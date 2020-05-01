РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6308 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 031 1

В двух общежитиях в Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19: они закрыты на карантин, - Кличко

В двух общежитиях в Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19: они закрыты на карантин, - Кличко

Случаи коронавируса в Киеве выявили в двух общежитиях, на сегодня они закрыты на карантин, в них проводится дезинфекция.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.

- Один - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал.
- Второй - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - рассказал мэр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За сутки в Киеве 52 новых случая COVID-19, в том числе заболели 11 медиков, - Кличко. КАРТА

"В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем. Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности!" - добавил Кличко.

Автор: 

карантин (16729) Киев (26138) общежитие (167) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем

Оно, конечно, вроде бы и правильно, но только чем такая самоизоляция отличается от домашнего ареста? Достало это словоблудие.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:44 Ответить
 
 