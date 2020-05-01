РУС
Новости Коронавирус и карантин
15 344 102

Полиция вручает членам исполкома горсовета Черкасс повестки в производстве по ослаблению карантина, - глава черкасского Нацкорпуса Кухарчук

Правоохранители вручают повестки членам исполнительного комитета Черкасского горсовета в производстве о смягчении карантина в городе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер черкасской ячейки Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция вручает членам исполкома повестки за вчерашнее решение. Аваков угрожает. Куратченко угрожает. В 17:00 под ГУНП акция против мусорского произвола", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Черкасс Бондаренко о смягчении карантина: Мы разгрузили "Эпицентр" и восстановили социальную справедливость

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

В полиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах.

горсовет (667) карантин (16729) Черкассы (871) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+65
постановление 211 Кабмина о карантине - незаконное и преступное
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантина

мэр Черкасс - настоящий человек и мужик
01.05.2020 15:24 Ответить
+59
Сколько Сабаков взял денег у Эпицентра?КТО знает?
01.05.2020 15:24 Ответить
+36
Попробуйте в Одессе. Днепре. Харькове...это типа терпилу для показухи нашли?! Идите в Киеве Тищенко Коле оболонскому штраф влепите!
01.05.2020 15:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v59GFQ2XjoM
Эмоциональное обращение мэров итальянских городов
02.05.2020 07:15 Ответить
ФОПЫ и заробитчане это как северные олени если ты их не охраняешь и не знаешь хороших
пастбищ то они разбегаются. Так и наши пастухи могут только загоны делать да сабакавцев натравливать.Идея этого барановируса это дрессировка типа ,волки волки' и гнать в стойло.
02.05.2020 07:20 Ответить
