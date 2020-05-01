Продовольственные рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам, - совещание у Зеленского
Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, которое прошло под председательством Президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Сегодня должны открыться продовольственные рынки, но функционировать они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - отметили в ОП.
Также было отмечено, что майские праздники – последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция проинформировала, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это.
Пограничники сообщили об увеличении количества людей, которые устанавливают приложение "Дій вдома", которое помогает проходить самоизоляцию во время карантина. Контроль за соблюдением самоизоляции посредством приложения происходит с помощью регулярных сообщений в течение дня, проверки соответствия фото лица эталонной фотографии, загруженной при установке сервиса, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более чем семи тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за прошлые сутки, 65% установили приложение "Дій вдома". Несколькими днями ранее таких было 50%.
"Мы видим, что украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения – лучший зарубежный опыт. Уверен, оно поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина", – отметил Владимир Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.
https://socialdata.org.ua/death/
Спеціально брав 2018 рік, коли ще не було коронавірусу. Так ось якщо припустити, що смертність рівномірна по днях (а це не так), то виходить, що в середньому від серцево-судинних захворювань в Україні помирає 1060 людей на добу, від онкології - 212,47, від захворювань органів дихання (найпоширеніші з яких - пневмонія та ураження нижніх дихальних шляхів) - 35,36, а також коли симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 51,61.
За 50 днів карантину за умови, що склад населення змінився не сильно, через вище вказані причини померло приблизно - серцево-судинні - 53000, онкологія - 10600, органи дихання - 1770, не класифікованих - 2580, отруєння - 4100, система травлення (з урахуванням ураження печінки від алкоголю) - 3320.
Это просто большой лохотрон.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
А можно воспользовавшись данными ЦКЗ посмотреть смертность по штатам с 2015 года.
Такого количества смертей еще не было.
https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
И в Италии выше смертность, и в Испании. А если взять смертность в наиболее пострадавшем регионе Италии (Ломбардия), то ситуация окажется не лучше Нью-Йоркской. Более того, в странах которые отчитались, что коронавируса у них нет, эта самая смертность почему-то тоже выше. Не слабый такой лохотрон получился. Только люди почему-то реально умирают.
Среднестатистическая смертность за месяц: 73 тысячи 329 человек.
Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 2411 человек.
За 84 дня 2020-го в Германии умерли 201 777 человека.
Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 2402 человека.
Умерли по состоянию на 18.00 24 марта - 1 820 человек.
Среднестатистическая смертность за месяц: 48 тысяч 270 человек.
Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 1587 человек.
За 84 дня 2020-го в Италии умерли 32 831 человек.
Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 1584 человека.
Умерли по состоянию на 18.00 24 марта - 1325 человек.
Среднестатистическая смертность за месяц: 33 631 человек.
Среднестатистическая смертность за сутки в 2019 году: 1084 человека.
За 84 дня 2020-го в Испании умерли 92 294 человека.
Среднестатистическая смертность за сутки нынешнего года - 1099 чел
серце - 1479,12/день (73 956,16 за 50 днів)
онкологія - 1362,59 (68 129,32)
легені - 367,54 (18 376,99)
Heart disease 88 692
Cancer 82 069
Chronic lower respiratory diseases 21 945
Stroke (cerebrovascular diseases) 20 052
Diabetes 11 447
Influenza and Pneumonia 7 626
https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
Можете объяснить, почему в Нью-Йорке за неделю умирало людей в 5 раз больше, чем обычно?
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
Все резко заболели раком, диабетом и ИБС?
Такая же ситуация во всех эпицентрах заражения. Просто у амеров отличная статистика, поэтому ей удобно пользоваться.
Я не сторонник паники и не кричу о том, что все пропало. Более того я противник дурацких карантинных мер в Украине. Но люди должны быть более сознательными. В том ,чтобы одеть маску, держать дистанцию, пользоваться антисептиком и мыть руки ничего сложного нет. Да - это не 100% гарантия здоровья, но темпы распространения заразы снизит.
От цікаво, а проти Зєлі він тоже напише у твіттері https://censor.net/news/3192854/avakov_meru_cherkass_bondarenko_reagirovanie_budet_jestkim_prekratite_riskovat_zdorovem_i_jiznyu_lyudeyi? )))
Правда есть одно "но", жЫрное такое(никогда не верь статистике околосовковых стран, дороже выйдет... кхе-кхе)
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG ＃Велюр ,https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG ＃Єпіцентр )
Не всёж эпицентру греться?
Дайте номер Ермака, хочу посаду купить, чтобы работать!
Там карлссон уже неделю не выходит, вывернул все карманы, теперь живет на коврике под дверью.
В Италии карантин с 12.03,в Украине - с 17.03. Здесь с мая начнут работать многие производства. А вам на кого надеяться? На МВФ и ЕС? Насмешили. Те ещё *барыги*.