Экс-офицер ВСУ Карпов, обвиняемый в госизмене за шпионаж в пользу РФ, вышел под залог в 315 тыс. грн

Бывший офицер ВСУ Вадим Карпов (кличка Композитор), которого обвиняют в госизмене, вышел из СИЗО под залог.

Об этом Odessa.online сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

В январе Приморский райсуд, куда дело отправили на пересмотр, назначил Карпову залог в 315 тысяч гривен. Обвиняемый пытался обжаловать сумму залога, но ему это не удалось, поэтому позже он все же внес деньги и вышел на свободу.

Следующее заседание состоится 8 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ подозревает в госизмене экс-подполковника ВСУ, перешедшего на сторону оккупантов РФ

Напомним, мужчину задержали сотрудники СБУ в феврале 2018 года. По версии обвинения, с мая 2015 года он через лидера организации "Славянское единство" Дмитрия Одинова вышел на связь с сотрудником ФСБ Ворониным П.С. и договорился за определенную плату предоставлять информацию о работе СБУ, полиции и военнослужащих. Используя удостоверение журналиста, он фиксировал передвижение военной техники, а также занимался вербовкой новых агентов. Позже Карпов предложил знакомому сотруднику СБУ также сотрудничать с ФСБ за материальное вознаграждение. Последний пытался отговорить Композитора от дальнейшего сотрудничества с Россией. Но когда он понял, что Карпов от своего не отступится, то решил "вступить в игру".

Сотрудник СБУ предоставлял ложную государственную информацию Воронину. За предоставленного агента Карпов получал от ФСБ ежемесячно 500 долларов и 20 % от каждой сделки между сотрудником СБУ и Ворониным. Такое сотрудничество продлилось два года.

Свою вину Карпов частично признал и раскаялся. Он сообщил, что на преступление его подтолкнуло желание заработать, а не нанести вред стране.

12 июля 2019 года коллегия судей приняла решение назначить наказание Карпову в виде трех лет лишения свободы. При этом значительную часть этого срока ему засчитали как уже отбытый по "закону Савченко". Таким образом, бывший офицер должен был оказаться на свободе 27 августа. Кроме того, суд снял арест с его имущества.

Смотрите также: Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 июля прокуратурой была подана апелляционная жалоба, приговор не вступил в силу и Композитор остался в СИЗО. Прокуратура требовала отменить решение Приморского суда и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, а также арестовать все его имущество.

21 ноября Николаевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции и отправил дело на пересмотр.