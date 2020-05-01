Полицейские в Киеве обнаружили ресторан, работавший несмотря на карантин. ФОТОрепортаж

Полицейские обнаружили ресторан в Голосеевском районе Киева, который работал, несмотря на карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четверых посетителей за двумя столиками. За нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на администратора заведения составлен протокол.

Санкция статьи предусматривает штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".