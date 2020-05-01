Замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет"

Хозяйственные магазины сети "Эпицентр" не нарушают закон, продолжая работать в условиях карантина.

Об этом в интервью liga.net заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Замглавы ОП был задан вопрос о том, почему в условиях карантина "Эпицентр" продолжает работать в полном объеме, при этом другим представителям малого и среднего бизнеса это запрещено. Тимошенко не смог дать однозначный ответ, отметив, что другие компании сами не хотят работать:

"А что тут незаконного? Точно так же Сильпо работает, АТБ… Продуктовым можно работать, а хозяйственным нельзя? Хозяйственные магазины – это история, которая есть во всем мире. Это решение самих компаний, работать или нет", - заявил Тимошенко.

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.

29 апреля журналистка Валерия Егошина заявила, что этим рейсом доставили в Украину груз не для больниц и аптек, как заявил Зеленский, а для продажи в сети "Эпицентр".