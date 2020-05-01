РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6232 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
50 769 330

Мэр Черкасс Бондаренко о смягчении карантина: Мы разгрузили "Эпицентр" и восстановили социальную справедливость

Мэр Черкасс Бондаренко о смягчении карантина: Мы разгрузили "Эпицентр" и восстановили социальную справедливость

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко объяснил, почему исполнительный комитет Черкасского городского совета принял решение о смягчении условий карантина в городе для части предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, по его словам, к такому шагу прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков - мэру Черкасс Бондаренко: "Реагирование будет жестким! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей"

"Мы не отменили карантин, мы только смягчили, и мы фактически восстановили социальную справедливость, разгрузив такой большой строительный магазин, как "Эпицентр", потому что там чрезвычайно большое скопление людей, а рядом в нашем городе есть много строительных магазинов, которые также будут работать с соблюдением санитарных условий.

А я считаю, что парикмахерские и другие салоны… давайте ж будем говорить честно, в нашей стране они работали, только понятно, что за глаза. Так что они и дальше будут работать, понятно, что с соблюдением всех санитарных норм.

Так же, как и посещение скверов и парков в нашей стране. Фактически оно происходило. Понятно, только что люди могли платить за это штрафы. А так они будут спокойно себе посещать. Понятно, что все это будет с соблюдением санитарных норм.

Я с уважением отношусь к нашему правительству, но, к сожалению, постановления Кабмина – это не законы и не Конституция Украины. И так как поставили всех предпринимателей Украины в неравные условия – одним дали работать, а другим не дали (в частности это касается больших строительных гипермаркетов), то я считаю, что мы не нарушали постановление, а восстановили социальную справедливость в стране", - объяснил мэр Черкасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение горсовета Черкасс о смягчении карантина может привести к катастрофе. Правоохранительные органы дадут этому оценку, - Степанов

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Автор: 

карантин (16729) Черкассы (871) Бондаренко Анатолий (58) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+118
Ну хоть один мужик с яйцами на должности мэра в Украине. И какое ничтожество на его фоне другие! Хотя , конечно, сам факт рабской покорности до этого дня в памяти останется.
показать весь комментарий
01.05.2020 11:59 Ответить
+103
А тепер закрийте Епіцентр на два місяця, хай відпочинуть бідняги. розгрузіть їх.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:00 Ответить
+83
Друзьям - Эпицентр, остальным - Аваков.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Владимир Владимирович в бешенстве!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 21:47 Ответить
Все праильно сказано. В дуже незручне положення попала влада. Потрібно б наче ще трохи потримати карантин щоб не почались протести проти закону про продаж землі. З іншого боку дуже хотілось заробити грошенят дозволивши Герегівським гіпермаркетам працювати. Я б сказав Зеленському потрібно передавати привіт власному рейтингу який буде на таких ситуаціях просідати...знову... і знову.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:58 Ответить
Рішення про введення карантину та обмежень на пересування по країні та роботи міського транспорту в Києві було прийняте саме для того, щоб протягнути через парламент дерібан землі - на момент введення карантину в країні було офіційно зареєстровано здається десяток хворих і закриття метро та запихування людей у переповненні маршрутки без захисних масок (а їх тоді майже не було у продажу) немло нічого спільного з боротьбою з епідемією. А ось коли протягнули дерібан землі, то тепер пархаті мародери вирішили послабити карантин, хоча в країні вже більше 10тис захворілих, і ніяких переумов для зниження диніміки ураження немає.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:23 Ответить
Честно говоря не пойму восторгов идиотов радующихся тому, что во-первых мэр города посылает центральную власть куда подальше (а мы знаем чем все это может окончиться, например в Одессе, Харькове или на Закарпатье), во-вторых у нас только официально зарегистрированных случаев заражения по 400-500 человек каждый день и никакой тенденции к снижению динамики заражений нет, так с каких делов сейчас открывать рестораны и салоны красоты??? А все остальные - торговцы инструментом, стройматериалами, мебелью, окнами и т.д. и так работали, только делали это дистанционно, товар отпускался со склада а не из магазина.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:16 Ответить
а ми не розуміємо ідіотів, які скиглять тут без особливого приводу. Мер не наказав людям цілуватися в засос на вуляцях міста один з одним, а лише відкрив такі самі магазини, як і епіцентр. Що не так, скиглик?
показать весь комментарий
01.05.2020 23:05 Ответить
Ну да во всем мире дураки и только в Черкассах (ну и конечно же президент Беларуси) самый умный мэр-вирусолог и знает что черкасская версия короновируса вообще не заразная если "не целоваться в зазос". И хрен бы с вами дебилами, сдохните не жалко, вот только вы же не хотите подыхать дома в кругу семьи, вы же заразу разносить рветесь и именно поэтому вам так мешает карантин.
показать весь комментарий
01.05.2020 23:35 Ответить
до чого тут дураки в мірє? Чому працюють якісь вибіркові магазини? Чому не можна працювати відкрито стоматологам (вони все одно працюють, бо в людей болять зуби, і їм потрібні послуги лікарів), чому поліклініки не працюють? Люди перестали хворіти? Чому невеличкі магазини, які можуть пускати в зал по одній-дві особі не можуть працювати? Карантини різні бувають, бувають для користі держави і її громадян, а бувають для користі власних кишень. В нас другий варіант.
А тобі нехай повернеться тричі те, що ти тут побажав іншим . Амінь !
показать весь комментарий
02.05.2020 01:26 Ответить
Работают те магазины которые обеспечивают жизненно важные потребности людей, и сделано это с одной единственной целью - максимально ограничить перемещение людей и как следствие уменьшить скорость распространения эпидемии. Потому что, если ты не в курсе, то люди имеют свойство бесцельно слоняться по магазинам (особенно непродовольственным) и на 1 реального покупателя приходится 5-10, а иногда и больше праздно шатающихся личностей). И придумано это не у нас, это не наше ноу-хау, вот поэтому и закрывают практически во всем мире непродовольственные магазины, парки, общепиты и т.д.
"А тобі нехай повернеться тричі те, що ти тут побажав іншим . Амінь !" - а я разве тебе что-то желал? Я просто констатировал факт того, что вы обезьяны тупорылые облобызав иконы и причастившись рветесь разность заразу окружающим, тем самым представляете для всех остальных угрозу.
показать весь комментарий
02.05.2020 23:14 Ответить
дебіл.
показать весь комментарий
02.05.2020 23:19 Ответить
Могло бы и не подписываться, то что ты дебил и так понятно.
показать весь комментарий
03.05.2020 00:36 Ответить
навіть не так: дебіл рюзьгегаварящій.
показать весь комментарий
02.05.2020 23:21 Ответить
Странно, ты же вроде как косишь под украинца, тогда почему ты дебил "рюзьгегаварящій". Впрочем ты не первый кацапский тролль строчащий свои ватные высеры на украинском.
показать весь комментарий
03.05.2020 00:45 Ответить
ты кто , перхоть ? сгинь отсюда , ленинградец
показать весь комментарий
07.05.2020 16:50 Ответить
Ты быдло убогое действительно считаешь, что хоть кто-то будет тут перед тобой отчитываться? Треуголка не жмет случайно, может от этого у тебя проблемы с перхотью?
показать весь комментарий
10.05.2020 01:02 Ответить
ты будешь , гэбня вшивая
показать весь комментарий
10.05.2020 15:22 Ответить
Ну ладно уговорил чертяка языкастый, докладываю - ты ватное кацапское быдло, твоя маскировка не работает.
показать весь комментарий
11.05.2020 03:43 Ответить
откуда строчишь , " патриот" гэбнявый ? Только не спрыгивай , иначе слив
показать весь комментарий
11.05.2020 15:57 Ответить
Ты даже для кацапа слишком тупое быдло , что петушок из нашего общения про харьковские супермаркеты ты не догадалось где я живу???

"Только не спрыгивай , иначе слив" - только не это, как же мне жить, после такой угрозы со стороны ватана? Ты не только тупой, но и жалкий в своих попытках самоутверждаться в интернете, похоже в реальной жизни ты полный чмошник.
показать весь комментарий
15.05.2020 23:39 Ответить
Сегодня в Киеве , в магазине " Метро" на Троещине было столпотворение, по 15 тачек к кассам , многие сотни покупателей в зале , толчея , бардак полный . Почему ? Потому как мало торговых точек . Работюат только те , кто заплатил . Доставка из " Эпицентра" наперёд " забита" была на три недели вперёд , это по состоянию на две недели назад. Гереги заплатили , им можно работать , другим - нет.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:29 Ответить
красунчик ))
Особливо з "разгрузили епіцентр"))
показать весь комментарий
01.05.2020 23:03 Ответить
в районі де я живу є два шалмани, обидва готують якесь гуано, типу шаурми, смердить на весь проспект так, що проходити не можна повз, ніс закладає, обидва - кіоски, МАФи типу, без каналізації/води/газу і т.і.. То один з них працює весь карантин (думала хоч під час карантину від сморіду відпочину, так ні), а от інший весь період карантину зачиненний. То мені цікаво, чим вони відрізняються один від одного, один типу "стерильний", а другий "брудний" ? Як на мене то вони обидва дірки в гузні, не розумію, який придурок може там щось купувати і собі до рота тягти. Але ж, факт є факт, один працює, інший ні.
показать весь комментарий
01.05.2020 23:33 Ответить
зеленая плесень специально загоняет экономику в гроб, так как нищий народ будет не о митингах думать, а о том где достать хлеб что бы детей прокормить. Вот только это очень тонкий лед... И один проФФесор уже провалился...
показать весь комментарий
02.05.2020 02:00 Ответить
Якийсь гастролер Собаков розказує,що робити українцям! Щось не так в Україні з українцями раз дозволяють всякій наволочі керувати собою.
показать весь комментарий
02.05.2020 04:02 Ответить
дуже поважаю мера Черкас! Дай боже шо б в Україні було побільше таких чиновників
показать весь комментарий
02.05.2020 08:43 Ответить
Біда України в тому, що тут підвищений питомий відсоток ідіотів в порівнянні з середньоєвропейським. Серед них і мери, і ті хто їм "лайкає". І завдяки цьому Україна пережене так схожий на неї *********: там сьогодні 10 тисяч хворих за 1 день, а в Україні буде 15 тисяч.
Позавчора у справах їздив своїм автомобілем Нижньою Сілезією. Проїжджав десятками сіл.
Скрізь люди в масках. Скрізь замкнені магазини. Великі супермаркети відчинено, однак обмеження - допускається 1 людина на 15м² торгової площі.
Завдяки таким і десяткам інших заході влади, проте насамперед - завдяки високій культурі і свідомості населення - Польща має один з найнижчих показників захворюваності в Європі. Це означає, що менше людей помруть, менше підірвуть здоров'я і скоротять собі життя, менше втратить економіка і швидше відновиться ріст. Люди будуть здоровіші і заможніші. Бо клепка в голові, совість і гаманець взаємопов'язані.
Доведено поляками.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:24 Ответить
Скажите, а в Нижней Силезии тоже болт ложили на тех кто остался без работы? Там тоже вешают объявы - "не забавайте сплачувать ком. послуги". Там тоже сказали - сидите на карантине, но государству дела нет шо вы будете жрать?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:37 Ответить
Сбитый пончик по конфетке раздаст.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:40 Ответить
Сбитый пончик - цо то е?
показать весь комментарий
05.05.2020 13:45 Ответить
Однокласник дуже давньої знайомої помер від коронавірусу, в Україні. За кордоном він ніколи не був, з заробітчанами не контактував. Вік за 50, міцний був чоловік.
Наступним будеш ти, твоя дружина, твій батько, твоя сестра чи брат.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:58 Ответить
Следующим будет чел без денег.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:38 Ответить
Страница 4 из 4
 
 