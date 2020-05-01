Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского

Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, которое прошло под председательством Президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Сегодня должны открыться продовольственные рынки, но функционировать они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - отметили в ОП.

Также было отмечено, что майские праздники – последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция проинформировала, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это.

Пограничники сообщили об увеличении количества людей, которые устанавливают приложение "Дій вдома", которое помогает проходить самоизоляцию во время карантина. Контроль за соблюдением самоизоляции посредством приложения происходит с помощью регулярных сообщений в течение дня, проверки соответствия фото лица эталонной фотографии, загруженной при установке сервиса, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более чем семи тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за прошлые сутки, 65% установили приложение "Дій вдома". Несколькими днями ранее таких было 50%.

"Мы видим, что украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения – лучший зарубежный опыт. Уверен, оно поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина", – отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.