За сутки COVID-19 выявили у 37 детей и 91 медработника, всего - у 754 детей и 2154 медиков, - Степанов
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Черновицкой области - 96 случаев, Киеве - 52 и Ивано-Франковской области - 37.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медработник, был госпитализирован 121 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксированы 11 летальных случаев, 175 пациентов выздоровели. Всего за время пандемии заболели 10 861 человек, из них 754 ребенка, 2154 медицинских работников. Всего выздоровели 1413 человек, летальных случаев - 272. За минувшие сутки провели 6942 теста методом ПЦР", - рассказал Степанов.
"За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев (коронавирусной болезни. - Ред.) зафиксированы в Черновицкой области - 96, Киеве - 52 и Ивано-Франковской области - 37 случаев", - отметил министр.
По данным Минздрава, на сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 425 случаев;
Волынская область - 307 случаев;
Днепропетровская область - 364 случая;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 390 случаев;
Закарпатская область - 432 случая;
Запорожская область - 260 случаев;
Ивано-Франковская область - 899 случаев;
Кировоградская область - 392 случая;
м. Киев - 1453 случая;
Киевская область - 694 случая;
Львовская область - 454 случая;
Луганская область - 35 случаев;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 296 случаев;
Полтавская область - 211 случаев;
Ривненская область - 658 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 793 случая;
Харьковская область - 274 случая;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 92 случая;
Черновицкая область - 1667 случаев;
Черкасская область - 296 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступили 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.
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https://www.bbc.com/russian/features-52493773