За сутки Covid-19 выявили у двух украинских пограничников, всего заболели - 13, - Госпогранслужба

Лабораторное подтверждение заболевания Covid-19 двух представителей Государственной пограничной службы Украины в Одесской области поступило в четверг, 30 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"У обоих наблюдается легкое течение болезни. В их подразделениях проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, контактировавший с больными", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в страну спецрейсами вернулись 400 украинцев, - Госпогранслужба

В Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на 1 мая коронавирусной болезнью Covid-19 болеет в общей сложности 13 военнослужащих и сотрудников ведомства, один ранее заболевший военнослужащий у настоящему времени уже выздоровел.

Госпогранслужба (6856) карантин (16729) Одесса (8025) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
заболело или заразилось? далеко не каждый "зараженный" (с положительным результатом пцр-теста) болеет
01.05.2020 15:51 Ответить
В штате Мичиган вооруженные люди из-за карантина пошли на штурм местного Капитолия
01.05.2020 15:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z2CxC8Qqu-4&feature=emb_title Протестуючі сперечаються з поліцією всередині будівлі Капітолію штату Мічиган
01.05.2020 16:03 Ответить
Это достояние богатых и свободных .если бы у нас такое случилось то Бонабаков бы там все кровью залил . А бонабаковцы отчитались бы потом об успешной нейтрализации кацапской батальонно тактической группы засланной в глубокий тыл неньки х.йлом .Примеров предостаточно -тут и Сашко Билый тут и Лесник . все эти люди , майдановцы , добробатовцы есть агенты х.йла по версии официальных соево-зеленых властей
01.05.2020 16:23 Ответить
Медик з Рівненщини: Коли ви чуєте, що в Лаврі, в гуртожитку, чи в лікарні стався спалах коронавірусу, то це не тому, що люди пішли до церкви чи медики не мали відповідного одягу.

А тому, що здорові контактували з носіями в (а) закритому приміщенні (б) тривалий час.

Майже немає випадків зараження на вулиці під магазинами, біля церкви, на мийках тощо. Тому що там (а) відкритий простір і (б) контакт не є тривалим
01.05.2020 16:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7wHELwS4D8U&t=18s Протестуючі збираються у центрі міста Бейрут до Міжнародного дня працівників
01.05.2020 16:52 Ответить
По сути это подтверждает то что это новый штамм обычной ОРЗ . Им многие переболеют пока не выработается иммунитет . Пограничники тоже болеют , так что им теперь не ходить на работу? Карантин не может быть выборочным иначе это не карантин .А если он выборочный то это НЕ карантин а профанация ведущая к экономикическим потрясениям ,дефолту и т.д
01.05.2020 17:11 Ответить
Одужання хлопцям
01.05.2020 18:23 Ответить
скоро в Чернівцях зовсім людей нелишиться і кому підуть 2/7 міліона що передав Київ
02.05.2020 04:35 Ответить
 
 