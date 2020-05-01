На утро 1 мая зафиксированы 455 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 10861, летальных - 272, выздоровели 1413 человек, - СНБО

455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели.

Об этом говорится в статистике обнародованной СНБО утром 1 мая, передет Цензор.НЕТ

На сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в пятницу утром указано, что в настоящее время в Украине болеет Covid-19 9 тыс 176 человек, что на 269 больше, чем сутками ранее. Также указывается, что всего в Украине зафиксированы 10 861 случаев Covid-19, что на 455 больше, чем сутками ранее. Всего в Украине погибли 272 человек с коронавирусной инфекцией, 11 - за минушие сутки.

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Также указывается, что с начала пандемии зафиксированы 30 316 подозрений на коронавирус, из них 1 254 за минувшие сутки.













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