База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС

База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС

База, на которой нашли "масштабный схрон" оружия на Донбассе, уже два месяца находится под охраной военных.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Два месяца назад совместной комиссией в составе представителей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, военной контрразведки Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов учтено вооружение и техника, находившиеся на объекте, который принят под охрану. На днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, допущено по решению суда в рамках другого уголовного производства представителей прокуратуры и Национальной полиции. Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным Силам Украины продолжаются. Данный объект находится под охраной военных. Призываем представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед обнародованием, не допускать распространения слухов и искажений фактов", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ, - Бутусов

Напомним, ранее в пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили, что "при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Уточнялось, в частности, что найдены БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Однако, в итоге выяснилось, что обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ.

+70
01.05.2020 13:24
+54
Очередная победа ЗекоМанды оказалась эпичным прое провалом.
01.05.2020 13:20
+46
Что не день-то зашквар Зе команды.
01.05.2020 13:20
Theидиоты, сэр
01.05.2020 13:18
01.05.2020 13:24
А звідки Ви взяли, що вони «притворяються»?
По факту, відкритий реванш донецьких шісток Россіі.
01.05.2020 13:36
І хто конкретно зі "зеленої" влади є "донецьким"?
01.05.2020 19:07
Наверно премии получат в ОГП за такой подвиг.
01.05.2020 13:20
Очередная победа ЗекоМанды оказалась эпичным прое провалом.
01.05.2020 13:20
Что не день-то зашквар Зе команды.
01.05.2020 13:20
А може не щашквар? Може ОПа вважає ЗСУ терористами?
01.05.2020 13:32
100% я тоже так, ещё вчера подумала
01.05.2020 13:52
Очередной тепловизор.Ничего нового.
01.05.2020 13:21
чергові лошари. які жирують за наші з вами податки((
01.05.2020 13:23
01.05.2020 13:24
Ойц!! ПУкТЧ готувався??
Чілійський варіант?
Відволікання уваги, нє??
01.05.2020 13:25
the end знову зашкварився
01.05.2020 13:25
Эти ребята из Генпрокуратуры скоро на себя же чего-нибудь нароют
01.05.2020 13:26
Нарыли, что у Венедиктовой квартиры нет...
01.05.2020 13:57
А як скорочено називають людей, які не мають свого житла?
01.05.2020 14:03
ВТСвГ (Венедиктова Тоже Ссыт в Глаза), но точно не помню...
01.05.2020 14:04
Бедная на раскладушке в ОГПУ спит, потому что на аренду жилья денег не хватает, а Беня жлобится.
01.05.2020 14:05
"Призываем представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед обнародованием, не допускать распространения слухов и искажений фактов"

Юрий Евгеньевич, это они и Вам замечание сделали.
01.05.2020 13:26
Бутусов уже писал, что это пук в лужу зебилов, так что ты, Табаки, промахнулся
показать весь комментарий
01.05.2020 13:35
Маразм со Временем только Крепчает. За дураков , что ли Держат .
01.05.2020 13:27
А зачем? "держать" то. по-моему все логично. седня подумал - а Хомчака то ведь не просто так назначили....
01.05.2020 13:53
Логично то , что Поназначали кто был Рядом и бизнес партнеры.Может и Кум , - Он очень Хорош , - а Для Страны не Очень . Так кто на это Смотрит, кроме как Потерпевшие , - То есть сам Народ.Но выдают , Так , что можно использовать в Юмористической передачи.Но почему то смех сквозь Слезы.Идиоты Блин.
01.05.2020 16:56
А сколько всего интересного можно найти на складах хранения вещдоков! Вперед, зебилы, к новым "победам"!
01.05.2020 13:28
Спочатку було слово зеліна брехня🐸. А потім ще була брехня про маски з Епіцентру, а тепер знову брехня про схрон зі зброєю.... Раніше з'явилася брехня чи зеля?
01.05.2020 13:31
Близнецы-братья
01.05.2020 13:36
Вечерний квартал зажигает на рояле новости оттуда сюда!
01.05.2020 13:33
Рояль квартала

01.05.2020 13:37
🤡🤢👃🏻🎹
01.05.2020 13:54
Пианинка заточена под одну мелодию - до ре ми до ре до...Неужели совпадение?😉
01.05.2020 21:27
Излишки всегда были более страшным злом,чем недостача.Особенно в тылу.Военный бардак в компъютерный век.Генералов надо построить и через одного посадить Просто так.
01.05.2020 13:33
Таки так..На баланс передали..
ВСІ набої краще утилізувати..
Можливо пастка-вибухне в стволі...
01.05.2020 13:37
Пірімога піріможнайа!
01.05.2020 13:33
А у них буває перемога чи зрада. Поки була така брехлива перемога, а потім така ж брехлива зрада. І нє разбєрьошь пока ім нє нальйошь🤫
01.05.2020 13:38
01.05.2020 13:46
Смоли гарячої у пельку та скипідару у дупу.
01.05.2020 13:47
Погано охороняли..
01.05.2020 13:33
Это точно, как сумел пройти представители полиции и прокуратуры на охраняемый объект? Насколько помню, туда допускают только после пароля! Во всех остальных случаях - предупредительный выстрел, а дальше - на поражение!
01.05.2020 13:43
І я про те..
01.05.2020 13:45
Скорее всего все было с СБУшниками договорено. Уже даже погоны приготовились себе новые подшивать за раскрытие такого *преступления*. Но кто то обиделся и все растрепал.
01.05.2020 13:46
На днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, допущено по решению суда в рамках другого уголовного производства представителей прокуратуры и Национальной полиции.Источник: https://censor.net/n3192869
01.05.2020 13:46
Я это читал, только в военном уставе про решения судов ничего нет!
01.05.2020 13:50
та б*же - пошли к командиру караульных - предъявили бумагу и прошли. хотя могли и так пройти - в прокурора никто стрелять не будет - посадят.
01.05.2020 13:57
А потом полицейские с караульным и часовыми внезапно обнаружили 100 т боеприпасов?
01.05.2020 14:01
Пройшли на склад, а потім кричали: люді гдє я😰
01.05.2020 14:06
Фсе официально - они знали шо охраняют. Так и даже бы не знали - шо меняет это к тому шо это никакой не "схрон" - с самого начала - надпись на БМ даже подсказывала что прокуроришек этих..... ну, не буду говорить и вспоминать разных товарищей типо Че Гавары.
01.05.2020 14:08
Так приїхали з ордером і документами, тому військові були змушені їх допустити до огляду зброї.
01.05.2020 13:59
Ордер и документы можно отпечатать в любой шарашке! Переодетым диверсантам с этими бумажками можно потом захватить этот объект за 10 минут!
01.05.2020 14:07
Два Місяця в засаді сиділи..і нікого не зловили..
01.05.2020 13:34
а что вы ожидали от подленькой твари без элементарных правовых знаний? ТОЙ, КОТОРАЯ ВИНЕДИКТОВА??
моника подбирало под свой уровень )))
01.05.2020 13:37
Потому, что Монике необходимо было понимать все слова, которые генпрокурор говорит...
01.05.2020 14:02
погодите, так Моника ж тоже юрист..
01.05.2020 14:58
Просто хотели на ровном месте звездочки и раскрытие получить. Ну не получилось. Завтра другую схему придумают. Так же как мусора за счет курильщиков конопли получают генеральские погоны, а когда нужно серьезное преступление раскрыть так даж езаявление не хотят принимать, чтобы не портить статистику.
01.05.2020 13:37
Кремлевские шакалы оборудовали базы и склады еще в 2004 году,после съезда рюсскага быдла в ХАРЬКОВЕ..вы думаете я забыл?
01.05.2020 13:37
Все як завжди........головне - показники......
01.05.2020 13:38
очередной раз прокурорские ушлепки обосрались, не понимаю почему военные этих пидаров на месте там не расстреляли?
01.05.2020 13:38
МАЙДАН-4 будет другим...быдло КРЕМЛЕВСКОЕ
01.05.2020 13:39
а 44 - вообще другим на всю голову
01.05.2020 13:58
И кто на него выйдет? Взрослые или инфантилы, которые повелись на "У меня есть мечта"?
01.05.2020 14:03
А думаете другие *склады* и *схроны* найденные в лесах нашими доблецными СБУшниками и мусорами по другой схеме были найдены? Особенно улыбало когда в глухом лесу чисто случайно мусора *находили* мешок ржавых патронов и минометные мины 120 калибра. При етом миномета и близко небыло. Прям вижу как диверсионная группа на себе через линию фронта тащит 2 тонны ящиков минометными минами и снарядами к гаубицам
01.05.2020 13:43
Тему складов тайных в Украине подняла Раиса Богатырева и ее братан Индюкович в 2004 году....ты кого лечишь братан...
01.05.2020 13:49
ОПГ
01.05.2020 13:51
сегодня почему то не желают путинские пропагандоны под забугорными флажками гневно разоблачать как вчера: А як на мене,то це ********** із взірваних складів,як ті свинарчуки мальдівської простітутки не вспіли продати сепарам.
01.05.2020 13:52
Кожен зебіл, під усіма проксі, в цсіх ряднинах - ідентифікується по головній ознаці: наглій і цинічній брехні
01.05.2020 14:01
а як на мене - то кацап Сідоров ідіот
01.05.2020 16:32
а як на мене - то кацап Сідоров ідіот /какой вопрос такой ответ-сам дурак .Из формы жизни планеты Алконавт .
01.05.2020 17:22
Проект Новороссия обосрался,а Гирки до сих пор говорит..Порошенкол нас ОБОСЦАЛ.. еще в 2014 г...БЫДЛО рюсскае...вы обоср...ь...
01.05.2020 13:55
Якби Бутусов з Ярошем не возбухнули з цього приводу - і далі би за бенедіктовою числився б "викритий схрон".
01.05.2020 13:58
У каждого жителя Швейцарии имеется 4 пулемета и 4 гранатомета и 2 бронетранспортера......нападите на Швейцарию рюсские МУДАКИ
01.05.2020 14:01
Каков процент людей способен убить человека, даже врага?
01.05.2020 14:06
В бульбашії чи в Україні?
01.05.2020 14:23
Погано шукали куме.
-Чого це?
-Там маэ бути,ще Надюхина баржа
01.05.2020 14:21
От халепа, а так зеленим кортіло, звинуватити когось з добровольців або військових в крадіжках чи заробітках на війні. І впаяти тюремний термін за захист держави, щоб догодити ху№лу.
01.05.2020 14:25
Ряды противников Венедиктовой пополнил Баканов, ведомство которого она лихо слила в вопросе угроз Портнова прокурорам. Хотя это просто причина активизации СБУ. Главная причина - противостояние баканова и Авакова.

Ермак требует от Зеленского увольнения Венедиктовой. Аваков пока не предпринимает активных усилий по защите своей протеже. Венедиктова отчаянно пытается показать эффективность, но это у нее плохо получается. Как выяснилось, в офис генерального прокурора была очень грамотно передана информация о якобы имеющимся "схроне вооружения" на территории одной из военных баз. Использовав процессуальные возможности по другому расследуемому делу прокуратура действительно обнаружила вооружения и боеприпасы и не проверив дала информацию в СМИ. В результате выяснилось, что данное вооружение хранится там по приказу Генштаба и оформлено в соответствии с требованиями учета. О чем собственно Ермак тут же и доложил Зеленскому
01.05.2020 14:27
Так долго воровали, накопили целый склад на продажу и вот те на...Теперь для дебилов 8% придумали такую тухлую отмазку, хотя элитные думать не способны, так что и так сойдёт.
01.05.2020 14:34
Во як зебільна махфія обісралась... ну лохі, прийміть це!!
01.05.2020 14:53
цирк
01.05.2020 14:55
Схрон - не стадион. Но и здесь умудрились налажать.
01.05.2020 15:03
Мне кажется , что в стране с каждым часом увеличивается количество народа желающего попалить старые покрышки .
01.05.2020 15:13
Неудачное шоу 95 квартала.
01.05.2020 15:26
Никто не винит военных в том, что они охраняют оружие. Вина неопределенных пока лиц просматривается в том, что они незаконно завладели этим оружием, незаконно применяли его и хранили в местах, не обеспечивающих безопасности населения.
01.05.2020 16:02
На днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, допущено по решению суда в рамках другого уголовного производства представителей прокуратуры и Национальной полиции. Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным Силам Украины продолжаются. Данный объект находится под охраной военных.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что тут-то обсуждать?
01.05.2020 16:46
А.я забыл,всё пропало-всё пропало.
01.05.2020 16:47
зекловуни
01.05.2020 18:33
Прохфесорка офіс прокурорша знову облажалася,хотіла виявити заговор кровожадних бандйоровцев які собіралі танкі чтоб Київ взяти і власть зельною помарадьоріть
01.05.2020 18:37
Біда в тому, що зелені ніколи не дають спростування своїх звинувачень.і основна маса народу сприймає їх інформаціяю як правду. Вони дуже вмілі і цинічні обріхувачи. І вибори за цей рахунок виграли. Зараз в Україні демократичних опозиційних медіа дуже мало.
01.05.2020 18:43
хахахахаха, 100 тонн боеприпасов в схроне!
01.05.2020 22:17
Сама Венедиктова(****** региАнальная) обнаружила схрон занимаюший Донецкую и Днепропетровскую область
02.05.2020 06:25
 
 