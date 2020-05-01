Внепарламентские партии предостерегают нардепов от смены правил на местных выборах-2020: Это узурпация и катастрофа, которую мы пережили в ХХ веке

Страх проигрыша на местных выборах подталкивает партию власти придумывать новые правила в Избирательный кодекс. Таким образом создаются дополнительные препятствия для демократических партий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в предостережении ряда внепарламентских партий относительно изменений правил проведения выборов в окрябре 2020 года. Так, под обращением подписались: Политическая партия "Сила Людей", ПП "Гражданское движение Хвыля", ПП "Национальная Платформа", ПП "Правый сектор", Украинская Галицкая Партия, ПП "ДемАльянс", Либертарианская партия 5.10, Патриотическая партия Украины, ПП "Украина Соборная".

Далее приводим текст обращения:

"Верховная Рада сначала подняла в 40 раз избирательный залог на местных выборах. Это означает, что участие в выборах в городской совет дороже залога Владимира Зеленского на выборах Президента.

Сегодня правящая партия вынашивает новый план: внести изменения в Избирательный кодекс, и обязать ВСЕ партии, которые хотят баллотироваться в Вашем селе или городе, баллотироваться одновременно по всей территории Украины - на 2/3 избирательных округов. То есть, все участники выборов будут входить в ОДНУ огромную партию, которая покроет всю Украину.

В то же время партия должна набрать не менее 5% по всей территории Украины. Если этого не произойдет, то она не сможет выиграть выборы в Вашем городе. Даже если весь населенный пункт единогласно проголосует за своего мэра и депутатов, но их партия не победит на национальном уровне, то якобы законным путем эта победа мэра не будет засчитана.

Установление национального избирательного барьера в 5% на местных выборах - это то, что ученые называют процессом партизации власти. По сути - это насильственное принуждение всех политиков на местном уровне баллотироваться от одной провластной партии, которая стопроцентно выигрывает выборы. Процесс монополизации будет завершен и достигнет масштабов "Единой России".

По действующим правилам, в городах до 90 000 населения гражданин может идти на выборы в местные советы отдельно от партии и без денежного залога. Власть стремится запретить такую ​​практику, ограничив это правило только для населенных пунктов меньше 10000.

В случае принятия таких изменений, которые противоречат Конституции Украины и Европейской хартии местного самоуправления, де-факто остановится реформа децентрализации.

Если власть окажется в руках одной партии - это породит новый гибрид КПСС. Если на уровне городов и общин исчезнет конкуренция между политическими силами, это в первую очередь ударит по правам и свободам человека и уничтожит любые надежды на экономическое развитие.

На местах будет происходить то же, что мы сегодня видим на национальном уровне: власть будет защищать крупный капитал, уничтожая малый и средний бизнес. Монополизация всегда имеет одинаковый результат - активных людей бросают за решетку, а хлеб непременно дорожает.

Именно поэтому мы, нижеподписавшиеся, оставляем за собой право противостоять узурпации власти на всех уровнях. Мы должны обеспечить право участия в местных выборах парламентских и независимых политических сил. Это конституционное право каждого - быть избранными всем тем, кто преодолеет избирательный барьер в каждый местный совет.

Предостерегаем парламентариев отказаться от дискриминационных поправок в избирательное законодательство. А каждого человека, который видит свое будущее в Украине, призываем ни при каких условиях не соглашаться на создание единой монополии власти.

Это катастрофа, которую мы пережили в ХХ веке, и не имеем права допустить в XXI".

