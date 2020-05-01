Школа онлайн: вместо урока о российской агрессии показали видео с Усиком. В МОН замену объяснили техническими причинами

"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока с темой "Российская агрессия против Украины" показала урок с боксером Усиком о научно-технологической революции.

Отмечается, что в расписании для 11 класса на сайте Министерства образования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет изложена тема "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

Впрочем, на официальном канале Министерства образования и науки в Ютуб вместо объявленного урока вышел другой - о научно-технологической революции, снятый с участием боксера Александра Усика.

Через несколько часов МОН в ответ на запрос "Радио Свобода" объяснило замену урока техническими нюансами.

"После съемки каждый урок проходит несколько степеней экспертизы, а также сложный процесс монтажной работы. Поскольку урок, заявленный в расписании, ни был технически подготовлен к трансляции, к сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок", - говорится в ответе на запрос.

Министерство обещает, что урок истории на тему российской агрессии в Украине выйдет позже. Правда, ведомство не уточнило, когда именно.

"Занятие на тему российско-украинской войны обязательно будет в эфире телеканалов, транслирующих" Всеукраинскую школу онлайн "для 11 класса, а также на YouТube-канале МОН после его подготовки в эфир", - отметили в пресс служба.

