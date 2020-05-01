Полиция вручает членам исполкома горсовета Черкасс повестки в производстве по ослаблению карантина, - глава черкасского Нацкорпуса Кухарчук

Правоохранители вручают повестки членам исполнительного комитета Черкасского горсовета в производстве о смягчении карантина в городе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер черкасской ячейки Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция вручает членам исполкома повестки за вчерашнее решение. Аваков угрожает. Куратченко угрожает. В 17:00 под ГУНП акция против мусорского произвола", - сообщил он.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

В полиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах.