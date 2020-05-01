РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4404 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
18 191 54

Полицейские в Киеве обнаружили ресторан, работавший несмотря на карантин. ФОТОрепортаж

Полицейские обнаружили ресторан в Голосеевском районе Киева, который работал, несмотря на карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четверых посетителей за двумя столиками. За нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на администратора заведения составлен протокол.

Санкция статьи предусматривает штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "В заведении посетителей не было", - полицейские проверили ресторан Тищенко "Велюр". ВИДЕО

Полицейские в Киеве обнаружили ресторан, работавший несмотря на карантин 01
Полицейские в Киеве обнаружили ресторан, работавший несмотря на карантин 02
Полицейские в Киеве обнаружили ресторан, работавший несмотря на карантин 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

карантин (16729) Киев (26138) рестораны (279) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Неужели "Велюр"???
показать весь комментарий
01.05.2020 15:19 Ответить
+24
потому что не "Велюр"
показать весь комментарий
01.05.2020 15:20 Ответить
+22
Это понты и сериала...Ловить пловца 15 ментов на спортсмена , продавца кофе мордой в асфальт жёстко в Одессе и т.п. имитация бурной деятельности на фоне увеличенного финансирования из бюджета шоблы авакова.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неужели "Велюр"???
показать весь комментарий
01.05.2020 15:19 Ответить
Не ,, Вельвет ,,.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:25 Ответить
"Мохер" !!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 17:20 Ответить
Был бы Велюр , не составляли бы протокол ☝️
показать весь комментарий
01.05.2020 17:09 Ответить
работал дезік за єду...
єда казалась нє тово...

Поліцейські у Києві виявили ресторан, який працював попри карантин - Цензор.НЕТ 7629
показать весь комментарий
01.05.2020 19:54 Ответить
ДА не ужели???
показать весь комментарий
01.05.2020 15:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oLlUs0CgzZM


https://www.youtube.com/watch?v=oLlUs0CgzZM Скандал с Тищенко и его штабом в ресторане Велюр
показать весь комментарий
01.05.2020 15:20 Ответить
потому что не "Велюр"
показать весь комментарий
01.05.2020 15:20 Ответить
И що за ресторан?
показать весь комментарий
01.05.2020 15:21 Ответить
НЕВЕЛЮР
показать весь комментарий
01.05.2020 15:25 Ответить
Это был штаб любителей покушать и выпить, полиция тупая у нас какая-то. Недавно же с тищенко был такой же случай, а они никак не запомнят.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:22 Ответить
Сепаров - на волю, а этих злостных нарушителей указов - в тюрьму.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:22 Ответить
Через край переполненные больницы по всему миру в условиях "невероятно смертоносной пандемии"

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx

Санитары с каталкой позируют. Даже "тушка" позирует. Дешевая постановка, рассчитанная на ковидиотов. Как и все, что публикуется в СМИ сейчас.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802675554402/
А здесь пострадавший мгновенно ИСЦЕЛИЛСЯ.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802768887726/
показать весь комментарий
01.05.2020 15:23 Ответить
Фсё! Эта просто празник ментов какой то!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:23 Ответить
«Велюр» долго не замечали(?), а этот прям обнаружили - двойные стандарты........
показать весь комментарий
01.05.2020 15:23 Ответить
Это понты и сериала...Ловить пловца 15 ментов на спортсмена , продавца кофе мордой в асфальт жёстко в Одессе и т.п. имитация бурной деятельности на фоне увеличенного финансирования из бюджета шоблы авакова.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:25 Ответить
Он такой же продавец,как ты Инокентий.Не надо было быковать,не нюхал бы собачьи какашки.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:53 Ответить
Не продавца кафе. А хозяина. Очень даже правильно что мордой в асфальт! Посмотри полное видео как он ********** как король. Что он закон и тд. Прямо нежно с ним поступили.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:55 Ответить
Это просто цирк! У нас в запорожье в городских клиниках у медиков которые диагностируют пациентов с температурой экипировка хуже чем на этих аваковских фотках
показать весь комментарий
01.05.2020 15:27 Ответить
Велюр-2 от Ляшка .
показать весь комментарий
01.05.2020 15:28 Ответить
Тю ...Зараз по 4-му каналу як раз кабак ..*Чумацький шлях * ...
показать весь комментарий
01.05.2020 15:30 Ответить
"Не голодали вы товарищ лейтенант, не голодали.."
показать весь комментарий
01.05.2020 15:30 Ответить
Коле-котлете привет.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:36 Ответить
Впечатление такое, что менты - это слепоглухонемые роботы-пылесосы, которые что-то найти могут чисто случайно, просто совершая броуновские движения. Топ-топ-топ... Хлоп лбом об стену... Ну-ка, что это тут... Пахнет вкусно... Кидать-копать! Да это, походу, кабак! Бинго!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:39 Ответить
Во сволочи! Решили конкуренцию Велюру составить!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:39 Ответить
НЕ ВЕЛЮР.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:53 Ответить
Одна мінералка на столах, - якийсь херовенький ресторан.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:59 Ответить
Конечно Велюр ... )
показать весь комментарий
01.05.2020 16:04 Ответить
Ну хоть поели?) 4 посетителя??.... это трибунал...!! .А сотни ошпаренных митингующих или полоумный народ в церкви это как? Репетиция перед экскурсией в один конец на кладбище?
показать весь комментарий
01.05.2020 16:04 Ответить
Не, ну не на слуг же оформлять штраф?
показать весь комментарий
01.05.2020 16:06 Ответить
Полицейские обнаружили ресторан.....

Самим не смешно? Можно обнаружить иголку в стоге, но обнаружить ресторан... Если так хорошо будут работать, то скоро смогут обнаружить реку Днепр.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:08 Ответить
Мабуть по запаху їжі виявили.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:04 Ответить
дожили что люди(посетители) прячются как будто бы облава в бордель и прикрывают лица как проститутки
показать весь комментарий
01.05.2020 16:08 Ответить
Люди за таким столом сидеть не будут,только свиньи.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:56 Ответить
А оплата-то идет в американских "рублях"! Как декларируют?!!
показать весь комментарий
01.05.2020 17:01 Ответить
пєрєкоси на мєстах
показать весь комментарий
01.05.2020 17:20 Ответить
Ресторан "Дерьмонтин" ...судя по натюрмору на столе...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:05 Ответить
А, БАЛАНДЕРУ и УБЛЮДКУ Тищенко и его ресторану "ВЕЛЮР", какой штраф грозит???
Так как он член ПАРТИИ ЗЕленых СУК, то НИКАКОЙ !!!

Кстати, этот ПОЦ так хорошо отпраздновал День Чернобыльской катастрофы, что его сразу в меры Киева потянуло.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:19 Ответить
Чому нема повісток герезі й тищенку?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:50 Ответить
красота
показать весь комментарий
01.05.2020 20:55 Ответить
А задержаные депутаты!
показать весь комментарий
02.05.2020 15:42 Ответить
 
 