В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших

Суточная заболеваемость коронавирусом COVID-2019 в России побила новый рекорд, достигнув отметки почти 8 тысяч новых случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Минздрава РФ.

Всего в России зарегистрировали 114 431 заболевшего коронавирусом в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.

Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось уже 1169 человек.

По количеству новых случаев лидирует Москва (3561), Московская область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловская область (232), Нижегородская область (179) и Дагестан (164).

Россия входит в топ-10 стран по количеству зараженных, занимая восьмую строчку.

