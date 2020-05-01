Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что предпосылкой для смягчения с 1 мая карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу

"Это - решение исполкома (о смягчении карантинных ограничений с 1 мая. – Ред.) и предпосылкой стали неравные условия, принятые постановлением Кабинета министров, когда одним предпринимателям на одой группе позволили работать, а другим – не позволили", - сказал он.

Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правил карантина.

"Во-первых, мы не нарушаем правил карантина, а мы их несколько ослабляем. Во-вторых, мы привели Конституцию Украины в равные условия для всех предпринимателей. В частности, мы поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Черкасс Бондаренко о смягчении карантина: Мы разгрузили "Эпицентр" и восстановили социальную справедливость

"Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей, а то и тысячи находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему по черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, который находится рядом, они не могут посещать", - сказал городской голова Черкасс.

При этом он считает, что резкого увеличения больных Covid-19 после смягчения карантина не будет.

"Я думаю, что не будет никакого резкого увеличения количества больных, потому что в Черкасской области с начала года умерли около 3500 человек: 1500 от инсульта, инфаркта, 700 от онкоболезней, 38 самоубийств, 24 – в ДТП, и, понятно, сопутствующие заболевания, и 9 – от коронавируса", - сказал Бондаренко.

Кроме того, мэр Черкасс утверждает, что еще до открытия уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений, были звонки с "угрозами уголовных дел лично мне как городскому голове". По словам Бондаренко, уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков - мэру Черкасс Бондаренко: "Реагирование будет жестким! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей"

Также Бондаренко записал выдиообращение, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что угрозы в его адрес и в адрес его семьи, в том числе со стороны высших чиновников страны, звучат постоянно.



"Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами, возобновленными, не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны", – сказал мэр Черкасс.



Он подчеркнул, что адресует свое обращение украинским властям, и напомнил, что в Черкассах есть много нераскрытых дел, которые нужно расследовать.



Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

В полиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах.