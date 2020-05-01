РУС
Новости
63 888 325

Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что предпосылкой для смягчения с 1 мая карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу

"Это - решение исполкома (о смягчении карантинных ограничений с 1 мая. – Ред.) и предпосылкой стали неравные условия, принятые постановлением Кабинета министров, когда одним предпринимателям на одой группе позволили работать, а другим – не позволили", - сказал он.

Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правил карантина.

"Во-первых, мы не нарушаем правил карантина, а мы их несколько ослабляем. Во-вторых, мы привели Конституцию Украины в равные условия для всех предпринимателей. В частности, мы поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет", - пояснил он.

"Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей, а то и тысячи находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему по черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, который находится рядом, они не могут посещать", - сказал городской голова Черкасс.

При этом он считает, что резкого увеличения больных Covid-19 после смягчения карантина не будет.

"Я думаю, что не будет никакого резкого увеличения количества больных, потому что в Черкасской области с начала года умерли около 3500 человек: 1500 от инсульта, инфаркта, 700 от онкоболезней, 38 самоубийств, 24 – в ДТП, и, понятно, сопутствующие заболевания, и 9 – от коронавируса", - сказал Бондаренко.

Кроме того, мэр Черкасс утверждает, что еще до открытия уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений, были звонки с "угрозами уголовных дел лично мне как городскому голове". По словам Бондаренко, уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов.

Также Бондаренко записал выдиообращение, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что угрозы в его адрес и в адрес его семьи, в том числе со стороны высших чиновников страны, звучат постоянно.

"Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами, возобновленными, не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны", – сказал мэр Черкасс.

Он подчеркнул, что адресует свое обращение украинским властям, и напомнил, что в Черкассах есть много нераскрытых дел, которые нужно расследовать.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

В полиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах.

карантин Черкассы Бондаренко Анатолий COVID-19 коронавирус
+88
Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей - Цензор.НЕТ 1763
01.05.2020 15:51
+84
Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей - Цензор.НЕТ 8924
01.05.2020 15:42
+84
Правильно говорит мер Черкасс. Правила должны быть одни для всех.
01.05.2020 15:43
Страница 4 из 4
Помилочка, пардон. В тексті - "Маю дуже сумнівний прогноз, що в цьому протистоянні Аваков отримає більшість навіть у середній ланці МВС". Треба читати - НЕ "отримає...".
01.05.2020 22:51
В принципе Бондаренко прав.После реформы децентрала,он отчитывается только перед своими избирателями.Если избиратели,сказали,що им карантин в Черкассах не треба,то мэр должен стоять на этой позиции.Теперь происходит следующее,Киев убеждает шантажом к сотрудничеству,що ставит под вопрос реформу децентрала
01.05.2020 22:59
Сначала у местных громад отобрали бабло, теперь начинают прессинг.
02.05.2020 09:53
/// (мэр Черкасс)
- Президент Зеленский передал вам пламенный привет в своем традиционном обращении. А что бы вы сказали Зеленскому?

- Я думал, что президент передаст привет "Эпицентру", который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. И знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными.

- А что он вас хотел черкасский глава СБУ?
- Он мне двадцать раз звонил и просил отменить постановление о послаблении карантина. Я ему сказал, что мы не против, только он должен объяснить, как может работать на полную мощность "Эпицентр", а не может простой предприниматель.
- И как? Объяснил?
- Никак. Сказал: "Увидишь, мы же по-мужски, будут уголовные дела…". Вот так и объяснил.
- Вы не боитесь, что вас посадят? Или будут мстить, преследовать, заводить дела, как это принято?
- За что меня сажать в тюрьму? Пусть садят. Я это проходил давно. Эти политические преследования от власти за мою гражданскую позицию были всегда. Я не боюсь мести, я ее даже ожидаю.
- Когда опубликовали документ о том, что Черкассы выходят из карантина, к вам звонил кто-то из ОП или Кабмина? Что говорили?
- Никто мне из Кабмина или ОП не звонил, но спустя полторы суток объявился глава ОДА. Звонил мэр Киева Виталий Кличко говорил, что ему звонил премьер-министр Шмыгаль и просил потерпеть. Он не убеждал меня, просто сказал слова поддержки и передал привет от премьера. Вы мне скажите, до чего мы дожили? Нам передают приветы в Фейсбуке и Твиттере.

- Вы в своих высказываниях критиковали власть, а закрытие парков и скверов и вовсе назвали "глупыми решениями". По сути, это война мэра с центральной властью. С чем она связана?
- Социальная несправедливость. Закон должен быть один для всех, а не отдельный строительный гипермаркет работает, а небольшой строительный магазин должен закрываться.
- С начала карантина мэры других городов внедряли программу лояльности. Например, в Харькове долгое время не хотели закрывать рынки. Вы же решили действовать радикально и разрешили работу кофеен и магазинов. Почему?
- То , что мы на сегодняшний день возобновили работу небольших строительных магазинов, наоборот поможет предотвратить количество заболевших коронавирусом, так как только сегодня я насчитал возле "Эпицентра" 178 машин и сотни людей.
- То есть в Черкассах уже работают небольшие строительные магазины?
- Нет, сейчас в Черкассах работает только "Эпицентр". Если идти на карантин, то всей страной, а не отдельный большой бизнес работает, а простые предприниматели нет.
- Но вы же разрешили работу, почему не работают? И какие у вас дальнейшие планы на выход из карантина?
- Мы будем продолжать бороться и отстаивать права простого украинца. Мы нормально себе работаем, не нарушая правил ограничений. Если кто-то будет нарушать санитарные нормы - будем закрывать. У нас сейчас работают парикмахерские, просто сегодня выходной может, не все работают. Также открыли маленькие магазины электроники и строительные магазины, открыли скверы, парки. Люди позитивно к этому отнеслись, мы соблюдаем все правила, есть социальная ответственность. Предприниматели меня поддерживают. Сейчас идет речь о выживании и существовании предпринимателей, а не о выходе из карантина.
01.05.2020 23:03
Хоть сайт и вражеский (срана.юа) но интервью хорошее
02.05.2020 09:59
Поддерживаю мэра Черкасс...Сто процентов прав...Прошло то время когда мы боялись сраных ментов...Если что будем гнать сцаными тряпками...
показать весь комментарий
01.05.2020 23:03
Приятная новость первого мая!
Вот такие по как Мэр города Черкасс Анатолий Бондаренко должны работать в аппарате президента, вместе с Михаилом Саакашвили и его командой реформаторов - доказано не на словами а на делом! Мэр города Черкасс и служащие исполкома дали возможность снова трудящимся работать, кормить свои семьи, защитили от непродуманных действий карательного тоталитарного пост советского админ аппрата Украины. С уважением к Анатолию Бондаренко. Репост! Поддержите Мэра Черкасс!
PS Но кто бы отменил антиконституционное решение о запрете на выезд в ЕС на сезонные работы?
Источник: https://censor.net/n3192893
01.05.2020 23:22
Саакашвили должен работать в грузинской тюрьме - шить варежки
показать весь комментарий
02.05.2020 10:00
От. Со. Си.
02.05.2020 10:51
Браво Бондаренко, так их, зажравшихся паскуд, поддержка 100%.
показать весь комментарий
Раздавят мэра . а все гордо кивнут гривами и пойдут дальше возмущаться властью .
01.05.2020 23:48
Владу нацменів ігнорую. Собаков ПНХ.
02.05.2020 03:58
"Наш народ і наша влада, нас лю-б-ят, і так нам нада". Для вибраних закони не писані.
02.05.2020 08:32
зеленая блевотина уже всех достала((((((
показать весь комментарий
Мер ничего не нарушал,это узурпаторы от зеленой плесени
В Киевской Руси на вече с князем. громада и князь состовляли (ряд договор) перед его втуплением в город.Князей развелось много а городов мало. Вот бы и нам практику управления предков а то живем как папуасы не зная и не защищая своих прав.Не защищая это не про папуасов,они бы эту зелень на завтрак бы сьели за раз.
02.05.2020 09:53
Я вас расстрою - у предков было точно такое же гавно. Это чтобы детей малых не расстраивать с рождения, им придумали "историю", которой учат в школе.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:02
Как раз в школе этому не учат. Даже наоборот. Зачем пересичным знать лишнее.Вот триганометрию сколько угодно.И что на вече приходил только домовладелец и законам он учил приемника, на свое место с детства.А пенсионного возраста приглашали только с совещательным голосом.
02.05.2020 10:44 Ответить
НЕ война, а АТО...
Не карантин, а хрен знает что....
Время такое, гибридное, и карантин - гибридный.
02.05.2020 10:23
Ну он прав. Я вот намедни тоже заезжал в Эпицентр, так как вариантов нет, скажу вам цены подняли процентов на 30 ходовой товар, в отдел техники зайти типа нельзя но 4 девочки бегают консультируют и по пару человек обязательно пропускают. Запрет обходится размещением Алкоголя по всему супермаркету во всех отделах, типа продовольственные товары, но это так, пыль в глаза, по Факту кто Гереге указ?
02.05.2020 10:50 Ответить
2 торговых центра в центре Черкасс (сори за тавтолоджик). Дом Торговли - работает только Сильпо в подвале, всё остальное закрыто. В т.ч Фокстрот, работающий только онлайн.
ТРЦ Любава - работает тот же Сильпо, а всё остальное закрыто. Некоторые даже весь товар вывезли, оставив в своем отделе пустое пространство (Интертоп). Но работает Комфи!
Отсюда вопрос и какого хера?! Комфи что, самые красивые? Или только у них товар обеззаражен и безопасен, а если вы купите что-то в Мойо этажём ниже, то обязательно заразитесь, заболеете и умрёте? Я не против Комфи, я против избирательности. Или все работают, или все сидят дома и поют серенады с балконов. Не должно быть тех, кто ранее среди равных.
02.05.2020 11:05
срочно назначьте Бондаренко или министром МВД или премьером. Такие таланты в Черкассах пропадают. И он по ходу идейный, а не как зеленая мразь
02.05.2020 13:02 Ответить
Сьогодні Бондаренко записав новий відосік...

Песец... Кловану така відповідь...
02.05.2020 14:29
"Он не Путину грозит за десятки обстрелов и убийств наших военных, не УПЦ МП, которые закрыли глаза на запреты государства..., не Портнову с Коломойским, которые уже продали украинцев Москве и только решают, как это лучше обставить, и не членам своей бестолковой команды... Зеленский грозит мэру Черкасс А.Бондаренко, который вместе с горсоветом приняли решение по смягчению карантинных мер. Президент легко грозит полицией и СБУ, не пытаясь даже разобраться.., называя решение Черкасс политическими играми для поднятия рейтинга. Может правительству уже пора отвлечься от штамповки идиотских решений и оценить решение мэрии Черкасс? Может, оно как раз адекватное и его стоит переносить на всю страну, а не кошмарить из телевизора своими бесконечными «органами»
(В.Прозапас).
02.05.2020 16:12
Ну от ви всі так гарно підтримуєте мера Черкас (і я його теж підтримую), але де ви всі коментатори тієї хуцпи, яку щоденно на нас виливають з кожної праски про "коронавірус"?
02.05.2020 21:49
Страница 4 из 4
 
 