Школа онлайн: вместо урока о российской агрессии показали видео с Усиком. В МОН замену объяснили техническими причинами

Школа онлайн: вместо урока о российской агрессии показали видео с Усиком. В МОН замену объяснили техническими причинами

"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока с темой "Российская агрессия против Украины" показала урок с боксером Усиком о научно-технологической революции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в расписании для 11 класса на сайте Министерства образования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет изложена тема "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

Впрочем, на официальном канале Министерства образования и науки в Ютуб вместо объявленного урока вышел другой - о научно-технологической революции, снятый с участием боксера Александра Усика.

Через несколько часов МОН в ответ на запрос "Радио Свобода" объяснило замену урока техническими нюансами.

"После съемки каждый урок проходит несколько степеней экспертизы, а также сложный процесс монтажной работы. Поскольку урок, заявленный в расписании, ни был технически подготовлен к трансляции, к сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок", - говорится в ответе на запрос.

Министерство обещает, что урок истории на тему российской агрессии в Украине выйдет позже. Правда, ведомство не уточнило, когда именно.

"Занятие на тему российско-украинской войны обязательно будет в эфире телеканалов, транслирующих" Всеукраинскую школу онлайн "для 11 класса, а также на YouТube-канале МОН после его подготовки в эфир", - отметили в пресс служба.

Автор: 

школа (3049) Усик Александр (84)
+86
Та ні які вони не придурки. Вони роблять свою справу. Здають Україну *****.
А придурки ті, хто їх обрали.
01.05.2020 14:50 Ответить
+83
Школа онлайн: вместо урока о российской агрессии показали видео с Усиком. В МОН замену объяснили техническими причинами - Цензор.НЕТ 3128
01.05.2020 14:42 Ответить
+53
Зелена освіта вона така...
01.05.2020 14:41 Ответить
каждое действие зеленой власти ведет к *******
впрочем как и бездействие
чем дольше єто продолжается тем ближе к пропасти откуда выбраться будет стоить очень и очень дорого
01.05.2020 15:18 Ответить
зато тоді вже можна очистити все...до останього "маллороса"...чемодан,вакзал-рассея"...пожиттєво...!
01.05.2020 15:57 Ответить
не факт
01.05.2020 16:10 Ответить
школа Хайнлайн, "Хогбени"
01.05.2020 15:24 Ответить
Все понимаю. Ватность, имперскость, глупость. НО!!!
урок с боксером Усиком о научно-технологической революции

Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 4763


01.05.2020 15:24 Ответить
"Оно ведь раньше как было? Топор, плуг да дубина тёсаная - вот тебе и весь, значится, енстрУмент. А ужо потом революция случилася, научно-техницкая стало быть. Вот с тех пор науки всякие с техниками и появилися. Вот я вам и говорю: революция ента - дело хорошее. Знамо дело, агрегат механицкий - с ним оно какось сподручнее..."
01.05.2020 15:52 Ответить
-- пап, а шо такойє аборт?
-- ну, ета.... - і папа всьо рассказал.
-- всьо равно нєпанятно как ето: "а волни і стонут, і плачут, і бйюцца аборт *******"
01.05.2020 16:57 Ответить
Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 1871
01.05.2020 19:30 Ответить
Поки воно вдавало з себе українця, то й виглядало як людина, а тепер, як став самим собою, така страхолюдина! з цією кацапською бородою....
01.05.2020 15:25 Ответить
Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 2554
01.05.2020 15:39 Ответить
В мене лише одне питання.
Хоч встидно?
01.05.2020 15:45 Ответить
всього три людини зараз колотять країною...пан Ко,пан Єрмак та пан Портнов...чи не дивно...?! а заходив от такий коник "Галабородька"...
01.05.2020 15:55 Ответить
Шо непонятно..."пізднише"
01.05.2020 15:42 Ответить
через 4 роки...якщо Україна залишиться...раніш навряд...
01.05.2020 15:53 Ответить
Зе-******* знову "зашкварилась"...бо й концертік на інтері і кацабські фільми ніхто відміняти не буде...а тут прям-"па техническим причинам"...сказали б прямо-не нада злить пуйла...
01.05.2020 15:52 Ответить
От суки пархаті...
01.05.2020 16:12 Ответить
А **** у ведущего,породии на Шария,пионерский галстук задом наперёд?
01.05.2020 16:19 Ответить
Зелені кінчені уроди
01.05.2020 16:30 Ответить
Кого це ти діччю назвав ? Усіка ?
01.05.2020 17:44 Ответить
Бубочка заявив, що працює на об"єднання............ от кого з ким не оголосив.
По діям його і його команди бачимо, що вони намагаються вихолостити з пам"яті підлітків українську національну гідність.
100 років комуножиди стирали з пам"яті українців іх національну ідентифікацію, Цим тепер займається зелесрань з ВПХлалала - працюють на об"єднання. Інститут національної пам"яті став інститутом обрізаної пам"яті.
"Обрізані стран СНГ єднайтесь".
01.05.2020 16:31 Ответить
Деградация просто на лицо. Усик и научно-техническая революция...

Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 1056
01.05.2020 16:32 Ответить
Украинцы, если Усик находится под влиянием рыговской ваты, то его нужно от туда вытаскивать, а не помогать рыгам его в вату и дальше тягнуть. Чем вы тогда гавкающие на Усика лучше рыгов?
01.05.2020 16:36 Ответить
Вытаскивать уже нельзя. Заболевание ватой это как ганрена. Можно только отрезать и забыть.
01.05.2020 16:45 Ответить
Ты знаешь сколько ваты в параше уже перестало быть ватой и хаят ***** на чём свет стоит? Миллионы! А сколько в Крыму, почувствовав на своей шкуре руцкий мир *****, перестало быть ватой? Сотни тысяч! А сколько украинцев в 2014 когда ***** напал на Украину перестали быть ватой? Миллионы! Нэ мэлы дурныць.
01.05.2020 16:58 Ответить
А де ж 73% взялося?А зараз зеб1л1в,що менше стало,чи вони в п1дп1лля п1шли?
01.05.2020 18:34 Ответить
В этих 73% И Майдан тоже, Майдан против потроха голосовал. Чи у накс только 8% не вата, а 92% вата?
06.05.2020 17:13 Ответить
они то хйла хают, но ватой быть не перестали - фошыздов-биндеровцев ненавидят, дидывоевале, георгиевские ленты и все дела.
01.05.2020 20:08 Ответить
А ті що хайат хйла готові вже повертати Крим?
Що? Ні?
То нащо нам ця інформація?
01.05.2020 23:01 Ответить
Дело даже не в Усике а в системе, которая сознательно засерает детям мозг "братской" любовью. Эта же система способствовала тому, чтоб Усик таким ватным стал. Скоро какая-нибудь Лукаш, Бондаренко или Монтян будет детям лекции читать. Предложите и их откуда-то вытаскивать?
01.05.2020 16:50 Ответить
Да - мы должны противостоять кремлёвской пропаганде интеллектом, эрудицией и интуицией, а не руки опускать. И за мировозрение Усика мы должны побороться и победить, бо Усик это достояние Украины, а не рыговская кукла.
01.05.2020 17:01 Ответить
та не ригівська, а цапська
01.05.2020 17:16 Ответить
А у тебя гречкосея наверное кто не из села той цап? А не прихуйло ли ты у себя там в кацапетовке?
01.05.2020 18:24 Ответить
хахахаахах... оце і вся твоя ерудиція й інтелект помножені на ІНТУЇЦІЮ)))) застосовуючи дедукцію й простий психоаналіз, приходимо до висновку - балаболка ти лаптєнога
иліта мля
01.05.2020 18:46 Ответить
Да - мы должны противостоять кремлёвской пропаганде интеллектом, эрудицией и интуицией, а не руки опускать.

Интеллект и эрудиция бессильны против тех, кому принадлежат СМИ. Особенно если тамошние пропагандоны, десятилетиями оттачивают свой интеллект и эрудицию на ниве зомбирования широких масс. По этому нет альтернативы тупому запрету.
01.05.2020 17:35 Ответить
У тебя нет видимо ни того и ни другого если ты безсилен противостоять властелинам СМИ. А мы противостоим и часто успешно, поэтому если бы мне удалось с Усиком перебазлать он бы ватник снял очень быстро. Бо во-первых - ватник и так на нём давно разъезжаеться и ему просто надо показать как его стряхнуть. А во-вторых - дайте ему покой - он прославляет Украину на весь Свет.
01.05.2020 18:32 Ответить
Та я вижу как вы противостоите
Ваше противостояние как и моё лично имеет точечный характер. Против широких масс оно безсильно.
01.05.2020 19:06 Ответить
С дураком разговаривать или дурака убеждать - время терять.
06.05.2020 17:15 Ответить
Соверше верно.
06.05.2020 17:37 Ответить
генетику --- не изменить...
" Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь."
01.05.2020 17:36 Ответить
У него генетика украинская.
01.05.2020 18:33 Ответить
ладно... ну, ушел Усик недавно от вопроса : "Чей Крым?", но теперь, с этой заменой урока --- четко будет увязываться с ватой, изменой и т.п.
его бы еще про теорию струн, или там.. про квантовую неопределенность спросили и вот что, тоже рассуждал бы? он что, не понимал? разборчивей надо в знакомствах быть...
01.05.2020 18:57 Ответить
Люди, позбавлені національної гордости, достоїнства, яке має мати кожний громадянин. Нас і- уть , а ми крєпчаєм. Нас вбивають, а ми вусиками задовольняємось. Чорти рогаті на банкову -асіли і нікому їх по вербах розвісити. Коли ж нація стане справді нацією?
01.05.2020 16:38 Ответить
Предатели при власти. Все действия этой зелёной инфекции - угождать кремлёвскому уродцу. Не понимаю, чего они добиваются , выслуживаясь перед путиным. До сих пор своих шестёрок он беспощадно истреблял - моторолы, чуркины, захарченки и сотни других..
01.05.2020 16:52 Ответить
Піарити цього перевертня з Козака на Івана Дурака вигідно лиш ворогам Незалежної України.
01.05.2020 16:54 Ответить
- ПНХ, кацап!
01.05.2020 18:09 Ответить
антаукраїнський режим Зє!льоної плєсєні отруює мізки наших дітей кримльовським пропагандиським новічком
01.05.2020 17:14 Ответить
МОНівська сцикота гггг
01.05.2020 17:21 Ответить
Всi знають, що Усик - агент *******. Мiшок на голову i на Польщу. По ТВ цiлодобово показувати промови Пэтра, Кровавого Пастиря i Моджахеда.
01.05.2020 17:33 Ответить
Усик классный боксёр. Он же, ватный , одноклеточный,Русский фашист-сторонник секты монгольского Патриархата. Слегка недоделанный. Я на его месте уехал бы в рашу...
01.05.2020 17:56 Ответить
Ватне міністерство продемонструвало ватний урок.
01.05.2020 18:29 Ответить
Яякби треба було їзик пропагувати, то в них все би було чьотко...
01.05.2020 18:31 Ответить
Усик и НТР-це новий анекдот,чи по приколу показали?
01.05.2020 18:35 Ответить
Уявляю рівень експертів...

"Після зйомки кожен урок проходить кілька ступенів експертизи...", - йдеться у відповіді на запит. Джерело: https://censor.net/ua/n3192883
Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами - Цензор.НЕТ 2999
01.05.2020 18:45 Ответить
Один из 2-3 трёх достойных украинцев и того обосрали.
01.05.2020 19:27 Ответить
а можно я перечислю некоторые "технические причины", по которым на сегодняшний день достаточно видеодоказательств?

1. Чтобы сменить власть на Украине в 2013-2014 годах был осуществлён государственный переворот.
2. Чтобы осуществить государственный переворот, маргинальные граждане Украины (с отсутствием мозгов в подкастрюльном пространстве) были, организованы в патриотичные ОПГ (организованные преступные группы).
3. Патриотичные ОПГ 3 месяца активно готовились и раскачивали население страны путём совершения тяжких преступлений против граждан Украины, государства Украина.
4. Патриотичные ОПГ, захватив власть в Киеве, путем принуждения решили "научить Родину любить" граждан Украины, которые не разделяли их взглядов.
5. Для принуждения использовали огнестрельное оружие и ВСУ.

Только эти 5 причин, в своей совокупности тянут на пожизненное для тех кто организовал государственные переворот, убивал своих собственных граждан и продолжает это делать в настоящий момент.
01.05.2020 21:08 Ответить
1. Державний переворот був коли Якубовіча обрали з повноваженнями Ющенка, а потім він розширив їх собі до повноважень Кучми.
2. Щоб узурпувати владу ОПГ узькаізичних вступило в змову з представниками іншої ворожої нам держави.
3. Далі, працюючи проти інтересів нашої держави, почали розвалювати армію, науку, вбивати українців, поширювати корупцію, разоряти бюджет
4. Отримавши неочікуваний спалах народної свідомості та втративши його підтримку вирішили легалізувати іноземну інтервенцію
5. Всі вкрадені гроші вкладали в корупцію та підтримку окупації та фінансування українофобських структур

Только эти 5 причин, в своей совокупности тянут на пожизненное для тех кто организовал государственные переворот, убивал своих собственных граждан и продолжает это делать в настоящий момент.
01.05.2020 23:37 Ответить
Зелені ''опускають'' Україну на кожному кроці. І це зовсім не помилки, це - цілеспрямована деукраїнізація. Чого мовчть інтелігенція?
01.05.2020 21:52 Ответить
де ви бачите що мовчить?
01.05.2020 23:39 Ответить
Я конечно все понимаю, технические причины и все такое.

Но показать вместо урока "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война" одного из главных любителей русского мира это перебор.
02.05.2020 00:04 Ответить
довго ще будемо терпіти цей ЗЕлядський цирк?! Чи може пора вже Майданом гнати цих клоунів та повертати Пороха?
02.05.2020 08:49 Ответить
Зелю можно прогнать, но Пороха вернуть только на Мальдивы.
02.05.2020 10:24 Ответить
Усик промоутер мракобісся.
02.05.2020 09:26 Ответить
Сьогодні школа онлайн випустила урок https://uroky.com.ua/ros-ukr-vijna/ Російсько-українська війна 2014 .
А Усика потрібно гнати в шию з України, після його виступу в документальному фільмі Росіїї. Разом з Ломаченком. Зрадники.
07.05.2020 13:31 Ответить
