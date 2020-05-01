Мэр Черкасс Бондаренко о смягчении карантина: Мы разгрузили "Эпицентр" и восстановили социальную справедливость

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко объяснил, почему исполнительный комитет Черкасского городского совета принял решение о смягчении условий карантина в городе для части предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, по его словам, к такому шагу прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

"Мы не отменили карантин, мы только смягчили, и мы фактически восстановили социальную справедливость, разгрузив такой большой строительный магазин, как "Эпицентр", потому что там чрезвычайно большое скопление людей, а рядом в нашем городе есть много строительных магазинов, которые также будут работать с соблюдением санитарных условий.

А я считаю, что парикмахерские и другие салоны… давайте ж будем говорить честно, в нашей стране они работали, только понятно, что за глаза. Так что они и дальше будут работать, понятно, что с соблюдением всех санитарных норм.

Так же, как и посещение скверов и парков в нашей стране. Фактически оно происходило. Понятно, только что люди могли платить за это штрафы. А так они будут спокойно себе посещать. Понятно, что все это будет с соблюдением санитарных норм.

Я с уважением отношусь к нашему правительству, но, к сожалению, постановления Кабмина – это не законы и не Конституция Украины. И так как поставили всех предпринимателей Украины в неравные условия – одним дали работать, а другим не дали (в частности это касается больших строительных гипермаркетов), то я считаю, что мы не нарушали постановление, а восстановили социальную справедливость в стране", - объяснил мэр Черкасс.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.