6 397 59

Решение горсовета Черкасс о смягчении карантина может привести к катастрофе. Правоохранительные органы дадут этому оценку, - Степанов

Решению городского совета Черкасс о досрочном смягчении с 1 мая карантинных ограничений будет дана оценка правоохранительными органами.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я с рабочим визитом нахожусь в Черкасской области. Буду посещать четыре медицинских учреждения. Начал с областной детской больницы", - сказал он.

Степанов добавил, что, по последним данным, в области подтверждены 296 случаев COVID-19 (6 человек заболели за минувшие сутки), девять человек погибли (1 человек за минувшие сутки).

"На этом фоне (официальной статистики заболеваний коронавирусной болезнью в области. - Ред.) городские власти решили отменить практически все карантинные ограничения, которые были введены правительством на территории страны для борьбы с коронавирусной болезнью", - отметил он.

"То, что вчера произошло в Черкассах, я имеют в виду решение горсовета открыть магазины, вплоть до торговых центров, до террас в учреждения общественного питания, может нивелировать всю работу (по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. - Ред.), которая была проведена в течение 1,5 месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительным органами. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлена под угрозу жизнь и здоровье людей, которые просто поверили и могут пойти (в магазины и торговые центры. - Ред.) и заразиться. Наши карантинные меры дали возможность избежать пика заболеваемости COVID-19 в Украине", - сказал Степанов.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Топ комментарии
+18
Работа Эпицентров, Велюров, Монтекки и Капулетти, сеток супермаркетов, рошенов....НЕТ? Кстати в Харькове и Одессе всё время работют рынки...и что у них всплеск выявления и заболеваемости?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:19 Ответить
+11
После таких слов ответьте ЗЕбилы, у нас демократия или полицейское государство?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:21 Ответить
+11
Зебильё вонючее, ну-ка быстро нас просветите: почему Степанов - хороший, а Уляна была плохая ? Уляна всю жизнь работала медиком; а этот чмошник - торгаш. Несите ваши отмазки в студию.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:28 Ответить
Работа Эпицентров, Велюров, Монтекки и Капулетти, сеток супермаркетов, рошенов....НЕТ? Кстати в Харькове и Одессе всё время работют рынки...и что у них всплеск выявления и заболеваемости?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:19 Ответить
Промтоварами не дают торговать в Харькове.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:22 Ответить
Всё проще.

За послабление карантина люди должны быть благодарны исключительно Зелёной Сопле,

а тут какой-то мер на себя весь позитив принял.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:56 Ответить
А Тимошенко сказал, что сами не хотят.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:27 Ответить
В Швеции и без драконовского карантина нет зомби-апокалипсиса, которым нас пугают.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:20 Ответить
Власти города Лунд (Швеция) распорядились разбросать тонну куриного помета в парках, чтобы избежать скопления людей по случаю празднования Вальпургиевой ночи
показать весь комментарий
01.05.2020 11:23 Ответить
ложь, киздёжь и провокация. В Швеции на 100к населения смертей в 3 раза больше чем в Дании и в почти 6 раз больше чем в соседних Финляндии с Норвегией. Вот пруф если языками владеете https://edition.cnn.com/2020/04/28/europe/sweden-coronavirus-lockdown-strategy-intl/index.html
показать весь комментарий
01.05.2020 11:34 Ответить
И это как-то не очень похоже на апокалипсис. При падении ВВП на 10% смертность возрастает на 2%. Мы карантином убиваем тоже. Кто-то считал и сравнивал это?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:47 Ответить
Не сворачивайте в сторону. Из вашего комента я понял, что вы одобряете действия Швеции, не вводившей карантин. Я вам привёл статистику, показывающую в несколько раз более высокую смертность по сравнению с соседними странами, которые карантин ввели. К чему эти разговоры про зомбей? Просто признайте, что где-то услышали пургу про Швецию и без проверки фактов ретранслировали её сюда на форум. Ничего страшного в этом нет - все так делают .
показать весь комментарий
01.05.2020 14:49 Ответить
все с умом нужно делать - в зависимости от ситуации...
а у нас ще кажуть: Заставь ДУРНЯ ( ключове) Богу МОЛИТИСЬ - він ЛОБ розібье....
Був в Швеції та Норвегіїї - якщо ми колись ( КЛЮЧОВЕ) "дійдем" до ЇХНЬОГО - то це буде "КОМУНІЗМ"
п.с.
Холандерам теж е чим пишатись - але, як на мене, то до Норвіків, та Шведів , ще далеко , але це особиста , та до до вподобань...
А це позиція влади Шведів - і найголовнішше : Їм довіряе БІЛЬШІСТЬ НАСЕЛЕННЯ Швеціїї !!!
https://112.ua/zdorovie/karantin-i-zakrytie-granic-ne-ostanovili-koronavirus-glavnyy-epidemiolog-shvecii-534091.html

https://112.ua/zdorovie/karantin-i-zakrytie-granic-ne-ostanovili-koronavirus-glavnyy-epidemiolog-shvecii-534091.html

https://news.liga.net/world/news/vredno-dlya-zdorovya-vlasti-shvetsii-obyasnili-otkaz-ot-jestkogo-karantina
показать весь комментарий
01.05.2020 12:12 Ответить
"Холандерам теж е чим пишатись"
истерически смеюсь. Слишком долго пояснять, просто поверьте на слово - медицина в НЛ хуже чем в Украине.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:45 Ответить
согласен - в кацапомусоросранске - факт ....
показать весь комментарий
01.05.2020 21:06 Ответить
После таких слов ответьте ЗЕбилы, у нас демократия или полицейское государство?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:21 Ответить
Режим "крепких хозяйственников".

Осталось Янука и Азирова из Москвы привезти.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:25 Ответить
Ох как этот, Степанов, зашевелился! Но шило в мешке не утаишь! Вы еще ответите за этот лохотрон!
показать весь комментарий
01.05.2020 11:24 Ответить
"С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Газ Украины » НАК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Нафтогаз Украины ».2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».В 2003-2004 годах работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственной налоговой администрации Украины .С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Сердюка .После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски»."
Едрить-колыхать, это кто такой Степанов ? Он сколько лет работал врачом ?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:24 Ответить
Херово, когда пироги печет сапожник, а обувь шьет пирожник!
показать весь комментарий
01.05.2020 11:27 Ответить
Які правоохранітелі??!!! Клоун. Яку аценку ?!
показать весь комментарий
01.05.2020 11:25 Ответить
Кстати, да: Авакова нигде нет. Какая-то харя в маске выступала последний раз в самопальном видео.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:26 Ответить
И он умер?
Уточни список умерших.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:42 Ответить
Пока в списке виртуалов двое: недогетман и главполицай.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:44 Ответить
Слабый список.
Пик твоего маразма впереди.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:06 Ответить
Лапоть, покажи личики своих гюльчатаев на публике.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:28 Ответить
Дебил, пик приближается.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:30 Ответить
Лапоть, вас развесят вдоль Крещатика. Как ёлочные игрушки, только на каштанах.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:33 Ответить
Пик наступил.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:08 Ответить
Вот интересно как давно Украина стала иметь федеративное устройство что местные князьки стали все решать сами.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:26 Ответить
А это, дорогой ЗЕадепт демократия и местное самоуправление, а никакой не федерализм!
Учи матчасть ЗЕумник!
показать весь комментарий
01.05.2020 11:37 Ответить
Маразм... Почему вдруг электротовары заразнее ашанов? Почему стройматериалы заразнее эпицентров? Почему люди, тратящие время вынужденного отпуска на ремонт квартиры в большей опасности, чем те, которые, чтобы от безделья тупо не снесло чердак, тупо шляются по улицам?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:26 Ответить
Зебильё вонючее, ну-ка быстро нас просветите: почему Степанов - хороший, а Уляна была плохая ? Уляна всю жизнь работала медиком; а этот чмошник - торгаш. Несите ваши отмазки в студию.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:28 Ответить
Медицинское образование он имеет, то то что это реформаторша хренова была фельшером еще ничего не значит.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:32 Ответить
Ага, херург, ни дня не работавший по специальности. "Врач", блин.
---
У вас талоны на Викпедию закончились ? У Уляны два высших образования: биолог и медик. Всю жизнь проработала медиком; последняя должность в США - зам.зав. радиологическим отделением. Не палаткой со сникерсами, а радиологией она заведовала, слышишь, лапоть лахтинский ?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:35 Ответить
Соевый дебил, ты вообще понимаешь разницу между радиологией и министром здравоохранения.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:39 Ответить
Лапоть, ты вообще понимаешь разницу между медиком-профессионалом, и торгашом с Привоза ?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:40 Ответить
Ребята, о чём вы пишете? В Черкассах уже лет тридцать (может и больше, хз что там раньше было) как катастрофа и с каждым годом всё глубже.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:32 Ответить
Мда, нам бы вас в президенты. Вы то точно знаете, как управлять страной. Жалко только, что вы уже трудоустроены таксистом в Германии .
показать весь комментарий
01.05.2020 11:43 Ответить
Может лучше поговорим о Меркель и купленом с потрохами рашкой Штанмайере?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:51 Ответить
Если этих обоссанных Степанова и Шмыгаля (я молчу про Зеленского - его попозже) не посадят за узурпацию власти и нарушение конституции, то вонючая жоппозиция пусть не воняет - она такое же гавно, играющее вместе с зе-уродом и его соплями урода.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:34 Ответить
Стразу после всех министров европейских стран и посадят.))
показать весь комментарий
01.05.2020 11:40 Ответить
мне насрать на министоров гейРопейских стран. (кстати - они тоже не отвертятся)
мне не насрать на соблюдение законодательства должностными лицами Украины.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:42 Ответить
Органы пусть дадут оценку беспрецендентному нарушению прав человека со стороны кабмина!
показать весь комментарий
01.05.2020 11:34 Ответить
Кто такой Степанов? Какой то мудень назначенный еще одним мудаком Шмыгалем.
Что такое горсовет? Горсовет - это народно избранная власть!
И вот этот ******** Степанов пугает народ правоохранительными органами. ЗЕбилы в натуре не обучаемы. Как народ Украины боится правоохранителей весь мир видел, но ********ам не доходит.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:34 Ответить
Шмыгаль - тоже чёрт из табакерки. В парламент не избирался; до назначения на должность о нём вообще никто ничего не слышал.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:36 Ответить
Слышали про схемы продаж электроэнергии словакам с Бурштынского острова? Погуглите и будете знать кто такой Шмыгаль.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:40 Ответить
Да понятно что это шестёрка какая-то ахметовская.
Я о том что Украиной правит банда самозванцев, прикрывающаяся каким-то шкетом, не снимающим маску когда он на публике. Это вообще Зеленский, или кто ?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:43 Ответить
А може то рішення на верхніх щаблях влади ведуть до катастрофи?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:43 Ответить
А причем правительство к работе частных предприятий.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:56 Ответить
Во-во. Московитские попы из Лавры тоже кричали, что карантин не нужен.
Земля им бетоном...
показать весь комментарий
01.05.2020 12:12 Ответить
повыздоравливали почти все, гниды.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:34 Ответить
Может нивелировать, а может не нивелировать. Может привести, а может не привести. Если не нивелирует и не приведет пусть действиям Степанова дастся оценка и он ответит за падение благосостояния граждан на период карантина.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:06 Ответить
Степашку- кацапана на історичну батьківщину!
показать весь комментарий
01.05.2020 13:50 Ответить
Если люди его поддержат ,то ни хрена вы не сделаете. А они поддержат!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:38 Ответить
Черкасчане!!!У вас замечательный, справедливый мэр, он справедливый и конситуционнопослушный!!!Мэр Черкасс восстановил конституционные права граждан, он защитил жителей Черкасс. ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛЯМ ЧЕРКАСС НУЖНО ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО МЭРА!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:58 Ответить
Черкасчане! У Вас замечаткльный мэд, он справедливый и конституционнопослушный. Мэр Черкасс защитил конституционные права своих граждан. Теперь нужно защитить черкасчанам своего мэра от щупалец мафии которая разгулялась по всей Украине
показать весь комментарий
01.05.2020 16:03 Ответить
гнуснявая мразь зеленая!манатки на ростов собирай!
показать весь комментарий
20.05.2020 12:30 Ответить
 
 