Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что предпосылкой для смягчения с 1 мая карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу
"Это - решение исполкома (о смягчении карантинных ограничений с 1 мая. – Ред.) и предпосылкой стали неравные условия, принятые постановлением Кабинета министров, когда одним предпринимателям на одой группе позволили работать, а другим – не позволили", - сказал он.
Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правил карантина.
"Во-первых, мы не нарушаем правил карантина, а мы их несколько ослабляем. Во-вторых, мы привели Конституцию Украины в равные условия для всех предпринимателей. В частности, мы поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет", - пояснил он.
"Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей, а то и тысячи находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему по черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, который находится рядом, они не могут посещать", - сказал городской голова Черкасс.
При этом он считает, что резкого увеличения больных Covid-19 после смягчения карантина не будет.
"Я думаю, что не будет никакого резкого увеличения количества больных, потому что в Черкасской области с начала года умерли около 3500 человек: 1500 от инсульта, инфаркта, 700 от онкоболезней, 38 самоубийств, 24 – в ДТП, и, понятно, сопутствующие заболевания, и 9 – от коронавируса", - сказал Бондаренко.
Кроме того, мэр Черкасс утверждает, что еще до открытия уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений, были звонки с "угрозами уголовных дел лично мне как городскому голове". По словам Бондаренко, уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов.
Также Бондаренко записал выдиообращение, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.
Он отметил, что угрозы в его адрес и в адрес его семьи, в том числе со стороны высших чиновников страны, звучат постоянно.
"Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами, возобновленными, не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны", – сказал мэр Черкасс.
Он подчеркнул, что адресует свое обращение украинским властям, и напомнил, что в Черкассах есть много нераскрытых дел, которые нужно расследовать.
Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:
- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.
В полиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах.
- Президент Зеленский передал вам пламенный привет в своем традиционном обращении. А что бы вы сказали Зеленскому?
- Я думал, что президент передаст привет "Эпицентру", который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. И знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными.
- А что он вас хотел черкасский глава СБУ?
- Он мне двадцать раз звонил и просил отменить постановление о послаблении карантина. Я ему сказал, что мы не против, только он должен объяснить, как может работать на полную мощность "Эпицентр", а не может простой предприниматель.
- И как? Объяснил?
- Никак. Сказал: "Увидишь, мы же по-мужски, будут уголовные дела…". Вот так и объяснил.
- Вы не боитесь, что вас посадят? Или будут мстить, преследовать, заводить дела, как это принято?
- За что меня сажать в тюрьму? Пусть садят. Я это проходил давно. Эти политические преследования от власти за мою гражданскую позицию были всегда. Я не боюсь мести, я ее даже ожидаю.
- Когда опубликовали документ о том, что Черкассы выходят из карантина, к вам звонил кто-то из ОП или Кабмина? Что говорили?
- Никто мне из Кабмина или ОП не звонил, но спустя полторы суток объявился глава ОДА. Звонил мэр Киева Виталий Кличко говорил, что ему звонил премьер-министр Шмыгаль и просил потерпеть. Он не убеждал меня, просто сказал слова поддержки и передал привет от премьера. Вы мне скажите, до чего мы дожили? Нам передают приветы в Фейсбуке и Твиттере.
- Вы в своих высказываниях критиковали власть, а закрытие парков и скверов и вовсе назвали "глупыми решениями". По сути, это война мэра с центральной властью. С чем она связана?
- Социальная несправедливость. Закон должен быть один для всех, а не отдельный строительный гипермаркет работает, а небольшой строительный магазин должен закрываться.
- С начала карантина мэры других городов внедряли программу лояльности. Например, в Харькове долгое время не хотели закрывать рынки. Вы же решили действовать радикально и разрешили работу кофеен и магазинов. Почему?
- То , что мы на сегодняшний день возобновили работу небольших строительных магазинов, наоборот поможет предотвратить количество заболевших коронавирусом, так как только сегодня я насчитал возле "Эпицентра" 178 машин и сотни людей.
- То есть в Черкассах уже работают небольшие строительные магазины?
- Нет, сейчас в Черкассах работает только "Эпицентр". Если идти на карантин, то всей страной, а не отдельный большой бизнес работает, а простые предприниматели нет.
- Но вы же разрешили работу, почему не работают? И какие у вас дальнейшие планы на выход из карантина?
- Мы будем продолжать бороться и отстаивать права простого украинца. Мы нормально себе работаем, не нарушая правил ограничений. Если кто-то будет нарушать санитарные нормы - будем закрывать. У нас сейчас работают парикмахерские, просто сегодня выходной может, не все работают. Также открыли маленькие магазины электроники и строительные магазины, открыли скверы, парки. Люди позитивно к этому отнеслись, мы соблюдаем все правила, есть социальная ответственность. Предприниматели меня поддерживают. Сейчас идет речь о выживании и существовании предпринимателей, а не о выходе из карантина.
Вот такие по как Мэр города Черкасс Анатолий Бондаренко должны работать в аппарате президента, вместе с Михаилом Саакашвили и его командой реформаторов - доказано не на словами а на делом! Мэр города Черкасс и служащие исполкома дали возможность снова трудящимся работать, кормить свои семьи, защитили от непродуманных действий карательного тоталитарного пост советского админ аппрата Украины. С уважением к Анатолию Бондаренко. Репост! Поддержите Мэра Черкасс!
PS Но кто бы отменил антиконституционное решение о запрете на выезд в ЕС на сезонные работы?
В Киевской Руси на вече с князем. громада и князь состовляли (ряд договор) перед его втуплением в город.Князей развелось много а городов мало. Вот бы и нам практику управления предков а то живем как папуасы не зная и не защищая своих прав.Не защищая это не про папуасов,они бы эту зелень на завтрак бы сьели за раз.
Не карантин, а хрен знает что....
Время такое, гибридное, и карантин - гибридный.
ТРЦ Любава - работает тот же Сильпо, а всё остальное закрыто. Некоторые даже весь товар вывезли, оставив в своем отделе пустое пространство (Интертоп). Но работает Комфи!
Отсюда вопрос и какого хера?! Комфи что, самые красивые? Или только у них товар обеззаражен и безопасен, а если вы купите что-то в Мойо этажём ниже, то обязательно заразитесь, заболеете и умрёте? Я не против Комфи, я против избирательности. Или все работают, или все сидят дома и поют серенады с балконов. Не должно быть тех, кто ранее среди равных.
Песец... Кловану така відповідь...
(В.Прозапас).