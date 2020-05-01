Решение горсовета Черкасс о смягчении карантина может привести к катастрофе. Правоохранительные органы дадут этому оценку, - Степанов
Решению городского совета Черкасс о досрочном смягчении с 1 мая карантинных ограничений будет дана оценка правоохранительными органами.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я с рабочим визитом нахожусь в Черкасской области. Буду посещать четыре медицинских учреждения. Начал с областной детской больницы", - сказал он.
Степанов добавил, что, по последним данным, в области подтверждены 296 случаев COVID-19 (6 человек заболели за минувшие сутки), девять человек погибли (1 человек за минувшие сутки).
"На этом фоне (официальной статистики заболеваний коронавирусной болезнью в области. - Ред.) городские власти решили отменить практически все карантинные ограничения, которые были введены правительством на территории страны для борьбы с коронавирусной болезнью", - отметил он.
"То, что вчера произошло в Черкассах, я имеют в виду решение горсовета открыть магазины, вплоть до торговых центров, до террас в учреждения общественного питания, может нивелировать всю работу (по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. - Ред.), которая была проведена в течение 1,5 месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительным органами. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлена под угрозу жизнь и здоровье людей, которые просто поверили и могут пойти (в магазины и торговые центры. - Ред.) и заразиться. Наши карантинные меры дали возможность избежать пика заболеваемости COVID-19 в Украине", - сказал Степанов.
Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:
- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.
