РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4405 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 981 82

Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского

Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского

Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, которое прошло под председательством Президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Сегодня должны открыться продовольственные рынки, но функционировать они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - отметили  в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба

Также было отмечено, что майские праздники – последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция проинформировала, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это.

Пограничники сообщили об увеличении количества людей, которые устанавливают приложение "Дій вдома", которое помогает проходить самоизоляцию во время карантина. Контроль за соблюдением самоизоляции посредством приложения происходит с помощью регулярных сообщений в течение дня, проверки соответствия фото лица эталонной фотографии, загруженной при установке сервиса, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более чем семи тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за прошлые сутки, 65% установили приложение "Дій вдома". Несколькими днями ранее таких было 50%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Метро будет открываться в последнюю очередь, - замглавы ОП Тимошенко

"Мы видим, что украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения – лучший зарубежный опыт. Уверен, оно поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина", – отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.

Автор: 

Госпогранслужба (6856) Зеленский Владимир (21968) карантин (16729) Дейнеко Сергей (83) Шмыгаль Денис (2859) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6133
показать весь комментарий
01.05.2020 14:36 Ответить
+19
Зебил актер.
Внимательный взгляд - это его мастерство. На самом деле, в это время он думает о своем пианино
показать весь комментарий
01.05.2020 14:39 Ответить
+16
Да, рынки открылись. Только покупателей нет, так как в городской транспорт у нас не пускают без пропусков. Надо еще, чтобы и транспорт по- нормальному заработал. А вы боялись, что толкучка будет.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как внимательно Зебил слушает приказания от шестерки Ахметова. Зацените
показать весь комментарий
01.05.2020 14:32 Ответить
Зебил актер.
Внимательный взгляд - это его мастерство. На самом деле, в это время он думает о своем пианино
показать весь комментарий
01.05.2020 14:39 Ответить
Зебил и "мастерство" с "думает" взаимоисключающие вещи.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:56 Ответить
Продовольчі ринки мають сьогодні відкритися, але функціонувати будуть за чіткими правилами, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 9124
показать весь комментарий
01.05.2020 16:10 Ответить
Это да. Внимательный взгляд не значит осмысленный
показать весь комментарий
01.05.2020 15:13 Ответить
Правила: КТО НЕ ЗАПЛАТИЛ - ТОТ НЕ ОТКРОЕТСЯ!
показать весь комментарий
01.05.2020 19:51 Ответить
Я не спеціаліст з медицини, але ось провів цікаві розрахунки. Дані брав з такого джерела - https://socialdata.org.ua/prosto_cyfry/
https://socialdata.org.ua/death/
Спеціально брав 2018 рік, коли ще не було коронавірусу. Так ось якщо припустити, що смертність рівномірна по днях (а це не так), то виходить, що в середньому від серцево-судинних захворювань в Україні помирає 1060 людей на добу, від онкології - 212,47, від захворювань органів дихання (найпоширеніші з яких - пневмонія та ураження нижніх дихальних шляхів) - 35,36, а також коли симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 51,61.
За 50 днів карантину за умови, що склад населення змінився не сильно, через вище вказані причини померло приблизно - серцево-судинні - 53000, онкологія - 10600, органи дихання - 1770, не класифікованих - 2580, отруєння - 4100, система травлення (з урахуванням ураження печінки від алкоголю) - 3320.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:34 Ответить
А почему ты по Украине берешь, где карантин работает и смертность благодаря этому не очень увеличилась? Ты США бери, Италию, Испанию, РФ, где с карантином опоздали. Хотя РФ можешь не брать - там цифры по смертям явно сильно занижены.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:38 Ответить
Ха! Ха! Ха!!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:44 Ответить
А там по их же статистике ежедневная смертность такая же как и в прошлом году.
Это просто большой лохотрон.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:47 Ответить
Да ладно? А вот в Нью-Йорке почему-то смертность раз так в пять выше средней!
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
А можно воспользовавшись данными ЦКЗ посмотреть смертность по штатам с 2015 года.
Такого количества смертей еще не было.
https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
И в Италии выше смертность, и в Испании. А если взять смертность в наиболее пострадавшем регионе Италии (Ломбардия), то ситуация окажется не лучше Нью-Йоркской. Более того, в странах которые отчитались, что коронавируса у них нет, эта самая смертность почему-то тоже выше. Не слабый такой лохотрон получился. Только люди почему-то реально умирают.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:03 Ответить
Не выше чем смертность во время эпидемии гриппа причём смертность от осложнений...
показать весь комментарий
01.05.2020 16:13 Ответить
В Германии за 2019 год умерли 879 959 человек.

Среднестатистическая смертность за месяц: 73 тысячи 329 человек.

Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 2411 человек.

За 84 дня 2020-го в Германии умерли 201 777 человека.

Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 2402 человека.

Умерли по состоянию на 18.00 24 марта - 1 820 человек.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:20 Ответить
Странную Вы статистику приводите. Еще и по всем странам. Вы в курсе, что Вы сравниваете среднее количество умерших за 2019 год со средним количеством умерших в 2020 году ДО коронавируса. Потому как в Германии по состоянию на 18.00 24 марта от короны умерло всего 157 человек. Какой смысл растягивать эти трупы на весь год? Что это покажет?
показать весь комментарий
01.05.2020 17:12 Ответить
Ссылочки иногда нужно открывать и смотреть, если собираетесь отвечать. Смертность в Нью-Йорке выше в 5 раз, чем за любой аналогичный период с 2015 года (не именно за апрель, а вообще за любой). Так что не было еще такой смертности.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:49 Ответить
смотри посты ниже и выше - пургу разгоняешь в угоду прохродимцев...
показать весь комментарий
01.05.2020 16:56 Ответить
В Италии в 2019 году умерли 579 тысяч 244 человека.

Среднестатистическая смертность за месяц: 48 тысяч 270 человек.

Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 1587 человек.

За 84 дня 2020-го в Италии умерли 32 831 человек.

Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 1584 человека.

Умерли по состоянию на 18.00 24 марта - 1325 человек.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:18 Ответить
В Испании за 2019 год умерли: 403 581 человек

Среднестатистическая смертность за месяц: 33 631 человек.

Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 1084 человека.

За 84 дня 2020-го в Испании умерли 92 294 человека.

Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 1099 чел
показать весь комментарий
01.05.2020 16:25 Ответить
Нескладні розрахунки по США по тому ж 2018 року для резидентів (https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db355.htm ):
серце - 1479,12/день (73 956,16 за 50 днів)
онкологія - 1362,59 (68 129,32)
легені - 367,54 (18 376,99)
показать весь комментарий
01.05.2020 15:01 Ответить
А не хочешь по Нью-Йорку сравнить. Или по Бергамо.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:14 Ответить
Або ось у перерахунку на 50 днів по 2017 року (https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm )
Heart disease 88 692
Cancer 82 069
Chronic lower respiratory diseases 21 945
Stroke (cerebrovascular diseases) 20 052
Diabetes 11 447
Influenza and Pneumonia 7 626
показать весь комментарий
01.05.2020 15:16 Ответить
А давайте Вы проведете расчеты по данным ЦКЗ?
https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
Можете объяснить, почему в Нью-Йорке за неделю умирало людей в 5 раз больше, чем обычно?
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
Все резко заболели раком, диабетом и ИБС?
Такая же ситуация во всех эпицентрах заражения. Просто у амеров отличная статистика, поэтому ей удобно пользоваться.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:09 Ответить
Ще раз - я не медик, я фізик, і ці свої розрахунки писав просто показати які показники смертності по інших хворобах і чи нема бажання у певних "зацікавлених сторін" приписати короновірусу смерть від іншої хвороби. Я не кажу, що вірусу нема. Він є дійсно небезпечним для людей з певними хворобами і цілком можливо призводить до того, що вони померли, хоча могли деякий (невідомо який) час ще пожити. Крім того, зараз зменшили кількість планових операцій, зокрема на серці. Не знаю, як це впливаю на статистику. Щодо графіків, то на тому графіку, що на https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html, там є "аномальних" пік на 3 тижні сезону 2017-2018. З чим він пов'язаний? Я не знаю, що тоді було в Штатах, бо жив і працював там раніше того сезону. Щоб робити якісь висновки з точки зору аналізу тих графіків треба мати більше даних. Зокрема треба б знати як він поведе себе протягом 2-3 наступних років. Чи не буде там "аномальних" падінь за рахунок тих людей, що могли б ще пару років пожити. https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
показать весь комментарий
01.05.2020 17:09 Ответить
Эти пики там повторяются практически каждый год. И как раз показывают эпидемию гриппа. В 2017 скорей всего либо грипп был злее, чем обычно, либо со штаммом при вакцинации не угадали. Вы для интереса посмотрите не общенациональную статистику, а именно по Нью-Йорку (вы можете выбрать на том сайте любой штат). Вы скорее всего правы в том, что умерли люди, большая часть из которых умерла бы в течение нескольких лет. А значит и смертность потом снизится. Но просто человечество так много сделало для того, чтобы уйти от естественного отбора и увеличить продолжительность жизни, а природа вновь отвоевывает свое.
Я не сторонник паники и не кричу о том, что все пропало. Более того я противник дурацких карантинных мер в Украине. Но люди должны быть более сознательными. В том ,чтобы одеть маску, держать дистанцию, пользоваться антисептиком и мыть руки ничего сложного нет. Да - это не 100% гарантия здоровья, но темпы распространения заразы снизит.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:37 Ответить
такие вопросы- уровень максимум вице-примьера а не ПРзеДЕНТА
показать весь комментарий
01.05.2020 14:34 Ответить
Реально местных органов и Мэров. Глав администраций на местах.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:36 Ответить
согласен
показать весь комментарий
01.05.2020 14:45 Ответить
Так мерам ніззя! Аваков проти мерів кримінальні провадження відкриває за таке.
От цікаво, а проти Зєлі він тоже напише у твіттері https://censor.net/news/3192854/avakov_meru_cherkass_bondarenko_reagirovanie_budet_jestkim_prekratite_riskovat_zdorovem_i_jiznyu_lyudeyi? )))
показать весь комментарий
01.05.2020 14:59 Ответить
бе...бе...бе...бе....)))
показать весь комментарий
01.05.2020 15:02 Ответить
А чем президенту еще заняться? Херостук ничем не занимается. Так имитация и показуха. Клоун.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:15 Ответить
А зачем? У нас экономика как мамонт - не помрет, а вот то шо преставились за 3 месяца столько шо как в Германии за день, и Германие не беспределит с карантином как тут - наср.....ть.
Правда есть одно "но", жЫрное такое(никогда не верь статистике околосовковых стран, дороже выйдет... кхе-кхе)
показать весь комментарий
01.05.2020 14:35 Ответить
В Германии впервые за много лет отменили знаменитый Октоубер фест. Так что с карантином у них все в порядке.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:40 Ответить
Сколько пафоса! Сколько инфо пиара! Прям проблему светового масштаба решают, слуги уроды.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:35 Ответить
Да, рынки открылись. Только покупателей нет, так как в городской транспорт у нас не пускают без пропусков. Надо еще, чтобы и транспорт по- нормальному заработал. А вы боялись, что толкучка будет.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:35 Ответить
И за плтора месяцев у покупателей рынков уже бабла НЕТ!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:37 Ответить
У пенсионеров есть. Даже еще 1000 добавили.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:42 Ответить
Ну теперь торговля заработает! Целевая группа пенсы, двигатели коммерции!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:53 Ответить
Щоб потрапити на ринок потрібно ще і чергу вистояти.
Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 1111
показать весь комментарий
01.05.2020 14:44 Ответить
В АТБ у нас тоже очередь на улице.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:46 Ответить
Это везде так.Стоит охранник,тычет термометром.Машины едут на голову.Тьма людей в очереди.Зебилизм в реале!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:47 Ответить
Строге правило - частку в ОП.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:35 Ответить
Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6133
показать весь комментарий
01.05.2020 14:36 Ответить
ПОциентов в связанном виде доставлять можно?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:40 Ответить
Нужно.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:44 Ответить
Масочка йому пасує. Взагалі пасує коли хлібало закрите.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:37 Ответить
Не лгите не один рынок в киеве не открылся!!! Столичка работала весь карантин. Идем на акцию протеста 3 мая на пл. Незалежности на 11 час!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:37 Ответить
У нас 9 рынков открылось. Только не все пришли.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:43 Ответить
Поддерживаю. Но только без намордников. Протестовать в намордниках против намордников глупо итупо.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:45 Ответить
Мабуть скоро новиєліца журавлиними ключами на Ростов летітимуть
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG ＃Велюр ,https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG ＃Єпіцентр )
показать весь комментарий
01.05.2020 14:38 Ответить
это лучше чем разводными (за развод народа) по кумполу... для них лучше... для меня? пока не знаю. я с одной стороны кагбэ добрый, но...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:42 Ответить
Обратите внимание на формулировку- ДОЛЖНЫ!!! Опять должны... где и при каких обстоятельствах возник этот долг?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:43 Ответить
А хозтовары, Вова?
Не всёж эпицентру греться?
Дайте номер Ермака, хочу посаду купить, чтобы работать!
показать весь комментарий
01.05.2020 14:43 Ответить
Ермак соблюдает карантин и больше одного человека в кабинет не пускает.
Там карлссон уже неделю не выходит, вывернул все карманы, теперь живет на коврике под дверью.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:46 Ответить
на Борщаговке, продавцы сегодня ругались с охраной, которая так и не открыла базар, нет приказа((( народ смотрел и понимал страна сгнила, тут в каждом углу страны свой порядок(((
показать весь комментарий
01.05.2020 14:46 Ответить
"Блазенята" поняли, что если не "возглавить процесс", то его возглавят другие, а их завтра будут бить на Майдане... Поэтому решили "принять решение"...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:46 Ответить
Блин! Да я без транспорта на своих двоих прийду эту зеленую гниду за горло подержать! Транспорт откройте, ссуки конченные! Вам то что, вас на персональных машинках возят с ветерком, вам на проблемы людей плевать, уроды конченные.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:47 Ответить
"Майские праздники это время когда может произойти массовое скопление людей", так зачем провоцировать эти скопления открывая рынки раньше 12 мая. Логика совершенно отсутствует, даже в эмбрионном состоянии. ( Уж если хотели открывать, так это было нужно делась с 12 мая, а лучше с 25 ( по истечению инкубационного периода майских праздников, когда картина была бы более полной).
показать весь комментарий
01.05.2020 14:48 Ответить
Логика тут такая: будут безропотно сидеть - будут сидеть. А только малейший движняк так сразу вирус исчез и все можна. Вот так бы и с школами поступить. Нахрена дети дома сидят? Вот нахрена?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:52 Ответить
Наше правительство любит квесты. Рынки открыли - конечно же, хорошо, но как в Киеве добраться до рынка, если транспорт не работает? А бабуськи из пригородов "пешком по шпалам" дошлепают?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:49 Ответить
Дааа, беспредельщик янык по сравнению с тем что творит зеленолупая быцота - так себе, лошара
показать весь комментарий
01.05.2020 14:55 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2020 16:14 Ответить
янелох-идиот, работающий по четкин правилам кремля.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:00 Ответить
Тьфу на тебя, янелох. Какие правила? Для тебя и закон не закон
показать весь комментарий
01.05.2020 15:02 Ответить
масочка мабуть біленький хобот прикриває, нюхав щось воно...
показать весь комментарий
01.05.2020 15:03 Ответить
В Конче-Заспе в карантин работает ресторан. Одним из гостей заведения был нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Столар https://gordonua.com/
показать весь комментарий
01.05.2020 15:05 Ответить
В Украине так, что попу можна - то лошаре зась.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:22 Ответить
А ВЫ шо хо телили? Это власть.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:08 Ответить
Продовольчі ринки мають сьогодні відкритися, але функціонувати будуть за чіткими правилами, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 6063
показать весь комментарий
01.05.2020 15:08 Ответить
Что очко жим жим ? Володя схименися.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:10 Ответить
Я не знаю как говрят плохо.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:12 Ответить
Продовольчі ринки мають сьогодні відкритися, але функціонувати будуть за чіткими правилами, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 2147
показать весь комментарий
01.05.2020 15:12 Ответить
Возьми человека с никуда.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:13 Ответить
Купи и продай больше не будет. Народ поумнел.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:46 Ответить
Зеленский, не лезь в рынки - это подстава. Те, кто требует их открыть, тебя же за это и съедят.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:21 Ответить
Ви вже задовбали своїм надуманим і роздутим короновірусом кожну українську родину.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:23 Ответить
Зеля! Карантин происходит от Quaranta - сорок. Сорок дней прошло. Начинай открывать предприятия , с соблюдением мер предосторожности. Иначе промышленность уйдёт в крах!
В Италии карантин с 12.03,в Украине - с 17.03. Здесь с мая начнут работать многие производства. А вам на кого надеяться? На МВФ и ЕС? Насмешили. Те ещё *барыги*.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:56 Ответить
зеля, пойди проспись!
показать весь комментарий
01.05.2020 18:06 Ответить
ну как это рынки откроются без солнцеликого зе))) президент страны занимается рынками, тьфу аж противно от этого популизма тупого
показать весь комментарий
01.05.2020 18:37 Ответить
Работаю на рынке в райцентре , в Харьковской области . Сегодня с восьми утра открыли вход в продуктовый ряд и предупредили , что выход - только по прямой , в одну сторону , на противоположную рынку улицу . Так и было . Я одел маску и решил проверить . На воротах рынка стоял администратор . , непонятная женщина с прибором сказала мне закатить рукав , - приложила к запястью какую-то пластмассу и озвучила 36 и 5 . После этого двое полицейских осмотрели меня визуально и пропустили в проход , называемый рынком овощей . Некоторые покупатели , стояли в очереди , - овощи действительно были дешевле , чем в маркетах , а многие искали мясную продукцию , но её просто не было . ))
показать весь комментарий
01.05.2020 18:38 Ответить
 
 