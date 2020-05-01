Замминистра Стадный не нашел ответы на вопросы, связанные с проведением экзаменов в вузах на карантине

РУС
10 410 28

Карантин в Украине из-за вспышки коронавируса продлили до 12 мая. В связи с этим закрыты и все учебные заведения, поэтому в Министерстве образования и науки в прямом эфире решили ответить на вопросы, связанные с завершением учебного года в школах, проведением ВНО, вступительной кампанией в вузы, защитой дипломных работ и сдачей квалификационных экзаменов. Однако, многих пользователей Facebook возмутили нечеткие ответами замминистра образования Егора Стадного, который признал, что у Министерства нет пока ответов на многие вопросы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"В условиях такой напряженной ситуации к ответам никто не готов... Все происходит пробами на практике", - сказал Стадный.

В свою очередь, отвечая на обращения от творческих вузов с просьбой дать разъяснение, как проводить выпускные экзамены, которые невозможно организовать дистанционно (например, оркестровую игру) Стадный заявил, что "мы (руководство МОН, - ред.) не являемся специалистами во всем на свете... Мы хотели бы изучить опыт и не говорить, что это ответственность университетов, хотя на самом деле так и есть, и подсказать посоветовать, что надо сделать в такой ситуации, чтобы не было этого "футбола", - добавил Стадный.

Он так же не дал однозначного ответа, возобновится ли очное обучение в вузах в нынешнем году и как будет проходить выдача документов о среднем образовании. Стоит также ответить, что вопросы задавались не в прямом эфире, а были присланы подписчиками заранее.

Ранее министерство, в ответ на просьбы вузов разработать и утвердить механизм надежной идентификации студентов при проведении аттестационных экзаменов и защиты дипломных работ онлайн, рекомендовало им самостоятельно выбирать форму идентификации и программное обеспечение, а студентов призвало руководствоваться академической добропорядочностью и не использовать плагиат.

Напомним, в предыдущем видеобращении Стадный советовал выпускникам школ сразу отбросить для поступления "те учебные заведения, в которых дают и берут взятки". При этом, он не уточнил, о каких вузах идет речь и не объяснил, почему МОН не лишил их лицензии.

Как сообщалось, в принятых парламентом изменениях в закон о бюджете на 2020 год, помимо защищенных статей расходов, таких как заработные платы и стипендии, сохранены 1 млрд гривен субвенции на Новую украинскую школу и почти 300 млн гривен для Национального фонда исследований.

Также полностью сохранено конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования. Заместитель министра образования и науки Егор Стадный отмечает, что Министерство стремится скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020 года подписать документы для получения кредитных средств от Всемирного банка.

Национальный фонд исследований был создан Кабинетом министров 4 июля 2018 года. Средства Фонда формируются за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в частности, и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством грантовых средств.

Егор Стадный до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун.

При формировании правительства Алексея Гончарука на пост министра образования претендовали одновременно Егор Стадный и Анна Новосад. В результате министром была назначена Новосад, а заместителем Стадный. После увольнения правительства Гончарука Стадный сохранил должность замминистра образования, в то время как его супруга Ирина Шевченко покинула должность замминистра здравоохранения после назначения министром Максима Степанова.

вуз (910) экзамены (156) Минобразования (1751) Стадный Егор (12)
Топ комментарии
+16
Министры бродят стадами. Вот уж воистину власть клованов.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:28 Ответить
+14
Пора уже привыкать что у ЗЕшоблы всё спонтанно по ситуации..у них нет никакой стратегии, тактики, чёткого понимания ситуации и спланированных действий. Это тупая шобла клоунов , плавают как говно в ополонке, и толком не знают шо им делать..
показать весь комментарий
01.05.2020 15:32 Ответить
+11
Шо у этих потеряшак вообще есть, в каком вопросе они компетентны. назовите мне хоть одного норм спеца в их комманде?
показать весь комментарий
01.05.2020 15:31 Ответить
Министры бродят стадами. Вот уж воистину власть клованов.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:28 Ответить
Шо у этих потеряшак вообще есть, в каком вопросе они компетентны. назовите мне хоть одного норм спеца в их комманде?
показать весь комментарий
01.05.2020 15:31 Ответить
дерибан, потоки, кнопки нажимать.......выполнять указания, приказы хозяев.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:34 Ответить
цих спєцов створила школа. так що усе закономірно.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:09 Ответить
вери Импотент персон
извините за мой английский
показать весь комментарий
01.05.2020 15:53 Ответить
Лет ми спик фром май харт: регардинг "сервантс оф зе пипл", ви кэннот спик эбаут профешенализм эт олл. Бикоз зеир анкомпетенс хез ноу боттом. Итс джаст ********.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:04 Ответить
Пора уже привыкать что у ЗЕшоблы всё спонтанно по ситуации..у них нет никакой стратегии, тактики, чёткого понимания ситуации и спланированных действий. Это тупая шобла клоунов , плавают как говно в ополонке, и толком не знают шо им делать..
показать весь комментарий
01.05.2020 15:32 Ответить
это точно!
вот сейчас как запостят все, что экзамены это старорежимная хрень, и ЗЕБИлы назад отмотают и отменят экзамены

главное что ?
правильно!
рейтинг !!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:56 Ответить
В Польше морковку можно и без дипломов собирать.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:32 Ответить
А на Московии можно стать министром обороны и маршалом, имея лишь звание лейтенанта запаса.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:37 Ответить
Там тоже можно собирать, без диплома. А у нас можно зеку-алкашу без юридического образования стать генеральным прокурором.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:40 Ответить
Ну, прокурором Луценко был вполне таки неплохим.
А вот когда Главковерхом стал четырежды уклонист, без опыта военной службы и без военного образования - это вообще край.
Кстати, должности Президента и Главковерха в принципе неразделимы. Сегодняшняя ситуация, когда Главковерхом стал Хомчак - просто генерал, безо всякого народного мандата - является полностью абсурдной.
---
Вас так беспокоит польская морковка, что остаётся вам лишь только посочувствовать.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:44 Ответить
Що у нього у дупі стирчить, те і хвилює...
показать весь комментарий
01.05.2020 16:02 Ответить
А цей зе-Стадний сам хоч має вищу освіту? Трускавець не пропонувати!)
показать весь комментарий
01.05.2020 15:33 Ответить
Садись..Двойка! Родителей в школу!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:33 Ответить
«Наріту, - нарітні міністри !»
показать весь комментарий
01.05.2020 15:35 Ответить
Как? Бабло не в конверте, а сразу на карточку!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:36 Ответить
Идите на...р избиратели, сами клоуна выбрали и удивляются что заместо работы цирк начался
показать весь комментарий
01.05.2020 15:39 Ответить
Когнитивный диссонанс
показать весь комментарий
01.05.2020 15:39 Ответить
Их нет, ответов. Нельзя найти того, чего не существует. Власти по сути сами в тупике, или точнее головой в заду, а оттуда не понять, что делать и какие ответы кому давать.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:46 Ответить
лучше всего просто перенести все на осень.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:50 Ответить
Ну да..Карантин же каждый год и у всех есть ответы , кроме него..
показать весь комментарий
01.05.2020 15:53 Ответить
карантин уже второй месяц, а ЗЕминОсвиты еще не расчехлилось с планами на будущее

про т.н. уроки онлайн Ленки ЗЕБЕнской я просто промолчу, иначе модер забанит
показать весь комментарий
01.05.2020 16:14 Ответить
Пипец. Вот такой ты герой... модер забанит ..и что? Конец твоей жизни наступит.? Ну так залезь под одеяло и кричи тихо Ураааа...
показать весь комментарий
01.05.2020 16:17 Ответить
ты пойми, геноцвали, я в бане сижу подольше, чем в карантине.

вот закончится карантин, погуляем на.... МАЙДАНЕ !
показать весь комментарий
01.05.2020 17:42 Ответить
ну да,ну да... баня,карантин, модератор, майдан...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:05 Ответить
у их скрізь бардак. ось один день взагалі загубився: у школи онлайн немає 29го числа у квітні. і розподілити уроки і написати канали теж не складається. https://osvita.ua/school/school-online/73287/
показать весь комментарий
01.05.2020 18:50 Ответить
 
 