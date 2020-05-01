11 491 98
В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших
Суточная заболеваемость коронавирусом COVID-2019 в России побила новый рекорд, достигнув отметки почти 8 тысяч новых случаев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Минздрава РФ.
Всего в России зарегистрировали 114 431 заболевшего коронавирусом в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.
Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось уже 1169 человек.
По количеству новых случаев лидирует Москва (3561), Московская область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловская область (232), Нижегородская область (179) и Дагестан (164).
Россия входит в топ-10 стран по количеству зараженных, занимая восьмую строчку.
Идёт обычный передел власти. Ставленник Фининтерна Мишустин заменён на "крепкого хозяйственника" Белоусова. Конечно, при таком переделе будет масса трупов.
Возле больниц в Питере устанавливают контейнеры - холодильники для тел. На будущее? Или уже возникла срочная необходимость?
Смотрите статистику:
В Германии на 163 тысячи заболевших -- 6623 умерших.
А в росии на 114 тыс заболевших всего... 1169 умерших.
Т.е. росийскаяя медицина в 5 раз лучше Германской?
Или кто-то дико врёт по примеру Китая???
«Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение», - заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.
В росии на 114 тыс заболевших -- 1169 смертей.
Это получается в росии медицина в 20 раз лучше чем во Франции ???? )))
Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил о «системном расизме» и неравенстве в системе здравоохранения, указав, что 87 млн жителей США не застрахованы или застрахованы в недостаточной мере. Не хотят платить по 500 баксов в месяц.
Естественно если ,Россия выявляет даже тех кто болеет без симптомов, и вносит всех в статистику, у неё смертность будет ниже чем у стран которые могут выявить только тех у кого появились симптомы.
Думаю у России гораздо более достоверная картина заболеваемости и смертности чем в США или в Европе.
28 апреля, 04:48
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. Об этом «Ведомостям» рассказали их представители.
Тесты на антитела к COVID-19 должны помочь определить, болел ли уже человек коронавирусной инфекцией. Анализы нацелены на выявление антител: ранних - IgM и поздних - IgG, которые сменяют ранние при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген. Анализы бывают двух типов: качественный просто показывает наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM, а количественный определяет концентрацию.
1169 : 3,65 = 321 умерших от вируса в расчете на численность Украины, у нас столько же по статистике.