В двух общежитиях в Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19: они закрыты на карантин, - Кличко
Случаи коронавируса в Киеве выявили в двух общежитиях, на сегодня они закрыты на карантин, в них проводится дезинфекция.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.
- Один - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал.
- Второй - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - рассказал мэр.
"В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем. Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности!" - добавил Кличко.
Оно, конечно, вроде бы и правильно, но только чем такая самоизоляция отличается от домашнего ареста? Достало это словоблудие.