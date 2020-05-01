Замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет"
Хозяйственные магазины сети "Эпицентр" не нарушают закон, продолжая работать в условиях карантина.
Об этом в интервью liga.net заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
Замглавы ОП был задан вопрос о том, почему в условиях карантина "Эпицентр" продолжает работать в полном объеме, при этом другим представителям малого и среднего бизнеса это запрещено. Тимошенко не смог дать однозначный ответ, отметив, что другие компании сами не хотят работать:
"А что тут незаконного? Точно так же Сильпо работает, АТБ… Продуктовым можно работать, а хозяйственным нельзя? Хозяйственные магазины – это история, которая есть во всем мире. Это решение самих компаний, работать или нет", - заявил Тимошенко.
Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.
29 апреля журналистка Валерия Егошина заявила, что этим рейсом доставили в Украину груз не для больниц и аптек, как заявил Зеленский, а для продажи в сети "Эпицентр".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а герега, как и я не лох, вот и работает, - сказал президент.
Про х*ёвых посредников, или Как Офис президента считает чужие самолеты
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3696181777123511
Офис президента месяц выдавал желаемое за действительное.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.
С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц, пролетающих над АП, и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?
Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.
Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - полмиллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной логистики - как весь штат ОП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное - умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат "Слуги народа"?
Он ведь прилетел полупустой.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного.
Почему?!
Да потому, что ребята в ОП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис президента - это сборище импотентов. И весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе президента Украины.