РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4541 посетитель онлайн
Новости
4 490 19

Внепарламентские партии предостерегают нардепов от смены правил на местных выборах-2020: Это узурпация и катастрофа, которую мы пережили в ХХ веке

Внепарламентские партии предостерегают нардепов от смены правил на местных выборах-2020: Это узурпация и катастрофа, которую мы пережили в ХХ веке

Страх проигрыша на местных выборах подталкивает партию власти придумывать новые правила в Избирательный кодекс. Таким образом создаются дополнительные препятствия для демократических партий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в предостережении ряда внепарламентских партий относительно изменений правил проведения выборов в окрябре 2020 года. Так, под обращением подписались: Политическая партия "Сила Людей", ПП "Гражданское движение Хвыля", ПП "Национальная Платформа", ПП "Правый сектор", Украинская Галицкая Партия, ПП "ДемАльянс", Либертарианская партия 5.10, Патриотическая партия Украины, ПП "Украина Соборная".

Далее приводим текст обращения:

"Верховная Рада сначала подняла в 40 раз избирательный залог на местных выборах. Это означает, что участие в выборах в городской совет дороже залога Владимира Зеленского на выборах Президента.

Сегодня правящая партия вынашивает новый план: внести изменения в Избирательный кодекс, и обязать ВСЕ партии, которые хотят баллотироваться в Вашем селе или городе, баллотироваться одновременно по всей территории Украины - на 2/3 избирательных округов. То есть, все участники выборов будут входить в ОДНУ огромную партию, которая покроет всю Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов: Барьер в 5% для региональных политпроектов на местных выборах нарушает конституционные права граждан

В то же время партия должна набрать не менее 5% по всей территории Украины. Если этого не произойдет, то она не сможет выиграть выборы в Вашем городе. Даже если весь населенный пункт единогласно проголосует за своего мэра и депутатов, но их партия не победит на национальном уровне, то якобы законным путем эта победа мэра не будет засчитана.

Установление национального избирательного барьера в 5% на местных выборах - это то, что ученые называют процессом партизации власти. По сути - это насильственное принуждение всех политиков на местном уровне баллотироваться от одной провластной партии, которая стопроцентно выигрывает выборы. Процесс монополизации будет завершен и достигнет масштабов "Единой России".

По действующим правилам, в городах до 90 000 населения гражданин может идти на выборы в местные советы отдельно от партии и без денежного залога. Власть стремится запретить такую ​​практику, ограничив это правило только для населенных пунктов меньше 10000.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в Избирательный кодекс нарушат права граждан, – мэры украинских городов

В случае принятия таких изменений, которые противоречат Конституции Украины и Европейской хартии местного самоуправления, де-факто остановится реформа децентрализации.

Если власть окажется в руках одной партии - это породит новый гибрид КПСС. Если на уровне городов и общин исчезнет конкуренция между политическими силами, это в первую очередь ударит по правам и свободам человека и уничтожит любые надежды на экономическое развитие.

На местах будет происходить то же, что мы сегодня видим на национальном уровне: власть будет защищать крупный капитал, уничтожая малый и средний бизнес. Монополизация всегда имеет одинаковый результат - активных людей бросают за решетку, а хлеб непременно дорожает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательный кодекс нужно исправить до проведения местных выборов, - Корниенко

Именно поэтому мы, нижеподписавшиеся, оставляем за собой право противостоять узурпации власти на всех уровнях. Мы должны обеспечить право участия в местных выборах парламентских и независимых политических сил. Это конституционное право каждого - быть избранными всем тем, кто преодолеет избирательный барьер в каждый местный совет.

Предостерегаем парламентариев отказаться от дискриминационных поправок в избирательное законодательство. А каждого человека, который видит свое будущее в Украине, призываем ни при каких условиях не соглашаться на создание единой монополии власти.

Это катастрофа, которую мы пережили в ХХ веке, и не имеем права допустить в XXI".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начал действовать Избирательный кодекс

Автор: 

избирательный закон (230) местные выборы (2753) Сила людей (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Москалику, невже ти навіть про Правий сектор не чув? "Правосєками" ваших навіть Кісєльов лякає!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:21 Ответить
+5
Правільна! Запрєтіть всє партії! Оставіть толька 95-Квартал. )))
показать весь комментарий
01.05.2020 17:09 Ответить
+4
Правий сектор на в расії знають!
А так в заяві все вірно.
Нацменшина рветься до абсолютної влади.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, под обращением подписались: Политическая партия "Сила Людей", ПП "Гражданское движение Хвыля", ПП "Национальная Платформа", ПП "Правый сектор", Украинская Галицкая Партия, ПП "ДемАльянс", Либертарианская партия 5.10, Патриотическая партия Украины, ПП "Украина Соборная".Источник: https://censor.net/n3192896
Кто о них слышал об этих "партиях"? Предостеригатели...
показать весь комментарий
01.05.2020 16:16 Ответить
Москалику, невже ти навіть про Правий сектор не чув? "Правосєками" ваших навіть Кісєльов лякає!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:21 Ответить
Не путать ПП "Правый сектор" с боевой организацией ПС.Это как ЕС-европейский союз и ЕС-партия ,бывший БПП.Спекуляция на названии.Странно этого не знать...Позапарламентські партії застерігають нардепів від зміни правил на місцевих виборах-2020: Це узурпація і катастрофа, яку ми пережили в ХХ столітті - Цензор.НЕТ 4950
показать весь комментарий
01.05.2020 18:53 Ответить
Взагалі-то в ДУК ПС і в партії "Правий сектор" одні й ті ж люди! Учи матчасть...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:55 Ответить
Нет!.Дук на фронте.,а ПП в глыбоком тылу.И где мессия Ярош? Все чистит кулемета?
показать весь комментарий
01.05.2020 19:00 Ответить
Распыление патриотических сил. Потом партия Порошенко опять наберет 8%.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:36 Ответить
Правий сектор на в расії знають!
А так в заяві все вірно.
Нацменшина рветься до абсолютної влади.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:22 Ответить
Позапарламентські партії застерігають нардепів від зміни правил на місцевих виборах-2020: Це узурпація і катастрофа, яку ми пережили в ХХ столітті - Цензор.НЕТ 325
показать весь комментарий
01.05.2020 17:04 Ответить
зебаты в агонии)
показать весь комментарий
01.05.2020 17:06 Ответить
Еще 9 лет агонизировать.А потом как на россии обнулим и еще на два термина.Гы-Гы!
показать весь комментарий
01.05.2020 19:02 Ответить
Сброд пытается привнести хаос 1917 -1920годов.Зачем нам партии -проститутки.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:06 Ответить
Правільна! Запрєтіть всє партії! Оставіть толька 95-Квартал. )))
показать весь комментарий
01.05.2020 17:09 Ответить
Що саме цікаве: саме ці партійці рік тому галасували "хуженебудет"...
показать весь комментарий
01.05.2020 17:11 Ответить
В Укранi мають бути тiльки двi партii -ПЕС i НФ. Всi iншi заборонити, як агентiв *******.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:15 Ответить
Не провокуй.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:18 Ответить
кацапе тебе тільки не спитали, що в нас має бути, вали звідси нафуй тут не подають
показать весь комментарий
01.05.2020 17:28 Ответить
Геня -сепаратист выиграет любые выборы в Харькове.Но без поддержки центральной власти он будет помножен на 0.Денег ему не дадут.Харьковчане будут голыми и босыми и без путерпровода через Московский проспект.Хватить множитиь местных сепаратистов-барыг.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:18 Ответить
Там в списку є партіі,які сповідають специфічні методи політичної боротьби...Називають себе українськими націоналістами,послідовниками Бандери і Шухевича...Але ніколи не Бандера,ні Шухевич не принижувались до подібних заяв,вирішували питання радикально і швидко...Нагадаю лишень один випадок в тридцятих роках минулого століття у Львові,коли польський чиновник вирішив закрити українські школи...Дві кулі цю проблему зняли назавжди...І саме цього до тремтіння,до посиніння боїться зелена влада...По Україні бігають вишкварки,що називають себе націоналістами,активістами,ріжуть,стріляють,продаються - і навіть до цих влада боїться підступитись,хоча тим так і хочеться сказати - негоже обрізаним носити хрестик...Тому владі треба бути обережнішою з такими діями,можливо саме зараз десь в глухому галицькому селі сидить новоявлений Коновалець і не в приклад проданим-перепроданим,купленим-перекупленим "свободам" і "секторам" створює правдиву націоналістичну партію...Умови для цього є всі...Ми,які ще в радянських вузах конспектували основоположників марксизму-ленінізму то добре знаємо...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:01 Ответить
Тот же Кошулыньський поначалу ездил на шабашки в Россию,працював кухаркою в бригаде шабашников.Потом доля свела его сТягныбоком,и все,понял что дома тоже можно зароблять...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:57 Ответить
 
 