Полицейские в Киеве обнаружили ресторан, работавший несмотря на карантин. ФОТОрепортаж
Полицейские обнаружили ресторан в Голосеевском районе Киева, который работал, несмотря на карантин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации полиции Киева.
Как сообщается, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четверых посетителей за двумя столиками. За нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на администратора заведения составлен протокол.
Санкция статьи предусматривает штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
єда казалась нє тово...
https://www.youtube.com/watch?v=oLlUs0CgzZM Скандал с Тищенко и его штабом в ресторане Велюр
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx
Санитары с каталкой позируют. Даже "тушка" позирует. Дешевая постановка, рассчитанная на ковидиотов. Как и все, что публикуется в СМИ сейчас.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802675554402/
А здесь пострадавший мгновенно ИСЦЕЛИЛСЯ.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802768887726/
Самим не смешно? Можно обнаружить иголку в стоге, но обнаружить ресторан... Если так хорошо будут работать, то скоро смогут обнаружить реку Днепр.
Так как он член ПАРТИИ ЗЕленых СУК, то НИКАКОЙ !!!
Кстати, этот ПОЦ так хорошо отпраздновал День Чернобыльской катастрофы, что его сразу в меры Киева потянуло.