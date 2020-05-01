В двух общежитиях в Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19: они закрыты на карантин, - Кличко

Случаи коронавируса в Киеве выявили в двух общежитиях, на сегодня они закрыты на карантин, в них проводится дезинфекция.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.



- Один - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал.

- Второй - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - рассказал мэр.

"В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем. Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности!" - добавил Кличко.