В оккупированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать и исчезать чиновники, - СМИ

В оккупированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать и исчезать чиновники, - СМИ

В оккупированном Россией Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать и исчезать чиновники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Издание пишет, что с момента оккупации полуострова Россией при невыясненных обстоятельствах умерли четверо чиновников, еще двое пропали. При этом большинство случаев происходили при схожих обстоятельствах - их тела находили в ванной комнате.

В частности, 22 апреля в съемной квартире в Ялте обнаружили мертвым замглавы департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина.

"По предварительным данным, он (Ошарин. - Ред.) прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина", – сообщила 22 апреля пресс-служба крымского главка МВД России.

Российские СМИ пишут, что Леонид Ошарин пропал в конце марта. Хотя на официальном сайте мэрии Москвы указано, что у чиновника 20 апреля был запланирован прием граждан по вопросу обеспечения реализации государственной политики в области театрального дела и концертной деятельности в Москве.

Российский Telegram-канал Baza 22 апреля утверждает, что по предварительной версии, Леонид Ошарин мог совершить самоубийство: "Его тело нашли в центре Ялты в арендуемой квартире в ванной. Входная дверь была закрыта ключом изнутри".

А по сообщению российского интернет-ресурса Mash, тело Леонида Ошарина с "резаными ранами" пролежало в ванной более десяти дней.

Официальных подтверждений этому нет. По информации российских силовиков, назначены экспертизы для установления точной причины смерти. На данный момент устанавливаются связи и передвижения покойного чиновника.

Леонид Ошарин занимал должность в правительстве Москвы с 2018 года. До этого руководил Московским театром имени Маяковского, театром Et Cetera и продюсерским курсом школы-студии МХАТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Королев

До этого в декабре 2018 года в Симферополе обнаружили тело бывшего главы подконтрольного России Центрального райсуда Виталия Михйлова. В 2014 году он перешел на службу России и сохранил свой пост.

В СМИ сообщалось о его самоубийстве. Подробности не известны, но неофициально источники сообщали о его повешении. Причин произошедшего российские силовики не обнародовали.

По информации крымских СМИ, Виталий Михайлов являлся сыном экс-депутата подконтрольного России крымского парламента от "Единой России" Евгения Михайлова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух экс-депутатов Севастопольского горсовета будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

В ноябре 2017 года в ванной совершил суицид глава "федеральной антимонопольной службы Крыма" Тимофей Кураев.

"По неофициальной информации, чиновник вернулся домой, дождался, когда супруга и двое детей уснут, после чего заперся в ванной комнате и покончил с собой, записав суицид на видео. Содержание видеозаписи не раскрывается: по словам источников, на видео Кураев не объясняет причин своего поступка", – писала российская "Новая газета".

По информации издания, у Тимофея Кураева было много недоброжелателей, поскольку крымская ФАС конфликтовала не только с чиновниками, но и с крупным бизнесом, добиваясь отмены ряда контрактов.

Тимофей Кураев до приезда на полуостров работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В крымском управлении Следкома России впоследствии сообщили, что по результатам расследования смерти Тимофея Кураева "обстоятельства насильственной смерти отсутствуют, в связи с чем уголовное дело было прекращено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе

В августе 2015 года нашли повешенным главу подконтрольной России администрации поселка Коктебель Ростислава Сторожика. з

Местные СМИ описали произошедшее более подробно: "Он покончил с собой поздно ночью в ванной, где утром его и обнаружила жена. До двух часов ночи Сторожик писал начальнику полиции sms, что в Коктебеле, мол, "грязно, много наркоманов, и вообще все плохо". Еще вечером чиновник был трезв и вел себя, как обычно. В час ночи с ним созванивались, подозрений, что он может покончить с собой не было. Источники связывали его смерть с отказом брать взятки и идти на контакт с правоохранителями в вопросах, связанных с застройкой Тихой бухты".

Вдова покойного мэра сообщала российским СМИ, что в ту ночь ее супруг "сильно напился, был агрессивным и совершенно не контролировал себя".

Ростислав Сторожик был назначен на должность главы подконтрольной России администрации Коктебеля в апреле 2015 года. До этого он работал главным технологом "Феодосийского предприятия по обеспечению нефтепродуктами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гостиницы и рестораны в оккупированном Крыму не будут работать как минимум до июня, - Роспотребнадзор

Еже два инцидента связаны с исчезновением бывшего главного архитектора Ялты Эдема Керимова и бывшего "вице-премьера" подконтрольного России правительства Крыма и бывшего мэра Судака Владимира Серова.

Эдем Керимов

Владимир Серов

Первый в декабре 2018 года взял больничный и больше не вышел на работу. В отношении Серова местные СМИ распространяют информацию о том, что он якобы выехал на материковую часть Украины.

Топ комментарии
+16
их всех замучила совесть, до смерти!)))
01.05.2020 14:18 Ответить
+13
Перед трибуналом в Гааге .
01.05.2020 14:26 Ответить
+9
Зачистка.
01.05.2020 14:16 Ответить
Зачистка.
01.05.2020 14:16 Ответить
перед чем?
01.05.2020 14:17 Ответить
Угадай с трёх раз... В 1988 -1991-х, было то же самое...
01.05.2020 14:22 Ответить
Кто-то опять сбежит с огромной суммой денег.
01.05.2020 15:22 Ответить
Кто-бы, сомневался... Уже третий месяц пишут о массовом вывозе из России золота за границу... (счёт, в партиях, идёт на тонны). Лидирует, по имеющимся данным, Великобритания...
01.05.2020 15:27 Ответить
Был бы удивлен, если бы вывозили в Зимбабве. )) В Англии очень много недвижимости, теперь уже российской.
01.05.2020 21:21 Ответить
Перед трибуналом в Гааге .
01.05.2020 14:26 Ответить
Для срусских чиновников. Изначально те у кого записано "склонен к измене родине" должны исчезнуть. А уж выпасть из окна, утонуть в ванной, разбиться на машине или водном скутере. Это вопрос второй Это монеткой определяется Кстати, сотрудников бывшей крымской СБУ это касается в первую очередь.
01.05.2020 14:26 Ответить
Путин уже попрощался с ними перед их скоропостижной смертью.
01.05.2020 15:04 Ответить
импортозамещение
01.05.2020 14:34 Ответить
Власть обнаружила у них зачатки мышления (?)
01.05.2020 15:07 Ответить
як сумно .....
01.05.2020 15:17 Ответить
«Сегодня рано утром скончался наш коллега - заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, приехал из столицы, очень много сделал для республики Крым», - сообщил «глава региона» Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.
01.05.2020 17:25 Ответить
их всех замучила совесть, до смерти!)))
01.05.2020 14:18 Ответить
And a good riddance!
01.05.2020 14:18 Ответить
Чиновники должны соображать , что в Крыму они новички .
01.05.2020 14:22 Ответить
Земля очищается от коросты !
01.05.2020 14:23 Ответить
1 зап бат ДУК ПС. Командир Брат Чесний, зам ком бат Брат Комендант
01.05.2020 14:23 Ответить
Мор *********. Штам Крымский.
01.05.2020 14:24 Ответить
За шесть лет четыре чиновника. Радио Свобода выдает желаемое за действительное.
01.05.2020 14:25 Ответить
Ну одного для устрашения остальных.По одному в год.Ще глухарей и подснежников треба посчитать.Так проходит строительство мордовського мира
01.05.2020 14:33 Ответить
Про желаемое это ты хорошо сказал
01.05.2020 14:41 Ответить
За 100 років в Криму помер всього один цар, а скільки змін це принесло.
01.05.2020 14:44 Ответить
можно подумать, на остальной территории это когда-то прекращалось... или о Гонгадзе (сам себе отрезал голову), Вале Семенюк (дважды самозастрелилась), Чечетове (самовыбросился с балкона) и др. забыли? не смешите мои подковы. со времен ссср ничего не изменилось и не изменится
01.05.2020 14:27 Ответить
Окупанти завжди зникали.
01.05.2020 14:27 Ответить
Ну, так орали ж: "Пукін ввєді!" От і померли від розриву прямої кишки.
01.05.2020 14:28 Ответить
А чому наші не пропадають? Даже чомусь за державу образа.
01.05.2020 14:29 Ответить
Мало выпрыгнуло или застрелилось?
01.05.2020 14:32 Ответить
Щоб в одній області стільки? Щось не пам'ятаю, тут же мова тільки за Крим.
01.05.2020 14:37 Ответить
******* зачищает исполнителей грандиозного преступления по аннексии территории чужого государства, чтобы к ему и окружению пришить ничего нельзя было, когда очень скоро дела в параше будут совсем швах и он потеряет власть
01.05.2020 14:30 Ответить
За 6 лет окупации исчезло аж 4 чиновников? Что то даже смешно. Если бы сдохло 40% то ето еще куда нишло бы.
01.05.2020 14:31 Ответить
Здохло це трохи інше, а тут саме щезли..
01.05.2020 14:32 Ответить
Уже 5 Вице-премьер мацой подавился
01.05.2020 14:33 Ответить
И нет им покоя,
Пожил и сгори!
Полоний, полоний,
Полоний, полоний
В горячей крови.
Полоний, полоний,
Полоний, полоний
В горячей крови!
01.05.2020 14:32 Ответить
На росії почався 1917, цар в Могилеві, Ново-Огарьово, бункері, коротше в кущах як завжди, регіони кожен за себе.
01.05.2020 14:39 Ответить
Просто Крым - это хорошее место для самоубийства русских чиновников, это же всем известно
01.05.2020 14:40 Ответить
Сбу в деле
01.05.2020 14:40 Ответить
землю делят
01.05.2020 14:41 Ответить
РФ просить Італію «розрахуватися за гумдопомогу» зняттям санкцій, - італійські ЗМІ
Як пише італійське видання https://www.linkiesta.it/2020/05/aiuti-russia-italia-coronavirus/amp/?fbclid=IwAR3sURSf3XDjc0BeFp7awRv6NSU312b50N-********************-Cic Linkiesta , в листі Слуцький просить натиснути на Брюссель.
Лист Москва передала через посла Росії в Італії Сергія Разова, який просить італійського сенатора Петрочеллі довести його до відома колег у парламенті.
01.05.2020 14:41 Ответить
готовятся)))
01.05.2020 14:47 Ответить
Хто бы наших коррупционеров так начал убирать.
01.05.2020 14:47 Ответить
целебный воздух полуострова исцеляет землю Крыма от всякого бурьяна..
01.05.2020 14:51 Ответить
Ахтунг! Ахтунг! Партизанен!!!
01.05.2020 14:52 Ответить
В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6246
01.05.2020 14:52 Ответить
Якутский шаман настраивает бубен. Пока перелёт..
01.05.2020 14:53 Ответить
В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1686
01.05.2020 15:14 Ответить
Самый верный способ самоубийства - три выстрела в затылок...
01.05.2020 15:26 Ответить
В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 849
"ванный" маньяк!?
01.05.2020 15:34 Ответить
Какая-то слабенькая зачистка. Всего один чиновник в год это не пандемия. А вот дайте статистику сколько за этот-же период их издохло от пьянки и в ДТП, не говоря уже про ожирение.
01.05.2020 15:37 Ответить
Сегодня там еще один зажмурился. Королёвым звали...
показать весь комментарий
01.05.2020 15:38 Ответить
01.05.2020 16:13 Ответить
Грибочками отруїлися... В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1343
01.05.2020 16:20 Ответить
да что вы.... я в панике
01.05.2020 17:11 Ответить
в давние времена Крым был местом ссылки..... таперя местом утилизации.
01.05.2020 17:38 Ответить
Что тут можно сказать, хорошие новости. Братва внимательно контролирует понаехавших мокшанских варягов, после "возвращения Крыма в рАдную гавань". Контролирует и "регулирует" их непомерные аппетиты по захвату и переделу собственности на подконтрольных мафии территориях.
01.05.2020 17:42 Ответить
ватный кагонат кушайте с булочкой хохлорусы
01.05.2020 21:10 Ответить
В окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати чиновники, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 265
01.05.2020 21:47 Ответить
Пауки в банке друг друга жрут..Каково? Атлично,Кинстантин,отлично!
01.05.2020 23:28 Ответить
Эти падлы уже начали камнями давится
02.05.2020 02:31 Ответить
 
 