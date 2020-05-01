РУС
В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших

Суточная заболеваемость коронавирусом COVID-2019 в России побила новый рекорд, достигнув отметки почти 8 тысяч новых случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Минздрава РФ.

Всего в России зарегистрировали 114 431 заболевшего коронавирусом в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.

Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось уже 1169 человек.

По количеству новых случаев лидирует Москва (3561), Московская область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловская область (232), Нижегородская область (179) и Дагестан (164).

Россия входит в топ-10 стран по количеству зараженных, занимая восьмую строчку.

Чим більше здохне,тим меньше прийде зі зброєю на Донбас.
01.05.2020 12:35 Ответить
РФ должна перегнать США..
01.05.2020 12:40 Ответить
В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших - Цензор.НЕТ 5499
01.05.2020 12:35 Ответить
В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших - Цензор.НЕТ 5499
01.05.2020 12:35 Ответить
Можно статистику диареи по россии?
01.05.2020 12:39 Ответить
Этого смертельного недуга так сказать
01.05.2020 12:39 Ответить
Иди в спаме сри чукча.
01.05.2020 12:54 Ответить
за серунами не слідкуємо.
01.05.2020 12:42 Ответить
Можеш додати і себе до статистики. Це просто. Наїжся гороху, закуси огірками і запий молоком. Результат гарантований - на три дні зіллєшся в екстазі з унітазом.
01.05.2020 13:14 Ответить
Чим більше здохне,тим меньше прийде зі зброєю на Донбас.
01.05.2020 12:35 Ответить
Рашка врать не будет, там самая точная статистика, ведь быдло требует денег из кубышки х..ла)))
01.05.2020 12:41 Ответить
В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших - Цензор.НЕТ 5773
01.05.2020 12:37 Ответить
Побольше свинособак зарытых.
01.05.2020 12:38 Ответить
за что вы так не любите собак?))
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 6413
01.05.2020 12:42 Ответить
Как-то пох.От слова-совсем !
01.05.2020 12:38 Ответить
РФ должна перегнать США..
01.05.2020 12:40 Ответить
и не сомневайся, х..ло свою кубышку никому не отдаст, там карантин будет до его смерти)))
показать весь комментарий
должна но шото ссыт пока слабо только вошла в великую восьмерку не ту конечно которая раньше была но хотябы в тройку и то хорошо, будем держать кулаки за ее
показать весь комментарий
Успокойтесь !
Идёт обычный передел власти. Ставленник Фининтерна Мишустин заменён на "крепкого хозяйственника" Белоусова. Конечно, при таком переделе будет масса трупов.
01.05.2020 12:42 Ответить
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 7392
01.05.2020 12:42 Ответить
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Возле больниц в Питере устанавливают контейнеры - холодильники для тел. На будущее? Или уже возникла срочная необходимость?

У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 9497
01.05.2020 12:43 Ответить
На будунище...
Будущего у них нету..))
01.05.2020 12:46 Ответить
При смене власти обычно следует террор. Удастся ли его долго скрывать под видом "коронавируса" ?
01.05.2020 12:47 Ответить
цікаво чого ж вони капіталістичні контейнери а не "аналов говнанет" російського виробництва ?
показать весь комментарий
Атєчествінниє для збору тіл кацапів там вже нікого не дивують, але вони є.
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 681
01.05.2020 12:54 Ответить
готовяца пепсиколу охлаждать на лето
показать весь комментарий
Нє. Пепсі-кола - то не скрєпно. Скрєпно - це квас. Або брага. Або бояра. А краще все разом і побільше.
показать весь комментарий
Нехай готують льодові арени для цього.
показать весь комментарий
Радію досягненням
показать весь комментарий
Кацапи ваше місце на цвинтарі.
показать весь комментарий
Отличные новости!
показать весь комментарий
Сдохните падлы ОРДЫНСКИЕ!
показать весь комментарий
МалоВатно буде в ширако раскинувшей булки китайцам сране радной..))
показать весь комментарий
а с чего вдруг цензор публикует скрин статистики из рф с включенныеми в него украинскими регионами? вы ничего не попутали?
показать весь комментарий
Наверна Да..))
показать весь комментарий
Республика Крым- 3 человека. А потом статьи с неправильными картами,перечнями и тд. в разных странах, а сами!?
показать весь комментарий
ДАЁШЬ НОВЫЕ РЕКОРДЫ, МАТЬ ВАШУ !!!
показать весь комментарий
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 4645
показать весь комментарий
Кто там говорил, что благодаря супер медицине Немцы имеют парадоксально мало смертей от коронавируса?
Смотрите статистику:
В Германии на 163 тысячи заболевших -- 6623 умерших.
А в росии на 114 тыс заболевших всего... 1169 умерших.
Т.е. росийскаяя медицина в 5 раз лучше Германской?
Или кто-то дико врёт по примеру Китая???
01.05.2020 12:46 Ответить
Умершие, в подавляющем большинстве - глубокие старики, то есть люди с давно поломанной иммунной системой. Но, в России так долго как в Германии не живут вообще.
01.05.2020 12:48 Ответить
И шо? Вы согласны что в паРашии смертность в пять раз ниже, чем в стране, с самой современной медициной в Европе????
показать весь комментарий
" - Доктор, что писать в паталогоанатомическом заключении ?
- Коронавирус, естественно.
- Какой вирус ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: коронавирус, с сопутствующими хроническими. "
01.05.2020 12:52 Ответить
думаю в раші якраз навпаки,
там скоріше так
" - Доктор, что писать в паталогоанатомическом заключении ?
- два огнестрела.
- на трупе нету дыр, это короновирус !
- Какой вирус ?? пиши два огнестрела и семь ножевых, естественно"
показать весь комментарий
Moже й так.
показать весь комментарий
Не согласны,баран винторогий,потому что эта *статистика* ************- обман и фальсификация ,реальные цифры совсем другие ,вы же лживые и подлые до невозможности
показать весь комментарий
))) Если это мне, то по поводу росийской супермедицины то был сарказм, или смайлики не видели? ))).
показать весь комментарий
Ну а какая реальная?
показать весь комментарий
Реальной никто на рф не знает ,но очевидно что реальная ситуация сильно занижается
показать весь комментарий
Мне не очевидно. Я вижу разгон мандража в планетарном масштабе. Или в субпланетарном.
показать весь комментарий
а там старих людей не вносять в статистику, якщо диивтись середній вік померлих там 30-50 років...
а всі ініші просто помирають "своєю смертю", а потім їх ховають як звичайних померлих і всі решта заражаються.
показать весь комментарий
- Холмс, вот вы так любите прийти с улицы, помыть руки с мылом, выпить чашечку кофе и присесть у камина с трубочкой первоклассного турецкого табака. А представьте себе, что вдруг исчезнут мыло, кофе, табак! Как вы тогда будете жить?!
- Ватсон, я вам уже говорил: мы никогда не поедем в Россию!
показать весь комментарий
Каждый день по тыщ зараженных, а умерших 100. Как всегда куда-то 2 нуля заныкали )))
показать весь комментарий
дуже динамічне зараження сьогодні помирають ті які 2-3 тижні заразились, а там було значно менше кількість заражених, як показує статистика за 2 тижні будуть тисячі померлих, ну тих кого не приховуть, бо думаю там можна сміло *2 а то і на 3
показать весь комментарий
что там висрусрологи путин с собяниным,вышли на плато,или уже под ним?
показать весь комментарий
хей хоп лалалей на расии за сутки 100 жмурей
показать весь комментарий
Почти половина жителей Санкт-Петербурга являются бессимптомными носителями коронавируса. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора 27 апреля.
«Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение», - заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.
01.05.2020 12:58 Ответить
что-то подозрительно мало инфицированных в колыбели ботоксной мразоты.
показать весь комментарий
цікаво в росії розуміють що всі сусідні країни бачучи таку сумну статистику, лише радіють і бажать щоб статистика була ще більш сумною ?
я б не хотів жити в такій країні, коли інші тебе просто ненавидять, і навідь при страшній трагедії, радіють.
це жахливо я розумом розумію, але сам бажаю щоб було ще більше, нехай горять в пеклі.
показать весь комментарий
Цензор, чего это в статистике вписаны украинские города?
показать весь комментарий
В Росії ? Не вірю ! Там така ситуація просто неможлива. Там акуратно проводять дезінфекцію всіх громадських місць.
На фото зафіксована дезінфекція автобусної зупинки в м.Торжок Тверської губернії.

У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 4441
показать весь комментарий
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 4565
показать весь комментарий
Судя по скрину цензор включил Крым в состав РФ
показать весь комментарий
нет. судя по цензору ты просто удмурт, или коми тунгус.
показать весь комментарий
какие же вы тупые селюки
открой скриншот и в столбике #3 найди Республика Крым
показать весь комментарий
рашка за сутки провела 225 тыс. тестов, а в Украине сколько, 7 ? пфф
показать весь комментарий
225 тысяч? Бери выше - мульйон. А распятый мальчик подтвердит.
показать весь комментарий
верить росийской статистике -- себя не уважать...
показать весь комментарий
Да и тесты эти- 50 на 50. Т.е. либо болен, либо нет.
Но я рад такому развитию событий.
показать весь комментарий
Добавлю. Лучше монетку бросать. Все дешевле.
показать весь комментарий
Каким надо быть одиотом,что бы верить кацапской статистике. А каким слабоумным,что бы перепостить эту х**ню....
показать весь комментарий
пробирочный хенералиссимус ковид рулит и шариком и миром и в сортире его не замочить...
показать весь комментарий
Во Франции на 130 тысяч заболевших 24 тыс погибших.
В росии на 114 тыс заболевших -- 1169 смертей.
Это получается в росии медицина в 20 раз лучше чем во Франции ???? )))
показать весь комментарий
в 120....
показать весь комментарий
Кстати да )))
показать весь комментарий
Это если верить российской статистике. А всем давно известно , что кацапам верить - себя не уважать.
показать весь комментарий
Может арабы и черные не хотят в больницы. Деньги платить надо. В США тоже в основном умирают черные и латиноамериканцы. Просто нет денег на лечение.
Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил о «системном расизме» и неравенстве в системе здравоохранения, указав, что 87 млн жителей США не застрахованы или застрахованы в недостаточной мере. Не хотят платить по 500 баксов в месяц.
показать весь комментарий
Россия просто таки с фанатизмом ищет заражённых. Делает огромное количество тестов (одно из самых больших в мире на количество населения). Выявляет много болеющих без симптомов. Мало какая страна может такое себе позволить.

Естественно если ,Россия выявляет даже тех кто болеет без симптомов, и вносит всех в статистику, у неё смертность будет ниже чем у стран которые могут выявить только тех у кого появились симптомы.

Думаю у России гораздо более достоверная картина заболеваемости и смертности чем в США или в Европе.
01.05.2020 15:31 Ответить
кацап Малышенко - что ты дерьмо сабачье забыл на Цензоре...?
иди на сепарскую ветку - и там поскуливай...\пока тебя вновь не деактивировали...\
показать весь комментарий
ниипьот! все на парад!
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 6263
показать весь комментарий
Вершники Апокаліпсиса...
показать весь комментарий
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 8570
показать весь комментарий
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 5784
показать весь комментарий
20% любого количества протестированных людей окажется ковид-позитивными
на что там в реальности реагируют эти фуфлоПЦРтесты, одному их разработчику известно
показать весь комментарий
ПЦР-тест находит РНК вируса в биоматериале человека.
показать весь комментарий
если точнее, он находит фрагмент РНК вируса
так как РНК всех вирусов на 90 и более% совпадает, а РНК коронавирусов еще больше, то на что они реагируют положительно - большой вопрос
показать весь комментарий
Ну тогда я не знаю.
показать весь комментарий
Кацапи! З Днем Міжнародної солідарності трудящих вас!
Приєднуйтеся до тих хто вже "просолідарізувався".
показать весь комментарий
ну, за тех, кто честно трудится...не радуясь!
показать весь комментарий
"По количеству новых случаев лидирует Москва (3561), Московская область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловская область (232), Нижегородская область (179) и Дагестан (146)..."

ГОСПОДЬ !
АЛЛАХ !

Убивайте их всех, кто чей - потом разберётесь!
показать весь комментарий
Ведомости.
28 апреля, 04:48 / Бизнес

Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. Об этом «Ведомостям» рассказали их представители.

Тесты на антитела к COVID-19 должны помочь определить, болел ли уже человек коронавирусной инфекцией. Анализы нацелены на выявление антител: ранних - IgM и поздних - IgG, которые сменяют ранние при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген. Анализы бывают двух типов: качественный просто показывает наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM, а количественный определяет концентрацию.https://www.vedomosti.ru/rubrics/business
показать весь комментарий
Пока подобное тестирование в России массово проводилось только для медиков с помощью тест-системы новосибирского «Вектора». Коммерческими исследованиями в небольших масштабах занимается израильская «Хадасса медикал» в «Сколкове» в Международном медицинском кластере. Благодаря особому статусу резидента кластера, согласно федеральному закону, компания может использовать импортные тесты без регистрационного удостоверения. Она использует тест-системы китайской Genrui Biotech Inc. Цена такого исследования - 4300 руб.
показать весь комментарий
Для количественных тестирований «Хеликс» будет использовать разработки итальянской DiaSorin.Цена количественного теста, по словам представителя лабораторной сети, составит 4000 руб., качественного - 2000 руб.
показать весь комментарий
Это в два раза дешевле чем государственные "бесплатные" тесты в США, где берут 125 долларов за "оформление бумаг".
показать весь комментарий
Сравил ЛАПТЕНОГИХ с системой США, так у них и ЗП в своей валюте $
показать весь комментарий
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 9404
показать весь комментарий
щось маловато будет...
показать весь комментарий
Население РФ 146 000 000, подконтрольной Украины - 40 000 000, т.е. в 3,65 раза.
1169 : 3,65 = 321 умерших от вируса в расчете на численность Украины, у нас столько же по статистике.
показать весь комментарий
а-а-а-а-а, йа плакаль!!!
показать весь комментарий
У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих - Цензор.НЕТ 5766
показать весь комментарий
