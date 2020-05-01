Замминистра Стадный не нашел ответы на вопросы, связанные с проведением экзаменов в вузах на карантине
Ранее министерство, в ответ на просьбы вузов разработать механизм надежной идентификации, рекомендовало им самостоятельно выбирать форму идентификации
Карантин в Украине из-за вспышки коронавируса продлили до 12 мая. В связи с этим закрыты и все учебные заведения, поэтому в Министерстве образования и науки в прямом эфире решили ответить на вопросы, связанные с завершением учебного года в школах, проведением ВНО, вступительной кампанией в вузы, защитой дипломных работ и сдачей квалификационных экзаменов. Однако, многих пользователей Facebook возмутили нечеткие ответами замминистра образования Егора Стадного, который признал, что у Министерства нет пока ответов на многие вопросы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"В условиях такой напряженной ситуации к ответам никто не готов... Все происходит пробами на практике", - сказал Стадный.
В свою очередь, отвечая на обращения от творческих вузов с просьбой дать разъяснение, как проводить выпускные экзамены, которые невозможно организовать дистанционно (например, оркестровую игру) Стадный заявил, что "мы (руководство МОН, - ред.) не являемся специалистами во всем на свете... Мы хотели бы изучить опыт и не говорить, что это ответственность университетов, хотя на самом деле так и есть, и подсказать посоветовать, что надо сделать в такой ситуации, чтобы не было этого "футбола", - добавил Стадный.
Он так же не дал однозначного ответа, возобновится ли очное обучение в вузах в нынешнем году и как будет проходить выдача документов о среднем образовании. Стоит также ответить, что вопросы задавались не в прямом эфире, а были присланы подписчиками заранее.
Ранее министерство, в ответ на просьбы вузов разработать и утвердить механизм надежной идентификации студентов при проведении аттестационных экзаменов и защиты дипломных работ онлайн, рекомендовало им самостоятельно выбирать форму идентификации и программное обеспечение, а студентов призвало руководствоваться академической добропорядочностью и не использовать плагиат.
Напомним, в предыдущем видеобращении Стадный советовал выпускникам школ сразу отбросить для поступления "те учебные заведения, в которых дают и берут взятки". При этом, он не уточнил, о каких вузах идет речь и не объяснил, почему МОН не лишил их лицензии.
Как сообщалось, в принятых парламентом изменениях в закон о бюджете на 2020 год, помимо защищенных статей расходов, таких как заработные платы и стипендии, сохранены 1 млрд гривен субвенции на Новую украинскую школу и почти 300 млн гривен для Национального фонда исследований.
Также полностью сохранено конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования. Заместитель министра образования и науки Егор Стадный отмечает, что Министерство стремится скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020 года подписать документы для получения кредитных средств от Всемирного банка.
Национальный фонд исследований был создан Кабинетом министров 4 июля 2018 года. Средства Фонда формируются за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в частности, и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством грантовых средств.
Егор Стадный до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун.
При формировании правительства Алексея Гончарука на пост министра образования претендовали одновременно Егор Стадный и Анна Новосад. В результате министром была назначена Новосад, а заместителем Стадный. После увольнения правительства Гончарука Стадный сохранил должность замминистра образования, в то время как его супруга Ирина Шевченко покинула должность замминистра здравоохранения после назначения министром Максима Степанова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
извините за мой английский
вот сейчас как запостят все, что экзамены это старорежимная хрень, и ЗЕБИлы назад отмотают и отменят экзамены
главное что ?
правильно!
рейтинг !!!!!!!!!!!!!!
А вот когда Главковерхом стал четырежды уклонист, без опыта военной службы и без военного образования - это вообще край.
Кстати, должности Президента и Главковерха в принципе неразделимы. Сегодняшняя ситуация, когда Главковерхом стал Хомчак - просто генерал, безо всякого народного мандата - является полностью абсурдной.
---
Вас так беспокоит польская морковка, что остаётся вам лишь только посочувствовать.
про т.н. уроки онлайн Ленки ЗЕБЕнской я просто промолчу, иначе модер забанит
вот закончится карантин, погуляем на.... МАЙДАНЕ !