За сутки в Черновицкой области умерли три человека с COVID-19, два - с подозрением на коронавирус, - ОГА

Всего в Черновицкой области умерли 45 больных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в области зафиксированы 5 летальных случаев. Умер 82-летний мужчина с подтвержденным COVID-19 и тяжелой двусторонней пневмонией. Не стало 69-летней женщины с подозрением на COVID-19. Также умерли 67-летний мужчина с подтвержденным COVID-19 и хронической почечной недостаточностью, 59-летняя женщина с подтвержденным COVID-19 и сахарным диабетом, 43-летняя женщина с подозрением на коронавирус, также у нее был сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Вместе с тем, с 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 1090 жителей Черновицкой области. В больницах области по состоянию на 1 мая, по данным ОГА, находится 498 человек. Из них у 168 пациентов подтвержден COVID-19, остальные - с подозрением. За минувшие сутки в больницы госпитализировали 55 человек.

В медицинских учреждениях по состоянию на 1 мая находятся 46 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 35, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 9.

В реанимации областной клинической больницы находятся 13 пациентов. Четверо больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, у них тяжелые формы пневмонии. 10 больных в реанимации Черновицкой городской больницы №1, двое из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией - на аппаратах искусственной вентиляции легких. До сих пор тяжелым остается состояние 5-летней девочки из Черновцов, которую лечат в реанимации областной детской больницы. Ее госпитализировали еще 20 апреля с подозрением на корь, однако после обследования у ребенка обнаружили пневмонию и коронавирус. Девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Здесь также находится мальчик 2004 года рождения с лейкозом и подозрением на COVID-19. Его состояние немного улучшилось.

В Сторожинецкой ЦРБ находятся 13 пациентов в тяжелом состоянии. В реанимации лечат четырех, один из них с подозрением на COVID-19 - на аппарате искусственной вентиляции легких. В реанимации Глыбокской ЦРБ находятся трое пациентов, один подключен к аппарату ИВЛ. Трех пациентов с подозрением на коронавирус лечат в реанимации Новоселицкого ЦРБ. Они на кислородной поддержке. В Хотинской центральной районной больнице двое пациентов с подозрением на COVID-19 в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.