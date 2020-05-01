За сутки Covid-19 выявили у двух украинских пограничников, всего заболели - 13, - Госпогранслужба

Лабораторное подтверждение заболевания Covid-19 двух представителей Государственной пограничной службы Украины в Одесской области поступило в четверг, 30 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"У обоих наблюдается легкое течение болезни. В их подразделениях проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, контактировавший с больными", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на 1 мая коронавирусной болезнью Covid-19 болеет в общей сложности 13 военнослужащих и сотрудников ведомства, один ранее заболевший военнослужащий у настоящему времени уже выздоровел.