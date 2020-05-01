В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19: выздоровели 10 человек, - Командование Медсил
За минувшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 в Вооруженных силах не зарегистрированы.
Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На 07:00 1 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19… болеет 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
По их данным, выздоровели 10 человек (Винницкая область -3, Харьковская область -7 человек).
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 31 человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вольф Ларсен
показать весь комментарий01.05.2020 13:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
✘
Андрей Яковлев #174338
показать весь комментарий01.05.2020 13:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
амфаш
показать весь комментарий01.05.2020 14:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий01.05.2020 14:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль