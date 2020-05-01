В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19: выздоровели 10 человек, - Командование Медсил

За минувшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 в Вооруженных силах не зарегистрированы.

Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На 07:00 1 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19… болеет 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

По их данным, выздоровели 10 человек (Винницкая область -3, Харьковская область -7 человек).

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 31 человек.