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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 37 детей и 91 медработника, всего - у 754 детей и 2154 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 37 детей и 91 медработника, всего - у 754 детей и 2154 медиков, - Степанов

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Черновицкой области - 96 случаев, Киеве - 52 и Ивано-Франковской области - 37.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медработник, был госпитализирован 121 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксированы 11 летальных случаев, 175 пациентов выздоровели. Всего за время пандемии заболели 10 861 человек, из них 754 ребенка, 2154 медицинских работников. Всего выздоровели 1413 человек, летальных случаев - 272. За минувшие сутки провели 6942 теста методом ПЦР", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 1 мая зафиксированы 455 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 10861, летальных - 272, выздоровели 1413 человек, - СНБО

"За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев (коронавирусной болезни. - Ред.) зафиксированы в Черновицкой области - 96, Киеве - 52 и Ивано-Франковской области - 37 случаев", - отметил министр.

По данным Минздрава, на сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев;
Волынская область - 307 случаев;
Днепропетровская область - 364 случая;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 390 случаев;
Закарпатская область - 432 случая;
Запорожская область - 260 случаев;
Ивано-Франковская область - 899 случаев;
Кировоградская область - 392 случая;
м. Киев - 1453 случая;
Киевская область - 694 случая;
Львовская область - 454 случая;
Луганская область - 35 случаев;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 296 случаев;
Полтавская область - 211 случаев;
Ривненская область - 658 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 793 случая;
Харьковская область - 274 случая;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 92 случая;
Черновицкая область - 1667 случаев;
Черкасская область - 296 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступили 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.

За сутки COVID-19 выявили у 37 детей и 91 медработника, всего - у 754 детей и 2154 медиков, - Степанов 01
За сутки COVID-19 выявили у 37 детей и 91 медработника, всего - у 754 детей и 2154 медиков, - Степанов 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4904) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Швидкого одужання
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01.05.2020 10:47 Ответить
+2
Совершенно верно! ******* денег под этот лохотрон идет полным ходом! Законы нужные по ночам проталкиваются, леса и посадки рубятся полным ходом! А лохи верят в сказки с телевизора! ППЦ... страна буратин!
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01.05.2020 10:59 Ответить
+2
Гляжу на наглые депутатские и чиновничьи рожи и вспоминаю слова Марка Твена: "Самые дорогие галстуки носят те, кому достаточно простой верёвки".
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01.05.2020 11:13 Ответить
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Швидкого одужання
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01.05.2020 10:47 Ответить
От чего?
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01.05.2020 10:49 Ответить
не обращай внимание на жертву телевизора
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01.05.2020 10:50 Ответить
В армии все, "короновирус" остановлен)) Если бы там были заболевшие, то переболели бы как минимум 60%.
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01.05.2020 10:56 Ответить
Допоможу вам. "За сутки COVID-19 выявили у 37 детей и 91 медработника, всего - у 754 детей и 2154 медиков"
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01.05.2020 10:53 Ответить
И? У этих же людей , у 100 процентов, выявили и вирус герпеса. От чего им выздоравливать?
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01.05.2020 10:55 Ответить
Ага... у кого не спрошу ни знакомых, ни знакомых у знакомых не забролел! https://www.youtube.com/watch?v=ihZyUBaG_8Y
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01.05.2020 10:57 Ответить
Черт возьми! Как же вы достали этой истерией! да нету никакой эпидемии! Лохотрон это все!
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01.05.2020 10:51 Ответить
Собственно это всем уже очевидно. Но есть проблема. На поддержку Вируса выделены сумашедшие бабки! Пока будут деньги эта фейковая Пандемия вместе с кАРАНТИНОМ никогда не закончится.
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01.05.2020 10:56 Ответить
Совершенно верно! ******* денег под этот лохотрон идет полным ходом! Законы нужные по ночам проталкиваются, леса и посадки рубятся полным ходом! А лохи верят в сказки с телевизора! ППЦ... страна буратин!
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01.05.2020 10:59 Ответить
Ну это стало понятно еще по выборам)))
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01.05.2020 11:02 Ответить
Это были выборы без выбора... в финал вышли 2 и нафиг ненужных кандидата!
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01.05.2020 11:04 Ответить
Да не, Порох норм. Страна менялась по большей части.
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01.05.2020 11:05 Ответить
В Украине еще не било ни одного проукраинского политика, одни хапуги да барыги....
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01.05.2020 11:09 Ответить
Гляжу на наглые депутатские и чиновничьи рожи и вспоминаю слова Марка Твена: "Самые дорогие галстуки носят те, кому достаточно простой верёвки".
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01.05.2020 11:13 Ответить
А ЗОВСІМ НЕДАВНО ЗЕЛЕНСЬКИЙ АНОНСУВАВ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЯКІ ПРИПРАВИЛА МРІЯ ІЗ КИТАЮ,І ЯКІ НЕ ДРОГО МОЖУТЬ КУПИТИ В МАГАЗИНІ ГЕРЕГИ,ЯК ЛІКАРІ ТАК ПРОСТІ ЛЮДИ.
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01.05.2020 17:42 Ответить
За добу COVID-19 виявили у 37 дітей та 91 медпрацівника, загалом - у 754 дітей та 2154 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 5617
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01.05.2020 11:08 Ответить
Medikov bolsaja cifra,znacyt neimejt oni sto nado imet dlia zacity.Jesli eto bylo nacialo kak bi poniatno no teper
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01.05.2020 11:58 Ответить
У казахов ситуация тоже очень похожа. Врачи выезжали в на вызова в дождевиках из-за отсутствия защиты. "Мы повторили самую большую ошибку всех систем здравоохранения в странах, где распространение инфекции пошло через медиков", - говорит Барыктабасова их эксперт по доказательной медицине.
https://www.bbc.com/russian/features-52493773
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01.05.2020 12:39 Ответить
Цифра 455 оказалась недостаточно внушительной для разогрева паники. В заголовок вынесли 755. Журналистика... такая вот "честная" журналистика....
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01.05.2020 14:35 Ответить
Почему фигурирует только цифра медработников?? А сколько заболело токарей? Сколько заболело поваров? Сколько проституток? А то как-то однобоко освещается...
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01.05.2020 14:56 Ответить
 
 