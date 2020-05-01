За сутки COVID-19 выявили у 37 детей и 91 медработника, всего - у 754 детей и 2154 медиков, - Степанов

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Черновицкой области - 96 случаев, Киеве - 52 и Ивано-Франковской области - 37.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медработник, был госпитализирован 121 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксированы 11 летальных случаев, 175 пациентов выздоровели. Всего за время пандемии заболели 10 861 человек, из них 754 ребенка, 2154 медицинских работников. Всего выздоровели 1413 человек, летальных случаев - 272. За минувшие сутки провели 6942 теста методом ПЦР", - рассказал Степанов.

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"За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев (коронавирусной болезни. - Ред.) зафиксированы в Черновицкой области - 96, Киеве - 52 и Ивано-Франковской области - 37 случаев", - отметил министр.

По данным Минздрава, на сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев;

Волынская область - 307 случаев;

Днепропетровская область - 364 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 390 случаев;

Закарпатская область - 432 случая;

Запорожская область - 260 случаев;

Ивано-Франковская область - 899 случаев;

Кировоградская область - 392 случая;

м. Киев - 1453 случая;

Киевская область - 694 случая;

Львовская область - 454 случая;

Луганская область - 35 случаев;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 296 случаев;

Полтавская область - 211 случаев;

Ривненская область - 658 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 793 случая;

Харьковская область - 274 случая;

Херсонская область - 120 случаев;

Хмельницкая область - 92 случая;

Черновицкая область - 1667 случаев;

Черкасская область - 296 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступили 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.



