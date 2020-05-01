РУС
Аваков - мэру Черкасс Бондаренко: "Реагирование будет жестким! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей"

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о жесткой реакции правоохранительных органов в связи с решением городских властей смягчить карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  написал в своем Твиттере.

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", - говорится в его сообщении.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение горсовета Черкасс о смягчении карантина может привести к катастрофе. Правоохранительные органы дадут этому оценку, - Степанов

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Автор: 

+100
Арсєня, ти на випадок з Вєлюром жоско так відреагуй спершу.
01.05.2020 11:29 Ответить
01.05.2020 11:29 Ответить
+72
Аваков на пол ставки санэпидемстанцией подрабатывает?
01.05.2020 11:29 Ответить
01.05.2020 11:29 Ответить
+63
Мусор харьковский идет лесом.Думал будет наполеоном.Майдан обычно спускает это на землю.
01.05.2020 11:30 Ответить
01.05.2020 11:30 Ответить
Сделали из разновидности гриппа горе-эпидемию. Кончай дурантин.
01.05.2020 18:15 Ответить
01.05.2020 18:15 Ответить
Главный мент страны это больное наследие имперской системы. Менты должны подчиняться местной власти, а для масштаба страны есть СБУ и Нацгвардия
01.05.2020 18:44 Ответить
01.05.2020 18:44 Ответить
Жесткий Черт
01.05.2020 19:29 Ответить
01.05.2020 19:29 Ответить
Аваков уже в тюрьме давно сидеть должен за Сашка Музычко, а он на приличных людей вякает. Разошёлся как вошь в коросте.
01.05.2020 19:32 Ответить
01.05.2020 19:32 Ответить
В Петербурге у больниц появились контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса.

https://m.fontanka.ru/2020/04/30/69236575/

вы же не хотите что б так же было и в Черкассах ?
01.05.2020 19:34 Ответить
01.05.2020 19:34 Ответить
ЗАКРОЙ ...БАЛО, МУСОР СРАНЫЙ.
01.05.2020 19:55 Ответить
01.05.2020 19:55 Ответить
В Україні короновірус був в січні-лютому. Всі масово хворіли на запалення легенів. А зараз вже такого масового захворювання на запалення легенів не спостерігається.
01.05.2020 19:56 Ответить
01.05.2020 19:56 Ответить
Герега Авакову занёс (взнос на благотворительность полиции), а вот Тищенко наверняка нет, попустил Авакова. Неужели Авакеов стерпит такое кидалово?
01.05.2020 20:27 Ответить
01.05.2020 20:27 Ответить
Сабаков Чорт
01.05.2020 20:42 Ответить
01.05.2020 20:42 Ответить
"Велюру" - можно, " Епицентру" - можно, ломбардам - можно. А остальным нельзя, а то Аваков за данью прийдёт
01.05.2020 22:30 Ответить
01.05.2020 22:30 Ответить
руки прочь от мера Черкасс
01.05.2020 22:35 Ответить
01.05.2020 22:35 Ответить
Аваков, скотина, отправишься же в Ростов! Довыпендриваешься!
01.05.2020 23:28 Ответить
01.05.2020 23:28 Ответить
Какое наглое заявление!
Мэр города Черкасс Анатолий Бондаренко и служащие исполкома дали возможность снова трудящимся работать, кормить свои семьи, защитили от непродуманных действий карательного тоталитарного пост советского админ аппрата Украины. С уважением к Анатолию Бондаренко.
Вот такие как Аваков Арсен Рюкзакович должны в первую очередь нести наказание за свои непродуманные действия, за превышения полномочий, на нарушение права свободного перемешения по стране и за границу.

Напоминаю, кто такой аваков https://antikor.com.ua/articles/111197-arsen_avakov_dolhen_ujti._i_vozmohno_sestj

Мэру Черкасс почет, Авакову - позор!
01.05.2020 23:28 Ответить
01.05.2020 23:28 Ответить
пока сабакевич лает про карантин, двоих ублюдков застреливших мальчика в Переяславе -выпустили....
02.05.2020 16:59 Ответить
02.05.2020 16:59 Ответить
Аваков! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей в Епіцентрах, АТБ, московських церквах і Велюрах.
03.05.2020 09:34 Ответить
03.05.2020 09:34 Ответить
