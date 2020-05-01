В Мукачево с 4 мая открывают торговые центры и парки, - горсовет
Власти города Мукачево на Закарпатье намерены открыть с понедельника, 4 мая, торговые центры и парки, ссылаясь на решение комиссии по техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета.
Как сообщается, торговые центры будут работать в условиях:
- использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;
- обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
- проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
- пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
- соблюдения дистанции между посетителями не меньше 1,5 метров;
- наличие дезинфекторов на входе.
Также будет разрешаться посещение парков и скверов с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.
Отметим, карантин в Украине действует до 11 мая.
Напомним, ранее сегодня полиция открыла уголовное дело из-за ослабления карантина в Черкассах. В полиции объяснили, что местная власть выходит за рамки своих полномочий, та как есть постановление правительства, которое запрещает такие действия.
тому що в Столиці дерибанщики (колір жоп значення не має) о..уїли від безкарності..
целый год подряд...
А парки там ніколи і не закривали, лише треба було дистанцію витримувати... Купа фоток в неті, де німці на травичці собі сидять на відстані 2-3 м друг від друга!
2) мне знакомые из Гермашки говорят, что гуляют на балконе, потому что если выйдешь из дому без уважительной причины - штраф впаяют. Гулять - не уважительная причина. Так что ХЗ. Интересно кто щас там - шоб прокоментировали.
Дозволом працювати "Епіцентру" весь час карантину...
Самое время заявить народу, что это была ошибка, я у стал я ухожу обратно играть на пианино.