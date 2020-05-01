РУС
Полиция открыла дело по заявлению мажоритарщика с Полтавщины на уволенного из Киевской ОГА Ионова, который не подписывал договоры о закупке ИВЛ у фиктивных фирм. ДОКУМЕНТ

В отношении руководителя департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрацией Максима Ионова, начато уголовное производство.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил о скандале, который развернулся в Киевской области вокруг закупок аппаратов искусственной вентиляции легких. Тогда руководитель департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрацией Максим Ионов отказался покупать аппараты у сомнительной компании, которую ему навязывали сверху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках

Движение "Честно" сделало целое журналистское расследование по этому поводу.

Кроме этого, как отмечает Бно-Айриян, Ионов пошел на беспрецедентный шаг и сообщил о том, что происходит вокруг закупок, Офису Президента Украины и НАБУ, а "также начал говорить о "схематозе" в области, которая крышуется всем известными народными депатутамы, публично на всю страну". После этого Ионова уволили.

"Более того, через десять дней после расследования "Честно" появляется некий депутат-мажоритарщик по Полтавской области Oleksiy Movchan, который пишет заявление на Максима Ионова в Национальную полицию. Теперь депутат из Полтавщины, которого я в жизни никогда не слышал и не видел в Киевской области, обвиняет Максима Ионова в злоупотреблении властью и коррупционных действиях вокруг закупок. Журналисты "Честно" позвонили горе-депутату, который даже не мог вспомнить, почему и за что обвинил Максима Ионова", - пишет Бно-Айриян. - И чудо - Национальная полиция быстренько открывает уголовное производство уже против Максима Ионова". 

"То есть открывают уголовное производство не по фактам Максима Ионова, ключевого должностного лица в области в сфере здравоохранения, о которых он заявил публично и процессуально на всю страну, а по фактам мажоритарщика с Полтавщины.

Лютый трэш и сюрреализм, который мне напоминает известную ленту "Левиафан".

Только мы не Россия. Запомните все те, кто за этим стоит.

И за все придется рано или поздно ответить", - написал Бно-Айриян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав", - Степанов

Киевская область (4361) закупки (816) Бно-Айриян Михаил (15) Ионов Максим (2)
+18
У нас у власти ермаки которые вместо Сибири покоряют Украину!...
01.05.2020 17:59
+13
95 квартал и риги пилят бюджет
01.05.2020 17:57
+7
Моника самолет встречала, а он подписывать не хотел! Такие люди зебуинам не нужны и даже опасны.
01.05.2020 18:16
95 квартал и риги пилят бюджет
01.05.2020 17:57
У нас у власти ермаки которые вместо Сибири покоряют Украину!...
01.05.2020 17:59
Те самые пророссийские ермаки?
01.05.2020 18:34
При попэрэдныке пилили на войне, при зе пилят на пандемии при карантине. Подобная история сейчас практически каждый день - реакции президента нет! А есть ли у нас президент? И не в бункере ли он сидит?
01.05.2020 18:11
у шаройопа проконсультуйся)))
01.05.2020 18:53
Моника самолет встречала, а он подписывать не хотел! Такие люди зебуинам не нужны и даже опасны.
01.05.2020 18:16
Міністр оголошення смертей Степанов он заявив, що він через міністерство купувати нічого не хоче,краще через фірму жони яку в терміновому порядку зареєстрували коли він став міністром . Пора мародернічати,жлобствувати та барижничати бо єпоха процвітання швидко може закінчитись як і ВЕСНА.Пане президент робіть ЩОСЬ або ідіть в .с....... куууууу
01.05.2020 18:23
Ну шо? Пора делать ставки. Досидит квартал зеленых фонарей до нового года или нет? Як на мене, то - нет.
01.05.2020 18:26
Досидит. И до новых выборов тоже. Только вот Украины уже может не быть, а то лоскутное одеяло, что по планам кремля готовит зеленая шмаркля, уже никакая не Украина.
01.05.2020 18:52
похоже твоя засиРашка ,лишнехромосомный засиратель развалится быстрее..ха-ха-ха-ха-ха-ха
01.05.2020 21:07
Поліція відкрила справу за заявою мажоритарника з Полтавщини на звільненого з Київської ОДА Іонова, який не підписував договори про закупівлю ШВЛ у фіктивних фірм - Цензор.НЕТ 2061
откормленный веперь, быстро набирает формы

Поліція відкрила справу за заявою мажоритарника з Полтавщини на звільненого з Київської ОДА Іонова, який не підписував договори про закупівлю ШВЛ у фіктивних фірм - Цензор.НЕТ 1414
01.05.2020 18:37
пушкин вали в кацапстан троль...
01.05.2020 20:02
Неужели кому-то еще в стране непонятно: на должности президента Украины враг государства, его народа； политический авантюрист. Если кому-то и непонятно, то рыги, их подельники из жопоблока, ублюдки из МВД быстро подняли головы: "Наш пришел! Зеля свой, из наших! Теперь нам всё можно, ведь президента-то и нет! А паяц он паяц и есть. То есть Никто".
01.05.2020 18:49
А кто стоит? Люди Авакова стоят. И знают почему стоят.
01.05.2020 18:50
Ура!
Выгнали праклятую Супрун - теперь клиника БАРИС со товарищи наконец начнёт правильно тратить бюджетные деньги!
01.05.2020 20:10
Никто ни за что не ответит, это так же одна из значимых ошибок Порошенко
01.05.2020 21:00
 
 