Полиция открыла дело по заявлению мажоритарщика с Полтавщины на уволенного из Киевской ОГА Ионова, который не подписывал договоры о закупке ИВЛ у фиктивных фирм. ДОКУМЕНТ

В отношении руководителя департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрацией Максима Ионова, начато уголовное производство.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил о скандале, который развернулся в Киевской области вокруг закупок аппаратов искусственной вентиляции легких. Тогда руководитель департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрацией Максим Ионов отказался покупать аппараты у сомнительной компании, которую ему навязывали сверху.

Движение "Честно" сделало целое журналистское расследование по этому поводу.

Кроме этого, как отмечает Бно-Айриян, Ионов пошел на беспрецедентный шаг и сообщил о том, что происходит вокруг закупок, Офису Президента Украины и НАБУ, а "также начал говорить о "схематозе" в области, которая крышуется всем известными народными депатутамы, публично на всю страну". После этого Ионова уволили.

"Более того, через десять дней после расследования "Честно" появляется некий депутат-мажоритарщик по Полтавской области Oleksiy Movchan, который пишет заявление на Максима Ионова в Национальную полицию. Теперь депутат из Полтавщины, которого я в жизни никогда не слышал и не видел в Киевской области, обвиняет Максима Ионова в злоупотреблении властью и коррупционных действиях вокруг закупок. Журналисты "Честно" позвонили горе-депутату, который даже не мог вспомнить, почему и за что обвинил Максима Ионова", - пишет Бно-Айриян. - И чудо - Национальная полиция быстренько открывает уголовное производство уже против Максима Ионова".

"То есть открывают уголовное производство не по фактам Максима Ионова, ключевого должностного лица в области в сфере здравоохранения, о которых он заявил публично и процессуально на всю страну, а по фактам мажоритарщика с Полтавщины.

Лютый трэш и сюрреализм, который мне напоминает известную ленту "Левиафан".

Только мы не Россия. Запомните все те, кто за этим стоит.

И за все придется рано или поздно ответить", - написал Бно-Айриян.

