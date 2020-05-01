В Мукачево с 4 мая открывают торговые центры и парки, - горсовет

Власти города Мукачево на Закарпатье намерены открыть с понедельника, 4 мая, торговые центры и парки, ссылаясь на решение комиссии по техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС).

Как сообщается, торговые центры будут работать в условиях:

использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;

обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;

пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;

соблюдения дистанции между посетителями не меньше 1,5 метров;

наличие дезинфекторов на входе.

Также будет разрешаться посещение парков и скверов с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Отметим, карантин в Украине действует до 11 мая.

Напомним, ранее сегодня полиция открыла уголовное дело из-за ослабления карантина в Черкассах. В полиции объяснили, что местная власть выходит за рамки своих полномочий, та как есть постановление правительства, которое запрещает такие действия.

