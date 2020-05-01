РУС
За минувшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 в Вооруженных силах не зарегистрированы.

Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На 07:00 1 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19… болеет 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

По их данным, выздоровели 10 человек (Винницкая область -3, Харьковская область -7 человек).

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 31 человек.

В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19: выздоровели 10 человек, - Командование Медсил 01

В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19: выздоровели 10 человек, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 1545
01.05.2020 13:52 Ответить
А что по этому поводу говорят в министерстве коронавируса? ой, в министерстве охраны здоровья?
01.05.2020 13:55 Ответить
Ага. Самое безопасное место - в окопе на передовой.
01.05.2020 14:37 Ответить
Гарна новина. Одужання всім нашим захисникам
01.05.2020 14:46 Ответить
 
 