РУС
Новости
В Мукачево с 4 мая открывают торговые центры и парки, - горсовет

Власти города Мукачево на Закарпатье намерены открыть с понедельника, 4 мая, торговые центры и парки, ссылаясь на решение комиссии по техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета.

Как сообщается, торговые центры будут работать в условиях:

  • использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;
  • обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
  • проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
  • пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
  • соблюдения дистанции между посетителями не меньше 1,5 метров;
  • наличие дезинфекторов на входе.

Также будет разрешаться посещение парков и скверов с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Отметим, карантин в Украине действует до 11 мая.

Напомним, ранее сегодня полиция открыла уголовное дело из-за ослабления карантина в Черкассах. В полиции объяснили, что местная власть выходит за рамки своих полномочий, та как есть постановление правительства, которое запрещает такие действия.

Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

карантин (16729) Мукачево (360) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+21
Зелю ніхто не слухає
01.05.2020 16:59 Ответить
+19
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ НАД РЕГИОНАМИ УКРАИНЫ - ЭТО УЖЕ ФАКТ
01.05.2020 17:08 Ответить
+18
піде у вєлюр синячить. горе заливать.
01.05.2020 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
ШО скажет Рюкзаков? Натравит беркутят??
01.05.2020 16:57 Ответить
піде у вєлюр синячить. горе заливать.
01.05.2020 16:59 Ответить
Аваков розродиться черговим гнівним твітом. )))
01.05.2020 16:59 Ответить
епіцентр незабули спитати?
01.05.2020 20:50 Ответить
Йес!
01.05.2020 17:47 Ответить
Да нет,с Венграми беркутята не проканают.Так можно и с добровольцами с Венгрии второй фронт открыть...
01.05.2020 17:52 Ответить
Устенко(сегодня): "16 органов местного самоуправления приняли решения об частичной отмене карантина...".
01.05.2020 16:58 Ответить
Да и уй с ними.
01.05.2020 18:39 Ответить
Вы начинайте, мы посмотрим)
01.05.2020 16:58 Ответить
замена "слава украине" кацапским здравия желаю когда произошло?
показать весь комментарий
ждите скоро. Или вы в этом сомневаетесь?
показать весь комментарий
вот когда будет тогда и попздеть можно.щас не о чем. воины не дадут,уверен
показать весь комментарий
Пішло-поїхало. Всіх задовбало.
01.05.2020 16:59 Ответить
**** православная это Новинский а не Ярославский
показать весь комментарий
Зелю ніхто не слухає
01.05.2020 16:59 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ НАД РЕГИОНАМИ УКРАИНЫ - ЭТО УЖЕ ФАКТ
01.05.2020 17:08 Ответить
Феералізація неминуча.ЯВОЧНИМ ПОРЯДКОМ.
тому що в Столиці дерибанщики (колір жоп значення не має) о..уїли від безкарності..
01.05.2020 17:18 Ответить
01.05.2020 17:25 Ответить
НЕДОЖДЕТЕСЬ
01.05.2020 17:44 Ответить
А оно шото говорило?
01.05.2020 17:12 Ответить
оно ініціює кримінальні справи проти мерів за пом'якшення карантину
01.05.2020 17:16 Ответить
Мда... то-то я думаю Зеля осунулся последнее время. А это на него все просто ..й положили...
01.05.2020 17:19 Ответить
Придавило
01.05.2020 17:19 Ответить
У ЗЕбила выходной
целый год подряд...
01.05.2020 18:03 Ответить
Все это плохо кончится.
01.05.2020 17:01 Ответить
Как именно, подробнее? работать прийлёца? Зебьилам понравилось сидеть дома без работы и без денег, и смотреть Шапито 95 по Г+Г???
01.05.2020 17:03 Ответить
Я думаю зебилам понравится двухстороняя пневмония и переполненные больницы!
01.05.2020 17:08 Ответить
У Німеччині хворих в десятки разів більше, ніж у нас, а з 27 травня Фольксваген, Ауді і Порше відновили роботу заводів, наприклад!

А парки там ніколи і не закривали, лише треба було дистанцію витримувати... Купа фоток в неті, де німці на травичці собі сидять на відстані 2-3 м друг від друга!
01.05.2020 17:15 Ответить
Як це "вiдновили 27 травня" якщо сьогоднi тiльки 1 травня?)
01.05.2020 17:19 Ответить
Написав ж нижче, 27 квітня...
01.05.2020 17:19 Ответить
1) предполагаю, что на указанных заводах роботов в 10 раз больше чем людей. И там вполне можно соблюсти все условия чтоб не перезаражать друг друга.
2) мне знакомые из Гермашки говорят, что гуляют на балконе, потому что если выйдешь из дому без уважительной причины - штраф впаяют. Гулять - не уважительная причина. Так что ХЗ. Интересно кто щас там - шоб прокоментировали.
01.05.2020 17:21 Ответить
Там залежить від регіону, вирішують уряди земель...
01.05.2020 17:22 Ответить
И потом, вы Украину с Германией не ровняйте. У них на дохера заболевших почти нихера померших. Там медицина работает. Ну и карантин с конскими штрафами. Этот опыт на Украину слабо применим (ИМХО).
01.05.2020 17:27 Ответить
27 квітня, пардон!
01.05.2020 17:18 Ответить
Отож.))
01.05.2020 17:20 Ответить
для дурантинщиков? будем надеться. такое прощать нельзя.
01.05.2020 17:56 Ответить
Авакова спросили?
01.05.2020 17:02 Ответить
Если власть сама плюет на Законы (привет коле-котлете и зеленой шобле) вправе ли она требовать их соблюдения от граждан?
01.05.2020 17:04 Ответить
що це за закони закривати людей на два місяця без наявних на те причин! Забороняти гуляти на свіжому повітрі, штрафувати за відсутність маски на свіжому повітрі. це закони.? це повний абсурд.
01.05.2020 17:09 Ответить
Почали дружно посилати Зе в сортир...
01.05.2020 17:07 Ответить
говну там самое место...
01.05.2020 17:24 Ответить
01.05.2020 17:32 Ответить
Он пожалуется дяде Бене,а дядя Беня сурьёзный Бызнысмэн...
01.05.2020 17:56 Ответить
ЛЮБАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ - Я ИМЕЮ ВВИДУ РАБОТУ ЭПИЦЕНТРА И ТАК ДАЛЕЕ - ПОРОЖДАЕТ ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ - ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО
01.05.2020 17:11 Ответить
не печально,а справедливо.Если власть не есть примером справедливости в стране,то народ сам начинает исправлять оплошности несправедливости корупционной власти ,ибо корупция и есть кормилица несправедливости власти
01.05.2020 17:24 Ответить
Понеслась
01.05.2020 17:11 Ответить
Региональный челлендж:"Плюнь в ЗЕлёную харю и получи чупа-чупс".
01.05.2020 17:12 Ответить
Это, конечно, неправильно. Но люди, глядя на всякие велюры и эпицентры, просто не выдерживают такой несправедливости со стороны власти. Ибо неравенство, а не голод, всегда были причинами революций.
01.05.2020 17:15 Ответить
Влада сама нарвалась.. )
Дозволом працювати "Епіцентру" весь час карантину...
01.05.2020 17:20 Ответить
Зебил теряет власть
Самое время заявить народу, что это была ошибка, я у стал я ухожу обратно играть на пианино.
01.05.2020 17:28 Ответить
Петро нашептав? )))
01.05.2020 19:27 Ответить
Хренова судьба 'Слуг'...Може обійдуться лише кастрацією
01.05.2020 17:28 Ответить
Кастрація? Варіант ! Але під саме горло .
01.05.2020 17:56 Ответить
Ну они же старались,может просто люстрировать,а?
01.05.2020 18:00 Ответить
На трубі ТЕС, або в реакторі АЕС
01.05.2020 18:04 Ответить
Зелєбоба втрачає владу,мери почали посилати кловуна до біса.
01.05.2020 17:31 Ответить
по факту в Украине уже год нет главы государства. есть просто случайный актер, которого люмпены вбросили в президентское кресло по спланированной наводке олигархов. этот петрушка, по своей природе может только веселить людей, управлять и приказывать - это не его сущность. поэтому бездарный царь получает то что заслужил - неповиновение народа.
01.05.2020 17:32 Ответить
"неповиновение народа"(с) - это типа пойдут на базар? Жестоко однако)
01.05.2020 17:37 Ответить
Ага, такі горді і нескорені будуть купувати помідори. )))
01.05.2020 19:18 Ответить
Славне мистечко як и люди.
01.05.2020 17:33 Ответить
ух, понеслось! наконец-то дошло, что карантин у нас для рабов!
01.05.2020 18:03 Ответить
Актер будет угрожать МВД и СБУ, берегитесь!!!
01.05.2020 19:19 Ответить
Головне деревину не припиняйте вивозити.
01.05.2020 20:01 Ответить
 
 