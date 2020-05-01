Во втором квартале 2020 года ВВП Украины снизится на 11%, - НБУ

Ограничительные меры в связи с карантином и сокращение глобального спроса приведут к падению Валового внутреннего продукта Украины во втором квартале этого года на 11%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

"Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)", - прогнозируют в НБУ .

"Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, что ожидается в конце второго квартала, экономика начнет восстанавливаться V-образно", - говорится в отчете.

По мнению регулятора, быстрому восстановлению экономики будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

"Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитование бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику", - отмечает НБУ.

В целом, в результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, прогнозируют в Нацбанке.

