненько выздоровели без карантина Потому Белоруссия сохраняет свой экономический потенциал, что до чёртиков бесит сионистско-масонское мировое правительство, филиалом которого является ВОЗ. Напротив Украина с ее карантином по сути обречена на экономическую катастрофу. И вряд ли выпутается
А починалося у кретинів так складно ,пісєц ,"хто не носить масочку той не буде їсти пасочку"!
Дуже скидається що світ населений переважно імбецилами.....