База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС
База, на которой нашли "масштабный схрон" оружия на Донбассе, уже два месяца находится под охраной военных.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Два месяца назад совместной комиссией в составе представителей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, военной контрразведки Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов учтено вооружение и техника, находившиеся на объекте, который принят под охрану. На днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, допущено по решению суда в рамках другого уголовного производства представителей прокуратуры и Национальной полиции. Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным Силам Украины продолжаются. Данный объект находится под охраной военных. Призываем представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед обнародованием, не допускать распространения слухов и искажений фактов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили, что "при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Уточнялось, в частности, что найдены БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Однако, в итоге выяснилось, что обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ.
Ермак требует от Зеленского увольнения Венедиктовой. Аваков пока не предпринимает активных усилий по защите своей протеже. Венедиктова отчаянно пытается показать эффективность, но это у нее плохо получается. Как выяснилось, в офис генерального прокурора была очень грамотно передана информация о якобы имеющимся "схроне вооружения" на территории одной из военных баз. Использовав процессуальные возможности по другому расследуемому делу прокуратура действительно обнаружила вооружения и боеприпасы и не проверив дала информацию в СМИ. В результате выяснилось, что данное вооружение хранится там по приказу Генштаба и оформлено в соответствии с требованиями учета. О чем собственно Ермак тут же и доложил Зеленскому
