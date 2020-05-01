РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6232 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 451 44

Всемирный банк утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных во время пандемии коронавируса

Всемирный банк утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных во время пандемии коронавируса

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил в ночь на пятницу дополнительное финансирование Украине в размере $150 млн в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода, потребность в которой возросла из-за пандемии COVID-19 (коронавируса).

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - приводится в релизе комментарий и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Кремера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный Банк утвердил выделение Украине $135 млн для поддержки медицины, из них $35 млн предусмотрены на борьбу с COVID-19

Банк указывает, что в рамках дополнительного финансирования $50 млн будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса). Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью, говоритмся в релизе.

"Рука помощи" - это совместная инициатива, разработанная ВБ и Минсоцполитики Украины. В течение 2017-2018 годов в рамках действующего проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" микро-финансирование было предоставлено внутренне перемещенным лицам из Донбасса, а также представителям беднейших слоев населения. Благодаря проекту 230 участников начали свой бизнес в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а также в некоторых территориальных общинах Черниговской, Житомирской и Донецкой областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заробитчане в 2019 году перевели в Украину рекордные $16 млрд

Как сообщалось, ранее на этой неделе совет директоров ВБ утвердил дополнительное финансирование Украине в размере $135 млн для Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", из которых $35 млн направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19.

Автор: 

Всемирный Банк (450) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Поддержите этими деньгами "Эпицентр". Бедняги всем все бесплатно раздают и скоро обанкротятся!
показать весь комментарий
01.05.2020 13:01 Ответить
+16
Всемирный банк утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных во время пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3773
показать весь комментарий
01.05.2020 13:04 Ответить
+16
Всемирный банк утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных во время пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 2739
показать весь комментарий
01.05.2020 13:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поддержите этими деньгами "Эпицентр". Бедняги всем все бесплатно раздают и скоро обанкротятся!
показать весь комментарий
01.05.2020 13:01 Ответить
С приездом на нэньку.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:12 Ответить
Зє,колошмойзера,ахмєткина й подібних
показать весь комментарий
01.05.2020 13:02 Ответить
Всемирный банк утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных во время пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3773
показать весь комментарий
01.05.2020 13:04 Ответить
Бабло стирять і скажуть шо так і було.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:04 Ответить
В смысле "стырят"? Спорошенят шоли?
показать весь комментарий
01.05.2020 13:12 Ответить
Дать Срулю по башкє, шолі №13
показать весь комментарий
01.05.2020 13:19 Ответить
И тебя с праздником.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:31 Ответить
Вот ты тварь рашистская
показать весь комментарий
01.05.2020 15:04 Ответить
депутаті сразу воспряли духом! ведь кому-кому - а слуге народа деньги нужні в первую очердь! ибо жили раньше на одну зарплату взятку за правильное голосование
показать весь комментарий
01.05.2020 13:04 Ответить
И чисто случайно малообеспеченными окажутся родственники сотрудников 95 квартала
показать весь комментарий
01.05.2020 13:09 Ответить
Хоть бы этого не обделили. Ему нужно больше всех.
Всемирный банк утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных во время пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7656
показать весь комментарий
01.05.2020 13:13 Ответить
эту харю ни в коем случае нельзя подпускать к свинарникам.. у свиней будет нервный срыв..
показать весь комментарий
01.05.2020 13:36 Ответить
Малообеспеченные в Украине это Гереги, Беня и Ахметов
Вот увидите за-няня распределит эти деньги среди них и им подобных
показать весь комментарий
01.05.2020 13:09 Ответить
Даже и не сомневайся. Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов Поетому помощь Всемирного Банка бедным, автоматически перечисляется на счета Ахметова в счет погашения долгов за свет и другие комунальные услуги.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:19 Ответить
Малообеспеченные
Всемирный банк утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных во время пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 6965
показать весь комментарий
01.05.2020 13:11 Ответить
Всемирный банк утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных во время пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 2739
показать весь комментарий
01.05.2020 13:13 Ответить
До этого тоже были не очень богатые.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:18 Ответить
Ахметову что ли выделили деньги? Судя по заявлениям только он у нас в стране самый малообеспеченный
показать весь комментарий
01.05.2020 13:15 Ответить
Це по $4000 на людину ? От би було прикольно 😂
показать весь комментарий
01.05.2020 13:15 Ответить
а как налом взять?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:07 Ответить
Открываешь широко рот и берешь ,хочешь за правую ,хочешь за левую...
показать весь комментарий
01.05.2020 15:07 Ответить
Сколько раз уже Украине давали помощь на бедных, хоть одну копейку кто то получил? И вообще, ето маразм давать народу помощь, слуги которого ездят на рейнджроверах и майбахах, а главный слуга Ахметов покупает в Европе королевские дворцы.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:25 Ответить
главный слуга - зеленский, его жена в Оман свозила
показать весь комментарий
01.05.2020 14:53 Ответить
Учитывая количество малообеспеченных в стране при справедливом разделении помощи - это где-то по 4 доллара на брата. 120 грн. Ну и на этом спасибо. Какая никакая, а милостыня.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:33 Ответить
Чиновники гребут миллионами, а малоимущим помогает Всемирный банк.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:37 Ответить
подозреваю, что малообеспеченные у нас - правительсво.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:42 Ответить
правильнее сказать зеправительство..
показать весь комментарий
01.05.2020 13:45 Ответить
пропьют все что дадут(((
показать весь комментарий
01.05.2020 13:49 Ответить
Первые 450 малообеспеченных уже зарегистрированы в сессионном зале
показать весь комментарий
01.05.2020 13:54 Ответить
248
показать весь комментарий
01.05.2020 14:11 Ответить
Зарегистрировалось 450,но денег хватит не всем
показать весь комментарий
01.05.2020 14:37 Ответить
да здравствует распил
показать весь комментарий
01.05.2020 13:56 Ответить
кто крайний за помощью...? я тоже малообеспеченный пенсионер на минималке. где моя доля там с этого транша...? меня там не забыли(пощитать....? )
показать весь комментарий
01.05.2020 14:06 Ответить
Беня вже в чергу став.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:10 Ответить
150млн / 248 депутатов = 604 тыс. По 604 тысячи каждому слуге народа.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:11 Ответить
мало обеспеченный Зеля?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:16 Ответить
150 чиновников станут миллионерами,поздравляю.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:24 Ответить
Жесть в том, что до бедных деньги не дойдут, но они их будут отдавать.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:37 Ответить
зрада.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:32 Ответить
Ага опять все по депутатам разойдется 😁 А почему нельзя напрямую адресно, минуя воровского государства,😬
показать весь комментарий
01.05.2020 15:34 Ответить
Після драматичного падіння доходів до числа тих малозабеспечених можуть долучитися й надзвичано успішні (до реваншу) бізнесмени.

Світовий банк затвердив виділення Україні $150 млн для підтримки малозабезпечених під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 202
показать весь комментарий
01.05.2020 16:49 Ответить
Малообеспеченным... судьям, стоматологам, депутатам...
показать весь комментарий
01.05.2020 17:12 Ответить
ООО! В "велюре" скоро будет аншлаг....
показать весь комментарий
01.05.2020 18:23 Ответить
 
 