Во втором квартале 2020 года ВВП Украины снизится на 11%, - НБУ
Ограничительные меры в связи с карантином и сокращение глобального спроса приведут к падению Валового внутреннего продукта Украины во втором квартале этого года на 11%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.
"Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)", - прогнозируют в НБУ .
"Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, что ожидается в конце второго квартала, экономика начнет восстанавливаться V-образно", - говорится в отчете.
По мнению регулятора, быстрому восстановлению экономики будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.
"Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитование бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику", - отмечает НБУ.
В целом, в результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, прогнозируют в Нацбанке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нє, ну, я не проти, щоб ще разом з Сенєю-кроликом...
МІНУС 11%.
Він дуже президентом мріяв стати
показував талант на сцені і в кіно
для своїх друзів він зробив багато
а все що нам, смердить і схоже на говно
Та паприколу схажу прагаласую
Главное скинуть марадёра, тада заживем
Зеленский это наш последний шанс
А я почему-то верю Зе, он ниабманет
Ну хоть паржОм
Это была выборка из книги "1000 Цитат тупорылого украинского избирателя"
Наверно с момента переизбрания, после развешивания подарков в виде слуг.
Далі буде.
Допустим, владелец кофейни закрытой не заработал. Но не заработанные им деньги всё равно остались в наличии у тех, кто туда не пошёл!
нет у них нихрена в наличии у потенциальных у клиентов...их в отпуска без содержания отправили.
ЗеШобла довела страну до цугундера.
импорт больше экспорта.
раньше заробитчане пересылали, счас им под зад ногой и домой отправили.
Опять ни слова о роли денег гастрарбайтеров, а они дали в 2019 16 млд долл из 140 млд долл ВВП, по чистому притоку валюты - на первом месте. Прогнозы разные, оптимистично - денег от гастов в 2020 будет в два раза меньше.
"Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, что ожидается в конце второго квартала, экономика начнет восстанавливаться V-образно", - говорится в отчете.
Во первых - врядли. Во вторых, ни спрос и цены на сырье, ни допуск укр гастарбайтеров в ЕС, ни ЗП гастарбайтеров не будут расти с конца 2 кв, так что скорее всего экономика Украины будет падать весь год. Дальше - видно будет.