В оккупированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать и исчезать чиновники, - СМИ

В оккупированном Россией Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать и исчезать чиновники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Издание пишет, что с момента оккупации полуострова Россией при невыясненных обстоятельствах умерли четверо чиновников, еще двое пропали. При этом большинство случаев происходили при схожих обстоятельствах - их тела находили в ванной комнате.

В частности, 22 апреля в съемной квартире в Ялте обнаружили мертвым замглавы департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина.

"По предварительным данным, он (Ошарин. - Ред.) прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина", – сообщила 22 апреля пресс-служба крымского главка МВД России.

Российские СМИ пишут, что Леонид Ошарин пропал в конце марта. Хотя на официальном сайте мэрии Москвы указано, что у чиновника 20 апреля был запланирован прием граждан по вопросу обеспечения реализации государственной политики в области театрального дела и концертной деятельности в Москве.

Российский Telegram-канал Baza 22 апреля утверждает, что по предварительной версии, Леонид Ошарин мог совершить самоубийство: "Его тело нашли в центре Ялты в арендуемой квартире в ванной. Входная дверь была закрыта ключом изнутри".

А по сообщению российского интернет-ресурса Mash, тело Леонида Ошарина с "резаными ранами" пролежало в ванной более десяти дней.

Официальных подтверждений этому нет. По информации российских силовиков, назначены экспертизы для установления точной причины смерти. На данный момент устанавливаются связи и передвижения покойного чиновника.

Леонид Ошарин занимал должность в правительстве Москвы с 2018 года. До этого руководил Московским театром имени Маяковского, театром Et Cetera и продюсерским курсом школы-студии МХАТ.

До этого в декабре 2018 года в Симферополе обнаружили тело бывшего главы подконтрольного России Центрального райсуда Виталия Михйлова. В 2014 году он перешел на службу России и сохранил свой пост.

В СМИ сообщалось о его самоубийстве. Подробности не известны, но неофициально источники сообщали о его повешении. Причин произошедшего российские силовики не обнародовали.

По информации крымских СМИ, Виталий Михайлов являлся сыном экс-депутата подконтрольного России крымского парламента от "Единой России" Евгения Михайлова.

В ноябре 2017 года в ванной совершил суицид глава "федеральной антимонопольной службы Крыма" Тимофей Кураев.

"По неофициальной информации, чиновник вернулся домой, дождался, когда супруга и двое детей уснут, после чего заперся в ванной комнате и покончил с собой, записав суицид на видео. Содержание видеозаписи не раскрывается: по словам источников, на видео Кураев не объясняет причин своего поступка", – писала российская "Новая газета".

По информации издания, у Тимофея Кураева было много недоброжелателей, поскольку крымская ФАС конфликтовала не только с чиновниками, но и с крупным бизнесом, добиваясь отмены ряда контрактов.

Тимофей Кураев до приезда на полуостров работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В крымском управлении Следкома России впоследствии сообщили, что по результатам расследования смерти Тимофея Кураева "обстоятельства насильственной смерти отсутствуют, в связи с чем уголовное дело было прекращено".

В августе 2015 года нашли повешенным главу подконтрольной России администрации поселка Коктебель Ростислава Сторожика. з

Местные СМИ описали произошедшее более подробно: "Он покончил с собой поздно ночью в ванной, где утром его и обнаружила жена. До двух часов ночи Сторожик писал начальнику полиции sms, что в Коктебеле, мол, "грязно, много наркоманов, и вообще все плохо". Еще вечером чиновник был трезв и вел себя, как обычно. В час ночи с ним созванивались, подозрений, что он может покончить с собой не было. Источники связывали его смерть с отказом брать взятки и идти на контакт с правоохранителями в вопросах, связанных с застройкой Тихой бухты".

Вдова покойного мэра сообщала российским СМИ, что в ту ночь ее супруг "сильно напился, был агрессивным и совершенно не контролировал себя".

Ростислав Сторожик был назначен на должность главы подконтрольной России администрации Коктебеля в апреле 2015 года. До этого он работал главным технологом "Феодосийского предприятия по обеспечению нефтепродуктами".

Еже два инцидента связаны с исчезновением бывшего главного архитектора Ялты Эдема Керимова и бывшего "вице-премьера" подконтрольного России правительства Крыма и бывшего мэра Судака Владимира Серова.



Эдем Керимов



Владимир Серов

Первый в декабре 2018 года взял больничный и больше не вышел на работу. В отношении Серова местные СМИ распространяют информацию о том, что он якобы выехал на материковую часть Украины.